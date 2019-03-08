 Берлин впервые отдыхает 8 марта, большинство немцев хотят последовать его примеру

Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Согласно этим результатам, 54% респондентов хотели бы, чтобы остальная Германия последовала примеру Берлина, 34% выступают против этого.
В столице ФРГ 8 марта в нынешнем году впервые объявлено нерабочим днем. В результате федеральное правительство с его министерствами фактически "закрыты". Вся остальная Германия трудится.
На вторую половину дня 8 марта в центре Берлина запланирована демонстрация за равноправие женщин. Ожидается, что в ней примут участие около 10 тысяч человек.
Хотят равенства....? Ну так всем молот в руки и вперед....
и Парад Поверженных проводить..
тьху,деграданты конченые,вот проредили вас в ВВ2 так проредили !
В закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки между Ангелой Меркель и Урсулой фон дер Ляйен - министра обороны Германии на заседании Кабинета. Фрау Ляйен настаивала на том, чтобы выполнить просьбу США и Украины, а также рекомендацию НАТО и присоединить германский корабль к действиям в Керченском проливе.
Меркель дала довольно жесткий ответ: "...Вы рассуждаете как дети!" - заявила она, - вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?...".
При этом фрау Канцлер сослалась еще и на письмо из Франции, где Макрон предостерегает Меркель от "необдуманных шагов" по "подстрекательству США".
торговыми партнерамиагрессором о статусе Азовского моря?
Заранее спасибо....... если сможете ответить вменяемо.
Вона Корчинский когда-то очень уважительно отзывался о батьке Махно .
Но Махно был левее всех большевиков он был анархистом , не признающих государство как таковое ...
А сегодня "Братки" Димона пришли мешать феминисткам праздновать их праздник ...
Корчинский это украинский клон ************ Милонова ...
Дмитро Корчинський
7 хв. ·
На християнській акції протидії сатаністам мєнти заарештували християн: Олексія Середюка, Андрія Ватолкіна та Тараса Карпюка. Вони - учасники бойових дій.
Олексій та Тарас поранені на фронті.
Сатаністи - феміністки й збоченці іншої статі висувають антихристиянські та антиукраїнські гасла.
https://www.facebook.com/borgeze.alex/videos/2112965355452508/
С Днем Википедии шоле?
Для некоторых немцев 24 февраля и 20 апреля праздник с детства.
8 - или праздник двух дырок, хотят перенести на 11, поскольку многим дамам, праздник двух палок импонирует гораздо больше.
Хотя врядли, только могила вас выправит.
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и будет два праздника гендерных
далі логічно запустити акцію "бєссмєртний полк"
Цей твіт дворічної давнини.
Що цікаво - твіттер зачистив всі ретвіти і лайки, які на ньому були.
І виникла думка, що справа не лише у Фройді.
Комерція теж не хоче втрачати нагоди, щоб робити продажи на гендерних папуасах.
Тим більш, коли ці папуаси - самі не проти...)
Всрутский мир, нужно е*ашить и желательно крупным коллибром, под каким бы соусом эта мразь не пыталась бы пробраться в ваш дом.
Не больше, не меньше.
Абсурдность и примитивизм.