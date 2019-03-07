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Все про:Зеленский (211) МВД (7758) прослушка (248) СБУ (13287)

 Рекомендуем коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач, - МВД о заявлении спецслужбы о прослушке офиса Зеленского

Министерство внутренних дел выступило с ответным заявлением на сообщение СБУ о том, что информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию.

Как передает  Цензор.НЕТ, текст заявления размещен на официальном сайте МВД. 

В сообщении отмечается: "В понедельник, 4 марта, в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в г. Киева поступило сообщение о том, что в светлое время суток группа неизвестных лиц совершает непонятные подозрительные действия на крыше дома по ул. Белорусская, 26.

А именно: протягивают в чердаке и крыше проволоку, устанавливают новое оборудование. При этом, их действия, по словам заявителей, явно не были похожи на работу техработников сервисных служб, которые обустраивают обычные кабельные или мобильные коммуникационные сети.

На место выехал сначала экипаж патрульной полиции, а впоследствии следственно-оперативная группа, которая обнаружила на крыше и чердаке подозрительную техническую аппаратуру.

После обследования ее кинологами на предмет выявления взрывчатки было принято решение об ее изъятии и дополнительной проверке в райотделе полиции.

После проведения предварительного осмотра специалистами выяснилось, что это специальная техническая аппараты для дистанционного аудиовизуального контроля помещения, которая может использоваться исключительно субъектами оперативно-розыскной деятельности или частными лицами в противоправных целях.

К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые заблаговременно сообщали бы сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установлением специальной технической аппаратуры аудиовизуального контроля.

Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто бы заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только причастные лица со специальным допуском.

В связи с этим сообщаем, что Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украина никоим образом не вмешиваются в работу дружественного правоохранительного органа специального назначения.

Работники Национальной полиции в рамках действующего законодательства выполняют свои обязанности, реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом.

МВД, в свою очередь, рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания. Ведь это может быть прямой угрозой национальной безопасности государства, защита которой, согласно закону обеспечивает Служба безопасности Украины".

4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Мы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции

После этого издание theБабель распространило со ссылкой на источник информацию о том, что прослушивающая аппаратура принадлежит СБУ, но служба собиралась прослушивать человека, не связанного с Зеленским.

7 марта СБУ выступило с заявлением, что информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию.

