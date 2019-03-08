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 Происшествия, Общество
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 Враг нарушил "весеннее перемирие" на Донбассе в первый же день

С начала 8 марта зафиксирован 1 прицельный обстрел со стороны наемников РФ на Донбассе.

Об этом сообщило Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.

"С 10.20 в районе Крымского с оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительный обстрел из стрелкового оружия. Боевых потерь от начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет", - заявили в Минобороны.

В Минобороны также подтвердили информацию, что ранения получили пять военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе боевых действий на Донбассе за сутки 7 марта.

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"Вчера в результате вражеских обстрелов получили ранения пятеро защитников Украины. Наши герои эвакуированы в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Напомним, подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 8 марта режима перемирия на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115613
 
 
 Топ комментарии
 
армата командирская версия с санузлом
Враг нарушил "весеннее перемирие" на Донбассе в первый же день - Цензор.НЕТ 515
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Еще один мирный договорняк в топку, пэтя даже попиариться не успел.
Когда этот переговорный идиотизм закончится？
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рошен такий самий зрадник, він 5 років не бореться за Україну, а тільки імітує боротьбу. Вже навіть західні партнери питаються а чому у Вас така байдужа влада, який абсолютно пох*р на те що вбивають Ваших солдат на фронті? А в нас така влада тому що в нас такий нарід, байдужий, обирає у владу лайно різносортне а це лайно потім оголошує безкінечні припинення вогню! А щось інше ніж ідіотські припинення вогню влада ідіотів може придумати?
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чем он отличается от Цензор.нет - кроме одной буквы...?
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цікаво хто його створив і чому
помста якась...
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Перемирия нужны чтобы уголовной кацапской швали дать передышку, иначе разбегутся при высоком проценте падежа поголовья, и петя спит хоть как то, все довольны, путин будет нападать с 4 сторон
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Ну и кто за ето понесет наказание? Какой урод договаривался с рашистами?
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За что наказание? За срыв доровореностей? Виноватая сторона!
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Та ви шо??? Як "неспадівано" .... млять як дістав цей Моразм від педрошєнка та КОдли... мирні договори з окупантом- мерзотником!!! Тим більше після Іловайського "зеленого коридору" .
...."С шакалами Иначе не делать мировой - как снявшы шкуру с них долой".... (басня)
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Тут политический момент. Это посыл нашим западным друзьям типа мы пытаемся но видете сэтими терористами договорится не возможно но мы пытаемся. И это дествительно правда. С ними не вожможнно договорится!
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