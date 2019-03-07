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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (22688) квоты (139) опрос (1633) гендерные проблемы (92) феминизм (23) равноправие (8)

 61% украинцев поддерживают введение квот для женщин в Верховной Раде

61% украинцев старше 16 лет выступают введение гендерных квот, которые позволили бы увеличить представительство женщин в парламенте. 22% высказались против.

Об этом свидетельствую результаты исследования, проведенного Info Sapiens в феврале, сообщает Цензор.НЕТ.

Среди поддерживающих введение квот женщин больше, чем мужчин (67% против 52%), жителей Запада и Севера страны – больше, чем украинцев с Востока и Юга.

В наибольшей степени вопрос озадачил респондентов 16–19 лет, они чаще, чем другие возрастные группы отвечали "трудно сказать".

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"Радует, что 61% населения поддерживает гендерные квоты, хотя фокус-группы свидетельствуют о том, что существенная часть населения соглашается с важностью этого вопроса только после приведения статистических данных, что мы и сделали в формулировке вопроса – сказала Инна Волосевич, заместитель директора Info Sapiens. – Поэтому очень полезно проводить разъяснительную работу относительно того, почему к 8 марта нам нужны "квоты вместо цветов".

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"Результаты этого опроса общественного мнения в очередной раз свидетельствуют, что у обычных украинцев гораздо более позитивное отношение к внедрению гендерных квот, чем у представителей украинской политики, особенно депутатов Верховной Рады Украины и лидеров политических партий, – прокомментировала консультант Info Sapiens Тамара Марценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3115569
 
 
 Топ комментарии
 
Им кто-то ограничивает возможность баллотироваться в ВР только потому, что они женщины? Давайте ещё и этот маразм там введём и обяжем, чтоб на каждого мужчину было не меньше одной женщины! Бо в Европе не поймут!
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Да дурь какая то очередная . Нет ничего сейчас важнее каких то надуманных квот.Отвлекают внимание от реальных проблем этой чепухой . Мало кухарок и любовниц в Раде ? Это же государственный орган управления по идее , а не курятник .Хотя с другой стороны х. его знает что это на самом деле ...... 61% украинцев поддерживают введение квот для женщин в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 5350
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опрос , видимо, проводили в женском общежитии районного ПТУ
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Какие могут быть квоты, если депутаты ВР, избираются на всенародном голосовании?
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це вони, до того свята - імені клари-цеткін анд)) рози-люксенбург), квоти кинули,
а потім забудуть! )))
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опрос , видимо, проводили в женском общежитии районного ПТУ
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шо, буде женщіна) третього тисячоліття кричати про залізну))) муху)?! 61% украинцев поддерживают введение квот для женщин в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 1231
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Похоже "непроходные" понимая, что их время уходит, хотят нам навязать в парламент своих жён, любовниц и кухарок.
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Им кто-то ограничивает возможность баллотироваться в ВР только потому, что они женщины? Давайте ещё и этот маразм там введём и обяжем, чтоб на каждого мужчину было не меньше одной женщины! Бо в Европе не поймут!
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ты из посольства мычишь? чи бубацька на попє добро сдєлал?
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ну да других важных вопросов просто нет, тот это все....это как министр МВД вертолеты покупал) не танки, не боевые...они именно сейчас нужны очень для нас, вот и эти квоты ....
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то шо будем пєтю стрелять чи вєшать? шо гуманнее?
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короче... - у кого пенис, тот в пролете... 61% украинцев поддерживают введение квот для женщин в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 4167
Про мозги ни кому не интересно....
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Я за после гибридного кондитера выбрать Президентом его жену. И все путем. Будет гибридная кондитерша. Вместо югика алкаша Генпрокугогом станет его страшная баба яга. И так по списку. Про геморойсмана уже и не прилично писать.....
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Та пусть будут тётки. Числом поболее и покрасивее. Интересно, а они в драках участвовать будут? Если нет, то не надо теток много. А то все развлекухи отменятся.
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Идите вы на****й. Где вы такие опросы делаете? На референдум выносите и тогда посмотрим. Уже и так бабы и п****ры руководят миром и дискриминируют нормальных мужиков.
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А кто им не дает балотироваться? Или теперь хошь нехошь а баб и пит арасов по квотам набери даже если они не имеют образования? Ето не дискриминация нормального населения? Наблюдая работу баб в ВР приходит понимание что если там их количество еще увеличится то не только стране а и миру придет писец. К тому же по опыту, две бабы в одном помещении ето кабздец.
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Да дурь какая то очередная . Нет ничего сейчас важнее каких то надуманных квот.Отвлекают внимание от реальных проблем этой чепухой . Мало кухарок и любовниц в Раде ? Это же государственный орган управления по идее , а не курятник .Хотя с другой стороны х. его знает что это на самом деле ...... 61% украинцев поддерживают введение квот для женщин в Верховной Раде - Цензор.НЕТ 5350
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Женщина должна сидеть дома, плакать, штопать и готовить.
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Думал уже ничто не переплюнет нынешние рехвормы по дебильности, но вижу что осталась еще одна...
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ну якщо заступника контори, яка це проводила, результат "тішить", то в принципі цього достатньо, щоб розуміти наскільки він достовірний
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Дети , кухня , церковь ( по желанию) и все Мужчины у ног . А зРАда то для лесбиянок 61% українців підтримують введення квот для жінок у Верховній Раді - Цензор.НЕТ 4563
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Чудеса.Аж 61% какого-то мифического населения поддерживает какие-то мифические квоты.Население чего?Украинской Рады?Вы чего там подурели?Кто кого ограничивает? Какая-то мышиная возня.Вывод один.Чтобы не делать,лишь бы ни чего не делать.
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та да...як казав Райкін колись - а давайтє запустім дурочку.
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явно инициатива казлихи 3-го тысячелетия...
срань разлагает общество...
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Какое же это равноправие, если избирать будут не по обьективным критериям, а по гендерному признаку?
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Если такие, особо одарённые, типа "вынеси козла", или её боевой подруги, которая рявкает на депутатов, как солдафон, то не приведи бог.
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Если такие, особо одарённые, типа "вынеси козла", или её боевой подруги, которая рявкает на депутатов, как солдафон, то не приведи бог.
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Підтримують - то таке. Конституція каже що у нас переваг не має бути, і головне щоб у нас не прийняли черговий закон плюнувши на неї
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У нас парламент - законодательный орган или гендерный.? ( правда пока он похож просто на орган ).Я все думал, что в парламенте нужны просто умные люди, независимо от пола. Но кому то именно от пола что то чешется.
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Сказав дружины, що замість подарунка, дам їй квоти...сказала, щоб я засунув ці квоти собі в №№№№ і борщ я щоб я сам собі готував!
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Та чё за хрень?
Может нужно ввести квоту на хоть какой-то процент НОРМАЛЬНЫХ депутатов???
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Какой-то совок с этими квотами. Депутатов выбирает народ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины61% украинцев поддерживают введение квот для женщин в Верховной Раде
 
 
 
 
 
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