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Все про:ДТП (5490) Киевская область (1631)

 ВАЗ на Киевщине вылетел на обочину и столкнулся с деревом: погибло 5 человек. ФОТО

На Киевщине в селе Яблоновка Макаровского района в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли 5 человек, еще одного пострадавшего госпитализировали.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что ДТП произошло в 2:48 8 марта.

ВАЗ на Киевщине вылетел на обочину и столкнулся с деревом: погибло 5 человек 01

Позже в полиции сообщили детали ДТП: "Установлено, что житель с. Новосёлки, управляя автомобилем "ВАЗ 21124" допустил выезд на попутную обочину, где произошло столкновение с деревом. В машине находилось пять пассажиров, среди которых две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами доставлена ​​в больницу, где за ее жизнь борются медики".

ВАЗ на Киевщине вылетел на обочину и столкнулся с деревом: погибло 5 человек 02

По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли 27-летний водитель и четверо пассажиров: молодые ребята в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка.

Сообщается, что все - жители сел Новосёлки и Яблоновка, Макаровского района.

Источник: https://censor.net.ua/n3115602
 
 
 Топ комментарии
 
Может это божественный намёк на то,что пора завязывать летать по населенным пунктам,как по трассе.Правила на то и правила.А до большинства всё ни как не доходит,что вьехал в населённый пункт,сбавь скорость.Тоже касается и городов.
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Кацап автопром, а водитель по всей видимости пьяный был.
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кто же детям объяснять будет,если взрослые сами идиоты,так и детей воспитают?
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Пивко, самогоночка, музичка бум-бум, дєвки пищать, газ до поліка - і в сусіднє село на танці... Приїхали.
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Когда уже машины из железа будут делать,а не из пластелина
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Удивишься: их из пластилина начали делать именно потому, что в железных машинах выживало железо, а мясо превращалось в фарш. В пластилиновых машинах мясо при авариях чаще сохраняет форму.
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Еще бы если мозги продавались, да не из пластилина
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братик герой, какая связь между растаможкой блях и 5 наверняка пьяными жмурами ( ладно пустьне все, но водила однозначно был не в адеквате) в тазике ?
или ты думаешь что пьяное быдло на бляхе имело бы больше шансов выжить, но тогда логичный вопрос зачем, чтобы он в следующий раз не в дерево втулил, а в тебя или меня ? а так похоронят, поплачут, пирожки пожрут и все будут счастливы xD
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Фишка в том, что 95%твоих евробляшанок по 500 баксов пачка практически ничем не отличаются от жигулей, ну разве что стоимостью обслуживания евробляхи раз в 10 дороже.
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Дело не в авто, а в том что у водителя небыло мозгов, или если он был бы на иномарке то ему можно в населенном пункте 100+ гнать?
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Вчора якийсь відморозок повертає до житлового будинку. Залишається проїхати якихось 100 м. Він раптом газує, рве десь км під 80, і різко гальмує перед тупиком. ????????????
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З ким поведешся... Горе, бо в батьків не вистачило розуму виховати своїх дітей. Діти в зоні ризику - це справді горе.
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Доки не буде узаконено відеофіксації злочинів громадянами, свавілля на дорогах квітнутиме. І не лише на дорогах. На сьогодні злочином є когось знімати, яещо ти не журналіст.
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"На сьогодні злочином є когось знімати, якщо ти не журналіст."
Таке твердження не відповідає дійсності. Журналіст також не має права когось знімати.
Знімати події може будь-хто. Когось знімати можна тільки в його спальні. За її межами він вже не хтось, а випадковий прохожий.
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Ваз это гроб на колесах,да ещё и в сочетании с убитыми нашими дорогами
Соболезнования родным погибших....
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А безмозглая голова это что? Как нужно ехать, чтоб впилиться в дерево? При чем тут ваз?
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Это же как надо было литеть в диревне ? 100 процентов по пьяне. Не вписался в поворот судя по фото.
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Там вираж под 60 градусов,сначала плавный,потом резче уходит.А тут по ходу ваще прямо поехал,даже не пытался дорогу держать.
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Как раз на выезде в сторону Бышева,в гандель ехали,дома мало показалось...Бывает,жалко молодость...
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.....50 км\час в нас. пункте ???? не еее ((((( у нас в городке уже АСФАЛЬТИРУЮТ ямы и режут поперек углубления для "лежачих полицейских" и так ГУСТО , что будешь ехать как по шпалах !!!! народ - НЕПОНИМАЕТ , будем делать , чтоб ПОВЫЛАЗИЛО !!! а как теперь быть мамам ПОГИБШИХ ребят ???? такое горе......
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По селам это было всегда, просто раньше бестолочи покупали своим деткам "ЯВЫ", потом рыдая на их похоронах. Как это жутко не звучит, но это естественный отбор, жаль тех, кого это с своим ЭГО потянул на тот свет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВАЗ на Киевщине вылетел на обочину и столкнулся с деревом: погибло 5 человек. ФОТО
 
 
 
 
 
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