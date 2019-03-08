 Мы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, - представители ОБСЕ

Об этом сообщает отдел коммуникаций и связей с общественностью ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что об этом заявили глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан и специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик.

"Мы искренне приветствуем возобновление соглашения о прекращении огня, принятое Трехсторонней контактной группой. Оно вступило в силу в 00:01 (по киевскому времени) 8 марта 2019 года, совпав с Международным женским днем. Мы призываем к полному соблюдению режима прекращения огня, предусмотренного соглашением, далеко не только в этот праздник и надеемся, что это принесет пользу не только всем женщинам, но и всему населению Украины", - говорится в заявлении представителей ОБСЕ.

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"Мы ценим то, что стороны вновь присоединились к минским соглашениям и призываем их принять все необходимые меры для обеспечения устойчивого и долгосрочного прекращения огня", - добавили в ОБСЕ.

Как сообщалось, на заседании подгруппы по безопасности ТКГ 7 марта была достигнута Договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

Напомним, враг нарушил "весеннее перемирие" на Донбассе в первый же день.