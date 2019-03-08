 Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн", - сообщила Сарган.

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.

Как оказалось, попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук.

Напомним, Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

Сама Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.