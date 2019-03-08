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Все про:приговор (732) суд (21918) США (14733) Манафорт (121)

 Экс-лоббист Партии регионов Манафорт получил 3 года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые махинации

Федеральный Суд США дал бывшему политтехнологу Партии регионов и руководителю избирательной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту 3 года и 11 месяцев тюрьмы за мошенничество.

Об этом сообщает "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

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Так, приговор был объявлен исключительно за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.

Председательствующий судья четко заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по российскому вмешательству в американские выборы.

9 месяцев наказания, которые Манафорт уже провел за решеткой, идут в счет общего срока, отмечает издание.

На следующей неделе Манафорта также ждет приговор в другом судебном деле о сговоре и давлении на свидетелей.

Читайте также: Манафорт продолжал заниматься украинскими вопросами и в 2018 году, после предъявления ему обвинения, - "The Washington Post"

В декабре 2018 присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.

Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине. 1 апреля Манафорту исполняется 70 лет.

По данным обвинения, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине. При этом он вел лоббистскую деятельность без соответствующей регистрации.

В середине сентября 2018 года Манафорт согласился на сделку с Мюллером по так называемому политическому делу. Он признал себя виновным по двум обвинениям из семи.

С 15 июня политтехнолог содержится под стражей. Судебный процесс по "финансовому" делу Манафорта начался 31 июля. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

Источник: https://censor.net.ua/n3115591
 
 
 Топ комментарии
 
Хер знает где в Америке и то посадили рыга а у нас сколько рыгосепаров посадили ???
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С удовольствием бы! Тока котов моих кто кормить будет??? А так бы... 3,9 месяцев курорта, в обнимку с "Блю Лейбл"- легко!
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Андрюша у нас моряк,он и так срок на судне тянет регулярно по контракту за деньги,та же тюрьма ,только пожизненная Екс-лобіст Партії регіонів Манафорт отримав 3 роки і 9 місяців в'язниці за фінансові махінації - Цензор.НЕТ 3697
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Если быть точным, то получил он 3 года и 11 месяцев тюрьмы. А мне вот интересно: шо там за ВИП камера у него? Как у Юлии Владимировны была? А напитки какие в холодильнике? Наверное- не слабые. Заслужил, дедушка.
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С удовольствием бы! Тока котов моих кто кормить будет??? А так бы... 3,9 месяцев курорта, в обнимку с "Блю Лейбл"- легко!
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Сомневаюсь что вы представляете тюрьму в Америке. Один из моих проектов был связан с автоматизацией некоторых тюрем там. Я знаю как это выглядит. Не думаю что вам захочется испытать на своей шкуре😄
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Дык, вы меня с толку не сбивайте! Самолично читал в ИНЕТе о евонной ВИП-камере. Честное Слово! Вот мне и стало интересно, как она от камеры в Кчановке отличается? В лучшую сторону? Или- наоборот!
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Очевидно вы имеете в виду камеру в глубине пустыни Невады откуда и убежать нельзя поскольку сдохнешь от жары по пути к свободе.
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Честно говоря, я не помню географическое место расположения.
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Это не имеет значения где находится место содержанию но что важно, жизнь мёдом не покажется😄
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Ну, вот вы и ответили, на мой вопрос. Значит, в Качановке было получше...
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Та ладно, Андрей, Невада - далеко, а Качановка намного ближе, можете попробовать, если так интересно Екс-лобіст Партії регіонів Манафорт отримав 3 роки та 11 місяців в'язниці за фінансові махінації - Цензор.НЕТ 5517
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Не. Не хочу. Просто вспомнились фотки камеры Юлии Владимировны. Много их тогда в ИНЕТе было. Ну и захотелось сравнить, допустим- с Невадой.
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То есть в Качановке так вот запросто разрешают делать фотки и выставлять их в сеть?
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Падло я, падло! Вы же это хотели услышать. Ну вот- наслаждайтесь.
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Андрюша у нас моряк,он и так срок на судне тянет регулярно по контракту за деньги,та же тюрьма ,только пожизненная
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с праздником тебя - как не зайду ,а ты все работаешь и работаешь - труженик(ца) ))))))))
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ты не заходишь на Цензор,ты с него НЕ УХОДИШЬ,боишься что без тебя все скрысят у армии,,даже не спишь уже золушкаЕкс-лобіст Партії регіонів Манафорт отримав 3 роки та 11 місяців в'язниці за фінансові махінації - Цензор.НЕТ 8902
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Хер знает где в Америке и то посадили рыга а у нас сколько рыгосепаров посадили ???
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Порошенко в свою бытность министра при Януковиче проходил по делу?
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Такой срок за измену родине. Сурова, сурова США при рыжем предателе.
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В Америке судьям глубоко начхать на мнение рыжих и чёрных. Понимаю, это тяжело представить, но это так😄
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Это ещё не за измену... За измену будет попозже, т.с. в нагрузку. Этот срок всего лишь за неуплату налогов. А рыжему такой срок будет за счастье. Екс-лобіст Партії регіонів Манафорт отримав 3 роки і 9 місяців в'язниці за фінансові махінації - Цензор.НЕТ 118
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Надеюсь "попозже" действительно будет.
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читай статью ==== судья четко заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по российскому вмешательству в американские выборы, говорится в сообщении. Источник: https://censor.net.ua/n3115591
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Да, но рыжий лучший друг Украины. Поговаривают, спит в вышиванке!
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))) ему надо было в Украину бежать по самому началу расследования. и он бы мог получить несколько десятков миллионов прибыли, вместо срока.
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Пол Манафорт, который помог определить современную культуру лоббирования в Вашингтоне и консультировал четырех президентов США, был приговорен к почти четырем годам тюремного заключения за то, что скрывал миллионы долларов в море за блестящий образ жизни, который включал шесть домов, индивидуальные костюмы и страусовую куртку за 15 000 долларов.

