 Мы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, - представители ОБСЕ

Об этом сообщает отдел коммуникаций и связей с общественностью ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что об этом заявили глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.
"Мы искренне приветствуем возобновление соглашения о прекращении огня, принятое Трехсторонней контактной группой. Оно вступило в силу в 00:01 (по киевскому времени) 8 марта 2019 года, совпав с Международным женским днем. Мы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, предусмотренного соглашением, далеко не только в этот праздник и надеемся, что это принесет пользу не только всем женщинам, но и всему населению Украины", - говорится в заявлении представителей ОБСЕ.
"Мы ценим то, что стороны вновь присоединились к минским соглашениям и призываем их принять все необходимые меры для обеспечения устойчивого и долгосрочного прекращения огня", - добавили в ОБСЕ.
Как сообщалось, на заседании подгруппы по безопасности ТКГ 7 марта была достигнута Договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.
Напомним, враг нарушил "весеннее перемирие" на Донбассе в первый же день.
Напомню Вам что наших погибших воинов счет уже пошел на десятки тысяч и один Бог ведает сколько калек а мы благодаря всяким перемириям и договоренностям уже четвертый год топчемся на одном месте и даже не освободили отдавшую Порошенком 500кв.км неокупированой украинской земли согласно Минским договоренностям о 30км зоне разграничения которую заняли безпрепятственно сепаратисты с кацапами.
При минимальном количестве отребья дырляндии и недорогого их содержания, Украина при еле живой экономике держит постоянно войска в готовности тратя колоссальные ресурсы. Выбирайте дальше по рейтингам топ 3 спектакля разных соцпросов не мешайте дяде вове в кремле спокойно спать
Перестань БОМБИТЬ ДОНБАСС ! https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png
11 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, называющие себя неофициальной "группой друзей Грузии", опубликовали совместное заявление к десятой годовщине войны между Россией и Грузией в Южной Осетии. Канада, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США совместно призвали Москву вывести войска с "оккупированных грузинских территорий" и отказаться от признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии.
"Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права, - сказано в заявлении. - Также мы призываем Россию отозвать свое заявление о признании независимости Абхазии и Южной Осетии".
Страны-подписанты также призвали Россию выполнить все пункты мирного соглашения, подписанного в августе 2008 года и вывести своих военных с территории Абхазии и Южной Осетии. В документе также сказано, что страны "глубоко обеспокоены" тем, что Россия проводит в Абхазии и Южной Осетии военные учения и наращивает военную группировку в двух сепаратистских регионах.
Саня-Ваня, тапка-шапка ченч бизнес )))
Грош цена этим перемириям ...
При минимальном количестве отребья дырляндии и недорогого их содержания, Украина при еле живой экономике держит постоянно войска в готовности тратя колоссальные ресурсы. Выбирайте дальше по рейтингам топ 3 спектакля разных соцпросов не мешайте дяде вове в кремле спокойно спать. сЕМОЧКА НА МЕСТЕ внешняя разведка 0, имбыцилы ведут страну в пропасть выдавая победы