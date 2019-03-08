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 Представитель РФ Грызлов демонстративно не явился на скайп-конференцию переговорной группы по Донбассу, - Ирина Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что отсутствие представителя ТКГ от РФ свидетельствует о неготовности Кремля к конструктивным действиям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко  отметила: "Как сообщили мне коллеги по минскому процессу, сегодня состоялась скайп-конференция ТКГ (где Украину представляет Евгений Марчук) и подгруппы безопасности, инициированная представителями ОБСЕ и украинской стороной.

Мы обеспокоены постоянными нарушением режима тишины, есть погибшие воины в феврале и в марте... Еженедельно обстреливаются гражданские населенные пункты, разрушаются дома мирных жителей, есть раненые.

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Цель скайп - конференции: обсудить обострение ситуации безопасности и остановить насилие. Украинской стороной и ОБСЕ были обсуждены и согласованы совместные заявления и предложено объявить режим тишины с 00:00 8 марта".

"На скайп-конференцию... не явился представитель ТКГ от РФ Б.Грызлов, хотя ее время и дата были согласованы неделю назад в Минске. Очевидно, что его демонстративное отсутствие свидетельствует об одном - Путин не дал команду своим подчиненным делать какие-либо шаги для установления мира ... Кремль не готов ни к каким конструктивным действиям", - заявила Ирина Геращенко.

Она напомнила, что после "тяжелой и эмоциональной" дискуссии с другими представителями от РФ, достигнута договоренность о прекращении огня 8 марта в полночь.

"Это будет 19-попытка прекратить насилие в Донбассе. Остановить убийства украинцев: гражданских и военных", - написала Геращенко.

"К сожалению, из-за отсутствия Грызлова, не подписано совместное заявление, а следовательно, Россия в очередной раз пытается избежать ответственности за соблюдение договоренностей. Мы ожидаем от СММ ОБСЕ четкого мониторинга ситуации безопасности и фиксации, как соблюдать режим тишины сторонами - в частности РФ и подконтрольными России боевиками", - резюмировала первый заместитель главы Верховной Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3115584
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставитель РФ Грызлов демонстративно не явился на скайп-конференцию переговорной группы по Донбассу, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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