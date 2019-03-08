 ВАЗ на Киевщине вылетел на обочину и столкнулся с деревом: погибло 5 человек. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС сообщили, что ДТП произошло в 2:48 8 марта.
Позже в полиции сообщили детали ДТП: "Установлено, что житель с. Новосёлки, управляя автомобилем "ВАЗ 21124" допустил выезд на попутную обочину, где произошло столкновение с деревом. В машине находилось пять пассажиров, среди которых две несовершеннолетние девушки. Одна из них с тяжелыми травмами доставлена в больницу, где за ее жизнь борются медики".
По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли 27-летний водитель и четверо пассажиров: молодые ребята в возрасте 19-20 лет и 16-летняя девушка.
Сообщается, что все - жители сел Новосёлки и Яблоновка, Макаровского района.
или ты думаешь что пьяное быдло на бляхе имело бы больше шансов выжить, но тогда логичный вопрос зачем, чтобы он в следующий раз не в дерево втулил, а в тебя или меня ? а так похоронят, поплачут, пирожки пожрут и все будут счастливы xD
Таке твердження не відповідає дійсності. Журналіст також не має права когось знімати.
Знімати події може будь-хто. Когось знімати можна тільки в його спальні. За її межами він вже не хтось, а випадковий прохожий.
Соболезнования родным погибших....