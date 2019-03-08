EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  558  66
Материалы по теме:
Все про:ГПУ (9047) мера пресечения (37) Костанчук Тарас (1) Тимошенко Юрий (1)

 Подозреваемому в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Костанчуку избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога 4 млн, - ГПУ

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко обнародовал информацию о том, что подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Тарасу Костанчуку избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога 4 млн, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об том он написал в Фейсбуке.

Лысенко отметил: "Решением Печерского райсуда г. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн".

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты. 

Как оказалось попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук. 

Источник: https://censor.net.ua/n3115585
 
   
 Топ комментарии
 
Достаточно чуть-чуть копнуть...
Тарас Костанчук - фейковый герой на побегушках у коррупционеров и регионалов
После возвращения из зоны боевых действий линия фронта для Костанчука пролегла по кабинетам функционеров «Блока Петра Порошенко» и залам пресс-конференций. Выдавая себя за единственного полномочного представителя всех участников АТО, он изо всех сил старался свести к нулю любые инициативы ветеранов боевых действий, направленные против действующей власти.
 показать весь комментарий
 
Да угомонитесь вы уже!Все,теперь знаем,что:-а)есть такой Юрий Тимошенко,б)он чистА честный,в отличии от ЮТ и в)...А (в) нету.Нафига козе баян.Именно тна столько всем интересен данный персонаж.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да угомонитесь вы уже!Все,теперь знаем,что:-а)есть такой Юрий Тимошенко,б)он чистА честный,в отличии от ЮТ и в)...А (в) нету.Нафига козе баян.Именно тна столько всем интересен данный персонаж.
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно чуть-чуть копнуть...
Тарас Костанчук - фейковый герой на побегушках у коррупционеров и регионалов
После возвращения из зоны боевых действий линия фронта для Костанчука пролегла по кабинетам функционеров «Блока Петра Порошенко» и залам пресс-конференций. Выдавая себя за единственного полномочного представителя всех участников АТО, он изо всех сил старался свести к нулю любые инициативы ветеранов боевых действий, направленные против действующей власти.
 показать весь комментарий
 
 
Да пофиг на них на всех.Надоели со своими дебильными историями и раскладами.Кто он вообще такой,чтобы ему предлагали 5 лямов.Что он сделал дря страны,для жителей своего региона будучи у власти.Вечные отвлекающие манёвры.Больше не кого обсудить,да? Какого-то фуйкина из фуй знает от куда и фуй знает куда.Абы только от Юлькиных"подвигов"внимание отвести.Кому он может быть интересен.Ну хоть кто-то признайтесь,он вам интересен?Рашистские боты сидите на жопе ровно,к вам этот вопрос не относится.
 показать весь комментарий
 
 
Може на каком ксероксе и напечатали.История выеденного яйца не стоит.Даже если эти 5 лямов давали и даже настоящими гривнами.Абсолютно ни о чём.Я прям вижу,как этот чёрт с кем-то разрабатывает очередной пиар ход,правда пока не совсем ясно кому именно это выгодно,бо ни кто не хочет вскрыватся.История не возымела нужного эфекта,саолько бы её не раскручивали,поэтому и палится нет смысла.А то больше изгавняешься,чем пропиаришся.
 показать весь комментарий
 
 
Вже набагато краще Подозреваемому в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Костанчуку избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога 4 млн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 7108 А тепер уявіть, що Юрій Тимошенко дійсно технічний кандидат, але з'являється ображена особа з таким прізвищем, що і у Юрія. Народ любить і захищає ображених. Кому це вигідно?
 показать весь комментарий
 
Да лень мне,вчерс вже обсосали этв историю от А до Я.Мне больше понравилась новость про рашистский гусеничный биотуалет"Армата".От это достижение!Осталось бар с бесплатной боярой поставить и штатных проституток ввести.И всё,можно воевать.Главное потом,шоб эта параша с дулом завелась в нужный момент или не заглохла в не нужный.
 показать весь комментарий
 
 
Ця історія точно не закінчена і буде мати продовження. А от про "Армату" та її туалет мені менш цікаво, бо туалет там повинен бути. Цікаво, що вони ср...ли раніше під себе, мабуть це було від ненависті до ворогів Подозреваемому в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Костанчуку избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога 4 млн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4829 Щодо повій для солдатів, то мабуть у цьому більше зацікавлені повії. Чоловіків на росії, які ще можуть залишилося небагато і всі вони буряти
 показать весь комментарий
 
