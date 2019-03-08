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 Политика Украины, Общество
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Все про:женщины (548) Порошенко (16507) военнослужащие (4080)

 Более 7 тыс. женщин имеют статус участника боевых действий, - Порошенко. ФОТО

Президент Петр Порошенко отметил высокими государственными наградами представительниц силовых структур, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины. Он напомнил, что более 7 тысяч женщин имеют статус участника боевых действий.

Об этом сообщается на сайте Президента, передает Цензор.НЕТ.

"В течение всех пяти лет, во время которых Украина противостоит вражеской агрессии, бок о бок с воинами-мужчинами являются женщины. Это особенность Вооруженных сил Украины и других силовых подразделений", - сказал глава государства.

Он отметил, что рядом с изменениями в обеспечении и оснащении армии резко увеличилось количество женщин в украинской армии.

"Я приветствую эти изменения. И поздравляю каждого, кто принял решение присоединиться к делу обороны страны. Есть женщины-воины, но и одновременно - женщины-берегини. На боевых позициях, где присутствуют женщины, есть дисциплина и поведение совершенно другое. Женщины цементируют нашу оборону и дают силы тем, кто находится на переднем крае", - сказал Порошенко.

Более 7 тыс. женщин имеют статус участника боевых действий, - Порошенко 01

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Президент вспомнил о подвиге украинки Леси Баклановой, которая погибла 10 октября 2018 года у шахты Бутовка в районе Авдеевской промзоны. Присутствующие почтили память всех павших в борьбе за Украину минутой молчания.

Порошенко отметил, что статус участника боевых действий получили более 7000 женщин - военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины. Из них 166 удостоены высших государственных наград, в том числе пятеро награждены посмертно.

Более 7 тыс. женщин имеют статус участника боевых действий, - Порошенко 02

Глава государства подчеркнул, что на законодательном уровне повышена правовая защита военнослужащих-женщин и созданы условия для увеличения их количества на военной службе. В частности на высших воинских должностях, женщинам-военным гарантируется равный доступ к должностям и воинским званиям и равный объем ответственности при выполнении обязанностей, независимо от пола. Он сообщил, что на сегодня около 90 женщин имеют воинское звание "полковник". Среди лиц старшего офицерского состава 842 военнослужащих - женщины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115605
 
   
 Топ комментарии
 
Женщин с праздником 8-ое Марта!!!
Все вы боритесь против кремля, и за нас тоже!!! За Беларусь, спасибо Вам!!!Более 7 тыс. женщин имеют статус участника боевых действий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 704
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Обратите внимание-все женщины без шапок ,боятся шо шапки срывать начнёт
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Сбежал, но преемника оставил. Бывшего своего министра, Петей его зовут.
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Женщин с праздником 8-ое Марта!!!
Все вы боритесь против кремля, и за нас тоже!!! За Беларусь, спасибо Вам!!!Более 7 тыс. женщин имеют статус участника боевых действий, - Порошенко - Цензор.НЕТ 704
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Очень сильно *заблуждаешься*,ну что с тебя взять кроме анализов...
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11.11.2014 Семнадцать километров мы шли маршем через границу Игорь Стрелков отвечает на вопросы Сергея Шаргунова. (17-ть км это расстояние от Свято-Успенской Святогорской лавры до Славянска.)
Игорь Стрелков (Гиркин) отвечает на вопросы Сергея Шаргунова
С.Шаргунов.: У вас было много человек?
И.Гиркин.: Пятьдесят два человека. (52).

Разговаривал в Харькове с очевидцем русской весны
там было от силы сотня уродов
То же в Луганске. Я просто знаю фамилии.

Так что 7000, запросто накрыли бы п... это шобло.

Ну и что об анализах
Могу дать
куда тебе?.
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Обратите внимание-все женщины без шапок ,боятся шо шапки срывать начнёт
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Срыватель шапок в Ростов сбежал.
Витей его зовут.
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Сбежал, но преемника оставил. Бывшего своего министра, Петей его зовут.
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Роман Богуцкий - слабый пол + уважение к начальству передавшееся с молоком к матери...

