 61% украинцев поддерживают введение квот для женщин в Верховной Раде

Об этом свидетельствую результаты исследования, проведенного Info Sapiens в феврале, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди поддерживающих введение квот женщин больше, чем мужчин (67% против 52%), жителей Запада и Севера страны – больше, чем украинцев с Востока и Юга.

В наибольшей степени вопрос озадачил респондентов 16–19 лет, они чаще, чем другие возрастные группы отвечали "трудно сказать".

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"Радует, что 61% населения поддерживает гендерные квоты, хотя фокус-группы свидетельствуют о том, что существенная часть населения соглашается с важностью этого вопроса только после приведения статистических данных, что мы и сделали в формулировке вопроса – сказала Инна Волосевич, заместитель директора Info Sapiens. – Поэтому очень полезно проводить разъяснительную работу относительно того, почему к 8 марта нам нужны "квоты вместо цветов".

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"Результаты этого опроса общественного мнения в очередной раз свидетельствуют, что у обычных украинцев гораздо более позитивное отношение к внедрению гендерных квот, чем у представителей украинской политики, особенно депутатов Верховной Рады Украины и лидеров политических партий, – прокомментировала консультант Info Sapiens Тамара Марценюк.