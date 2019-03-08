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Все про:Берлин (157) Германия (3293) праздник (1479) 8 марта (86)

 Берлин впервые отдыхает 8 марта, большинство немцев хотят последовать его примеру

Более половины немцев выступают за то, чтобы объявить Международный женский день 8 марта государственным праздником.

Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

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Согласно этим результатам, 54% респондентов хотели бы, чтобы остальная Германия последовала примеру Берлина, 34% выступают против этого.

В столице ФРГ 8 марта в нынешнем году впервые объявлено нерабочим днем. В результате федеральное правительство с его министерствами фактически "закрыты". Вся остальная Германия трудится.

На вторую половину дня 8 марта в центре Берлина запланирована демонстрация за равноправие женщин. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3115606
 
   
 Топ комментарии
 
А наші уря патріоти мріють заборонити це свято. Хоча 8 пьють всі.
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Ольгинское совсем не палятся)))
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Германия медленно но уверенно превращается в паРашу . Верной дорогой идёте камрады .Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 4924.
На очереди празднование 23 хвевраля и 7 ноября .Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 2.
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Дивна річ історія. Німці вже сотні років лізуть в обійми до кацапів, потім війна, потім сидять років 50 на дупі рівно, очухались - і знову до кацапів... І так в коло, як наші виборці...
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На вторую половину дня 8 марта в центре Берлина запланирована демонстрация за равноправие женщин. Источник: https://censor.net.ua/n3115606

Хотят равенства....? Ну так всем молот в руки и вперед....
Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 264
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а 7 ноября слабо потомкам Зигфрида начать праздновать ?
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не,***,лучше 9-е Мая Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 3573
и Парад Поверженных проводить..
тьху,деграданты конченые,вот проредили вас в ВВ2 так проредили !
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"Боже,пропал дом...Что будет с паровым отопленим.?...."
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У немцев с отоплением всегда будет порядок. Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 6524
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"Вы как дети". Меркель отчитала министра обороны за стремление послать корабли в Керченский пролив / Соломон Манн
В закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки между Ангелой Меркель и Урсулой фон дер Ляйен - министра обороны Германии на заседании Кабинета. Фрау Ляйен настаивала на том, чтобы выполнить просьбу США и Украины, а также рекомендацию НАТО и присоединить германский корабль к действиям в Керченском проливе.

Меркель дала довольно жесткий ответ: "...Вы рассуждаете как дети!" - заявила она, - вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?...".

При этом фрау Канцлер сослалась еще и на письмо из Франции, где Макрон предостерегает Меркель от "необдуманных шагов" по "подстрекательству США".
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Это называется - "пустить козла в огород" . Сначала Керченский пролив , потом захочется Босфор , потом Гибралтар . Интересно , Муркель так же и дальше будет отгавкиваться .? Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 322 .
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Один простой вопрос к кашерным распространителям фейков, могут ли они дать ссылку на "закрытый аккаунт одного из немецких политиков"? Раз они там могут черпать информацию о заседаниях немецкого правительства, то хотелось бы убедиться в её правдоподобности. И второй вопрос к этим же фейкометам и лайкнувшим их идиотам, что конкретно сделала Украина, вернее её правительство "пэрэможцев" для того что бы любые иностранные корабли могли свободно появиться в Керченском проливе? Расторгло ли украинское правительство договор с торговыми партнерами агрессором о статусе Азовского моря? Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 1372
Заранее спасибо....... если сможете ответить вменяемо.
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Если есть особый день в календаре, когда нужно поздравлять всех женщин, значит подорозумевается, что в остальные дни на них не нужно обращать внимания.
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Если есть Пасха когда все целуются, значит в остальные дни целоваться нельзя.
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Пасха религиозная традиция, не у всех в один день и не все целуются при этом.
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Это у него стандартная заготовка, когда слив уже произошел.
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Если для тебя Пасха - это день, когда все целуются, то тебе к доктору срочно. А на Пасху лучше побереги себя - еще не того поцелуешь.
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Ну дело не в 8 Марта. Лично я считаю что он должен быть как праздник и женщин нужно поздравлять и дарить... и не только в этот день что особенно важно ..НО.. Ни в коем случае не на уровне официоза и государтва.. Хватит! Харош! Потому что тогда это уже обрастает Кларой Цеткин и Розой Люксембург - двумя тупыми злобными красножопыми сташными как атомная война овцами которые не имеют ничего общего с женщиной за то имеют косвенное (хорошо если) отношение к женщинам ни за что замученным , изнасилованным и убитым под пытками в НКВД и не только...В плане Германии тут даже сам праздник ни при чем если бы это было не на фоне осуждения госпожой рибентропп намерения провести морские учения НАТО недалеко от Крыма что есть частью политики напоминания параше кто в мире хозяин и что "можем повторить" как в Сирии .. Видимо госпожа пердуха хочет подвести немцев под монастыть так , что временный клоун на посту президента США "отключит Европе НАТО" уже год требуя что бы эти жирные непуганые идиоты хоть 5% выделяли на оборону в рамках НАТО . То если они не хотят 5 - могут сделать 45 когда бросят поддерживать . И потом - как меркель не обвинять в связях с ****** и желании попасть в Газпром после : южный поток + содействие параше в наполнении страны всяким грязным сбродом эмигрантов при чем ЭКОНОМИЧЕСКИХ а не политических ,+ отказ от участия в учениях ущемляющих очко ***** и тут как вишенка на торте - + официоз 8 Марта! Бюргеры уже портреты ЦеЛкин , Марла , Энгельса Членина ( как агента Германии в прошлом) и полного состава немецкого КГБ (Штази - места работы меркель) уже приготовили? Даёшь 9 Мая теперь, 1Мая демонстрации против капиталистов ну и по списку для развала ЕС и НАТО..! Как по мне - тут всё понятно.. Или уже до такой степени жидкий понос от страха перед ****** на старости лет, или патологическая старческая жадность Гобсека , или хочется в Газпром вспомнить молодость в Штази.. Просто ни в какие рамки... Мрак! Что бы усрались, ****, "ведущая страна Европы" *****!
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Ну а чо? Можно отвести немецким теткам роль, как в совке. Или, как в Рейхе, на худой конец.