Мужики в своем большинстве такие же....
Ну и еще... - санитаркам , спасающих жизни - огромное уважение... (женское предназначение)..
А снайперам и другим стреляющим ....- ну да..., ОК убивайте врагов... - но женится на вас...? - однозначно нет....
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Помню, в Мариуполе, в прошлом году, весной. Шли они, все трое, в униформе. Все трое- удивительно красивы. А я с мамой был... Так вот, даже старенькая мама их отметила. Так и сказала: "Посмотри, Андрей, какие красивые девушки!". Я- посмотрел. И рассмотрел. Реально, очень красивые, как на подбор. Что там с ними сейчас? Наверное, замуж вышли. Ну и хорошо.
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Та бросьте. Не надо о плохом. Таки в тылу я их встретил. В ближнем, но в тылу.
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Ну, вот, ты *********, таки напросилась: ****** *****, тварь.
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Був один адекватний коментатор і того видалили, а якусь "фуєсосіну" залишили.
Ну, це вже сутінки буйної свободи і демократії в бантустані.
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У кацапов подрывает.😁
Ай да Петя!красавчик,разрыватель кацапских пуканов.
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Интересуетесь кацапскими пуканами, так это к доктору. Наверное это лечиться.
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Место уже занято, пеця давно их пасет, петиботами зовутся.
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Как "президент" Коломойский договорится с Путиным, если победит Зеленский: Портников о тактике олигарха 7 марта 2019
"Известный политолог Виталий Портников уверен в том, что кандидат Владимир Зеленский не будет управлять Украиной, если вдруг победит, поэтому сделал прогноз на то, как будет вести себя его "босс" олигарх Коломойский, придя к власти. Игорь Коломойский говорит, что Украине для изменений нужны миллионы Зеленских. Это, конечно, красивый образ. Но самому Коломойскому хватит и одного для того, чтобы его влияние на политическую жизнь страны возросло в разы, передает Еspreso.
Мы постоянно задаём себе ложный вопрос: а каким будет президентом Зеленский, если победит? И как это узнать, если сам Зеленский все время молчит и ни о чем не может толком сказать? Но на самом деле нужно искать ответ на совершенно другой вопрос: каким лидером страны будет Коломойский, когда победит Зеленский? Ведь Коломойский-то, в отличие от Зеленского, не молчит.
Уверенность в самостоятельности комика и его возможностях я оставлю его фанатам. Ничего нового в такой уверенности нет, как нет и никакого значения. Многие украинцы уже 25 лет с детским упрямством пытаются найти себе идеального президента, который решит все их проблемы. Эти люди стареют, но не взрослеют - и своих детей воспитывают такими же инфантильными и наивными. Впрочем, я не сомневаюсь, что уже через несколько месяцев эти же самые фанаты возненавидят своего избранника также, как они ненавидели его предшественников - потому что ничего быстро не решится.
Но лидером страны тогда уже будет Коломойский. А это означает, что олигархическое правление в Украине достигнет своей кульминации. Олигархи потому и готовы были ослабить Виктора Януковича, что он пытался заменить их "семьей". Им потому и не нужен Петр Порошенко (как и Юлия Тимошенко, впрочем), что такой президент пытается, по примеру Кучмы, быть их третейским судьей, договариваться с каждым - нередко против каждого. Успех Зеленского - это успех клуба. Хотя я не исключаю, что на первых порах Коломойский попытается отодвинуть товарищей, но быстро поймёт всю бесперспективность такого подхода. Потому что борьба одного олигарха с другими - это оживление политики, а союз олигархов - это ее исчезновение.
Впрочем, внутренние проблемы клуба олигархов не так важны, как важен сам подход Коломойского к политике. Зеленского почему-то стали сравнивать с Трампом, но на самом-то деле Трамп - это Коломойский. В чистом виде. Такой же политически неискушённый человек, который думает, что политика - это сделка. Но если у Трампа не получается договориться даже с Ким Чен Ыном, то почему у Коломойского должно получиться договориться с Путиным? Политика это, конечно, не сделка. Это искусство адекватности и трезвого представления о своих возможностях и возможностях партнера. Политике противопоказано бизнес-мышление. Но если президент-бизнесмен во главе супердержавы - это проблема, то бизнесмен во главе такой страны, как Украина - это катастрофа неадекватности. И, кстати, именно элементы бизнес-мышления в действиях Порошенко и стали причиной его просчетов и неудач - в то время как политическое мышление помогло пятому президенту Украины выжить и бороться на выборах.
