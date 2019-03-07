 Послу РФ вручили ноту за критику заявления властей Словакии про оккупацию Крыма

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Словакии.

Было отмечено, что чиновник Министерства обороны, который выступил с заявлением о пятой годовщине аннексии Крыма, действовал не от имени правительства и не выражал его позицию.

Вместе с этим "с точки зрения защиты интересов безопасности, Словакию крайне беспокоит нарушение основополагающих принципов международного права присоединением части территории Украины к России на основании нелегитимного и незаконного референдума в Крыму и в Севастополе". МИД Словакии подчеркнул, что уважает принцип неизменности госраниц и соблюдения международного права.

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Ранее государственный секретарь Министерства обороны Словакии Роберт Ондрейчак в годовщину аннексии Крыма 26 февраля написал, что и сейчас "война в Европе не является табу" и "хотим мы или нет, но для россиян мы враги".

Позже в посольстве РФ в Словакии раскритиковали это заявление, назвав его "вопиющей некомпетентностью", "выдумками и домыслами". Также в посольстве утверждали, что из-за подобных слов чиновника "словацкая общественность не может чувствовать себя в безопасности".

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