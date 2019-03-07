 Супрун заявила, что не принимает поздравлений с 8 марта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 7 марта она написала в Фейсбуке.



"Человечество действительно достигло большого прогресса в борьбе за равенство прав – в цивилизованных странах женщины голосуют, учатся и работают так же, как и мужчины. Но борьба за права женщин – это все еще огромное поле работы. И дарение букетов и конфет или подчеркнутое выказывание внимания и заботы 8 марта этому не помогает. Это только отбрасывает назад все успехи, которых удалось достичь во время многолетней борьбы за гендерное равенство", – заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В преддверии 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского. ФОТО

Супрун отметила, что до сих пор есть проблемы с равной оплатой труда между мужчинами и женщинами, а также "стеклянный потолок" для женщин в их карьерах. Она посетовала на "сексизм в информационном пространстве", когда медиа интересуются прежде всего внешним видом женщин, а только потом – результатами их работы.



"Неоднократно сталкиваюсь с сексизмом во время исполнения обязанностей министра здравоохранения. Удивляет вопрос: "Как вы, такая хрупкая женщина, все это выдерживаете?!" Словно у мужчин есть секретное оружие против атак несвободных радикалов или врожденная способность "выдерживать" больше, чем женщины. Каждый – прежде всего это человек. Характер и способности которого зависят от усилий над собой, приоритетов, ценностей и целей, которые он перед собой ставит. И совсем не от пола", – подчеркнула Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Восьмое марта нуждается в ребрендинге, - министр культуры Нищук

Она добавила, что 8 Марта является государственным выходным преимущественно в тех странах, где права женщин нарушаются чаще всего, в том числе в РФ, которая использует этот праздник как инструмент в гибридной войне с Украиной.



"Не ленитесь бороться за права женщин и не игнорировать несправедливость ежедневно. Тогда потребность в советской унизительной традиции "дня женщины" отпадет сама собой", – подытожила Супрун.

Также читайте: По случаю 8 марта Порошенко наградил выдающихся женщин орденами "За мужество" и княгини Ольги: Вы - символы нового государства