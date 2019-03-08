 "Смотришь бигборды - у нас появляются римские профили", - Кравчук о рекламе на президентских выборах

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире Newsone.
Он подчеркнул, что когда во время его президентства его начинали захваливать, он всегда это пресекал.
"Люди могли зайти ко мне в любое время: идут по коридору, открывают двери… я никого не приглашал. Депутаты, просто люди из моего окружения заходили в кабинет, мы общались. Я не просто формально, я искренне был открыт для людей", - сказал Кравчук.
Он пожаловался, что сейчас политики "демонстрируют свое величие" и "ходят очень надуто".
"Смотришь бигборды - у нас появляются римские профили, появляются бородатые… А то, что там (на бигбордах) написано, тяжело слушать. Нас уже оглушили ток-шоу, ослепили своими бигбордами", - высказался экс-президент.
молдаван = румун , а румун = спадкоємець римлян ...))
але схоже - на Петрія Порошезаря вже націлився свій Брут ...
дежавю...
Он тупой, а считается в Украине уважаемым человеком.....
По хорошему должен был бы отсидеть за государственную измену лет 15..., а не отсвечивать своими полоумными интервью...
Боже, он иногда такую ересь несет !
И своровал меньше всех..., из за совкового страха - сейчас наверное жалеет....
Единственная его заслуга, то что не отказался от независимости Украины, когда она сама ему в руки упала...
а так да....- это он инфицировал пороками, то что мы сейчас имеем...
Українські виборчі реалії сягнули свого апогею. У нас є лідер рейтингу, але його ніхто не бачить. Кандидат Зеленський уперто ігнорує запрошення на телеефіри, він не зустрічається з виборцями, не зустрічається з діючими політиками, депутатами, іншими кандидатами у Президенти. Він навіть з журналістами вже не спілкується. Певно ті, хто створив «кандидата Зеленського», думали що всі його інтерв'ю відбуватимуться у режимі «теплої ванни», на кшталт влаштованої на інтерв'ю у Дмитра Гордона. Аж тут стався у Зеленського той самий облом, що й свого часу у великого реХВорматора Міхо Саакашвілі, - журналісти почали ставити йому незручні питання.
Знаєте, попри всі перегини та наявність осіб, для яких власні амбіції вищі і за інтереси держави, і за стандарти журналістики, нашу вільну пресу я все ж таки ніжно люблю. Так, вона подекуди здіймає сенсацію на пустому місці. Але вона ж не дає пролізти у владу політикові авторитарному або нездатному зв'язати два слова. Просто згадайте, які істерики закатував Саакашвілі після незручних питань українських журналістів (що для українських політиків - буденність). І запитайте себе, чи правду казали про «реХВорми» у Грузії не ті ЗМІ, які були у той час грузинською владою обласкані, а ті, які від влади Саакашвілі постраждали, а таких там було чимало і далеко не колорадів.
Зрозумійте, що відчули у штабі Зеленського, коли збагнули, чого наговорив Зеленський журналістам «Радіо-Свобода», і які це матиме наслідки? Наслідком було наступне інтерв'ю Зеленського, де той видав нову порцію «перлів» на кшталт «Як це з Росією не співпрацювати - нам що свої гроші їм подарувати?» Ну так, кандидат, який, за його словами, влітку 14-го регулярно їздив на фронт, якось не помітив, як тисячі українців за свою країну віддали життя - хіба можна порівняти з російськими грішми?
Який висновок з цього всього зробила ЗеКоманда? Геніальний. Вони вирішили, що Володі з'являтися в телевізорі взагалі не можна. Розумієте, на політичних ток-шоу говорять без папірця і без сценарію. І так, там треба говорити те, що ти думаєш, - ще й не ляпнути зайвого бажано. А тепер уявіть собі. Депутати, які приходять на ток-шоу, роблять там дві речі - рекламують себе і підкладають жирнючих свиней опонентам. Народні депутати - люди, які гарно знаються на законах та на процедурах виконання рішень у виконавчій владі, - вже повірте людині, яка чула й бачила їх не під софітами, а в кулуарах до і після ефірів. Ви уявляєте, з яким натхненням вони своїми питаннями примусять блазня з телевізора працювати на ток-шоу… ну власне, за спеціальністю? Себто клоуном і дурником.
А кандидати у Президенти? Ми можемо як завгодно ставитися до них усіх, але в них за плечима, як мінімум, - керівництво власною політичною силою. Їй-Богу, я подивився б теледебати між Зеленським і тим самим Олегом Ляшком - депутатом, лідером фракції, політиком з довгим стажем, екс-журналістом…
До речі, про журналістів. Розумієте, у журналістів робота така - провокувати політика питаннями. Намагатися відкрити потаємні боки політика, показати його у незручних ситуаціях, викликати обурення. Політик здатний витримати такий накат - здатний переконати у своїй правоті виборця. Саме тому політики ходять до журналістів - аби показати себе. Перед виборцям по той бік екрану у першу чергу.
І от, лідер рейтингів, кандидат Володимир Зеленський зустрічатися з іншими політиками, нардепами, кандидатами в Президенти та журналістами НЕ ходить. Навіть на відомій передачі за участі журналіста Дениса Бігуса кандидат Зеленський виступив по скайпу. Ви неймовірно зайнятий? Чим це?
Мені кортить запитати прибічників Зеленського - а ви переконані, що кандидат Володя взагалі існує? Може він давно емігрував за кордон, а вам показують відеомікс з попередніх записів Зеленського, створений на замовлення олігарха Коломойського? А ви не боїтеся, що коли вам Зеленського таки покажуть, ви не побачите кінченого наркомана або дурника, порівняно з яким Черновецький - інтелектуал-енциклопедист?
Ситуація нечувана. Кандидата Зеленського насправді не існує. Існує гарненька картинка в кіно. І ще існує міф про «нове обличчя». Все. І от саме в цю, шиту білими нитками мульку готові повірити тисячі українців! А що насправді? А насправді…
«Головна тема - Зеленський… Скажу тільки, що вдалося поспілкуватися з людьми, які побували на закритій зустрічі з ним. Вражені некомпетентністю і нерозумінням навіть рамок поведінки» - це цитати з телеграм-каналу блогера Романа Шрайка.
«Мені соромитися нічого - наведу дослівну характеристику, що її дав Зеленському один із послів. Зважте, це не мої слова - його. «Ми думали, що він (Зеленський) просто нуль. І що це можна виправити. Але він, на жаль, мінус. Великий жирний мінус для країни. Що украй небезпечно» - журналіст Соня Кошкіна.
Оце - реальна оцінка якостей кандидата Зеленського від людей, які політику досліджують роками. І допоки він не вийшов на екрани до журналістів і до інших політиків, вірити якимось іншим оцінкам я не маю підстав. Жодних.