страусовую куртку за 15 000 долларов.)))

«Сказать, что я чувствую себя униженным и стыдным, было бы преуменьшением», - сказал Манафорт судье. «Я знаю, что именно мое поведение привело меня сюда».
Падение Манафорта произошло от руки специального советника Роберта Мюллера, который изобразил его серийным лжецом, который обманывал налоговые органы и банки, скрывая свои политические консультации для пророссийских политиков в Украине. Мюллер расследует, была ли сговор Трампа с русскими, которые вмешались в выборы 2016 года.По словам прокуроров, он заработал в Украине более 60 миллионов долларов с 2010 по 2014 год, и его усилия в основном финансировались украинскими олигархами. Он также работал на российского олигарха Олега Дерипаску, который позже подал в суд на Манафорта и его правую руку Рика Гейтса, утверждая, что они обманули его в деловой сделке.

По словам его адвокатов, у Манафорта подагра, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и потенциальная проблема со щитовидной железой. Он также страдает от беспокойства, приступов паники и клаустрофобии, говорят они. По словам прокуроров, Бюро тюрем может решить все эти проблемы.Екс-лобіст Партії регіонів Манафорт отримав 3 роки і 9 місяців в'язниці за фінансові махінації - Цензор.НЕТ 4602
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В Антиколорадоса ему уже отмеряли 100500 пожизненных и 54 смертных приговора, а тут вот оно че, Михалыч.
А Трампу и того больше намеряли Екс-лобіст Партії регіонів Манафорт отримав 3 роки і 9 місяців в'язниці за фінансові махінації - Цензор.НЕТ 2865
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Антиколорадос - наручная петрушка петрухи. Петесоска дешёвая.
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Yuriy Smith Бывшему председателю предвыборной кампании Трампа грозит еще 10 лет на следующей неделе

