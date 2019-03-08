 Порошенко поручил СНБО подать предложения, которые лягут в основу законопроекта о прозрачности гособоронзаказа

"Необходимо изменить состав государственного оборонного заказа. Поставлено задание до понедельника всем министерствам, участникам, членам СНБО подать свои предложения для разработки законопроекта и в течение недели секретарь СНБО Турчинов должен подать мне предложения, которые я подпишу и внесу как субъект законодательной инициативы, определив этот законопроект как неотложный", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам вечером в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул необходимость безотлагательно обеспечить прозрачность гособоронзаказа. "Это будет новация, это будет изучен полностью международный опыт, будут доступны, будут обнародованы не только объемы контрактов, но и цены и все должны быть уверены, что нет никакой закрытой информации там, где не страдают государственные интересы", - сказал он.

По словам глава Украинского государства, открытость информации будет способствовать доверию общества и свидетельствовать о борьбе с коррупцией. "Все должны быть уверены, что мы решительно с этой коррупцией боремся и у нас не абсолютно исключений для этого", - подчеркнул П.Порошенко.

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