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 Конгресс США принял законопроект о запрете госучреждениям признавать Крым российским

Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США в четверг, 7 марта, единогласно одобрен проект закона, который запрещает администрации Вашингтона и всем госструктурам признавать аннексию Крыма Россией.

Об этом сообщает пресс-служба комитета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

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Данный законопроект был принят конгрессменами вместе с рядом других документов.

Текст "Закона о непризнании аннексии Крыма" короткий и состоит всего из нескольких предложений.

"Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией, - говорится в документе. Политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы не признавать де-юре или де-факто суверенитет Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами", – говорится в тексте закона.

Законопроект, который был внесен в Конгресс 16 января, запрещает всем государственным учреждениям и ведомствам США "предпринимать какие-либо действия или оказывать какую-либо помощь, которая должна включать признание или подразумевает признание де-юре или де-факто суверенитета Российской Федерации над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами".

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Однако в тексте отдельно прописано, что президенту дается право делать исключения, если он "решит, что это необходимо для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов".

Если инициативу одобрят обе палаты Конгресса, она отправится на подпись главе государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3115601
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля и Жуля продадут Крым.
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США Крым не сдавали что бы его возвращать
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Ну и на етом спасибо. Будет как приднестровье всю жизнь под санкциями и втихаря все с ними сотрудничают.
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Разница все же есть. Крым - кость Украины, застрявшая у мордора в глотке - ни проглотить, ни выплюнуть. Вот пусть там и побудет, пока мордор не сдохнет.
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Умеете вы себя утешить Вовочка.
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*жизнь* будет недолгой и очень хреновой и оно вам надо было,мордва тупорылая?
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Тут гарантоид гордо заявил сразу трем телеканалам, что Украина идёт в НАТО не с протянутой рукой...Оно как бы звучит гордо...Но, когда Порошенко начинает говорить о руках, то это сразу вызывает определенную настороженность...В том числе, и в НАТО...
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Свиньи!
А как у вас одновременно согласовывается ваше гипертрофированное представление о вяличии и то, что парламент вашей помойки плясал от восторга и пил шампанское за избрание президента совсем другой страны?
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Хорошая новость для российского эстеблишмента - запрет распространится на Пентагон, который, как законопослушное госучреждение, не сможет наводить свои «Минитмены» и «Трайденты» на дружественный Украинский Крым - вот где надо строиться.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКонгресс США принял законопроект о запрете госучреждениям признавать Крым российским
 
 
 
 
 
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