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 Происшествия, Общество
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 Погибшего на Донбассе воина 128-й ОГШБр Богдана Слободу похоронят завтра на Львовщине

Завтра, 9 марта, в городе Новояворовск Львовской области в 9:00 в храме святых апостолов Петра и Павла начнется прощание с Богданом Слободой, военнослужащим 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, который погиб 6 марта в зоне операции Объединенных сил от пулевых ранений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Сегодня прощание с Богданом Слободой состоится во Львове, в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла ориентировочно в 14:00. Потом, тело военнослужащего доставят в Новояворовск, где горожане и гости смогут встретить кортеж у въезда в город в 16:00.

Парастас по погибшиму состоится сегодня в 20:00 в храме св. апостолов Петра и Павла г. Новояворовск.

Погребение Богдана Слободы состоится завтра в пгт Шкло Яворовского района Львовской области.

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Богдан Слобода родился 13 мая 1997 года в Новояворовске. Детство прошло в пгт Шкло, где он закончил школу. В 2014-м поступил учиться в Национальную Академию Сухопутных Войск им. Сагайдачного, после окончании которой проходил службу по контракту в 128-й бригаде.

У него остались родители.

Погибшего на Донбассе воина 128-й ОГШБр Богдана Слободу похоронят завтра на Львовщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115604
 
 
 Топ комментарии
 
такой светлый, такой добрый, Спасибо тебе и Прости!
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Вічна пам'ять полеглому Воїну.
Вклоняюсь...
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Царство небесное. Ребята, (меня не берут да и здоровье ни к черту) отомстите! Удобрите землю украинскую десяткоми бандитов!
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такой светлый, такой добрый, Спасибо тебе и Прости!
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Вічна пам'ять полеглому Воїну.
Вклоняюсь...
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горе!
такє світле лице... хоч образа з нього пиши...
Боже, Боже... прийми його Душу... в свою Небесну армію Героїв-Янголів
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Вот только подумал и новость.Сколько еще будут врать и геройствовать в фейсбуке?
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Происшествия

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06.03.19 18:20 С начала суток враг пять раз обстреливал позиции ОС, потерь нет, - пресс-центр
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Вечная память.
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Война это не только смерть, но и ложь..(
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Мне ли не знать.Я учавствовал в разработках наземных операций и был исполнителем.А на следующий день рассказывали в новостях,как спец службы провели операцию.Но одно дело когда секретят какие то непроверяемые факты,а другое дело когда нагло врут вселяя ложную уверенность ..
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Назар, тут "совок"..тупой и не убиваемый..
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ты ещё обними этого убицу чеченского народа...!
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ну ты же участвовал в операциях против чеченского народа...!
ты убивал чеченцев - и вы врали, и врали, и сейчас врёте кацапские подонки...
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вас тварей кацапских нужно уничтожать везде - это аксиома...!
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Ты тварь хоть в таких новостях чернуху свою не разврюоди,поцреот ****.
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ты кацапский каратель чеченского народа боишься...?
правильно делаешь - вы твари трусливые, ты знаешь, что таких как ты, в Украине не жалеют...!
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Вічна світла пам'ять та царство небесне Герою....Спочивай з миром, синку.
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Які красиві хлопці народжуються на нашій українській землі! Ненька випестила, виростила, виховала сміливим і порядним, а прийшли проклятущі кацапи-злі бандюки без розуму і честі, моральні виродки і вбивають наших героїв. Царство небесне, тобі хлопче. Велика пошана та співчуття близьким і рідним. Нехай твої вбивці загинуть страшною смертю і горять в пеклі. Слава Україні! Смерть ворогам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПогибшего на Донбассе воина 128-й ОГШБр Богдана Слободу похоронят завтра на Львовщине
 
 
 
 
 
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