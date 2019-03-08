 ВАЗ на Киевщине вылетел на обочину и столкнулся с деревом: погибло 5 человек. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что ДТП произошло в 2:48 8 марта.

Позже в полиции сообщили детали ДТП: "Установлено, что житель с. Новосёлки, управляя автомобилем "ВАЗ 21124" допустил выезд на попутную обочину, где произошло столкновение с деревом. В машине находилось пять пассажиров, среди которых две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами доставлена ​​в больницу, где за ее жизнь борются медики".

По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли 27-летний водитель и четверо пассажиров: молодые ребята в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка.

Сообщается, что все - жители сел Новосёлки и Яблоновка, Макаровского района.