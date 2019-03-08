 Экс-лоббист Партии регионов Манафорт получил 3 года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые махинации

Об этом сообщает "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.
Так, приговор был объявлен исключительно за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.
Председательствующий судья четко заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по российскому вмешательству в американские выборы.
9 месяцев наказания, которые Манафорт уже провел за решеткой, идут в счет общего срока, отмечает издание.
На следующей неделе Манафорта также ждет приговор в другом судебном деле о сговоре и давлении на свидетелей.
В декабре 2018 присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.
Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине. 1 апреля Манафорту исполняется 70 лет.
По данным обвинения, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине. При этом он вел лоббистскую деятельность без соответствующей регистрации.
В середине сентября 2018 года Манафорт согласился на сделку с Мюллером по так называемому политическому делу. Он признал себя виновным по двум обвинениям из семи.
С 15 июня политтехнолог содержится под стражей. Судебный процесс по "финансовому" делу Манафорта начался 31 июля. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.
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«Сказать, что я чувствую себя униженным и стыдным, было бы преуменьшением», - сказал Манафорт судье. «Я знаю, что именно мое поведение привело меня сюда».
Падение Манафорта произошло от руки специального советника Роберта Мюллера, который изобразил его серийным лжецом, который обманывал налоговые органы и банки, скрывая свои политические консультации для пророссийских политиков в Украине. Мюллер расследует, была ли сговор Трампа с русскими, которые вмешались в выборы 2016 года.По словам прокуроров, он заработал в Украине более 60 миллионов долларов с 2010 по 2014 год, и его усилия в основном финансировались украинскими олигархами. Он также работал на российского олигарха Олега Дерипаску, который позже подал в суд на Манафорта и его правую руку Рика Гейтса, утверждая, что они обманули его в деловой сделке.
По словам его адвокатов, у Манафорта подагра, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и потенциальная проблема со щитовидной железой. Он также страдает от беспокойства, приступов паники и клаустрофобии, говорят они. По словам прокуроров, Бюро тюрем может решить все эти проблемы.
А Трампу и того больше намеряли
Эллис рекомендовал Манафорту отбывать наказание в федеральном тюремном лагере в Камберленде, штат Мэриленд.
Дело рассматривается США против Манафорта, 18-кр-83, Окружной суд США, Восточный округ Вирджинии (Александрия). Другое дело - США против Манафорта, 17-кр-201, Окружной суд США, округ Колумбия (Вашингтон).
И это "суд"? Да они сами себя опустили этим смехотворным представление.
А по другому делу что? Не так же будет? Либо вообще оправдают.
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