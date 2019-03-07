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 Политика Украины
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 Антикоррупционный суд должен получить возможность проявить себя, - Порошенко призвал не дискредитировать антикоррупционные органы

Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам подчеркнул важность сохранения доверия общества к антикоррупционным органам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Существует не только системная дискредитация антикоррупционных органов, а существует системная дискредитация государственной власти в Украине, в том числе и связанная с гибридной агрессией против нашего государства, потому что агрессия происходит и в информационном поле", - отметил Порошенко, отвечая на вопрос, что согласно соцопросам, более половины граждан не доверяет антикоррупционным органам, включая еще не созданый антикоррупционный суд.

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Президент отметил, что НАБУ и САП уже начали работать, а Антикоррупционный суд только создается: "Антиконституционный суд еще не начал работу ... Посмотрите по мнению наших международных партнеров - сказано, что это уникальная и беспрецедентная процедура создания антикоррупционного суда. Что руководители, наиболее авторитетные юристы мира из Великобритании, США, которые были введены в состав совета международных экспертов и которые имели полное право высказывать свои комментарии, которые были на 100% учтены".

"Дайте возможность начать работать. Это очень важный этап для нас, для завершения формирование антикоррупционной инфраструктуры: следственные органы - НАБУ, надзорные органы - САП и судейские органы. Отдельная вертикаль. Этого не существует ни в одной стране мира. Мы отдали все полномочия и на сегодняшний день мы в праве не просто ждать, а требовать эффективной антикоррупционной политики", - подчеркнул Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115570
 
 
 Топ комментарии
 
вже давно нема довіри - а ні до Офшоренка , а ні до всього до чого він причетний !
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одно только то что ты петя и твои лизоблюды втыкнули туда нос уже говорит о том что доверять там нечему))все что сделано вами имеет запашок говнеца))
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Сам же эти антикоррупционные органы на ноль и помножил и теперь весь в белом со сдвинутыми бровями призывает (((
Всем своим видом показывает , что типа он не при делах, спасает своё тело , спрятанное в утесах , от всемирного позора.
Ничего ненужно делать, ни к чему ненужно призывать. Поставить генпрокурором сакварелидзе и не мешать ему- тогда можно было бы ещё поверить в его искренность- и то - нет (( слишком много лгал до этого((
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вже давно нема довіри - а ні до Офшоренка , а ні до всього до чого він причетний !
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ну так помоги набу,сап,акс...а не пуштунам с серлещами
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а с этими? не? без нашей помощи обойдутся, надо полагать.


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вам доверять можно...?
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Он сейчас похож на Дуримара в исполнении Басова,когда тот бежал и пел , А я тут не при чём ,совсем тут не при чём ...
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Точно, наши антикоррупционные органы, ничем не запятнаны!
Ведь нельзя же вымазаться грязью, если ничего не делать?
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одно только то что ты петя и твои лизоблюды втыкнули туда нос уже говорит о том что доверять там нечему))все что сделано вами имеет запашок говнеца))
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"Антиконституционный суд еще не начал работу ..."
Источник: https://censor.net.ua/n3115570

