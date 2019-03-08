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 Враг за сутки 18 раз атаковал позиции ОС: ранены 5 украинских воинов, уничтожены 4 оккупанта и БМП

7 марта российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг пять раз обстрелял наши позиции:

- из минометов калибра 120 мм - в районе населенного пункта Водяное;
- дважды из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Гнутово;
- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 13 обстрелов подразделений украинских войск:

- трижды из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское;
- трижды из минометов 120-го и 82-го калибров, противотанковых ракетных комплексов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;
- из артиллерийских систем калибра 152 мм - у поселка городского типа Новотошковское;
- из минометов калибра 120 мм - вблизи населенных пунктов Айдар, Троицкое и Новозвановка;
- из минометов 82-го калибра - возле села Катериновка;
- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Зайцево;
- из стрелкового оружия - вблизи поселка Новолуганское.

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В результате обстрелов пять наших защитников получили ранения.

Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа Объединенных сил, которые применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, четыре оккупанта ликвидированы, 13 ранены. Также уничтожена боевая машина пехоты противника.

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По уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Счастье, в результате чего был поврежден многоквартирный дом.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Враг за сутки 18 раз атаковал позиции ОС: ранены 5 украинских воинов, уничтожены 4 оккупанта и БМП 01
Враг за сутки 18 раз атаковал позиции ОС: ранены 5 украинских воинов, уничтожены 4 оккупанта и БМП 02