Но самое главное, впрочем, не в этом представлении о политике как о сделке - все равно с Путиным не договорится никто и Украина обречена на годы, если не на десятилетия конфликта. Главное это то, что у власти останется та часть бывшей "оранжевой" и "майданной" элиты, которая воспринимает Украину как проект, которая искренне не понимает, не ощущает Украину как страну. И которая, будучи цивилизационным продолжением соседней России, не хочет себе в этом признаться и оказывается в пустоте - как бы и не в России, но и не в Украине. Зеленский действительно символ такой Украины, русифицированной, не понимающей "зачем все это", внутренне презирающей "село" и местечко, из которого сама же и происходит. Но при этом по непонятным причинам требующей уважения у барина.
Победа такой Украины, если она восторжествует, не решит политических и экономических проблем страны. Но может открыть дорогу к новому украинскому восстанию - восстанию, которое в очередной раз будет казаться антиолигархическим, но на самом деле в очередной раз станет национально-освободительным."
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Ваш заголовок не коректний, Порошенко мало чим відрізняється від Коломойського як олігарх - хіба що тим, що весь час мав відношення до влади, а головна теза Портнікова - "Но самое главное, впрочем, не в этом представлении о политике как о сделке - все равно с Путиным не договорится никто и Украина обречена на годы, если не на десятилетия конфликта"
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Заголовок не мой и вы это знаете, так что мимо.
Назовите мне любого украинского политика при котором бы Украина получила безвиз, подписала ассоциацию с ЕС, Рада приняла основополагающий закон о неизменном курсе по вступлению государства Украина в НАТО и ЕС, начала возрождаться армия, появились многочисленные реформаторские проекты, в том числе и антикоррупционные, а также, постоянно была в рабочем состоянии, в связи с агрессией в Крыму и на Донбассе, антикремлёвская межгосударственная группа.
Не знаете таких? Вот и я тоже
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єдина "заслуга" цього політика - опинився у потрібний час у потрібному місті - все що ви перерахували він просто змушений був робити - але це все фікція - дивлячись на "реформовані" суди і їх рішення, а про розкрадання в армії мабуть не чули, а про збільшення товарообігу з агресором...
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Коломойский + Путин
Этот сюр придумал *****
Беня давал деньги, чтобы в воинских частях начали отстреливаться
Да, деньги ворованные
Но здесь они с Порохом два сапога пара.

А тупому Зеленскому нужно молчать
может быть тогда и станет презиком
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Падлошенко-це безкінечний піар та самореклама, вже мабуть свого другана путєна переплюнув тут
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Того клоуна шо шапку зірвів?
Чи того, що дивчину по щоці ляснув?
Чи того, який ячолов"ягу за ніс схопив???
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Сотні жінок, кожного дня стають матерями. Дякуємо за це Петру Олексійовичу.
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Пока девчата воевали-пэпа на Мальдивах пузо и копыта отогревал.
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Милые дамы, вашим праздником от всей души! Что бы мы без вас делали? Счастья, здоровья и ЖИЗНИ в государстве, где женщинам не приходится воевать!
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Поварят, как всегда, в темах о президенте, пучит не по детски
Сколько усилий, а всё бес толку.

Хотя.., бабосы капают и на том хорошо.

Правда, глисты пригожинские, всё верно?
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🤣
Чем Порошенко отличается
от остальных кандидатов?
Тем, что у него ЕСТЬ НЕДОСТАТКИ,
а у остальных НЕТ ДОСТОИНСТВ 👍👍👍
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБолее 7 тыс. женщин имеют статус участника боевых действий, - Порошенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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