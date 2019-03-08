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 Происшествия, Общество
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 Мы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, - представители ОБСЕ

Представители ОБСЕ приветствовали принятое на заседании ТКГ решение о прекращении огня на востоке Украины и призвали к полному соблюдению режима временного "перемирия".

Об этом сообщает отдел коммуникаций и связей с общественностью ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что об этом заявили глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

"Мы искренне приветствуем возобновление соглашения о прекращении огня, принятое Трехсторонней контактной группой. Оно вступило в силу в 00:01 (по киевскому времени) 8 марта 2019 года, совпав с Международным женским днем. Мы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, предусмотренного соглашением, далеко не только в этот праздник и надеемся, что это принесет пользу не только всем женщинам, но и всему населению Украины", - говорится в заявлении представителей ОБСЕ.

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"Мы ценим то, что стороны вновь присоединились к минским соглашениям и призываем их принять все необходимые меры для обеспечения устойчивого и долгосрочного прекращения огня", - добавили в ОБСЕ.

Как сообщалось, на заседании подгруппы по безопасности ТКГ 7 марта была достигнута Договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

Напомним, враг нарушил "весеннее перемирие" на Донбассе в первый же день.

Источник: https://censor.net.ua/n3115615
 
   
 Топ комментарии
 
путін просить припинити вогонь ЗСУ, бо російські курсанти бояться стріляти по українським населеним пунктам!
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Нехай сядуть на українсько-російському кордоні та не пускають озброєння в ордло.
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В рыбке тогда платили больше ))) Я в те годы получал в среднем 3000 рублей. 73 000 так и остались на книжке. Хотя, йулька обещает вернуть ))))
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путін просить припинити вогонь ЗСУ, бо російські курсанти бояться стріляти по українським населеним пунктам!
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Багато українців теж невдоволені безхребетною ОБСЄ.
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СММ ОБСЄ лише моніторингова місія. Збирають докази, фіксують наявність техніки рф, перетини кордону України військовими РФ. Я теж був про них найгіршої думки доти, доки не почав читати їх звіти. Величезна доказова база. І те, що у СММ є громадяни РФ,лише нам на руку: потім не зможуть відбрехатись, що звіти- це західна провокація. МКС у Гаазі все бере до відома.
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И в какую дупу вы засунете эту доказову базу. В какую Гаагу.????? Нужно быть реалистами, русский газ стоит всех европейских ценностей и всех судов вместе взятых. Газ подкрепленный ЯО.
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Так пускай эти призывальщики лично сядут на линии разграничения,или только на ************* их хватает?
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Нехай сядуть на українсько-російському кордоні та не пускають озброєння в ордло.
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Ордо нету,а нарушившие перемирие должны быть полностью уничтожены всеми средствами без исключения,и если нынишняя власть не даст на это разрешение нашим ООС это будет означать предательством Украины.
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ОРДЛО це окуповані райони донецької та луганської області України, а не окрема держава. Тому ордло є, як юридично визначене поняття. Щодо повного знищення, то заспокойтеся, бо зараз ми не маємо стільки сили для цього знищення.
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А кто призывает полномасшабную войну?Я имел ввиду что локальную,должно быть уничтожено направление нарушившее перемирие а то после тупого нашего молчание такие нарушения будут проходить систематически и по всей линии разграничения.
Напомню Вам что наших погибших воинов счет уже пошел на десятки тысяч и один Бог ведает сколько калек а мы благодаря всяким перемириям и договоренностям уже четвертый год топчемся на одном месте и даже не освободили отдавшую Порошенком 500кв.км неокупированой украинской земли согласно Минским договоренностям о 30км зоне разграничения которую заняли безпрепятственно сепаратисты с кацапами.
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Порушники режиму тиші знищуються третьою силою. Не переймайтесь за це.
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Так Гарант этот пункт не согласовал в Минске, стоят там где прописано в договоре. Тебе с экранов телевизора скажут сепары не пускают
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Для початку з Дебальцево сепари повинні відвести війська, а до того можна навіть не говорити про мінські домовленості.
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А зачем тогда на минских капитуляциях акцент ставится? У сепаров содается искуственно проблема с л/с и бк, их москва спецом сковывает и подставляет под атаку ВСУ с полным разгромом колобрантов. Это будет поводом для вторжения и оккупации Украины, обвиняя нас в нарушении Минского договора в открытую, спасибо гаранту за то что воплотил план пуйла в жизнь. У военно-политического руководства не сил нет, а мозгов.
При минимальном количестве отребья дырляндии и недорогого их содержания, Украина при еле живой экономике держит постоянно войска в готовности тратя колоссальные ресурсы. Выбирайте дальше по рейтингам топ 3 спектакля разных соцпросов не мешайте дяде вове в кремле спокойно спать
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Це, ***, так здивувало. Ніколи ж такого не було, і на тобі - знову...
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Напевно ж в місії працюють штатівці, англійці, литовці, поляки. ОБСЄ не без добрих людей....
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Прибрали з ОБСЄ всіх сербів та росіян?
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В Украине ОБСЕ призывно гудит уже пять лет...

11 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, называющие себя неофициальной "группой друзей Грузии", опубликовали совместное заявление к десятой годовщине войны между Россией и Грузией в Южной Осетии. Канада, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США совместно призвали Москву вывести войска с "оккупированных грузинских территорий" и отказаться от признания так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии.




"Спустя десять лет после российского военного вторжения в Грузию мы по-прежнему глубоко обеспокоены продолжающейся оккупацией грузинских территорий. Мы подчеркиваем необходимость мирного разрешения конфликта на основе полного уважения к Хартии ООН, Хельсинкским соглашениям и фундаментальным нормам и принципам международного права, - сказано в заявлении. - Также мы призываем Россию отозвать свое заявление о признании независимости Абхазии и Южной Осетии".


