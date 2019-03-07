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 За рубежом
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 Санкции не будут усилены, надеяться можно только на то, что они останутся на теперешнем уровне, - Фукуяма

Дональда Трампа не устраивает политика максимального давления на Россию. А если на выборах в Европе победят популисты, санкции против РФ и вовсе могут снять.

Об этом заявил известный американский философ, политолог, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается США, то наша политика по отношению к России – беспрецедентна. Я имею в виду, что американский Конгресс и вся американская государственная машина – Госдеп, Минобороны и другие – очень враждебно настроены к России. Они добились введения санкций против нее на таком уровне , против которого был даже бывший президент Барак Обама. Мы предоставляем военную помощь Украине. Есть только один человек, которого такая политика не устраивает. К сожалению, так случилось, что именно этот человек – действующий президент США", – отметил профессор.

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В случае с Евросоюзом, добавил он, ситуация "аналогична, учитывая текущие популистские процессы".

"Главная задача сейчас – продолжать текущую политику (санкций. – Ред.) и не допустить их ослабления. Для ЕС это крайне острая проблема: если популисты в Италии, Венгрии и других странах-членах получат желаемые для себя результаты на выборах, то большинство из них, несомненно, добиваться значительно более дружественной политики в отношении России. в конце концов, их давление может привести к частичному снятию санкций ", – сказал Фукуяма.

"Поэтому, повторюсь: самое большее, на что мы можем сейчас надеяться – это на поддержание давления на Россию хотя бы на нынешнем уровне", – подчеркнул философ.

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При этом он отметил, что Украина может стать символом "светлого будущего на постсоветском пространстве".

"Если вам удастся провести реформы, решительно бороться с коррупцией, принять правильные политические решения, которые приведут к экономическому росту, то, я уверен, Украина может стать символом более светлого будущего на постсоветском пространстве, посткоммунистическом пространстве", - заявил Фукуяма.

Источник: https://censor.net.ua/n3115564
 
 
 Топ комментарии
 
После последних азовских "санкций" и так понятно,что на западе только и ждут,чтоб с парашей помириться.Ну а команда карамелькина выставила нас таким болотом коррупционным в мире,что хуйлу и делать ничего не надо.
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А почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену?! Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, сделав так как хотел Запад, наплевав на интересы Украины. Какое право он имел это делать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а до Украины им по большому счету и дела нет.
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...Меркель отказалась направить корабли в Керченский пролив - СМИСанкции не будут усилены, надеятся можно только на то, что они останутся на теперешнем уровне, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 8165
Меркель отказалась направить корабли в Керченский пролив - СМИТаким образом она ответила на соответствующее предложение вице-президента США Майка Пенса.Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась принять предложение вице-президента США Майка Пенса о направлении кораблей военно-морских сил Германии в Керченский пролив. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.По информации агентства, в ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля Пенс призвал Меркель направить германские корабли в Керченский пролив, чтобы "показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам", - сказали источники агентства на условиях анонимности.По их словам, канцлер отказалась, сказав о сомнениях, которые ранее озвучил президент Украины Петр Порошенко.Источники отметили, что Меркель в координации с Францией намеревалась направить группу кораблей через пролив в качестве единичного маневра, однако Порошенко сказал, что "этого недостаточно для решения проблемы - он хочет обеспечить постоянный доступ к проливу".
https://antikor.com.ua/articles/290657-merkelj_otkazalasj_napravitj_korabli_v_kerchenskij_proliv_-_smi...
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...Меркель отказалась направить корабли в Керченский пролив - СМИСанкции не будут усилены, надеятся можно только на то, что они останутся на теперешнем уровне, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 8165
Меркель отказалась направить корабли в Керченский пролив - СМИТаким образом она ответила на соответствующее предложение вице-президента США Майка Пенса.Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась принять предложение вице-президента США Майка Пенса о направлении кораблей военно-морских сил Германии в Керченский пролив. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.По информации агентства, в ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля Пенс призвал Меркель направить германские корабли в Керченский пролив, чтобы "показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам", - сказали источники агентства на условиях анонимности.По их словам, канцлер отказалась, сказав о сомнениях, которые ранее озвучил президент Украины Петр Порошенко.Источники отметили, что Меркель в координации с Францией намеревалась направить группу кораблей через пролив в качестве единичного маневра, однако Порошенко сказал, что "этого недостаточно для решения проблемы - он хочет обеспечить постоянный доступ к проливу".
https://antikor.com.ua/articles/290657-merkelj_otkazalasj_napravitj_korabli_v_kerchenskij_proliv_-_smi...
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Грёбаная мымра! Подельница рашистских людоедов! Санкции не будут усилены, надеятся можно только на то, что они останутся на теперешнем уровне, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 2045
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У гансов и сухопутніх войск нет не то шо флота. Привыкли что дядя Сем держит дубину над головой врага
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Она уже на пенсии. Там уже давно готов-а новый канцлер. Она не столько дорабатывает---а скорее отрабатывает, ясно перед кем и за что. А вот за сколько---не узнаем. Это крупные игроки--нам там не играть.
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А почему не возбуждают уголовное дело против Кучмы за госизмену?! Ведь подписав Будапештское соглашение он отдал ядерный арсенал Украины фактически за бумажку, сделав так как хотел Запад, наплевав на интересы Украины. Какое право он имел это делать?!

А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а до Украины им по большому счету и дела нет.
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кучма, зэк, пчеловод, петрушко - это одна команда
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После последних азовских "санкций" и так понятно,что на западе только и ждут,чтоб с парашей помириться.Ну а команда карамелькина выставила нас таким болотом коррупционным в мире,что ***** и делать ничего не надо.
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хто найгучніше волає "тримай злодія !" ?....сам злодій .... Отже - хто найбільше скрізь кричить про "агентів *****" ? - там вони ж і кричать - ці агенти ***** з Банкової ...
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Та нет там никаких санкций,есть понты которые называются санкциями и всё потому,что в Украине нет сильной ,патриотичной ,честной власти а есть вороватые жулики,лжецы и проходимцы.
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Ажопадєлаєш? Вони до нас з неба впали.
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он и обьясняет...только не власти (она и так знает),а долбаной вате
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Отдохни,сходи чайку глотни...не устал,разбирайся что пишешь и кому. Санкции не будут усилены, надеятся можно только на то, что они останутся на теперешнем уровне, - Фукуяма - Цензор.НЕТ 4886
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Тільки й залишається стати символом , а не жити як люди.
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ну,у штатов сви разборка,против трампа.и тут любые доводы к месту.конечно будут убеждать свое население в необходимости импичмента.это как раз один из доводов.
а нам свое робыть...независимо от исхода расследования по трампу.потому что россия под боком у нас.
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як би Захід хотів знищити РФію - він би міг зробити це за кілька днів , легко ! Але Заходу потрібна РФ і в кремлі це розуміють .. от і все !
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Нам свое робить и не оглядіваться на других
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Глава МИД Венгрии Петер Сийятро во время встречи со своим американским коллегой Майком Помпео высказался по поводу того что Венгрию обвиняют в подыгрывании Москве.

Те же страны, сказал дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.

"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро.
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Трудно с ним не согласиться. Лицемерие так и прет от политиков Западной Европы во главе с фрау Меркель.
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А мы тут еще спорим, выбрать клоуна или нет.
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ні , не оберуть клована знову - Офшоренку , на цих виборах , нічого не світить ..
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Можно просто чтобы американцы выделили оружие Украине и всем было проще,а особенно Америке
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нада шмальнуть с Украины по ляхам, румунам и по расие.
не гоже одной Украине тонуть в крови из-за Будапештского кидалова.
пускай утонут все кто хочет дружить "на крови"
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е гоже одной Украине тонуть в крови из-за Будапештского кидалова.

з власної дурості вона в крові потоне ... нічого не інших звалювати
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Жду вас с взрівчаткой под южноукраинской аєс
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Олег Пономарь
Вчера в 03:55 ·

Доброе утро, друзья.
Среда. Что нужно отметить?
- Много вопросов поступает по Лазаренко. ОК.

Вчера состоялось очередное заседание в федеральном Суде Вашингтона, где в присутствии судьи прокуроры и адвокаты Лазаренко пытаются договориться о судьбе украденных Лазаренко в Украине 200 млн долл. Переговоры продолжатся на следующем заседании, новой даты пока нет. Крайний срок завершения переговоров установлен судьей - ноябрь.

- В продолжение моего вчерашнего поста о Дениэле Голдмане:
Также Комитет Шиффа нанял для помощи в расследовании Спрута Трампа эксперта по вопросам отмывания денег, корпоративной и иностранной коррупции Диану Пилипенко. https://www.justsecurity.org/author/pilipenkodiana/

- США должны мониторить наши выборы:
В Украину с официальным визитом прибыл заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл.

- Украина. Немного статистики:
-Экспорт продукции агропромышленного комплекса за январь 2019 года составил $1,7 миллиардов и продемонстрировал рост почти на 22,5% год к году.
Кроме того, украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году - на 47,3 млрд долл. При этом экспорт товаров в страны ЕС за год вырос на 15% - до 20,2 млрд долл.

-В 2018 году украинцы потратили 30 млрд гривен на мобильные телефоны, ежедневно приобреталось 15 тыс. смартфонов и 4 тыс. кнопочных телефонов.
Хорошего всем дня.
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да это же агент кремля, ведь есть же потужное набу
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции не будут усилены, надеяться можно только на то, что они останутся на теперешнем уровне, - Фукуяма
 
 
 
 
 
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