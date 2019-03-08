 "Смотришь бигборды - у нас появляются римские профили", - Кравчук о рекламе на президентских выборах

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире Newsone.

Он подчеркнул, что когда во время его президентства его начинали захваливать, он всегда это пресекал.

"Люди могли зайти ко мне в любое время: идут по коридору, открывают двери… я никого не приглашал. Депутаты, просто люди из моего окружения заходили в кабинет, мы общались. Я не просто формально, я искренне был открыт для людей", - сказал Кравчук.

Он пожаловался, что сейчас политики "демонстрируют свое величие" и "ходят очень надуто".

"Смотришь бигборды - у нас появляются римские профили, появляются бородатые… А то, что там (на бигбордах) написано, тяжело слушать. Нас уже оглушили ток-шоу, ослепили своими бигбордами", - высказался экс-президент.

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