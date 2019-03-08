 Экс-лоббист Партии регионов Манафорт получил 3 года и 11 месяцев тюрьмы за финансовые махинации

Об этом сообщает "Голос Америки", передает Цензор.НЕТ.

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Так, приговор был объявлен исключительно за уклонение от уплаты налогов и банковские махинации.

Председательствующий судья четко заявил, что приговор Манафорту не связан с расследованием специального прокурора США Мюллера по российскому вмешательству в американские выборы.

9 месяцев наказания, которые Манафорт уже провел за решеткой, идут в счет общего срока, отмечает издание.

На следующей неделе Манафорта также ждет приговор в другом судебном деле о сговоре и давлении на свидетелей.

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В декабре 2018 присяжные признали Манафорта виновным в уклонении от уплаты налогов во время работы в Украине.

Манафорт возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в течение нескольких месяцев летом 2016 года. Он также длительное время выступал советником Партии регионов в Украине. 1 апреля Манафорту исполняется 70 лет.

По данным обвинения, экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорт в период с 2006-го по 2017 год получил $30 млн за консультирование пророссийских политиков в Украине. При этом он вел лоббистскую деятельность без соответствующей регистрации.



В середине сентября 2018 года Манафорт согласился на сделку с Мюллером по так называемому политическому делу. Он признал себя виновным по двум обвинениям из семи.



С 15 июня политтехнолог содержится под стражей. Судебный процесс по "финансовому" делу Манафорта начался 31 июля. 21 августа жюри присяжных признало Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.