Источник: https://censor.net.ua/n3115587
 
 
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Бюджет «Газпрома» затрещал по швам из-за резкого падения цен на газ в Европе
Март 8, 2019
Враг за сутки 18 раз атаковал позиции ОС: ранены 5 украинских воинов, уничтожены 4 оккупанта и БМП - Цензор.НЕТ 2809
Российский «Газпром» столкнулся с новыми проблемами на своем ключевом рынке сбыта - в Европе. Цены на газ в европейских газовых хабах резко ускорили падение в начале 2019 года и оказались значительно ниже уровней, которые компания заложила в бюджет.
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Странная у вас информация . Цена на газ в Европе выросла на 26% в 2018 году и Газпром продал рекордное количество газа-более 200 млрд.куб. Но тут неожиданно кончилась зима.
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https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/byudzhet-gazproma-zatreshchal-po-shvam-iz-za-rezkogo-padeniya-cen-na-gaz-v-evrope-1028012765
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Я это читал.Сезонные колебания на рынках-это обычная вещь. А Турецкий поток и Сила Сибири уже почти построен. Так-что тут застарелая информация,тенденциозная. Тем более что Газпром это госкомпания и в её распоряжении всегда есть бюджет всего государства. Про какие-то трещины в бюджете говорить просто смешно .там наибольшие запасы газа в мире и мощности по добыче и транспортировке.
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можно поподробней о Силе Сибири запоребриковый...?\а то у нас мало о нём информации...\
первым вопросом будет - китайцы в нём заинтересованы\в этом газопроводё...\...?
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Вам, наверное, такое по 1-каналу не показуют Ворог за добу 18 разів атакував позиції ОС: поранено 5 українських воїнів, знищено 4 окупантів і БМП - Цензор.НЕТ 759
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Странно, цены на газ в Европе падают, а в Украине растут. Шо так, мы же вроде в Европе газ покупаем?
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для пром. предприятий вроде уменьшили цену.
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В Украине цены на газ растут именно для того, чтобы он стоил столько же сколько и в Европе.
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возможно с налогов на нафтогаз платится международному валютному фонду по кредитам.
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"Правда на войне слишком дорогой груз ,чтобы его не сопровождали эскадроны лжи" .(Черчилль)
Поэтому эти байки только детям на ночь читать.
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Кому то война... А бабуле мать родная...
Тимошенко намерена встретиться с Путиным в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о намерении в случае победы на выборах провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в «будапештском формате».
По ее словам, такие переговоры гарантируют мир на Украине.https://iz.ru/854049/2019-03-07/timoshenko-namerena-vstretitsia-s-putinym-v-sluchae-pobedy-na-vyborakh?fbclid=IwAR0R-I-KKjN5y6EqZqTwzJ2UGNCRINb9QSRGxiK6Fg0TI3s4joArRpAy1Ho
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ЮТ или Зеленский придут, на колени упадут, и всех предадут. Делайте выводы.
Выздоровлениям защитникам Украины!!!
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Анатолий Штирлиц‏ @Shtirlitz53 15 ч.15 часов назадЕще
#200_бригада 07.03.19 пополнилась очередным бойцом, в р-не. Приазовье. Протоцкий "Доктор". Александр из Донецка. 4 ршбсн окупантов.
https://myrotvorets.center/amp/333416#click=https://t.co/AyQljmLFcg …
Всё будет Украина и победа за нами!Ворог за добу 18 разів атакував позиції ОС: поранено 5 українських воїнів, знищено 4 окупантів і БМП - Цензор.НЕТ 5874
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Привітання Командувача об'єднаних сил з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру 8 березня#ООС #операція_ОСДорогі наші жінки! Щиро вітаю вас із Міжнародним жіночим днем 8 березня!******* жінка України є уособленням краси, кохання та материнства. Сьогодні наші жінки не тільки є берегинями родинного спокою, але й стоять на захисті Батьківщини в одному строю разом із чоловіками. В суворих умовах бойових дій нашим красуням довелось змінити стильні підбори на берці, вишукані сукні на бушлати, теплі домівки на холодні бліндажі та казарми. Зазначаю, що жінки на "відмінно" здатні виконувати найскладніші завдання. В тих військових підрозділах, де вони проходять службу, рівень дисциплінованості та відповідальності за результат роботи є високими. Енергетика, витримка, розум, краса та емоційність надихає і нас, чоловіків, на розвиток та успіх.Я схиляю голову перед матерями, дружинами, доньками наших захисників, які чекають на своїх рідних вдома. Час очікування обернеться поверненням чоловіків додому і в країні настане мир.Воїни, які віддали своє життя заради Батьківщини, навіки залишаться в пам'яті народу та наших серцях.
Висловлюю слова вдячності кожній жінці України. Ви для нас є
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Одужання пораненним воїнам України!!! Мабуть дійсно був ганий замес!!!!! Смерть расіянським окупантам, нищить їх Воїни України!!! Слава Україні!!!
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Кримінал йде до влади.
Украинский электорат с удивлением узнал с экрана «зомбоящика», что у «легитимного» экс-президента Украины, «проффессора», имеющего за плечами две ходки в буцегарню, появился одаренный преемник.
Чтобы расположить к себе публику и показать, что я «свой в доску» «слуха народа», в своих предвыборных выступлениях, использует тюремный жаргон. Выражение на фене «Зуб даю», обычно употребляют только насельники тюрем. Узники буцегарни, не располагая никакими ценными предметами, при спорах давали торжественные обещания и клялись собственными зубами.
В случае не исполнения обета, сокамерники аккуратно выбивали им зубы.
С другой стороны, радует тот факт, что клоун - человек добрый и покладистый. Он не угрожает «мочить в сортире» своих соперников. Кроме того, кандидат в Президенты (новые лица) - успешный бизнесмен.
Общая стоимость задекларированных активов и денег на счетах Зеленского в банке - около 114 млн грн. На счетах в латвийском Приватбанке в Зеленского лежит $ 425 500 (около 12 млн грн).
Счет в украинском Привате скромнее - до $ 10 000. В ОТП банке у Зеленского более 1 млн гривен, $ 8500 и 115 евро.
Этих сумм вполне достаточно, чтобы погасить любой конфликт, поэтому зубам лицедея ничто не угрожает.
Если криминал придёт во власть, то Гимном Украины станет «Владимирский централ».
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Озвучь Петины доходы, можно за последние несколько месяцев. И как это он умудрился, народ беднеет уже пятый год, а Петя всё это время только богатеет?
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Выздоравливайте, сыночки и возвращайтесь в строй что бы уничтожать российскую нечисть на нашей священной земле.
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спасибо что живые!
п"ятьом пораненим соколам українським най-найскорішого одужання і неважких ран
дякуємо Героям, за пролиту кров заради України (помогай вам Боженька)
псяче військо ніяк не вгамується! аж поки не здохне ботоксна потвора лицемірна та не прийде до тями зомбована вата... є нашим козакам тяжка робота, а їхнім батькам і дружинам печальна турбота про них рідних... удачі і везіння... і Божого Благословіння.... кожному і всім!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки 18 раз атаковал позиции ОС: ранены 5 украинских воинов, уничтожены 4 оккупанта и БМП
 
 
 
 
 
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