Костанчук був людиною Семенченка?😣
 показать весь комментарий
 
 
Та він жити не зможе, якщо перестане брехати.
Шахрай Костанчук 2 місяці побув у "Донбасі" і втік. Стаття сьогодні вже була.
Затриманий за хабар Юрію Тимошенку Тарас Костанчук заявив у суді, що є співробітником СБУ, це акторська гра, - Семенченко.
 показать весь комментарий
 
 
На расєє всі знають? Навіть не буду сперечатись.
 показать весь комментарий
 
 
Максим не політик, тому не треба порівнювати.
 показать весь комментарий
 
Он не политик, а бытовой жлоб, поверивший в свою безнаказанность оскорблять окружающих
 показать весь комментарий
 
 
Усі колись ображали. Від вас теж були різкі висловлювання на адресу опонентів та підтримка зрадоботів. Чого ви нік змінили?
 показать весь комментарий
 
Трепают в прессе имя "Донбасса". Задержанный до 2016 года был моим помощником", - пояснил Семенченко.
 показать весь комментарий
 
 
А какую статью ему вменяют? Кандидат в президенты это ведь не чиновник. Как свободный человек он вполне может взять деньги за отказ от своего права участия в выборах. Костанчук тоже свободный человек и может давать деньги кому угодно, если это не нарушает закон. В чём проблема?
 показать весь комментарий
 
 
Нигде не встречал комментария, по какой статье его обвиняют, если арестовали, да еще и с таким большим залогом? И в чем, собственно, криминал.?На взятку не похоже, кандидат в президентьі- еще не президент,лицо не должностное.Полностью согласен, странно єто как то .
 показать весь комментарий
 
Розенблат требует 300 миллионов взятки и на свободе гуляет,Продан миллионы гребёт ,бриллиантовые прокуроры всю Украину на хер послали ,атут блин типа взятка фамилию поменять.Луценко ты Тупая тварь и казёл и корупционер .
 показать весь комментарий
 
 
О, это ты уже в своем традиционном амплуа Подозреваемому в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Костанчуку избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога 4 млн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9786
 показать весь комментарий
 
 
Кто Клюева из Украины выпустил? Эта тварь два года в Украине после убийств на Майдане сидела .
 показать весь комментарий
 
Ты бы не мог "атаманить" где нибудь подальше? Твое перманентное хамство достало.....
 показать весь комментарий
 
 
Це прізвище турецького походження. У вас нема тюркофобії?
 показать весь комментарий
 
Мои фобии - это мое, подробности ни к чему. Но, если чуть приоткрыть, то турков я действительно не....это....
 показать весь комментарий
 
Ну и чего ты пристал ко мне как лишай до пионерки?
 показать весь комментарий
 
Спросил на антарктическом языке, но про пионерку ты сам сказал😊
 показать весь комментарий
 
Рад, что вы представились по имени и фамилии, только я Вас ни разу не оскорбил
 показать весь комментарий
 
У мене є така кров, тобто до мене у вас теж фобія. Цікаво копнути вашу ДНК і теж це знайти Подозреваемому в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Костанчуку избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога 4 млн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1128 Іноді деякі найбільше ненавидять свою націю, як ті, що служили Гітлеру.
 показать весь комментарий
 
Да мне до фени твоя кровь, днк и все прочее. У меня давно есть свои взгляды и оценки, я их никому не навязываю, но и вправе настаивать, чтобы и ко мне не лезли с разными глупостями
 показать весь комментарий
 
Зрозуміло, що маєте свої погляди. Інша справа пропагувати ненависть до інших націй.
 показать весь комментарий
 
Про нации завел разговор ты - Це прізвище турецького походження. У вас нема тюркофобії?. Я не пропагандист, а любитель пива.
 показать весь комментарий
 
Ну, как, хорошо быть русским в германии?))) Гордитесь, наверное?
 показать весь комментарий
 
Я завів розмову, бо у вас простежується мотив ненавидіти Максима.
 показать весь комментарий
 
Und oft nennen die Deutschen Sie höflich und liebevoll ein russisches Schwein?
 показать весь комментарий
 
Вот зачем подкупал, нехороший человек? Надо было просто попросить. Петя вон попросил хорошо Кривоноса, и человек пошел навстречу. Великое искусство убеждения, учитесь
 показать весь комментарий
 
 
Петя не попросил, а "сделал предложение, от которого тот не смог отказаться" (с)
 показать весь комментарий
 
Дак он так и так пятерку ж отдавал на подкуп. Все равно останется с профитом в лимон грн))))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемому в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Костанчуку избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога 4 млн, - ГПУ
 
 
 
 
 
 вверх