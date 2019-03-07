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 Политика Украины
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 Процесс имплементации международных антикоррупционных стандартов становится необратимым, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о необратимости процесса имплементации международных антикоррупционных стандартов в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт правительственного портала.

"Имплементация международных антикоррупционных стандартов в Украине - это необратимый процесс, который находится под пристальным наблюдением гражданского общества и международных наблюдателей", - заявила И. Климпуш-Цинцадзе на конференции НАТО на тему "Создание надежных и устойчивых институтов для укрепления партнерства".

Также она отметила, что главная задача украинского правительства на 2019 год заключается в содействии дальнейшему развитию в сочетании с подотчетностью, прозрачностью и нулевой толерантностью к коррупции. Она поблагодарила за последовательную поддержку НАТО и заверила, что дальнейшее развитие партнерства особенно важно в настоящее время для Украины.

"Наше участие, прогресс и успешные результаты в Программе по развитию целостности, введение добродетели и снижения коррупционных рисков в оборонных и безопасности институтах станут лучшими показателями государственной безопасности Украины. Повышение уровня безопасности и защищенности Украины означает также повышенную безопасность для НАТО и его государств-членов", - отметила вице-премьер-министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения в Европарламенте могут повлиять на поддержку Украины, но ЕС не отменит ее совсем, - Климпуш-Цинцадзе

Источник: https://censor.net.ua/n3115576
 
 
 Топ комментарии
 
Шутка в стиле Петросяна-Степаненко.... РЖУНИМАГУ!
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Ну в свете последнего решения КС Украины это заметно ! Процесс имплементации международных антикоррупционных стандартов становится необратимым, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3307
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Когда они рот свой открывают ,возникает вопрос,или они реально полные идиоты или нас считают полными идиотами .
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це розраховано на посольства великої сімки в Україні.
"Ви просто кнопка" -(Кернес, здається)
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Шутка в стиле Петросяна-Степаненко.... РЖУНИМАГУ!
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Ну в свете последнего решения КС Украины это заметно !
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потужная борьба с коррупцией - 0 посаженных коррупционеров.
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Вот видите как успешно побороли коррупцию, даже посадить уже некого
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Если Петю оставить при власти, то надо будет создава ещё несколько параллельных Антикорупционных служб...
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Так куда уже больше. Уже и так в стране остались одни судьи и прокуроры и мусора и все борятся с коррупцией тоесть сами с собой...
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А как ещё можно изображать "кипучую бездеятельность" и очередные реформы?
Надо же кредиты под что-то получать.
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От всех ваших имплементаций хочется только взять пулемет побольше и ленту подлиннее и ....
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Вся эта тягомотина - борьба с коррупцией по-порошенковски, никогда не закончится, при этой власти. Навести порядок в стране способен только Смешко, которому сегодня нет альтернативы. У нас нет времени на раскачку - коррупция сожрёт страну изнутри, а путлер подсуетится извне.
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как жабы в болоте. Высунутся, квакнут и опять в мутную водичку
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С точкі зрєнія, банальной ерудіціі...і далі по тексту))
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Процесс имплементации международных антикоррупционных стандартов становится необратимым, - Климпуш-Цинцадзе.

По чому опіум соєва лапша для народу? Особливо це видно після визнання "неконституційною" (а на мові владних бандюків - не по понятіях) статті про незаконне збагачення.
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Какая коррупция,вы о чём?Разве в ваших кругах такое явление имеет место?
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Она сама хоть поняла, что сказала?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцесс имплементации международных антикоррупционных стандартов становится необратимым, - Климпуш-Цинцадзе
 
 
 
 
 
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