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Все про:Азовское море (1122) корабль (1148)

 В Азовском море фиксируют случаи подавления навигации, - "Український мілітарний портал"

За последний месяц в Азовском море зафиксировали три случая отказов системы навигации GPS и морской автоматической идентификационной системы AIS. Российская система "Глонасс" при этом работает без сбоев.

О сбоях сообщает "Український мілітарний портал", информирует Цензор.НЕТ. По данным портала, о сбоях рассказали экипажи гражданских торговых судов, идущих в порты на Азовском море.

Перед этим жалобы от моряков фиксировались 20 февраля и 5 марта.

Вблизи этого района также было замечено два корабля Военно-морского флота России, в радиоэфире они зафиксированы как "Бугель-66" и "Бугель-029".

Читайте на Цензор.НЕТ: ФСБ направила на психиатрическую экспертизу уже восемь украинских моряков

Ранее случаи отказов GPS фиксировались во время учений НАТО Trident Juncture-2018. Согласно данным норвежских оборонных сил, тогда сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил с Кольского полуострова в России.

Также год назад кипрские СМИ сообщили о проблемах, с которыми сталкиваются системы электронного позиционирования в Восточном Средиземноморье.

Также на Цензор.НЕТ: Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3115578
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё немного и выяснится,что мультяшные ракеты у них тоже рабочие.Только мы уже об этом не узнаем,не успеем.
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Какой нежданчик, с чего бы это? Впрочем, выразим озабоченность, да, НАТО? Но если серьезно - Хутин просто уже воюет с половиной мира, пока вы там сопли жуете. Смотрите, в свое время одного бесноватого уже прохлопали, че закончилось?
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сигналы GPS пропадали в Азовском море всегда на короткое время,это зависит от расположения спутников и от погодных условий,российские корабли эти бугеля вообще могут быть ни при чем,это старое хламье
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Слишком много спутников у рф, мешают увидеть очевидные вещи
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Ещё немного и выяснится,что мультяшные ракеты у них тоже рабочие.Только мы уже об этом не узнаем,не успеем.
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сигналы GPS пропадали в Азовском море всегда на короткое время,это зависит от расположения спутников и от погодных условий,российские корабли эти бугеля вообще могут быть ни при чем,это старое хламье
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Хорошо,что вы об этом знаете и для вас это не новость.А нам видите как преподнесли.Спасибо за разъяснение,стало чуть легче.
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Какой нежданчик, с чего бы это? Впрочем, выразим озабоченность, да, НАТО? Но если серьезно - Хутин просто уже воюет с половиной мира, пока вы там сопли жуете. Смотрите, в свое время одного бесноватого уже прохлопали, че закончилось?
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Тобто росія почала ставити перешкоди для GPS😊 І що тепер буде від західних країн чергова занепокоєність?
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Давайте еще с Рашкой в о озабоченность и в торговлю газом и нефтью поиграйте. Пока новоиспеченный Ху*ло-Гитлер не уничтожит пол мира.
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Могу поспорить будет что-то в этом роде))) всему свое время
https://censor.net.ua/news/3113914/ssha_zablokirovali_dostup_k_internetu_rossiyiskoyi_fabrike_trolleyi_vo_vremya_vyborov_v_kongress_v_proshlom
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Дай дикунам (кацапам) технології і забудь про мирне життя. Ну не можна цим дебілам давати технології, не можна.
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А ми зарах їм на противагу Зеленського виберем...
Хай кацапи в реготу повиздихають... В Азовском море фиксируют случаи подавления навигации, - "Український мілітарний портал" - Цензор.НЕТ 1052
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"Российская система "Глонасс" при этом работает без сбоев. ... сообщает "Український мілітарний портал", информирует Цензор.НЕТ."
"Глонасс" проплатил рекламную статью
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Азовском море фиксируют случаи подавления навигации, - "Український мілітарний портал"
 
 
 
 
 
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