 Санкции не будут усилены, надеяться можно только на то, что они останутся на теперешнем уровне, - Фукуяма

Об этом заявил известный американский философ, политолог, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Что касается США, то наша политика по отношению к России – беспрецедентна. Я имею в виду, что американский Конгресс и вся американская государственная машина – Госдеп, Минобороны и другие – очень враждебно настроены к России. Они добились введения санкций против нее на таком уровне , против которого был даже бывший президент Барак Обама. Мы предоставляем военную помощь Украине. Есть только один человек, которого такая политика не устраивает. К сожалению, так случилось, что именно этот человек – действующий президент США", – отметил профессор.

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В случае с Евросоюзом, добавил он, ситуация "аналогична, учитывая текущие популистские процессы".

"Главная задача сейчас – продолжать текущую политику (санкций. – Ред.) и не допустить их ослабления. Для ЕС это крайне острая проблема: если популисты в Италии, Венгрии и других странах-членах получат желаемые для себя результаты на выборах, то большинство из них, несомненно, добиваться значительно более дружественной политики в отношении России. в конце концов, их давление может привести к частичному снятию санкций ", – сказал Фукуяма.

"Поэтому, повторюсь: самое большее, на что мы можем сейчас надеяться – это на поддержание давления на Россию хотя бы на нынешнем уровне", – подчеркнул философ.

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При этом он отметил, что Украина может стать символом "светлого будущего на постсоветском пространстве".

"Если вам удастся провести реформы, решительно бороться с коррупцией, принять правильные политические решения, которые приведут к экономическому росту, то, я уверен, Украина может стать символом более светлого будущего на постсоветском пространстве, посткоммунистическом пространстве", - заявил Фукуяма.