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Все про:журналистика (2361) Киевская область (1631) нападение (1702) ОБСЕ (3565)

 ОБСЕ требует немедленного расследования нападения на журналистов на Киевщине

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осуждает нападение на журналистов программы "Схемы" на Киевщине и требует немедленного расследования этого инцидента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Twitter 7 марта.

"Я осуждаю вчерашнее нападение на журналистов программы расследований "Схемы" на Киевщине и призываю власти в Украине немедленно расследовать инцидент. Насилие в отношении журналистов является неприемлемым и должно преследоваться по всей строгости закона", - подчеркнул Дезир.

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Как  известно, 6 марта в помещении одного из сельсоветов Киевской области группа людей применила физическую силу в отношении журналистов программы "Схемы" от "Радио Свобода", которые приехали по редакционному заданию снимать видеоматериал. В результате нападения телесные повреждения получил один журналист.

Источник: https://censor.net.ua/n3115579
 
 
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А усі випадки насилля в ордло вже розслідували?
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Оперативно. Похоже, уже и их задрала эта борьба со СМИ.
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Они уже пятый год требуют немедленного прекращения насилия...
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Говоряоь набагато більше, ніж п'ять років. ОБСЄ працює в різних горячих точках і всюди говорять, але це ні на що не впливає.
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я вважаю, що журналістів, які викривать владу - треба розстрілювати по законо военного часу!! ІБОНЄФІГ!!!
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