Антикоррупционный суд должен получить возможность проявить себя, - Порошенко призвал не дискредитировать антикоррупционные органы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Существует не только системная дискредитация антикоррупционных органов, а существует системная дискредитация государственной власти в Украине, в том числе и связанная с гибридной агрессией против нашего государства, потому что агрессия происходит и в информационном поле", - отметил Порошенко, отвечая на вопрос, что согласно соцопросам, более половины граждан не доверяет антикоррупционным органам, включая еще не созданый антикоррупционный суд.

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Президент отметил, что НАБУ и САП уже начали работать, а Антикоррупционный суд только создается: "Антиконституционный суд еще не начал работу ... Посмотрите по мнению наших международных партнеров - сказано, что это уникальная и беспрецедентная процедура создания антикоррупционного суда. Что руководители, наиболее авторитетные юристы мира из Великобритании, США, которые были введены в состав совета международных экспертов и которые имели полное право высказывать свои комментарии, которые были на 100% учтены".

"Дайте возможность начать работать. Это очень важный этап для нас, для завершения формирование антикоррупционной инфраструктуры: следственные органы - НАБУ, надзорные органы - САП и судейские органы. Отдельная вертикаль. Этого не существует ни в одной стране мира. Мы отдали все полномочия и на сегодняшний день мы в праве не просто ждать, а требовать эффективной антикоррупционной политики", - подчеркнул Порошенко.

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