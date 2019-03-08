 Подозреваемого в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Костанчука отправили в СИЗО с альтернативой залога в 4 млн, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об том он написал в Фейсбуке.
Лысенко отметил: "Решением Печерского райсуда г. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн".
Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.
Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.
Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.
17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".
6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.
Как оказалось попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук.
Родился 3 апреля 1961 года в селе Дивное Ставропольского края (СССР, а ныне Российская Федерация). В 1979 году окончил ивано-франковское кооперативное профессионально-техническое училище, специальность: продавец-консультант.Август 1982 - январь 1983 гг.: Коломыйское управление общественного питания - экспедитор торгового отдела;Февраль 1983 - май 1985 гг.: Главное управление торговли Министерства обороны СССР, военторг № 174 - экспедитор;Июнь 1985 - октябрь 1985 гг.: колхоз им. XXII съезда КПСС - работа по договору, ремонтные работы;Ноябрь 1985 - ноябрь 1986 гг. - временно не работал;Декабрь 1986 - апрель 1988 гг.: колхоз «Октябрь» Борщевского района Тернопольской обл. - рабочий цеха подсобных промыслов;Апрель 1988 - декабрь 1989 гг.: колхоз «путь Ленина» - маляр-высотник;1989-1993 гг.: кооператив «Строитель» - маляр-высотник;2006-2013 гг.: ООО «Украинская издательская союз» - работал на общественных началах водителем-экспедитором;
Достаточно чуть-чуть копнуть...
Тарас Костанчук - фейковый герой на побегушках у коррупционеров и регионалов========================================================================
Логика подсказывает, что Луцеровы и Грицацуевы сициЛЛисты спешно сочиняют сценарий того, что должен будет будет вякать на телекамеру этот "фейковый герой на побегушках у коррупционеров и регионалов". Те снимки с экранов, которыми идиот Плокулол засыпал сеть, ведь не проканают в суде. По причине хотя бы того, что, имея технические возможности СБУ, их запросто можно сфальсифицировать. Конечно, фейковый герой, спасаясь от тюремной камеры, "сотрудничая со следствием", способен оговорить кого угодно. Запросто может заявить согласно заученному тексту, составленного прокурвами-чикистами, со всеми "подробностями", как Дубиль лично "вручал ему бабло".
Но кто поверить быдлюку с ТАКОЙ БИОГРАФИЕЙ? Разве что такое же гнусное быдло, как и он сам.
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