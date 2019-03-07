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 Послу РФ вручили ноту за критику заявления властей Словакии про оккупацию Крыма

Министерство иностранных дел Словакии вызвало посла Российской Федерации Алексея Федотова для вручения ноты протеста в связи с его критическими комментариями и оценками слов словацкого чиновника о незаконной аннексии Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Словакии.

Было отмечено, что чиновник Министерства обороны, который выступил с заявлением о пятой годовщине аннексии Крыма, действовал не от имени правительства и не выражал его позицию.

Вместе с этим "с точки зрения защиты интересов безопасности, Словакию крайне беспокоит нарушение основополагающих принципов международного права присоединением части территории Украины к России на основании нелегитимного и незаконного референдума в Крыму и в Севастополе". МИД Словакии подчеркнул, что уважает принцип неизменности госраниц и соблюдения международного права.

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Ранее государственный секретарь Министерства обороны Словакии Роберт Ондрейчак в годовщину аннексии Крыма 26 февраля написал, что и сейчас "война в Европе не является табу" и "хотим мы или нет, но для россиян мы враги".

Позже в посольстве РФ в Словакии раскритиковали это заявление, назвав его "вопиющей некомпетентностью", "выдумками и домыслами". Также в посольстве утверждали, что из-за подобных слов чиновника "словацкая общественность не может чувствовать себя в безопасности".

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Источник: https://censor.net.ua/n3115566
 
 
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ПраЛЬнА, рузГе свинье нужно указать Шо его место у параши, або в хліву.... Послу РФ вручили ноту за критику заявления властей Словакии про оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 9780
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ПраЛЬнА, рузГе свинье нужно указать Шо его место у параши, або в хліву.... Послу РФ вручили ноту за критику заявления властей Словакии про оккупацию Крыма - Цензор.НЕТ 9780
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"Было отмечено, что чиновник Министерства обороны, который выступил с заявлением о пятой годовщине аннексии Крыма, действовал не от имени правительства и не выражал его позицию."
Прикольная такая нота, напоминает извинения
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Одна нота - ничто! Здесь поможет лишь реквием.
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15 лиц. Ни одной улыбки.
Будь проклята, Рашка конченная!
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Волосы седые
На головке детской...
Хорошо живётся
Нам в стране советской!
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РГД треба було йому вручити , без кільця !
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Блин! Не, так не надо! Уже на 17-й минуте Челси нашим забили... Всё, с меня хватит. Негатив- везде! Попробую заснуть.
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пОслу краще дайте бахілу. Російські посли ********** їх на голову вдягати.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПослу РФ вручили ноту за критику заявления властей Словакии про оккупацию Крыма
 
 
 
 
 
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