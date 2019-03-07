Антикоррупционный суд должен получить возможность проявить себя, - Порошенко призвал не дискредитировать антикоррупционные органы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Существует не только системная дискредитация антикоррупционных органов, а существует системная дискредитация государственной власти в Украине, в том числе и связанная с гибридной агрессией против нашего государства, потому что агрессия происходит и в информационном поле", - отметил Порошенко, отвечая на вопрос, что согласно соцопросам, более половины граждан не доверяет антикоррупционным органам, включая еще не созданый антикоррупционный суд.
Президент отметил, что НАБУ и САП уже начали работать, а Антикоррупционный суд только создается: "Антиконституционный суд еще не начал работу ... Посмотрите по мнению наших международных партнеров - сказано, что это уникальная и беспрецедентная процедура создания антикоррупционного суда. Что руководители, наиболее авторитетные юристы мира из Великобритании, США, которые были введены в состав совета международных экспертов и которые имели полное право высказывать свои комментарии, которые были на 100% учтены".
"Дайте возможность начать работать. Это очень важный этап для нас, для завершения формирование антикоррупционной инфраструктуры: следственные органы - НАБУ, надзорные органы - САП и судейские органы. Отдельная вертикаль. Этого не существует ни в одной стране мира. Мы отдали все полномочия и на сегодняшний день мы в праве не просто ждать, а требовать эффективной антикоррупционной политики", - подчеркнул Порошенко.
Ведь нельзя же вымазаться грязью, если ничего не делать?
Источник: https://censor.net.ua/n3115570
Если это не опечатка Цензора, то дедушка Фрейд загадочно улыбается.
"и смотри,девками сильно не перебирай.ты же знаешь,кого бы ты не привел-она мне сразу не понравится".
так и наша зрада
шо за інтерв'ю телеканалам?
це шо не агітація)?
Всем своим видом показывает , что типа он не при делах, спасает своё тело , спрятанное в утесах , от всемирного позора.
Ничего ненужно делать, ни к чему ненужно призывать. Поставить генпрокурором сакварелидзе и не мешать ему- тогда можно было бы ещё поверить в его искренность- и то - нет (( слишком много лгал до этого((
Теперь антикоррупционный суд оказывается это петина затея,а как полгода назад дышали....
У вас проявник закінчився...
вадинтур, мля
Как студент перед сессией, вспомнил что нужно было таки готовится и что то делать.. А теперь бегает с безумными глазами и не знает за что же хвататься, чем же народ подкупить.
разводителяруководителя никак...
Атас все в укрытие
https://www.president.gov.ua/news/antikorupcijnij-sud-maye-otrimati-mozhlivist-proyaviti-sebe-53742