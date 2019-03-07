 Рекомендуем коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач, - МВД о заявлении спецслужбы о прослушке офиса Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления размещен на официальном сайте МВД.

В сообщении отмечается: "В понедельник, 4 марта, в дежурную часть Шевченковского отдела полиции в г. Киева поступило сообщение о том, что в светлое время суток группа неизвестных лиц совершает непонятные подозрительные действия на крыше дома по ул. Белорусская, 26.

А именно: протягивают в чердаке и крыше проволоку, устанавливают новое оборудование. При этом, их действия, по словам заявителей, явно не были похожи на работу техработников сервисных служб, которые обустраивают обычные кабельные или мобильные коммуникационные сети.

На место выехал сначала экипаж патрульной полиции, а впоследствии следственно-оперативная группа, которая обнаружила на крыше и чердаке подозрительную техническую аппаратуру.

После обследования ее кинологами на предмет выявления взрывчатки было принято решение об ее изъятии и дополнительной проверке в райотделе полиции.

После проведения предварительного осмотра специалистами выяснилось, что это специальная техническая аппараты для дистанционного аудиовизуального контроля помещения, которая может использоваться исключительно субъектами оперативно-розыскной деятельности или частными лицами в противоправных целях.

К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые заблаговременно сообщали бы сотрудникам полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия с установлением специальной технической аппаратуры аудиовизуального контроля.

Для нас большая неожиданность узнать из официального заявления СБУ о том, что спецслужба будто бы заранее сообщала МВД о проведении тайных оперативных мероприятий. Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только причастные лица со специальным допуском.

В связи с этим сообщаем, что Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украина никоим образом не вмешиваются в работу дружественного правоохранительного органа специального назначения.

Работники Национальной полиции в рамках действующего законодательства выполняют свои обязанности, реагируя на заявления граждан о возможной опасности рядом с их жильем или офисом.

МВД, в свою очередь, рекомендует коллегам из СБУ проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания. Ведь это может быть прямой угрозой национальной безопасности государства, защита которой, согласно закону обеспечивает Служба безопасности Украины".

4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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После этого издание theБабель распространило со ссылкой на источник информацию о том, что прослушивающая аппаратура принадлежит СБУ, но служба собиралась прослушивать человека, не связанного с Зеленским.

7 марта СБУ выступило с заявлением, что информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию.