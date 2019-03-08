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Все про:ГПУ (9049) мера пресечения (39) Костанчук Тарас (7) Тимошенко Юрий (8)

 Подозреваемого в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Костанчука отправили в СИЗО с альтернативой залога в 4 млн, - ГПУ

Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко обнародовал информацию о том, что подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко Тарасу Костанчуку избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью залога 4 млн, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об том он написал в Фейсбуке.

Лысенко отметил: "Решением Печерского райсуда г. Киева подозреваемому в попытке подкупа кандидата в президенты Украины Костанчуку Т.Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 4 млн.грн".

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты. 

Как оказалось попытку подкупа Юрия Тимошенко совершил глава "Партии защитников Укаины" Тарас Костанчук. 

Источник: https://censor.net.ua/n3115585
 
   
 Топ комментарии
 
Любимый пидр аликсеич! Я ваша фанатка! Я очень счастлива, что мой муж уехал в Польшу на зароботки и там нашел себе другую овцу. Я счастлива относить 70% своей зарплаты учителя за ваши справедливые и обоснованные коммунальные услуги! Как хорошо, что вы избавили меня от ношения дешевых китайских но нейм биендов, теперь я и мой ребенок одеваются исключительно в брендовую английскую одежду из шикарного бутика с странным названием Second. Я села на итальянскую диету, по которой я три раза в день кушаю Macarony, а горячую воду с варки использую для купания! Я просто счастлива!
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Тарас Костанчук - фейковый герой на побегушках у коррупционеров и регионалов
После возвращения из зоны боевых действий линия фронта для Костанчука пролегла по кабинетам функционеров «Блока Петра Порошенко» и залам пресс-конференций. Выдавая себя за единственного полномочного представителя всех участников АТО, он изо всех сил старался свести к нулю любые инициативы ветеранов боевых действий, направленные против действующей власти.
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Потихеньку помаленьку шоколадний виродок перетворює в клоунаду вибори не тільки Зеленського а і в цілому всі вибори в Україні - всі "обісрані" ат він в "шоколаді". А казав я вже давно і повторю ще раз - ніякі вибори нам на превеликий жаль вже не допоможуть.
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Попалили фсбшнуб структуру под Юлей поэтому кремлеботы тут возмущаются сильно))
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Та Ванаж нічооого в житті не кралаааа) виберіть її нарешті президентом))) сояяяяя, свинарчукии де ваша совість))))
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А это тот чувак, что в феврале 15-го года говорил в передаче Чёрное зеркало, что мол правительство не досидит до осени???
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...как то не падецки вата-мышибратская возбудилась...шо случилось то?...аааа, бомжихи-люли рейтинг закатился где то под плинтус ...а где же ему быть то еще?..., посмотрите на ее ближайшее окружение, одни ж нищеброды в гуччах и диорах, жесть просто. и декларации у всех пустые...нужна нам нищета такая у руля?...пора по жекам их отправить на благоустройство города, хоть бутылок соберут себе на достойное Підозрюваного у спробі підкупі кандидата Юрія Тимошенка Костанчука відправили в СІЗО з альтернативою застави в 4 млн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 4745 пропитание....
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В окружении Порошенко паника и хаос .БПП понимают ,что пролетают на выборах ,поэтому протолкнули решение Конституционного суда об незаконном обогащении =после того как Петя Лексеич пролетает ,прикрывать БППэшных корупционеров будет некому .
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это в БЮТ паника , коррупционеры и взяточники сплошные от Тимошенко
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Бред, Порошенко уверенно побеждает Юлю, а Зеленский - во втором туре сольется....
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Цікаво буде, як ви недолугі завиєте усі ,якщо Порошенко справді у першому турі обереться? Ото вам уже й вішатися в пору...Хочеться подалі відійти-отруйна слина забризкала все навколо.Нелюди...
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Подавляться цукерками Рошен і помруть Підозрюваного у спробі підкупі кандидата Юрія Тимошенка Костанчука відправили в СІЗО з альтернативою застави в 4 млн, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5557
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Юлія Тимошенко разом з Лазаренком весело свого часу виводили гроші з України. Тому не розумію,як люди досі вірять ій, а ії контракт з Газпромом у 2009 році? Так що і Порошенко і Тимошенко- це не розвиток країни, а подальша стагнація. Тільки з Тимошенко- це ще й капітуляція перед Росією, а з П.О.- повільна руйнація. Тому вихід тільки один- голосувати за І.П.Смешко. Почитайте його програму, подивіться інтервью з ним і Д.Гордона і на 112 каналі та на інших. Люди, дуже прошу, не голосуйте тільки за тих кого бачите постійно, згадуйте справи, не вірьте Бойкам та Рабіновічам, Вілкулам- це повернення клана Януковича. Або балаболу Ляшко. Вони- не кращі!
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Костанчук из взятки в 5 миллионов ухитрился курасть четыре тысячи пятьсот долларов , которые нашли у него в машине сразу после задержания.Но это не ново. Костанчук обкрадывал сотрудников " Донбасс безпеки " , то есть своих побратимов из батальона " Донбасс". Шесть человек из-за этого уволились из " Донбасс безпеки" именно по этой причине.
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Хорош будет ТАКОЙ "свидетель" в деле против "бенефициара", который является главным врагом твоего соевого идола Барыги.
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Ю.В. Тимошенко
Родился 3 апреля 1961 года в селе Дивное Ставропольского края (СССР, а ныне Российская Федерация). В 1979 году окончил ивано-франковское кооперативное профессионально-техническое училище, специальность: продавец-консультант.Август 1982 - январь 1983 гг.: Коломыйское управление общественного питания - экспедитор торгового отдела;Февраль 1983 - май 1985 гг.: Главное управление торговли Министерства обороны СССР, военторг № 174 - экспедитор;Июнь 1985 - октябрь 1985 гг.: колхоз им. XXII съезда КПСС - работа по договору, ремонтные работы;Ноябрь 1985 - ноябрь 1986 гг. - временно не работал;Декабрь 1986 - апрель 1988 гг.: колхоз «Октябрь» Борщевского района Тернопольской обл. - рабочий цеха подсобных промыслов;Апрель 1988 - декабрь 1989 гг.: колхоз «путь Ленина» - маляр-высотник;1989-1993 гг.: кооператив «Строитель» - маляр-высотник;2006-2013 гг.: ООО «Украинская издательская союз» - работал на общественных началах водителем-экспедитором;
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Не пойму, этот Юрий Тимошенко что, должностное лицо, что его подкупить пытались, или этот Костанчук ? это два частных лица, один другому что то предлагал, тот отказался, где тут преступление то ?
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этот придурок хоть понимает что с ним будет если юля не пройдет во второй тур через его ФИО. он понимает какая ответственность на нем или он конченный. И не важно кто за кого будет голосовать. Это вообще что Дарта Вейцдера голосовать. Мразь тупа он.
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ПОРОШЕНКО И ЕГО ГВАРДЕЙЦЫ ХОРОШО ПОНИМАЮТ, ЧТО ОНИ НЕ ПРОХОДНЫЕ ДАЖЕ ВО ВТОРОЙ ТУР, А ИХ ЛИПОВЫЕ ПРО ПЛАЧЕННЫЕ РЕЙТИНГИ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ ДАВНЫМ - ДАВНО ПОНЯТНЫ. ОНИ И ДАЛЬШЕ ПРОДОЛЖАЮТ ОБМАНЫВАТЬ ЛЮДЕЙ: - ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИЙ ПЕНСИОНЕРАМ МВД ЭТО ПРОСТО ПИАР ХОД, РОДСТВЕННИКУ ПЕНСИОНЕРУ МВД ПЕРЕСЧЁТ С 1 ЯНВАРЯ 2019 г. И ЕГО КОЛЛЕГАМ НЕ КТО НЕ СДЕЛАЛИ, ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО!?, ТАКОЕ ЖЕ ПОВЫШЕНИЕ БУДЕТ И С 1 МАРТА, ГЛАВНОЕ, ЧТО ПРО ПИАРИЛИСЬ. А СКОЛЬКО И НА СКОЛЬКО ПОДНИМУТ ПЕНСИИ ТОЛЬКО ГРОЙСМАНУ ИЗВЕСТНО. ГРОЙСМАН ГОВОРИТ, ЧТО БЫ ЛЮДИ НЕ ПЛАТИЛИ ЗАВЫШЕННЫЕ ТАРИФЫ ГАЗОВЩИКАМИ - КАК ГОВОРИТСЯ ПРО ПИАРИЛСЯ, А ГАЗОВЩИКИ ПРИХОДЯТ ДО ЛЮДЕЙ И ГОВОРЯТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЕ ОТКЛЮЧИМ ГАЗ, ЛЮДИ ССЫЛАЮТСЯ НА ГРОЙСМАНА, А ГАЗОВЩИКИ ГОВОРЯТ, ЧТО ГРОЙСМАН - ЭТО НЕ РЕШЕНИЕ СУДА!? - ЛЮДИ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАТЬ.
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кошевой
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Тарас Костанчук - фейковый герой на побегушках у коррупционеров и регионалов========================================================================

Логика подсказывает, что Луцеровы и Грицацуевы сициЛЛисты спешно сочиняют сценарий того, что должен будет будет вякать на телекамеру этот "фейковый герой на побегушках у коррупционеров и регионалов". Те снимки с экранов, которыми идиот Плокулол засыпал сеть, ведь не проканают в суде. По причине хотя бы того, что, имея технические возможности СБУ, их запросто можно сфальсифицировать. Конечно, фейковый герой, спасаясь от тюремной камеры, "сотрудничая со следствием", способен оговорить кого угодно. Запросто может заявить согласно заученному тексту, составленного прокурвами-чикистами, со всеми "подробностями", как Дубиль лично "вручал ему бабло".

Но кто поверить быдлюку с ТАКОЙ БИОГРАФИЕЙ? Разве что такое же гнусное быдло, как и он сам.
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луц, ну вы всё делаете, штоб выиграть выборы, какой в пельмень подкуп?? кто это такой, этот тимошенко, кому он вср....лся??
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Наразі компанія Google платить від $ 17 000 до $ 22 000 щомісяця для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи 2 місяці тому, і протягом головного місяця роботи я заробив $ 20,544. Можу сказати, що моє життя повністю покращил0сяя!
Я роблю ..... >>>>> w­w­w­.­I­n­t­e­r­n­e­t­4­3­.­C­o­m
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемого в попытке подкупа кандидата Юрия Тимошенко Костанчука отправили в СИЗО с альтернативой залога в 4 млн, - ГПУ
 
 
 
 
 
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