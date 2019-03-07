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Все про:вор в законе (189) криминалитет (477) Одесская область (1703) СБУ (13287)

 Представитель кавказских воров в законе по кличке Дато задержан на Одесчине и выдворен из Украины, - СБУ

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали и выдворили из нашей страны представителя кавказских воров в законе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из стран Южного Кавказа по прозвищу Дато въехал на территорию нашего государства для координации деятельности организованных преступных группировок и установления контроля над отдельными сферами легального и теневого бизнеса региона.

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"Уголовник должен взять под контроль перераспределение денежных потоков. Также планировал "поставить на счетчик" предприятия агропромышленного комплекса южного региона. Также по оперативной информации он представляет интересы известных в криминальных кругах кавказских воров в законе Лоту Гули и Тенго Гальского, которым въезд в нашу страну запрещен", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в начале марта в Болграде. За нарушение иностранцем правил пребывания и транзитного проезда через территорию нашей страны принято решение о его принудительном выдворения с территории Украины с запретом въезда сроком на три года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115575
 
   
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почему не уточняют который раз, обычно даже не второй, граница с дыркой или пограничник голодный?
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Прикольна погрємуха. Аби не цензура, я б висловив припущення що він грузин.
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Можливо він любить варення, живе на даху... Ви мене зрозуміли😀
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредставитель кавказских воров в законе по кличке Дато задержан на Одесчине и выдворен из Украины, - СБУ
 
 
 
 
 
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