Источник: https://censor.net.ua/n3115571
 
 
 Топ комментарии
 
Надо отдать должное аваковцам - очень тонко потроллили СБУшников, прям на уровне изощренного издевательства...
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Ну прямо мушкетеры и гвардейцы кардинала!
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так какой он Д'Артаньян,так крыса местечковая
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Надо отдать должное аваковцам - очень тонко потроллили СБУшников, прям на уровне изощренного издевательства...
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В случае преступных действий со стороны СБУ МВД должно вмешаться и арестовать преступников
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Если по закону, то только с санкции пгокугога.
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прокурора нужно тоже арестовать,всех в камеру,там разберутся
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Лично я только ЗА, но по закону так как написал выше.
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Аваков должен брать все в свои руки,Порошенко скоро станет не легитимным не приезидентом,сотрудников СБУ на допрос
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Прокурор не имеет права давать санкции на прослушку - только суд.
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Вобщето я отвечал на пост
"В случае преступных действий со стороны СБУ МВД должно вмешаться и арестовать преступников"
посему повторюсь арестовывать СБУшников при исполнении МВД может только по приказу прокурора.
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Генеральный Прокурор не легитимный,назначен кумом в нарушении конституции Украины,у него нет юридического образования (!!!)прокурора на допрос,он не легитимный
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Я не писал что это должно быть распоряжение именно генерального прокурора. Просто согласно укр.законодательства надзор за СБУ и МВД возложен на прокуратуру.
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Ну не арест, но доставка в участок для выяснения.
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Всех в участок,а если будут сопротивляться в камеру
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При всей нелюбви к рехвормированным ментам: не ну написал красиво, тонкий юмор в тему, молодцы.
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В тему. Вы правы. Представляю я, как, например, в 1944-м, гестапо бы начало предъявы выставлять крипо. Ну, иди если понятней, то КГБ, нечто подобное, попробовало бы сотворить с МВД. А вы представляете?
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В демократическом мире службы независимы друг от друга и нет покрывательства.
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Не совсем понял что Вы хотели сказать. Как по мне менты тут правы, они сделали свою работу, а СБУшникам нужно или уметь работать скрытно или ставить в известность тех в чьи обязанности входит ловить вот таких установщиков.
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Ничего я не хотел сказать. Я уже сказал, то, что сказал. Троллинг, говорите. Ну, что ж , пусть будет троллинг. Тонкий, да? Ну, вот, пусть так и будет, по вашему.
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Ну прямо мушкетеры и гвардейцы кардинала!
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Ждём-с, что по этому вопросу скажет Д'Артаньян Алексеевич.
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так какой он Д'Артаньян,так крыса местечковая
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Юрий Тимошенко о подкупе Юлией Тимошенко на выборах Президента Украины 2019
https://youtube.com/watch?v=dXh_lczC2go
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Ю. Тимошенко о подкупе Ю.Тимошенко... Наверное занятное повествование!
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Да где уж там занятнее,чем возврат вкладов СССР!
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это запоребрековая дубина по развитию ефрейтор,с приказом спасти рядового петю
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Для амёб у которых только рефлексы. Я уже задолбася сюда про него инфу вставлять.
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у амеб нет нервной системы,соответственно не может быть рефлексов,вернись в свою запоребриковую школу для детей с отставанием в развитии
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Конечно, честность для соевых это лохоство.
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В суд, не сети все в суд. Тупой и еще тупее будут этому только рады. Поддержите пецю делами.
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"Несите", клава живет своей своей жизнью.
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Так-так... становится всё веселее, да? Так весело, что аж не по себе. И вовсе мне не смешно, отчего-то...
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Та, как то не по себе, повторюсь. Так не может быть, в воюющей стране. Но, это таки есть. То есть, бардак- самоубийственный. И никак не иначе.
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Ну, не по себе это не ответ...
Армия и менты не любят сбу, прокуроров и судей, как и все нормальные люди...менты работают "в поле" и я поставлю на них чем на полное мажоров сбу в случае открытого противостояния...но его не будет
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Собрались как-то лебедь рак и щука на выборы
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Повозка просто настолько прогнила, что как её не тащи, а обломится ещё в 1 туре.
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"информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию."

Секретную брехню раскрыли короче! Рекомендуем коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач, - МВД о заявлении спецслужбы о прослушке офиса Зеленского - Цензор.НЕТ 1105
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Пригрел Петро "Беркут" на своей груди,а "Беркут" его взял за фаберже))
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это все хорошо...но кто пришил к делу зеленского? Рекомендуем коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач, - МВД о заявлении спецслужбы о прослушке офиса Зеленского - Цензор.НЕТ 8223не было бы этой или любой другой фамилии кандидатов-была бы обычная рядовая склока двух соперничающих силовых структур.
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В данной ветке, и пепепалке служб пока только Вы.
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девиация фантазий в одной отдельно взятой голове? Рекомендуємо колегам з СБУ перевірити якість виконання своїми працівниками оперативних завдань, - МВС про заяву спецслужби про прослуховування офісу Зеленського - Цензор.НЕТ 5271ну или чем вы там в кацапии думаете
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Гыг с Вами - да там про мальчика Зю забыли уже...., забыли с чего все начилось...

Не видите - серьезные братки сцепились из за личной неприязни...
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Гыг с Вами - ну так Зю пожаловался..

Говорил - извести хотят враги...
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ух ты...а как он узнал.что менты накрыли прослушку?
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зато как ставит ***** в позу крайнего удивления Рекомендуємо колегам з СБУ перевірити якість виконання своїми працівниками оперативних завдань, - МВС про заяву спецслужби про прослуховування офісу Зеленського - Цензор.НЕТ 2915.
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пока что ты сам крыса перед петей в позу становишься и он тебя пользует Рекомендуємо колегам з СБУ перевірити якість виконання своїми працівниками оперативних завдань, - МВС про заяву спецслужби про прослуховування офісу Зеленського - Цензор.НЕТ 2934
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Считаете кино закончилось? А фигушки:

Против руководства МВД открыто уголовное дело - СБУ.

