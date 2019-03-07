 В Азовском море фиксируют случаи подавления навигации, - "Український мілітарний портал"

О сбоях сообщает "Український мілітарний портал", информирует Цензор.НЕТ. По данным портала, о сбоях рассказали экипажи гражданских торговых судов, идущих в порты на Азовском море.

Перед этим жалобы от моряков фиксировались 20 февраля и 5 марта.

Вблизи этого района также было замечено два корабля Военно-морского флота России, в радиоэфире они зафиксированы как "Бугель-66" и "Бугель-029".

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Ранее случаи отказов GPS фиксировались во время учений НАТО Trident Juncture-2018. Согласно данным норвежских оборонных сил, тогда сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил с Кольского полуострова в России.

Также год назад кипрские СМИ сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются системы электронного позиционирования в Восточном Средиземноморье.

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