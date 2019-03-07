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Все про:8 марта (85) Супрун Ульяна (456)

 Супрун заявила, что не принимает поздравлений с 8 марта

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила не поздравлять ее с 8 Марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 7 марта она написала в Фейсбуке. 

"Человечество действительно достигло большого прогресса в борьбе за равенство прав – в цивилизованных странах женщины голосуют, учатся и работают так же, как и мужчины. Но борьба за права женщин – это все еще огромное поле работы. И дарение букетов и конфет или подчеркнутое выказывание внимания и заботы 8 марта этому не помогает. Это только отбрасывает назад все успехи, которых удалось достичь во время многолетней борьбы за гендерное равенство", – заявила она.

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Супрун отметила, что до сих пор есть проблемы с равной оплатой труда между мужчинами и женщинами, а также "стеклянный потолок" для женщин в их карьерах. Она посетовала на "сексизм в информационном пространстве", когда медиа интересуются прежде всего внешним видом женщин, а только потом – результатами их работы.

"Неоднократно сталкиваюсь с сексизмом во время исполнения обязанностей министра здравоохранения. Удивляет вопрос: "Как вы, такая хрупкая женщина, все это выдерживаете?!" Словно у мужчин есть секретное оружие против атак несвободных радикалов или врожденная способность "выдерживать" больше, чем женщины. Каждый – прежде всего это человек. Характер и способности которого зависят от усилий над собой, приоритетов, ценностей и целей, которые он перед собой ставит. И совсем не от пола", – подчеркнула Супрун.

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Она добавила, что 8 Марта является государственным выходным преимущественно в тех странах, где права женщин нарушаются чаще всего, в том числе в РФ, которая использует этот праздник как инструмент в гибридной войне с Украиной.

"Не ленитесь бороться за права женщин и не игнорировать несправедливость ежедневно. Тогда потребность в советской унизительной традиции "дня женщины" отпадет сама собой", – подытожила Супрун. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3115574
 
   
 Топ комментарии
 
а красные тюлпаны и нажравшиися морды самцов - это тоже традиционно этому дню на совке.
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О божечки!Кокая трагєдія!А українці ж хотіли заваліть її вітаннями!
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Сколько злобы в комментариях, а потом удивляемся, от куда у нас столько быдла вокруг.
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Лет Кот!Вы там выставили дикую территорию.Вы считаете 2 часть населения от 3 дикарями?За 8 марта.
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Супрун - женщина. И мужчины могли бы просто промолчать , ЕСЛИ ОНИ МУЖЧИНЫ, а не ерничать
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Они завтра будут мужчинами. Один день в году с гвоздичками. Гордые собою.
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Это ты такая злая на 8 марта,потому что цветы никто наверное не дарит,а если бы подарили,быстро бы побежала борщ варить,еще бы и накрасилась Супрун заявила, що не приймає привітань з 8 березня - Цензор.НЕТ 3516
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Гендерное равенство??? Ладно... Я работаю на станке (вообще на пяти станках, но этот - самый большой) Примерно 4 на 4 на 3 метра Стол полтора на полтора метра. Примерно в метре над землёй. Чтоб на нём что то прикрутить - надо на него залезть и ходить по нему. Болты какими прикручивать - весят килограмм 5 - 10. Ключ каким прикручивать - килограмм 20 (больше метра в длину). Деталь какую прикручивать - чаще всего стальной кубик 500 на 500 на 500 мм (сколько он весит? Килограмм 800 а то и больше). И надо его двигать вручную ломом.

Милые дамы, желающие гендерного равенства - не хотите на моё место??? Супрун заявила, що не приймає привітань з 8 березня - Цензор.НЕТ 6830
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Гендерное равенство в понимании феминисток - дискриминация мужчин!
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гендерное равенство это когда глупые люди доказывают что равные те которые были созданы не равными
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чего скрываешся, так пиши - ты собираешь Армату, кстати вопрос, а туалет будет как скрепна дырка в бронье или что то капиталистическое.
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Ничего подобного. Я делаю штампы обьёмной горячей штамповки. Какими потом делают дрезины.

PS. в них нет туалета, за то есть кондиционер и телевизор.


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если так ты сруский меняшь флажки, то веры тебе нет.
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Супрун права!
вітаємо жінок, що вони були зачаті особами жіночої статі. Так воно по суті.
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Ну к женщинам мы отношение имеем.
А вот обращаясь к друг-другу: "Добрый день!" ни к созданию дня, ни к его доброте отношения не имеем.
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Главное - что европейским женщинам нравится этот праздник. А европейские мужчины любят женщин и делают им приятное. Все довольны.
Завтра, как и каждый год в этот день, не найдётся мужчина, возвращающийся домой без цветов и пакета с подарком.
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взагалі 8 березня це єврейський пурім день подарунків Роза за це знала
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Все правильно она говорит. Если вы действительно уважаете мужчин и женщин в равной степени, то они должны быть во всём равны.
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23 февраля женщины поздравляют мужчин. (формально это "день защитника отечества" - но поздравляют всех мужчин)
8 марта - мужчины поздравляют женщин.

В чём не равенство???
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Ось ти і спалився, кацапчику. Навіть не зрозумів де.
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Да я собственно тут уже 5 лет, и никогда не делал вид что из Украины... Супрун заявила, що не приймає привітань з 8 березня - Цензор.НЕТ 5679

А у вас что - 23 отменили?! Супрун заявила, що не приймає привітань з 8 березня - Цензор.НЕТ 7248
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Причем здесь равенство,к поздравлению матерей и любящих женщин
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Хіба для матері і жінки потрібні окремі свята?
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Я всю жизнь поздравлял и буду дальше это делать,мне Супрун не авторитет,имея онко заболевание она своими недореформами только жизнь мне усложнила
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Она понимает, что поздравляющий её мужчина просто проиграл кому-то в покер или гольф, раз согласился на такое.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСупрун заявила, что не принимает поздравлений с 8 марта
 
 
 
 
 
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