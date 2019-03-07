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Все про:Египет (663) убийство (5172)

 Египтянину, который убил украинку, вынесен смертный приговор

Уголовный суд провинции Красное море вынес смертный приговор гражданину Египта за убийство гражданки Украины с целью грабежа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Egypt Independent.

Как отмечается, решение суда направлено на утверждение верховному муфтию Египта, который согласно судебной практики, обязан визировать все вынесенные судом смертные приговоры. Окончательный вердикт объявят 4 мая.

Также в издании сообщают, что 21 февраля в городе Хургада была убита 29-летняя гражданка Украины Марина Адиклана, которая проживала на территории Египта, находясь в гражданском браке с гражданином этой страны.

Как выяснилось, женщина работала в отеле "Хургада" в качестве сотрудника по работе с гостями. Она была убита государственным служащим на имя Амр Р. в ее доме на улице Шератон в Хургаде.

Полицейские установили, что убийца вошел в квартиру жертвы, чтобы ограбить. Он попытался напасть на украинку, но она сильно противостояла ему. Затем нападавший несколько раз ударил ее ножом, перед тем, как убежать.

Травмы и царапины вследствие сопротивления жертвы были обнаружены на теле преступника после его нападения. Полиция также нашла его одежду в прачечной. Она была запятнан кровью.

По данным правоохранителей, тело убитой женщины обнаружил ее гражданский муж, когда вернулся домой с работы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3115565
 
   
 Топ комментарии
 
Вот у нас бы так с коррупционерами и любими друзями.... Египтянину, который убил украинку, вынесен смертный приговор - Цензор.НЕТ 7579
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Дания - не показатель, это малышняцкая страна, там все просто знакомы друг с другом, все имеют фамилиё Карлсон.
а Палачи найдутся, особенно, если разрешить предварительные пытки.
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Пожалуй, нам бы тоже следовало ввести смертную казнь за казнокрадство!Но прежде всего смертная казнь необходима для судей всех рангов - ибо от их коррупционных решений немало беды они принесли украинскому обществу
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Вот у нас бы так с коррупционерами и любими друзями....
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Дело не в жёсткости наказания, а в его неизбежности. Даже если бы корупционерам давали 10ку с конфискацией, но обязательно, уже бы их стало на 99% меньше.
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Пожалуй, нам бы тоже следовало ввести смертную казнь за казнокрадство!Но прежде всего смертная казнь необходима для судей всех рангов - ибо от их коррупционных решений немало беды они принесли украинскому обществу
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Дурак ты Федя . В Дании нет смертной казни , и самый низкий уровень коррупции. 2 . Ты будешь палочем ?
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Дания - не показатель, это малышняцкая страна, там все просто знакомы друг с другом, все имеют фамилиё Карлсон.
а Палачи найдутся, особенно, если разрешить предварительные пытки.
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Египтянину, который убил украинку, вынесен смертный приговор

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ибо нефиг украинок убивать
.Не мог кацапа убить?
а так здохне ні за цапову душу. Египтянину, который убил украинку, вынесен смертный приговор - Цензор.НЕТ 5712
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в Україні за такий злочин дали б максимально 7 років
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В Украине, суд вполне может посадить невиновного, т.к. у виновного есть много денег.
Хотите, что бы наши "реформированные" и "неподкупные" суды, начали решать, кому жить, а кому умереть?
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Цензор, у тебя журналисты уже начали праздновать 8-е марта и пишут статьи вдрызг пьяными? Погляди на тэг title этой страницы - до какой степени нужно ужраться, чтобы написать: "Убтийства украиснцев..."?!
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тот случай когда охота жить в Египте, стоп СТОП, для просвещения пост, я служил в африке, как утверждают местные аборигены египет это колесницы и фараоны, мы масар, масар, масар, его казнили по шариату, сфинкс из египта огорчен, нет страны египет умерла давно
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ну просто, убил не египтянин а массариец, нету египта НЕТ уже хз сколько лет, и страны египта НЕТ есть массар, или масар, если для нас принципиально произношение на или в, это вопрос принципа, как мы можем требовать от других правильного произношения нашей УКРАИНЫ если мы исользуем неверные названия стран
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тут я спорить не буду. Просто из первого сообщения было не понятно, при чем тут фараоны. Теперь ясно Єгиптянинові, який убив українку, винесено смертний вирок - Цензор.НЕТ 360
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А у нас - вийшов би через кілька років ... То хто більш цивілізований - ми , чи араби в Єгипті ?
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в мене простоює промисловий шредер для туш...
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Вот где судить нужно нынешнюю власть! Страшно представить,что сделают с ними в Египте, если посчитать сколько граждан Украины убила власть с целью грабежа.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЕгиптянину, который убил украинку, вынесен смертный приговор
 
 
 
 
 
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