 Враг нарушил "весеннее перемирие" на Донбассе в первый же день

Об этом сообщило Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.

"С 10.20 в районе Крымского с оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительный обстрел из стрелкового оружия. Боевых потерь от начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет", - заявили в Минобороны.

В Минобороны также подтвердили информацию, что ранения получили пять военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе боевых действий на Донбассе за сутки 7 марта.

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"Вчера в результате вражеских обстрелов получили ранения пятеро защитников Украины. Наши герои эвакуированы в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Напомним, подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорились о введении с 8 марта режима перемирия на Донбассе.

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