Эллис рекомендовал Манафорту отбывать наказание в федеральном тюремном лагере в Камберленде, штат Мэриленд.
Дело рассматривается США против Манафорта, 18-кр-83, Окружной суд США, Восточный округ Вирджинии (Александрия). Другое дело - США против Манафорта, 17-кр-201, Окружной суд США, округ Колумбия (Вашингтон).
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То есть Аль Капоне за налоги сгноили, а этого Манапоца лишь обделали легким испугом? Подвизался у нашей мафии и получил 60 млн. Которые мафия украла у народа, которому Манапоц вешал лапшу(помогал формировать имидж бандитов) - мол мафия хорошая и честная.
И это "суд"? Да они сами себя опустили этим смехотворным представление.
А по другому делу что? Не так же будет? Либо вообще оправдают.
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реальные сроки пособникам рыгов только в США дают, а у нас за пособничество режиму януковоща, за расстрел ста человек, за голосование за дикторские законы никого не посадили... я с каждым днем все убеждаюсь что права была Савченко... и искренне жалею что у нее не вышло то что она задумала..., правовым путем заставить наказать кого либо кто всунул свой нос у корыто власти у нас не возможно...
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Манафорт сдал всех и все, поэтому получил так мало за сокрытие налогов. Пускай радуется жизни😄
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Всех и всё он сдал или нет - пока ещё не ясно. Посмотрим по сроку, который ему нарежут за измену своей "капиталистической Родине"...
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То что он всех сдал это ему зачтется во время следующего приговора... Пока что это только за неуплату налогов он получил срок.
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Там его проткнут в первый день, потому что он красивый
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Зрада - как так? судья явно деньги взял - коррупция сплошная ,у нас бы его посадили лет на 10 - ну шо со штатов возьмешь,президент олигарх .барыга и офшорник ,штатами олигархи правят и корпорации ,те же олигархи - коррупция сплошная,из судов даже убийц под залог выпускают - индейцам мало ренты платят и вообще......))))))))))))
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это только первая часть американского приговора, продолжение следует...
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а постебаться, с наших зрадофилов, мне шо уже незя?
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вам можно все. Екс-лобіст Партії регіонів Манафорт отримав 3 роки та 11 місяців в'язниці за фінансові махінації - Цензор.НЕТ 7205 хотя , судя по многим комментам, так многие увидели цифру, а текст оставили
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Тролль 80-го уровня.
Своеобразно поздравил российских дур с 8 марта. Маск похвалил российские ракеты
Глава американской компании SpaceX Илон Маск в своем Twitter-аккаунте оценил российскую ракетную технику, в частности ракету-носитель «Ангара».
Маск отметил, что в России есть «отличные» ракеты, а также «наилучший из имеющихся» двигателей. Он также добавил, что многоразовая версия ракеты-носителя «Ангара» будет «великолепной». Жальтолько,что в них дырки во всех местах,и они не летают.
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вон китайцы его вообще обскачут скоро,ну в тролинги уже - мыслимо ли это - китайцы вон свою станцию в космос запускают - свою - во как)))))))
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Интересно, когда Порошенко уже не будет нужен американцам, его лоббистов тоже посадят?
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Така смішна стаття..... Якби за подібне судили в Україні, країна залишилися без: АП, РНБО,,, ВР, уряду та 99,9 % Бізнесменів.
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А что в США нет освобождают от криминальной ответственности за финансовые махинации как в Украине? У нас ето даже не повод уволить с работы и даже компенсацию получают за время которое их устранили от работы на время следствия.
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Не так вже і багато.
В нас би назвали це ЗРАДОЮ
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так а я о чем - зрада,зрадова - корупция сплошная и коренному населению денег мало каждый месяц дают)))
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Чем больше раша решит кому-то помогать...

Последнее обновление 09:40
Венесуэла осталась без электроснабжения
Из-за блэкаута во тьму погрузилось 90 процентов территории страны. Президент Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". В столице в связи с отключением электричества начались протесты.
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То без воды остаются территории, то без света ...
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Вот что такое настоящий суд с присяжными заседателями из числа общественности!!! Наши судьи сопротивляются изо всех сил и пытаются протащить старую формулу со штатными судьями в качестве присяжных. ТВАРИ кидаловские-портновские!
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..В Україні відбулась *рошеновська реХформа * Екс-лобіст Партії регіонів Манафорт отримав 3 роки та 11 місяців в'язниці за фінансові махінації - Цензор.НЕТ 2134
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В США лобистов рыгыаналов сажают,а в Украине рыгыанали не просто мошенники ,а и убийцы и всю страну ограбили и только один Ефремов сидит .
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вот где судебная система, а не циркачи от БеПеПе......
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭкс-лоббист Партии регионов Манафорт получил 3 года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые махинации
 
 
 
 
 
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