Руководство МВД сознательно раскрыло формы и методы работы СБУ в своих заявлениях о найденной якобы возле офиса Зеленского прослушке, говорят в СБУ
Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту разглашения руководством МВД информации о прослушивании гражданина Украины, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Думаю если бы силовики выясняли отношения меж собой а не через сми, было бы лучше. Пользы с этого никакой. Ну Москву повеселим, разве что ещё.
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А у них такая же фигня.Только не на публику.
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Улицу надо переименовать. Уже так не пишется(Беларуская надо). А так топорная работа, эх , все хорошие грамотные специалисты уже на пенсии.
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Пипец...Это ещё хуже, чем я думал. Контора палица ни по децки. Дебилы...
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Я надеюсь что Пэтро разберется на второй каденции с Рюкзаковым.
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Разберутся с петей,а менты как продажные всегда бегут первыми)))
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С петиным рейтингом только в тюрьму,Аваков постарается
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Мне нравится,как от основной темы с прослушкой Зеленского,переводятся стрелки на выяснения отношений между МВД и СБУ.А то шо Зеленского слушали,ушло на какой-то очень задний план!А Зеленский что думает о прослушивании его офиса СБУ?!Он наверное в диком восторге!
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Олена Шарпата - когда серьезные дяди дерутся..., мальчику Зю лучше потеряться на время...

А то вспомнят из за кого драка.., и ему на орехи достанется....
Пускай пока отсидится на кухне где нибудь... Рекомендуем коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач, - МВД о заявлении спецслужбы о прослушке офиса Зеленского - Цензор.НЕТ 8648
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Сушать надо не клоуна, а его хозяйна.
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Тот кто назначает главу СБУ, тот и заказивает музику
Если у нас парламентско-президентское государство, то кто дал право Рошену узурпировать власть?
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У Авакова рюкзак подгорает. Или то, что пониже. Так облажаться- поставить всё на Вону, а Вона непроходная. Теперь и рад бы к Зеле переметнуться, но там уже свой "министр МВД" есть.
Рекомендуем коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач, - МВД о заявлении спецслужбы о прослушке офиса Зеленского - Цензор.НЕТ 5678
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Пусть разберётся сначала с ДЗНД с кононенко, а то уже над ними скоро будет смеяться 95 квартал.
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А СБУ вкурсе,что у Авакова даже танковые дивизии есть в подчинении?Да и штыков в десять раз больше?))
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началось!! стали ку*ми мерятся, не миновать беды!!
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Да какая там бойня между ними может быть? Так, потолкаются для понтов, и разойдутся...
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Зачётно рюкзаковские полицаи грыцаковских "орлов" потроллили.
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СБУ должно провести у ментов переаттистацию, раз Рюкзаков не может.
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Аваков з'їхав з глузду! Замість забезпечення правопорядку дестабілізація і саботаж?!
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Порохоботы,как вы думаете,когда "Беркут" начнет вас бить палками?
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Пожалуй, СБУ с МВД уже на страницах "Цензора" сражаются. 😜
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А хрипатое, лупатое, зеленское уже в рассию нажалывалось кaк и януковоч.
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Качество просто замечательное! Операция с "Ополченочкой" вообще на уровне! Расскрытия схем финансирования из Мордора Тимошенко! Это только так на вскидку!
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а был бы у кого-то Delorean этого дедушки, исправить эту ошибку

Рекомендуємо колегам з СБУ перевірити якість виконання своїми працівниками оперативних завдань, - МВС про заяву спецслужби про прослуховування офісу Зеленського - Цензор.НЕТ 8975
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Да, нелегко сейчас Собакову: НФ все, сдулся, заступиться некому, с Петром горшки побил, нового хозяина искать надо, а вдруг еще после выборов припомнят старые грешки, а их вагон! Впрочем, закономерный финал.
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Еще парочка отмазанных негодяев типа трухи или гепы с Насировым, , парочка убитых свидетелей по топ коррупционным делам, еще несколько скандалов по образцу Укроборонпромовскому и Зеленский победит в первом туре...)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРекомендуем коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач, - МВД о заявлении спецслужбы о прослушке офиса Зеленского
 
 
 
 
 
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