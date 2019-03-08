 Погибшего на Донбассе воина 128-й ОГШБр Богдана Слободу похоронят завтра на Львовщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Сегодня прощание с Богданом Слободой состоится во Львове, в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла ориентировочно в 14:00. Потом, тело военнослужащего доставят в Новояворовск, где горожане и гости смогут встретить кортеж у въезда в город в 16:00.
Парастас по погибшиму состоится сегодня в 20:00 в храме св. апостолов Петра и Павла г. Новояворовск.
Погребение Богдана Слободы состоится завтра в пгт Шкло Яворовского района Львовской области.
Богдан Слобода родился 13 мая 1997 года в Новояворовске. Детство прошло в пгт Шкло, где он закончил школу. В 2014-м поступил учиться в Национальную Академию Сухопутных Войск им. Сагайдачного, после окончании которой проходил службу по контракту в 128-й бригаде.
У него остались родители.
Вклоняюсь...
такє світле лице... хоч образа з нього пиши...
Боже, Боже... прийми його Душу... в свою Небесну армію Героїв-Янголів
=====%======
Происшествия
355 9
Материалы по теме:Операция Объединенных сил
Все про:обстрел (7665) Донбасс (18087)Объединенные силы (256)
06.03.19 18:20 С начала суток враг пять раз обстреливал позиции ОС, потерь нет, - пресс-центр
=========
Вечная память.
ты убивал чеченцев - и вы врали, и врали, и сейчас врёте кацапские подонки...
правильно делаешь - вы твари трусливые, ты знаешь, что таких как ты, в Украине не жалеют...!