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Забавно , когда постсофкоидов колбасит от крайнего коммунизма , в крайне правые формы .

Вона Корчинский когда-то очень уважительно отзывался о батьке Махно .
Но Махно был левее всех большевиков он был анархистом , не признающих государство как таковое ...
А сегодня "Братки" Димона пришли мешать феминисткам праздновать их праздник ...

Корчинский это украинский клон ************ Милонова ...
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Махно никогда не был поротив частной собственности.
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8 марта в Киеве...

Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 8995 Дмитро Корчинський
7 хв. ·

На християнській акції протидії сатаністам мєнти заарештували християн: Олексія Середюка, Андрія Ватолкіна та Тараса Карпюка. Вони - учасники бойових дій.
Олексій та Тарас поранені на фронті.

Сатаністи - феміністки й збоченці іншої статі висувають антихристиянські та антиукраїнські гасла.
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Женщины Германии проголосуют в100%-м количестве "за"- т.к. они видят в магазинах,на кассе очередь мужчин с цветами(как правило,выходцев из бывшего соц.лагеря) и завидуют, потом приходят домой и там уже" выносят мозг" своим мужьям Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 3438
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Это и есть настоящий симбиоз культур; цивилизация, эволюция и здравый смысл в действии.
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В Италии 8 марта в супермаркетах всем женщинам у кассы дарят презент.
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В германии не видел..но цветы раскупают на "ура"..вечером уже все самые красивые букеты разобраны..только не товарного вида и лежат
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В нашем квартале установили базарчик с прилавками к 8 Марта. С утра было много людей и море цветов и пр. подарков.
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Международный женский день ,много где празднуют.Всех женщин ,С праздником.
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Так с каким таким праздником и как его необходимо праздновать? Шо об этом говорит партия и правительство?

С Днем Википедии шоле?
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Международный женский день.Я не в партии и не в правительстве,которое сейчас имеет оглушительную поддержку населения.
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Празднуют почти все и правильно видимо Но есть небольшая разница . Официально ( что нахер никому не нужно по логике ибо это брехливая показуха заботы государства о женщине которой нет) этот праздник праздновали до недавнего времени (госпожа пердуха меркель обосравшаяся ***** решила добавиться вспомнить штазиевскую молодость) только государства тоталитарные ,воровские, без прав человека которые не удосужились до вчерашнего дня дать женщинам даже **** папмперсы и тампоны с прокладками..Страны немножко припизженные на пропаганде того что является злом и мусором.. ОФМЦИАЛЬНО ! Понимаете в чем разница? Внимание к женщине реальное на личном подсознательном уровне или сделать показуху этого внимания на гос уровне если в жизни это незаметно потому что этого НЕТ! Переварили? Отменять его не нужно и переносить тоже..Разве что просто к нему добавить День Матери потому что не все женщины- матери . Но празднование его нужно вывести на личный более качественный уровень сломав парашское видение этого и уничтожить это видение а не кричать по ящику о заботе чиновников о женщине .ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ МОЛЧА ! И КАЖДЫЙ ДЕНЬ! И НЕ ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТОГО ПОДВИГ!
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Не нервничай так сильно.Для меня это праздник с детства ,когда маме и однокласницам готовили и дарили подарки.Чего я должен что-то менять ,подстраиваясь под модные веяния власти.Власть завтра будет другая ,а вместе с ней и веяния.
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Ну да. И 23 февраля праздник с детства. И 7 ноября праздник с детства.

