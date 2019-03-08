 Враг за сутки 18 раз атаковал позиции ОС: ранены 5 украинских воинов, уничтожены 4 оккупанта и БМП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял наши позиции:
- из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное;
- дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Гнутово;
- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск:
- трижды из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское;
- трижды из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
- из артиллерийских систем калибра 152 мм - у поселка городского типа Новотошковское;
- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Айдар, Троицкое и Новозвановка;
- из минометов 82-го калибра - возле села Катериновка;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Зайцево;
- из стрелкового оружия - вблизи поселка Новолуганское.
В результате обстрелов пять наших защитников получили ранения.
Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа Объединенных сил, которые применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, четыре оккупанта ликвидированы, 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.
По уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего был поврежден многоквартирный дом.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Горіть у пеклі москалі !!!!
Март 8, 2019
Российский «Газпром» столкнулся с новыми проблемами на своем ключевом рынке сбыта - в Европе. Цены на газ в европейских газовых хабах резко ускорили падение в начале 2019 года и оказались значительно ниже уровней, которые компания заложила в бюджет.
первым вопросом будет - китайцы в нём заинтересованы\в этом газопроводё...\...?
Поэтому эти байки только детям на ночь читать.
Тимошенко намерена встретиться с Путиным в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении в случае победы на выборах провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в «будапештском формате».
По ее словам, такие переговоры гарантируют мир на Украине.https://iz.ru/854049/2019-03-07/timoshenko-namerena-vstretitsia-s-putinym-v-sluchae-pobedy-na-vyborakh?fbclid=IwAR0R-I-KKjN5y6EqZqTwzJ2UGNCRINb9QSRGxiK6Fg0TI3s4joArRpAy1Ho
Выздоровлениям защитникам Украины!!!
#200_бригада 07.03.19 пополнилась очередным бойцом, в р-не. Приазовье. Протоцкий "Доктор". Александр из Донецка. 4 ршбсн окупантов.
https://myrotvorets.center/amp/333416#click=https://t.co/AyQljmLFcg …
Всё будет Украина и победа за нами!
Висловлюю слова вдячності кожній жінці України. Ви для нас є
Украинский электорат с удивлением узнал с экрана «зомбоящика», что у «легитимного» экс-президента Украины, «проффессора», имеющего за плечами две ходки в буцегарню, появился одаренный преемник.
Чтобы расположить к себе публику и показать, что я «свой в доску» «слуха народа», в своих предвыборных выступлениях, использует тюремный жаргон. Выражение на фене «Зуб даю», обычно употребляют только насельники тюрем. Узники буцегарни, не располагая никакими ценными предметами, при спорах давали торжественные обещания и клялись собственными зубами.
В случае не исполнения обета, сокамерники аккуратно выбивали им зубы.
С другой стороны, радует тот факт, что клоун - человек добрый и покладистый. Он не угрожает «мочить в сортире» своих соперников. Кроме того, кандидат в Президенты (новые лица) - успешный бизнесмен.
Общая стоимость задекларированных активов и денег на счетах Зеленского в банке - около 114 млн грн. На счетах в латвийском Приватбанке в Зеленского лежит $ 425 500 (около 12 млн грн).
Счет в украинском Привате скромнее - до $ 10 000. В ОТП банке у Зеленского более 1 млн гривен, $ 8500 и 115 евро.
Этих сумм вполне достаточно, чтобы погасить любой конфликт, поэтому зубам лицедея ничто не угрожает.
Если криминал придёт во власть, то Гимном Украины станет «Владимирский централ».
п"ятьом пораненим соколам українським най-найскорішого одужання і неважких ран
дякуємо Героям, за пролиту кров заради України (помогай вам Боженька)
псяче військо ніяк не вгамується! аж поки не здохне ботоксна потвора лицемірна та не прийде до тями зомбована вата... є нашим козакам тяжка робота, а їхнім батькам і дружинам печальна турбота про них рідних... удачі і везіння... і Божого Благословіння.... кожному і всім!