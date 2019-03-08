 Второй подозреваемый в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Ищенко арестован с залогом в 4 млн

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.
"Второму подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины - Ищенко А.А. - решением Печерского райсуда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн грн", - сообщила Сарган.
6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.
Как оказалось, попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук.
Напомним, Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.
Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.
Сама Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.
Разве есть статья "Подкуп кандидата" ?
Приміщення Ірпінської міської ради перетворили на штаб БПП.
Нагадуємо, що закон забороняє використовувати приміщення державних установ для агітаційних штабів.
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вітаю вас,задроти,ваш кондом заімєл особистий блог на "Ехо Москви" думаю тверезо мислячі українці розуміють,що це означає.
А ведь когда-то люди тебя жалели, как узника системы. А сегодня люди жалеют, что жалели.
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Я просто напомню.
Вот это охранник со стоянки, которому повезло иметь инициалы ЮВТ, где то нашел сто тысяч долларов.
И внес их как залог для участия в избирательной кампании.
И никаких вопросов, где же он их взял, ни у кого не было...
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Нагадаємо, за даними журналістів програми "Гроші" серед найбільших донорів партії кандидата у президенти України Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина" - це касирка супермаркету у передмісті Києва, безробітний мешканець Сум, його землячка, я ка працює на автомийці і фіктивне підприємство записане на методистку із дитячого садочка в Умані.
Хотя, Юльке это поможет как мёртвому кадило.
Команди кандидатів у президенти Володимира Зеленського і Юлії Тимошенко використовують новітні медійні технології для того щоб сформувати образи ідеальних політиків. Про це в ефірі "Прямого" розповів політтехнолог Олександр Курбан.
https://youtu.be/SjakwbgvM0c
Так, він пояснив особливості створення образу ідеального політика, яким користуються Тимошенко і Зеленський.
"Тут працюють медійні технології 21 століття, які переважна більшість інших кандидатів не використовують. Зокрема використовується формула згідно з якою ідеальний образ політика формується на 90% його зовнішністю, на 20% тембром голосом, мімікою й жестами, і лише 10% тим, що він говорить. Саме ця технологія дуже добре працює на Зеленському і Тимошенко", - зазначив політтехнолог.
При цьому Курбан зауважив, що подібні засоби працюють лише з образом, але не покращують зміст того, що говорять кандидати у президенти.
"В принципі, це класична схема. Як тільки інші кандидати почнуть застосовувати новітні технології, тоді вони почнуть боротися на рівних. А поки що такі технології використовують лише декілька команд, які наразі перемагають, але тільки за формою. До змісту вони не дотягують, оскільки переважна більшість інших кандидатів робить акцент саме на змісті. Такий дисбаланс технологій і дає нам ту картину, яку ми бачимо", - сказав політтехнолог.
.Пальчевский: У людей вокруг Порошенко нет "плана Б", кандидатов много, а сидеть будет один! - Polit Journal
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Сколько это может продолжаться???
Судя по всему, бесконечно, во всяком случае пока существует Украина.
twitter.
The power outage and the devastation hurting ordinary Venezuelans is not because of the USA. It's not because of Colombia. It's not Ecuador or Brazil, Europe or anywhere else. Power shortages and starvation are the result of the Maduro regime's incompetence.
шоб и у нас такого не было - а ведь с ней и ее популизмом все может быть и у нас)))