Страны-подписанты также призвали Россию выполнить все пункты мирного соглашения, подписанного в августе 2008 года и вывести своих военных с территории Абхазии и Южной Осетии. В документе также сказано, что страны "глубоко обеспокоены" тем, что Россия проводит в Абхазии и Южной Осетии военные учения и наращивает военную группировку в двух сепаратистских регионах.
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Оккупант обожает прекращение огня. Тут он с еврогеями заодно.
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Приходим в порт Бучанан(Либерия). На берегу явно что-то происходит, в частности вспышки какие-то, звуки нездоровые доносятся. Мастер-грек принимает решение: от порта отойти, мль на 15 и ждать распоряжений фрахтователя. Так мы там в дрейфе и болтались, недели 2-3, точно не помню. Приходит указание: следовать в порт. Тут я и прозрел! На причале было такое: две роты миротворцев, из Ганы, шесть грузовиков и четыре кучки железяк, на брезентах разложенные и сотни две теток с детишками Потом, прибывает джипак, из него выходит чувак, с тростью красивой, с набалдашником сияющим. Оказалось- полковник ихний. И начинает он своей тростью этих пацанов лупить!!! А у пацанов- тоже трости и они лупят других пацанов-миротворцев. Короче: через пол-часа, вот те четыре кучи железяк, превращаются во французские горные орудия. В них загоняются снаряды... Прибывают три автобуса желтых, школьных, как в кино американском. Теток с детьми грузят в эти автобусы, колонна трогается. В порту остается взвод солдат, с офицером, которые снарядили 2 ПКМ, обложим мешками с песком, и- объяснили: боятся вам нечего, мы вас охраняем... И они нас охраняли, часов 12. Потом- предложили проституток местных, по сходной цене. Но! Это- уже другая история.
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Не знаю как там, но во Фритауне дорогие проститутки стоили по 2 куска хозяйственного мыла ))) 1988 год
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Ну так... боевые ж действия таки. Надбавка, за риск, скорее всего.
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Ящик хозяйственного мыла, 200 кусков в ящике, что в Либерии, что в Сьерра Леоне, что в Коте Д'Ивуар, мы продавали за $100. Тогда это были бешеные деньги ))
Саня-Ваня, тапка-шапка ченч бизнес )))
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Так это ж были советские времена! Тогда это мыло было универсальным товаром. А я туда попал уже под флагом будучи, у нас и мыла то такого не было. У нас был единственный предмет ченч-бизнеса: дизтопливо. И оно уходило...
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Мы ещё сдавали капрон, баббит ))) Запрыбхолодфлот
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А у нас и капрона уже не было. Был, правда- брезент. Вот он уходил, но в арабских странах. А контору я такую слыхал! В Мавритании, по моему. Стояли там три- типа "Тропик", почти брошенные.. Кошмарные времена...
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Я ходил на Проливах, Заливах, и на одном с/х, который передали из Эстонского пароходства
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Врать не стану, не помню, реально, эти серии, я таки- торгаш.
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В рыбке тогда платили больше ))) Я в те годы получал в среднем 3000 рублей. 73 000 так и остались на книжке. Хотя, йулька обещает вернуть ))))
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Ну, да! Самое Главное: комвзвода, который остался нас охранять, объяснил: достигнуто соглашение, между местными влиятельными чуваками: прекратить огонь! Так вот, мы там простояли, под погрузкой, не менее недели. Ни единого выстрела!!! Я к тому, что у негров таки перемирие соблюдалось.
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ВАС ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ОДУРАЧИЛО КАК И ВЕСЬ СВОЙ НАРОД, ЧТО ВЫ ОДНО И ТОЖЕ ПОВТОРЯЕТЕ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД !?)
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Свою первую в этой войне контузию я получил во время первого перемирия в конце октября 14.
Грош цена этим перемириям ...
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....обсе , идите ГРЫЗЛОВУ наорите в уши про ПЕРЕМИРИЕ !!!
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Умные люди просят у Бога урожая, а болваны дождя.... вот так и БеСе, пусть кацап идётнах, и прекратится огонь
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А зачем тогда на минских капитуляциях акцент ставится? У сепаров содается искуственно проблема с л/с и бк, их москва спецом сковывает и подставляет под атаку ВСУ с полным разгромом колобрантов, западные партнеры ЕС предложат пуйлу защитить нас от самих себя(главное курс взяли туда где нас видят как проблему будущего союза рации с полудохлым ЕС( не зря лезут европляти к США на роги) , ситуацию еще усугубляет выставленная на показ коррупция делая нас недоговороспособными. Это будет поводом для вторжения и оккупации Украины, обвиняя нас в нарушении Минского договора в открытую, спасибо гаранту за то что воплотил план пуйла в жизнь и понес в ООН эту"ПОБЕДУ". У военно-политического руководства не сил нет, а мозгов.
При минимальном количестве отребья дырляндии и недорогого их содержания, Украина при еле живой экономике держит постоянно войска в готовности тратя колоссальные ресурсы. Выбирайте дальше по рейтингам топ 3 спектакля разных соцпросов не мешайте дяде вове в кремле спокойно спать. сЕМОЧКА НА МЕСТЕ внешняя разведка 0, имбыцилы ведут страну в пропасть выдавая победы
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Ещё одно чмо ОБСЕ объявилось. Езжайте на оккупированные территории и в Крым там ищите что вам нужно. Украина имеет право на защиту своей территории и это война.
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Позорный Минск и не может привести к положительному результату в принципе . А эти призывы не более чем пустая болтовня.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, - представители ОБСЕ
 
 
 
 
 
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