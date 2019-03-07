 Представитель кавказских воров в законе по кличке Дато задержан на Одесчине и выдворен из Украины, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по прозвищу Дато въехал на территорию нашего государства для координации деятельности организованных преступных группировок и установления контроля над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе Нодар Руставский и российский авторитет Полузверь. Решается вопрос их выдворения, - Аброськин. ФОТО

"Уголовник должен взять под контроль перераспределение денежных потоков. Также планировал "поставить на счетчик" предприятия агропромышленного комплекса южного региона. Также по оперативной информации он представляет интересы известных в криминальных кругах кавказских воров в законе Лоту Гули и Тенго Гальского, которым въезд в нашу страну запрещен", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в начале марта в Болграде. За нарушение иностранцем правил пребывания и транзитного проезда через территорию нашей страны принято решение о его принудительном выдворения с территории Украины с запретом въезда сроком на три года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вор в законе по прозвищу Тенго Гальский снова задержан в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО