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Все про:ГПУ (9047) мера пресечения (37) Костанчук Тарас (6) Тимошенко Юрий (7)

 Подозреваемого в попытке подкупе кандидата Юрия Тимошенко Костанчука отправили в СИЗО с альтернативой залога в 4 млн, - ГПУ

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко обнародовал информацию о том, что подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Тарасу Костанчуку избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога 4 млн, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об том он написал в Фейсбуке.

Лысенко отметил: "Решением Печерского райсуда г. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн".

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты. 

Как оказалось попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук. 

Источник: https://censor.net.ua/n3115585
 
 
 Топ комментарии
 
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Тарас Костанчук - фейковый герой на побегушках у коррупционеров и регионалов
После возвращения из зоны боевых действий линия фронта для Костанчука пролегла по кабинетам функционеров «Блока Петра Порошенко» и залам пресс-конференций. Выдавая себя за единственного полномочного представителя всех участников АТО, он изо всех сил старался свести к нулю любые инициативы ветеранов боевых действий, направленные против действующей власти.
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Розенблат требует 300 миллионов взятки и на свободе гуляет,Продан миллионы гребёт ,бриллиантовые прокуроры всю Украину на хер послали ,атут блин типа взятка фамилию поменять.Луценко ты Тупая тварь и казёл и корупционер .
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Та він жити не зможе, якщо перестане брехати.
Шахрай Костанчук 2 місяці побув у "Донбасі" і втік. Стаття сьогодні вже була.
Затриманий за хабар Юрію Тимошенку Тарас Костанчук заявив у суді, що є співробітником СБУ, це акторська гра, - Семенченко.
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Кремлівський провокатор Корчинський разом з Юрієм Тімошенко? Цей Юрій - справжній іуда. Як і пройдисвіт костанчук, який підвязавсь на цю провокацію. Добре, що вся мерзота збирається до купи
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Между ніг в тебе кремлівський провокатор телепається...
Поцікавився хочаб біографією Юрія... Але щоб цікавитись потрібен мозок, а у багатох лише рефлекси...

https://www.facebook.com/korchynskyi/videos/vb.100001666240285/2093719824026872/?type=2&theater

Підозрюваного в підкупі кандидата Юрія Тимошенка Костанчука відправили в СІЗО з альтернативою застави в 4 млн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2379
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Своїми діями цей Юрій допомогає Мародеру переобратись, а це все одно, що допомогає Україну донищити. Що він там робив, не робив, це справа неважлива, у порівнянні з тією руйнівною і мерзотною справою, що він робить зараз.
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Юля жарит этих поднимальщиков тарифов аж Гай шумыть.
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Потихеньку помаленьку шоколадний виродок перетворює в клоунаду вибори не тільки Зеленського а і в цілому всі вибори в Україні - всі "обісрані" ат він в "шоколаді". А казав я вже давно і повторю ще раз - ніякі вибори нам на превеликий жаль вже не допоможуть.
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Ну да Жулька подкупает избирателей и политиков а виноват Порох.
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Якщо Юля платить своїм агітаторам, то з партійних грошей, а Мародер платить своїм агітаторам з грошей платників податків, з моїх грошей. Різницю відчуваєте?
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А партійні - то не платників податків? Ти хоч розберись спочатку в суті, як зараз фінансуються партії за рахунок держави
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У зельонського професія така - розважати людей. Він таки клован №1, йому не потрібні ані грим, ані одяг, а тепер і рота відкривати не треба. Мармизу показати - і усі ржуть. Так, тролику?
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Пять лямов взятки, четыре ляма залога, лям гешефта судьям. Вся суть соевых рехформированных судов.
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Хто всравсь невiстка. Падлючая коса пирамиду кремлевскую устроила, подкуп кандидата организовала, а виноват порох у тролестада.
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Любимый **** аликсеич! Я ваша фанатка! Я очень счастлива, что мой муж уехал в Польшу на зароботки и там нашел себе другую овцу. Я счастлива относить 70% своей зарплаты учителя за ваши справедливые и обоснованные коммунальные услуги! Как хорошо, что вы избавили меня от ношения дешевых китайских но нейм биендов, теперь я и мой ребенок одеваются исключительно в брендовую английскую одежду из шикарного бутика с странным названием Second. Я села на итальянскую диету, по которой я три раза в день кушаю Macarony, а горячую воду с варки использую для купания! Я просто счастлива!
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А по сути МОЕГО коммента есть что возразить? Писатель-фантаст зрадофил😛
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Это агония ПОП!!! Ему уже ничто не поможет!!!! Успехов!)
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Да в дерьме ботоксная старушка по самые уши!
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*У ПОПа була собака .
Він її любив ...... * Підозрюваного в підкупі кандидата Юрія Тимошенка Костанчука відправили в СІЗО з альтернативою застави в 4 млн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 9845
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В результаті Юрій не знімається з виборчих перегонів?
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Жил себе маляр Ю.Тимошенко - горя не знал. Пока не попал в дурную компанию. И понеслась(
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ФСБУшники посадили своего агента, не пожалели. Клоуны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемого в попытке подкупе кандидата Юрия Тимошенко Костанчука отправили в СИЗО с альтернативой залога в 4 млн, - ГПУ
 
 
 
 
 
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