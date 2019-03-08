 Враг за сутки 18 раз атаковал позиции ОС: ранены 5 украинских воинов, уничтожены 4 оккупанта и БМП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял наши позиции:

- из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное;

- дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Гнутово;

- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск:

- трижды из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское;

- трижды из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;

- из артиллерийских систем калибра 152 мм - у поселка городского типа Новотошковское;

- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Айдар, Троицкое и Новозвановка;

- из минометов 82-го калибра - возле села Катериновка;

- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Зайцево;

- из стрелкового оружия - вблизи поселка Новолуганское.

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В результате обстрелов пять наших защитников получили ранения.

Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа Объединенных сил, которые применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, четыре оккупанта ликвидированы, 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.

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По уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего был поврежден многоквартирный дом.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.



