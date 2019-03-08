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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (21918) мера пресечения (37) Тимошенко Юрий (7)

 Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн

Печерский суд города Киева арестовал на два месяца Александра Ищенко – второго подозреваемого в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

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"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн", - сообщила Сарган.

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.

Как оказалось, попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук.

Напомним, Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

Сама Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115600
 
 
 Топ комментарии
 
Почему до сих пор не арестован гражданин Порошенко по делу о хищениях в Укроборонпроме?
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....Когда ты тупой никому не интерестный клоун, но в твоем воображении ты искрометный мужчина, не то што какие-то там клоуны!
А ведь когда-то люди тебя жалели, как узника системы. А сегодня люди жалеют, что жалели. Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 6190

Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 7865......
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так ты взятку себе в трусы засунешь и скажешь что мало,что мы соевых не знаем Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 8884 Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 8884
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Почему до сих пор не арестован гражданин Порошенко по делу о хищениях в Укроборонпроме?
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а дело против него есть или все таки дождемся аудита, а потом будем судить
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А почему в свое время в деле Саакашвили не дождались международной экспертизы пленок Курченко, чтобы потом судить?
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у Петьки по роже видно,что он честный и порядочный человек
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Он мог на вас всех забить большой и толстый..еще в начале 2014..купить себе остров..и жить припеваючи..бабла там хватало на 4-5 поколений..тупо пить коктейли и жрать лангустов лет 100.ни хрена при этом не делавши...а он полез спасать Украину....
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ага так это Петя по всем каналам прыгает как фигаро и всю Украину своей рекламой завесил что бы бедным украинцам помочь,вот оно что получается,так еще хочется Украину спасти,а дома его друзей все больше и больше

Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 1739
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Лучше он падло креветкой подавился. Спасатель хренов.....
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не дождетесь,кремлевские гаденыши, готовьтесь * в рай* ,как завещал Пугабе...
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можешь на меня даже не смотреть ,я питерских доступных женщин брезгую,во превых вы русские не моетесь,во вторых много пьете,не в моем вкусе
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так бросайте их этих питерских и переходите на других.Опыт явно прослеживается.
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так не приставай ко мне питерская и не забывай что тебе за любовь к Пете платят
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..Хм .. Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 781 У 90 -х на Пітер цукерки возив .! Там вони на *чеколадки *. як туземці на буси . Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 1814
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Это интересно .Чемпион лайков цензора- пропагандист ДНР-РФ , перепечатавший под своим именем более 60 000 чужих работ.
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потомуша кацапские забаганки в Украине никого не интересуют
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так кацапы тебе разрешили у армии воровать и Пете тоже,какой ты не благодарный Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 4646
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мотайте на ус, почитатели бабы юли!!! так будет с каждым, кто за нее проголосует, подстилки вы кремлевские!!!
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задрала эта мышиная возня,прям до рыгаловки
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По какой статье припаяли?
Разве есть статья "Подкуп кандидата" ?
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ну попробуй и ты дать взятку...може ты проскочишь? Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 2114
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так ты взятку себе в трусы засунешь и скажешь что мало,что мы соевых не знаем Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 8884 Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 8884
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вы?вы,кацапа,нифига не знаете,и знать не хотите.так уж природой задумано Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 1338эксперимент над 1\9 частью суши
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твои оправдания про кацапов смешны крыса соевая Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 2997
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ну я ж говорю,эксперимент над вами.так и задумано,шоб вы хихикали .побочное действие анестезии от останкинской иглы
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Надо киевлянам скинуться и освободить героя Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 3000
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Використання адмінресурсу на повну! Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 2796
Приміщення Ірпінської міської ради перетворили на штаб БПП.

Нагадуємо, що закон забороняє використовувати приміщення державних установ для агітаційних штабів.

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.Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 9836
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Ага! Таки не прогадали! 4+4+5= 13 лямов. Уже пол-ляма в долларовом эквиваленте. Молодца, умеют округлять. А кандидат в Президенты, который Насиров, на скока полинял? На 100 лямов, кажись. Да, ему пришлось тяжело...
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У вас устарелые данные,ему Петро вернул 67 миллионов на выборы,залог остался 33 ляма))
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Вот как? Мог пропустить, мог. Тут выходит, до ляма Евро округлили. Я ж говорю: округлять умеют!
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Газ по 90 💲‏ @mykolayovych45 12 ч.12 часов назад

вітаю вас,задроти,ваш кондом заімєл особистий блог на "Ехо Москви" думаю тверезо мислячі українці розуміють,що це означає.

Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн - Цензор.НЕТ 3053
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Гыг ,это ты трезвомыслящий??насмешил. У тебя же мозги все жиром затекли,от сладкого
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К сожалению нет. Не может затечь от сладкого то, чего как то не наблюдалось. У этой крысы соевой их как то точно не наблюдалось.
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айфонская-это чо,внебрачная дщерь митьки айфончика?
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о начал чокать спалился кацапчик,не будет ваш Петя президентом,зря стараешься Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 6711
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пока шо он президент...а вам кацапам своего терпеть-хуйла всемирно признанного Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 6724.и без всяких перспектив на другого
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Горя тебе...что бы тот кому ты принадлежишь лобстером подавился.
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Юрий Витальевич,поздравь лучше с праздником Героя Украины,депутата Н.Савченко.Которая по твоей милости год в СИЗО парится.Не стыдно за то,что ты нес про баржи и минометы?
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ну ошиблись,шо героя дали...бывает.но ведь не травим новичком и на галстуке не развешиваем,как "рыцари" плаща и кинджяла одной очень недалекой страны Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 3569
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Смотрите теперь не ошибитесь, вовремя слиняйте с этой страны, вам осталось 22 дня.
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ты б ото еще вякало под беларуским прокси Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 1773
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соэвое ворье встречной "волной" - колебанием гавна , сбивают волну - воровство повально ....
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Я уже писал, что в моем городе выдавали парашенковским агитаторам в кавычках, т.е. бюджетным рабам, по 1000 грн. Пришло 2000 тысячи человек, но денег на всех не хватило. Выдавали сначала по 1000, потом по 500, позже вообще сказали, что деньги закончились. Приехала полиция, но испугавшись последствий от власти смылась восвояси, даже не составив протокола. Так по всей Украине, но Луценко и Аваков в данном случае слепые и глухие. Один из этих агитаторов, рассказывая, плевалась на Порошенко, называя жлобом и ублюдком. С такими агитаторами и Юли не надо, Петя сам обосрется.
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Не ну пусть деньги берут. Лишь бы совесть не продавали. Может поймет это чмо гибридо кондитерское что деньги не все решают....
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клоуны, Тимошенко с квартирой и его ланосом дешевле стоят))),т циркачи во главе с Югиком на 8 Марта фейсбучат...
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ты совевое зачем КГБшником подписалось,наверное и портрет путина дома повесил
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иди бабы Юли рейтузы стирай..всадник без головы)))
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Ты на вопрос не отвелило,почему подписалось КГБшником?Любишь баловаться со шпилями своих товарищей по гомосячей конторке?
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....Когда ты тупой никому не интерестный клоун, но в твоем воображении ты искрометный мужчина, не то што какие-то там клоуны!
А ведь когда-то люди тебя жалели, как узника системы. А сегодня люди жалеют, что жалели. Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 6190

Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 7865......
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он уже забыл что прокурором работает ... коптит за бпп со всех трибун , а это конкретная статья , сидеть тебе косой долго
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А дело кто то возбудил?... ждуны **** ждут кто кого и уж тогда они порвут проигравшего...и останутся при должностях
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Ну ось і вона, велика перемога! тепер в нашій европейській благодатній та процвітаючій державі повний порядок!
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Дом луценко 859 метров квадратных нужно конфисковать через суд и сделать реабилитационный центр для бойцов АТО
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трюк с - отвлечь внимание на другой объект ... шо мол та оборонка , вы тут смотрите какой беспредел ...
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От виродки, на крались стільки, що і грошей у ну просто завались.... ото Усі волонтерам, щоб купили "іграшки" для військових!!!
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Макс Бужанский

Я просто напомню.
Вот это охранник со стоянки, которому повезло иметь инициалы ЮВТ, где то нашел сто тысяч долларов. Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 9974
И внес их как залог для участия в избирательной кампании.
И никаких вопросов, где же он их взял, ни у кого не было... Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 9974

..Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 8544
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Удивляюсь,на Павла Александровича Порошенко спроса наверное не было,у Петра Алексеевича Порошенко?
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Раніше повідомлялося, що учасник російсько-української війни Олексій Петров в ефірі "Прямого" заявив, що кандидати у президенти Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко жодного разу не звернулись до президента держави-агресора Росії Володимира Путіна як до ворога України.
Нагадаємо, за даними журналістів програми "Гроші" серед найбільших донорів партії кандидата у президенти України Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина" - це касирка супермаркету у передмісті Києва, безробітний мешканець Сум, його землячка, я ка працює на автомийці і фіктивне підприємство записане на методистку із дитячого садочка в Умані.
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Так Юльке важе выгоден этот шум - иначе о ней бы уже никто и не вспоминал. А так имя её на слуху, да и "жертвой политрепрессий" прикинутся можно...
Хотя, Юльке это поможет как мёртвому кадило.
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Команди Зеленського і Тимошенко формують образ політика через його зовнішністьДругого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 11447 марта, 18:27
Команди кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Юлії Тимошенко використовують новітні медійні технології для того щоб сформувати образи ідеальних політиків. Про це в ефірі "Прямого" розповів політтехнолог Олександр Курбан.

Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 1144
https://youtu.be/SjakwbgvM0c
Так, він пояснив особливості створення образу ідеального політика, яким користуються Тимошенко і Зеленський.

"Тут працюють медійні технології 21 століття, які переважна більшість інших кандидатів не використовують. Зокрема використовується формула згідно з якою ідеальний образ політика формується на 90% його зовнішністю, на 20% тембром голосом, мімікою й жестами, і лише 10% тим, що він говорить. Саме ця технологія дуже добре працює на Зеленському і Тимошенко", - зазначив політтехнолог.Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 6160

Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 1144

При цьому Курбан зауважив, що подібні засоби працюють лише з образом, але не покращують зміст того, що говорять кандидати у президенти.

"В принципі, це класична схема. Як тільки інші кандидати почнуть застосовувати новітні технології, тоді вони почнуть боротися на рівних. А поки що такі технології використовують лише декілька команд, які наразі перемагають, але тільки за формою. До змісту вони не дотягують, оскільки переважна більшість інших кандидатів робить акцент саме на змісті. Такий дисбаланс технологій і дає нам ту картину, яку ми бачимо", - сказав політтехнолог.
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Меньше красть надо, клоуны, глядишь, и вас рейтинг был бы не мусорный.
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Когда Юля была премьер министром ,она говорила = кучка олигархов ,которые грабят Украину ,поместились в моём кабинете за маленьким столом .Вот поэтому они её и бояться .
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Петро своїх провокаторів почав саджати. Може це він дослухавсь поради Лі Куан Ю про "посадити трьох друзів"? Може третього Югу посодить? Юга вже там все знає...
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жги ещё - может до брехни своей бохини доберёшься...)))
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Не Югу нельзя, пропивать Генпрокуратуру будет просто некому.....
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Как-то новости идут интересной направленности: про срока реальные, про залоги миллионные. Так это ведь, считай- мы только увертюру смотрим.
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Банда петьки порошенки в действии.
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Поздравляю Уляну Супрун с 8-мым Марта ,желаю ей всегда оставаться такой же красивой как она есть
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За пять лямов Жуля могла бы неплохую будку себе построить.
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..................Публицист и телеведущий Андрей Пальчевский заявил, что у окружающих людей Петра Порошенко нет плана "Б". По его мнению, Порошенко после проигрыша может оказаться в тюрьме. Все время слово "тюрьма" звучит, "весна прийде - саджати будемо"… Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 7095

.Пальчевский: У людей вокруг Порошенко нет "плана Б", кандидатов много, а сидеть будет один! - Polit Journal
. Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 7095


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Посадят??? Да нет, ведь эта тема против Юлии Тимошенко и и 4 млн.грв. найдут и выпустят, наказания тоже не будет.
Сколько это может продолжаться???
Судя по всему, бесконечно, во всяком случае пока существует Украина.
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Надеюсь что пойманные быстро дадут показания про источники происхождения фининсирования этой московвськой зозули.
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Да кому нужен этот человек, все достоинство которого заключается в его фамилии???
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Я так понимаю гибридный кондитер пошел в разнос. Нервы сдают. Такую фуйню придумать.....
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"Адекватный россияне"...И мне бы хотелось бы увидеть список этих адекватных.
Другого підозрюваного у спробі підкупу кандидата Юрія Тимошенка Іщенка заарештовано із заставою в 4 млн - Цензор.НЕТ 7512

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народ любой популист добьется того же ,вон Майк Помпео, про Венесуэлу, пишет в
twitter.

The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It's not because of Colombia. It's not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime's incompetence.

шоб и у нас такого не было - а ведь с ней и ее популизмом все может быть и у нас)))

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Все празднуют 8-ое Марта ,С праздником вас всех дорогие женщины .Интересно ,я своим поздравлением нарушил гендерное равенство или нет?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВторой подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн
 
 
 
 
 
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