Если это не опечатка Цензора, то дедушка Фрейд загадочно улыбается.
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еврейская мама напутствовала сына,провожая во взрослую жизнь:
"и смотри,девками сильно не перебирай.ты же знаешь,кого бы ты не привел-она мне сразу не понравится".
так и наша зрада Антикоррупционный суд должен получить возможность проявить себя, - Порошенко призвал не дискредитировать антикоррупционные органы - Цензор.НЕТ 5137
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Порошенко, утверждающий о том, что "антикоррупционный суд должен проявить себя" - это то же самое, как если бы баба Юля утверждала, что "за воровство и популизм нужно судить".
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Другой мир - режисерская версия пэдрилы мальдивского
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Дал отпор подлой пиндосске Йованович! Настоящий отец нации!
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сьогодні шо новий рік?!
шо за інтерв'ю телеканалам?
це шо не агітація)?
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Сам же эти антикоррупционные органы на ноль и помножил и теперь весь в белом со сдвинутыми бровями призывает (((
Всем своим видом показывает , что типа он не при делах, спасает своё тело , спрятанное в утесах , от всемирного позора.
Ничего ненужно делать, ни к чему ненужно призывать. Поставить генпрокурором сакварелидзе и не мешать ему- тогда можно было бы ещё поверить в его искренность- и то - нет (( слишком много лгал до этого((
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У него тактика его куратора из россии, заметили, такая же гибридная.
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После избрания Петра Алексеича на второй срок он создаст министерство борьбы с дискредитацией антикоррупционных органов. И тогда будет точно закончено с этим позорным явлением
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Чем будет заниматся АКС, если все громкие дела закрыты уже? АКС обещал сформировать в конце февраля, что-то не слышно победоносных заявлений по этому поводу.🤔
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Йовович спрыгнула с темы.
Теперь антикоррупционный суд оказывается это петина затея,а как полгода назад дышали....
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Антикоррупционный суд должен получить возможность проявить себя, - Порошенко призвал не дискредитировать антикоррупционные органы.

У вас проявник закінчився...
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Своими руками протолкнул туда "судей майдана" и судей аля дело насирова. До сих пор пытаюсь понять КОГ мы выбрали. Это вам не овощ, эта сволочь хитрее и в вышиванке, рассказывает за веру и армию одновременно раскрадая половину денег с оборонки
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Капец !!! И это Нам говорит мудило , который своим поведением дискредитировал ВСЕ что только можно было !!! Антикоррупционный суд должен получить возможность проявить себя, - Порошенко призвал не дискредитировать антикоррупционные органы - Цензор.НЕТ 1504
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Да пэтя,проявил ты себя по полной,раскрылся так сказать во всей красе,панамы,мальдивы,офшоры,брехня,подлость ,коррупция на крови и многое,многое другое. Антикоррупционный суд должен получить возможность проявить себя, - Порошенко призвал не дискредитировать антикоррупционные органы - Цензор.НЕТ 5230
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я в нем еще с далеких "нулевых" не сомневался....
вадинтур, мля Антикорупційний суд має отримати можливість проявити себе, - Порошенко закликав не дискредитувати антикорупційні органи - Цензор.НЕТ 7975
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Та до задницы уже твои призывы вместе с теми органами.
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Похоже у Петра политтехнологом сам Пуйло работает)))Не?
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Циничность - основной принцип моей государственной политики
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ГПУ, НАБУ, САП, военный прокурор и их папа-покровитель - уже проявили себя, лучше некуда. Дали буде...
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Когда Пэця получит пожизненное и сядет - только тогда я поверю в борьбу с коррупцией!
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Прощальный цирк престарелого клоуна... Патологическая тяга к баблу не позволяет даже недостойно уйти. Дно...
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он походу до последнего не верил что он может со вторым сроком пролететь.
Как студент перед сессией, вспомнил что нужно было таки готовится и что то делать.. А теперь бегает с безумными глазами и не знает за что же хвататься, чем же народ подкупить.
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Миллион баксов стодолларовыми купюрами весит 10 килограмм. Миллиард - весит сто тонн. А остановится - не может... Уничтожить столько развалившихся семей, при поездках на зароботки, вогнать людей в нищету, ради наживы ... Мразь ...
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Да их и дискредитировать не надо, они с этим сами успешно справляются.
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Так ведь без разводителя руководителя никак...
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"Антиконституционный суд еще не начал работу ...Источник: https://censor.net.ua/n3115570

Атас все в укрытие

https://www.president.gov.ua/news/antikorupcijnij-sud-maye-otrimati-mozhlivist-proyaviti-sebe-53742
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтикоррупционный суд должен получить возможность проявить себя, - Порошенко призвал не дискредитировать антикоррупционные органы
 
 
 
 
 
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