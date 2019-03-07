 Египтянину, который убил украинку, вынесен смертный приговор

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Egypt Independent.

Как отмечается, решение суда направлено на утверждение верховному муфтию Египта, который согласно судебной практики, обязан визировать все вынесенные судом смертные приговоры. Окончательный вердикт объявят 4 мая.

Также в издании сообщают, что 21 февраля в городе Хургада была убита 29-летняя гражданка Украины Марина Адиклана, которая проживала на территории Египта, находясь в гражданском браке с гражданином этой страны.

Как выяснилось, женщина работала в отеле "Хургада" в качестве сотрудника по работе с гостями. Она была убита государственным служащим на имя Амр Р. в ее доме на улице Шератон в Хургаде.

Полицейские установили, что убийца вошел в квартиру жертвы, чтобы ограбить. Он попытался напасть на украинку, но она сильно противостояла ему. Затем нападавший несколько раз ударил ее ножом, перед тем, как убежать.

Травмы и царапины вследствие сопротивления жертвы были обнаружены на теле преступника после его нападения. Полиция также нашла его одежду в прачечной. Она была запятнан кровью.

По данным правоохранителей, тело убитой женщины обнаружил ее гражданский муж, когда вернулся домой с работы.

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