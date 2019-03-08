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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16507) СНБО (3168) Турчинов (3107)

 Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в течение недели должен предоставить президенту предложения, которые лягут в основу законопроекта, касающегося прозрачности государственного оборонного заказа, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Необходимо изменить состав государственного оборонного заказа. Поставлено задание до понедельника всем министерствам, участникам, членам СНБО подать свои предложения для разработки законопроекта и в течение недели секретарь СНБО Турчинов должен подать мне предложения, которые я подпишу и внесу как субъект законодательной инициативы, определив этот законопроект как неотложный", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам вечером в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Он подчеркнул необходимость безотлагательно обеспечить прозрачность гособоронзаказа. "Это будет новация, это будет изучен полностью международный опыт, будут доступны, будут обнародованы не только объемы контрактов, но и цены и все должны быть уверены, что нет никакой закрытой информации там, где не страдают государственные интересы", - сказал он.

По словам глава Украинского государства, открытость информации будет способствовать доверию общества и свидетельствовать о борьбе с коррупцией. "Все должны быть уверены, что мы решительно с этой коррупцией боремся и у нас не абсолютно исключений для этого", - подчеркнул П.Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформирование оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения гособоронзаказа, - главные вопросы заседания СНБО

Источник: https://censor.net.ua/n3115582
 
 
 Топ комментарии
 
Как бы кондитер не старался. Черного кобеля не отмоешь добела.
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Нет повести печальнее на свете,чем повесть о коррупции и пете ! Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа - Цензор.НЕТ 4306
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В течение недели... Я плакаль... Мальдивский главнокомандующий уже совсем рамсы попутал. Истерика откровенная, но соевая будка уже идет ко дну.
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Ох, нелегкая это работа - /Из болота тащить бегемота!
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Нет повести печальнее на свете,чем повесть о коррупции и пете !
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Чому нема? Є про янука, юлю з Лазаренко і ЄЕСУ...
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Та то всё ,Дела давно минувших дней,преданья старины глубокой.
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Ты и политик.ты и поэт,ты и зралник-гречкоед....
только на фронт боишься лаптей трусишка серенький.)
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Тобто треба ще раз Юлю до корита, щоб такі діла були сьогодні?
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Её отсекут Порох с Зелей,а во втором туре на дебатах Порох покажет чего стоит Зеля в политике.Последний адепт Зели у виска покрутит и испугается своих надежд.Его поддержат только бывшие рыги-опповцы.
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Я би не був таким оптимістом, бо все може бути у бідній країні! Я бачив, навіть зняв роздачу грошей людьми Чернівецького, а він за гречку двічи виграв вибори😣
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Новина про Пороха - Алекс Охара тут як тут. Напевне вдруге запитувати про твою норму постів для кожної новини немає сенсу, бо я вже бачу статистику)
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Как бы кондитер не старался. Черного кобеля не отмоешь добела.
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Ой не могу ,жулики и воры получили приказ от своего главаря ввести закон ,который не позволит им больше жульничать и воровать , Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа - Цензор.НЕТ 3256это каким же надо быть придурком,чтобы в это поверить.
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Тільки можна стати ще більшим придурком, якщо повірити у те, що після виборів нова влада подолає корупцію в оборонній сфері.
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какие там предложения, какой новый пиар-законопроект? Нужно просто не засекречивать махинации. Да это ж нереально, тогда они перестают быть махинациями и превращаются в эпизоды уголовного дела.
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В течение недели... Я плакаль... Мальдивский главнокомандующий уже совсем рамсы попутал. Истерика откровенная, но соевая будка уже идет ко дну.
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Можете назвать ИМЯ своего кандидата-фантазера кто вас устроит и всё решит? Или как все зрадники-гречкоеды постесняетесь и промолчите...
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Майкл Бом db7a924d - что у нас там в белорусском западном округе с видом на урожай картошки...?

Как там с демократией и с зрадниками -гречкоедами...?
Просветите пожалуйста....
Флаг то родной ?
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Тут не о нас,у нас ПОКА всё тихо.Влез в разговор,ответь на тот же вопрос.ИМЯ.
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Майкл Бом db7a924d - а какого хрена в гостях так себя буро ведешь?

О вас подумай....
Сынок вашего батьки подрастает...
Когда его на царство то?
Или на глав.колхознике все и закончится с аншлюсом?
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Что ты рака за камень заводишь. ИМЯ назвать не можешь,странный вопрос разве для тебя?
Так может ты украинец из рязанской конюшни никого не знаешь.Лапти тоже Пороха ненавидят
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Все решит - єто совковая надежда и привьічка в вашем бульбосовке. А мьі разберемся кто нас устроит
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Ты с лаптями разберись для начала,дрысливый нетный политик.Войну выиграли,лаптей выгнали? Нас раз *******,а тебя минимум 4 раза за гречку покупали.Так кто больше лох.У тебя хоть ИМЯ кандидата есть,кто всё порешает?
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А шо,со старыми схемами уже полный пролёт?
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а может не надо? Когда руки растут нетрадиционно то, всё, что не делаешь получается как всегда.
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Один в поле не воин и Президент Порошенко это понимает
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Власть в Украине узурпирована рошеновской мафией.
Верховна рада - фикция и балаган
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа
 
 
 
 
 
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