Для некоторых немцев 24 февраля и 20 апреля праздник с детства.
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23 февраля праздник моего отца ,который служил в армии СССР.
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Остров, без флага..Ты вообще понял о чем речь, или тебе отдельно прочитать ликбез по истории с фактами и архивными материалами как для коммуниста с поражённым мозгом? Как для кацапов по поводу *********** дня 23 февраля прилепленного к дню рукожопой армии не имея для этого НИ ОДНОЙ ДАТЫ кроме позорного разгрома российской армии в этот день в Первой Мировой войне в сражении где она имела численное преимущество..? Вы хоть иногда чем нибудь интересуетесь кроме трёх подорванных Кивы , Мураева и КаплИна ?
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Так тобой не любимая армия ,освободила Украину от Немцев И их союзников.
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женщинам надо давать по заслугам каждый день!
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Прикольно получается, праздником для одних можно испортить праздник для других.
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Якщо жінка 7 березня знайшла заначку, що вона буде робити 8 березня?
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Есть другая новость.
8 - или праздник двух дырок, хотят перенести на 11, поскольку многим дамам, праздник двух палок импонирует гораздо больше.
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Тяжело видимо тебе по жизни...? А ты увольняйся с Ольгино, найди себе работу может и диагноз твой сам по себе рассосется...
Хотя врядли, только могила вас выправит. Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 4730
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Ничего удивитеного, подобные праздники лоббируют торгаши-брыги. Был бы повод развести лохов.
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Рождество и Новый год тоже предлагаете отменить?
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не нужно путать с религиозными традициями.
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Японские туристы обожают Италию.
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Ідея Міжнародного жіночого дня прийнята Кларою Цеткін на зустрічі жінок Соціалістичного Інтернаціоналу у Копенгагені 26-27.08.1910. Протягом XX ст. відзначалося в СРСР та країнах соцтабору як державне свято. Німецький плакат «Жіночий день» 1914 року, радянський плакат 1932 року. 8 березня було започатковане як пролетарське феміністське соціалістичне політичне свято. На мапі червоним позначені країни, в яких 8 березня - вихідний день. Не дуже гарна компанія. Україні потрібно нарешті зробити вибір між "совком" і цівілізованнім світом.
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Сегодня на ЦН столько казламордых празднуют ,грязь и оскорбления,прямо вакханалия носителей 47 хромосомы,и что немаловажно,наш админ на это смотрит весьма толерантно.
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Вероятно модераторы женщины, и им уже не до работы
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Левацкие идеи рано или поздно убивают государство..
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С Меркельшей скоро октябрьскую соц революцию начнут праздновать.
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Дебилы. Пусть празднуют. Постепенно и к 23 февраля привыкнут и к 7 ноября.
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Правильно. Дайте возможность цветочникам заработать в конце концов!
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Почему убивать? Можно в горшках цветы продавать. Наоборот, у флористов красивая работа. Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 4240
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Дерево мимозы всё равно нужно ежегодно обрезать, чтоб оно лучше росло и цвело.
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мужской день..
----------
и будет два праздника гендерных
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стокгольмський синдром у німців відносно раші...
далі логічно запустити акцію "бєссмєртний полк" Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 6104
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Прогрессивная Украина отказывающаяся от пережитков 8 марта(спасибо Майдану), и дремучая Германия.
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Франция, Италия, Бельгия, Великобритания ... ,,, тоже *дремучие*, т.к. здесь ценят женщин и делают их счастливыми..
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Прикольно. Виступати на одній трибуні з ідеологом Кремля Дугіним для Павлуші зашкваром не було чомусь...
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Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 4975Hanna ☀‏ @HannaGun 34 мин.34 минуты назад
Цей твіт дворічної давнини.
Що цікаво - твіттер зачистив всі ретвіти і лайки, які на ньому були.
І виникла думка, що справа не лише у Фройді.
Комерція теж не хоче втрачати нагоди, щоб робити продажи на гендерних папуасах.
Тим більш, коли ці папуаси - самі не проти...)

Берлін уперше відпочиває 8 березня, більшість німців хочуть наслідувати його приклад - Цензор.НЕТ 7597
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я бы напрмер обиделся, если бы был международный день мужчины. Большего унженя быть не может. Специальный день для троллинга лохов.
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не переживайте - существует день папы.
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Уважаемые женщины !
Всрутский мир, нужно е*ашить и желательно крупным коллибром, под каким бы соусом эта мразь не пыталась бы пробраться в ваш дом.
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В день 8 марта те, кто кому посчастливилось родиться с пенисами, поздравляют тех, кому посчастливилось родиться с влагалищами с тем, что им посчастливилось родиться с влагалищами.
Не больше, не меньше.
Абсурдность и примитивизм.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБерлин впервые отдыхает 8 марта, большинство немцев хотят последовать его примеру
 
 
 
 
 
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