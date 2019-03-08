 ЦИК утвердил форму и содержание избирательного бюллетеня на президентских выборах - в нем будет 39 фамилий

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук ЦИК, соответствующее решение комиссия приняла на заседании 8 марта, которое началось после полуночи.

В сообщении отмечается: "Во время сегодняшнего заседания ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019 для голосования в день выборов и форму избирательного бюллетеня для повторного голосования.

Следовательно, после отмены регистрации 5 кандидатов на пост Президента Украины бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост и сведения о них.

Установлено, что текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 х 800 мм песочного цвета с двухцветный водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерные элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня".

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На день окончания регистрации 8 февраля в ЦИК было зарегистрировано 44 кандидата. Но в последнюю неделю срока, отведенного для возможной подачи кандидатами заявлений о снятии с выборов, ЦИК отменила регистрацию 5 кандидатов по их собственному желанию.

Так, в пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый, народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов и выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап.

В пользу действующего президента Петра Порошенко снял свою кандидатуру первый заместитель командующего Сил спецопераций ВСУ, выдвинутый партией "Воины АТО" Сергей Кривонос.

В пользу кандидата от "Оппозиционного блока", народного депутата Александра Вилкула снял свою кандидатуру народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев.

Таким образом, полный список кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта выглядит следующим образом:

Балашов Геннадий – предприниматель, лидер партии "5.10"

Безсмертный Роман – политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины

Богомолец Ольга – народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения

Богословская Инна – экс-нардеп, лидер общественной организации "Вече Украины"

Бойко Юрий – народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Бондарь Виктор – народный депутат, глава партии "Видродження"

Ващенко Александр – самовыдвиженец, общественная организация "Влада народу"

Вилкул Александр – народный депутат, "Оппозиционный блок – партии мира и развития"

Габер Николай – лидер Патриотической партии Украины

Гриценко Анатолий – лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины

Данилюк Александр – руководитель общественной организации "Центр оборонных реформ"

Деревянко Юрий – народный депутат, член совета партии "Воля"

Журавлев Василий – лидер партии "Стабильность"

Зеленский Владимир – художественный руководитель "Квартал 95", партия "Слуга народа"

Каплин Сергей – народный депутат, лидер "Социал-демократической партии"

Кармазин Юрий – экс-народный депутат, самовыдвиженец

Кива Илья – лидер Социалистической партии Украины

Корнацкий Аркадий – народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец

Кошулинский Руслан – кандидат от партии "Свобода"

Кривенко Виктор – народный депутат, лидер "Народного Руха Украины"

Куприй Виталий – народный депутат, самовыдвиженец

Литвиненко Юлия – журналист и телеведущая, самовыдвиженец

Ляшко Олег – народный депутат, лидер Радикальной партии

Мороз Александр – экс-спикер Верховной Рады, кандидат от "Социалистической партии Александра Мороза"

Наливайченко Валентин – экс-глава СБУ, лидер партии "Общественно-политический рух "Справедливость"

Насиров Роман – экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец

Новак Андрей – экономист, партия "Патриот"

Носенко Сергей – самовыдвиженец

Петров Владимир – самовыдвиженец

Порошенко Петр – президент Украины, самовыдвиженец

Рыгованов Руслан – самовыдвиженец

Скоцик Виталий – самовыдвиженец

Смешко Игорь – экс-глава СБУ, самовыдвиженец

Соловьев Александр – лидер партии "Розумна сила"

Тарута Сергей – народный депутат, лидер партии "Основа"

Тимошенко Юлия – народный депутат, лидер партии "Батькивщина"

Тимошенко Юрий – народный депутат, самовыдвиженец

Шевченко Игорь – экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец

Шевченко Александр – народный депутат, партия "Украинское объединение патриотов - Укроп".