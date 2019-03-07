 Санкции не будут усилены, надеяться можно только на то, что они останутся на теперешнем уровне, - Фукуяма

Об этом заявил известный американский философ, политолог, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Что касается США, то наша политика по отношению к России – беспрецедентна. Я имею в виду, что американский Конгресс и вся американская государственная машина – Госдеп, Минобороны и другие – очень враждебно настроены к России. Они добились введения санкций против нее на таком уровне , против которого был даже бывший президент Барак Обама. Мы предоставляем военную помощь Украине. Есть только один человек, которого такая политика не устраивает. К сожалению, так случилось, что именно этот человек – действующий президент США", – отметил профессор.
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В случае с Евросоюзом, добавил он, ситуация "аналогична, учитывая текущие популистские процессы".
"Главная задача сейчас – продолжать текущую политику (санкций. – Ред.) и не допустить их ослабления. Для ЕС это крайне острая проблема: если популисты в Италии, Венгрии и других странах-членах получат желаемые для себя результаты на выборах, то большинство из них, несомненно, добиваться значительно более дружественной политики в отношении России. в конце концов, их давление может привести к частичному снятию санкций ", – сказал Фукуяма.
"Поэтому, повторюсь: самое большее, на что мы можем сейчас надеяться – это на поддержание давления на Россию хотя бы на нынешнем уровне", – подчеркнул философ.
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При этом он отметил, что Украина может стать символом "светлого будущего на постсоветском пространстве".
"Если вам удастся провести реформы, решительно бороться с коррупцией, принять правильные политические решения, которые приведут к экономическому росту, то, я уверен, Украина может стать символом более светлого будущего на постсоветском пространстве, посткоммунистическом пространстве", - заявил Фукуяма.
Меркель отказалась направить корабли в Керченский пролив - СМИТаким образом она ответила на соответствующее предложение вице-президента США Майка Пенса.Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась принять предложение вице-президента США Майка Пенса о направлении кораблей военно-морских сил Германии в Керченский пролив. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.По информации агентства, в ходе встречи на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля Пенс призвал Меркель направить германские корабли в Керченский пролив, чтобы "показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам", - сказали источники агентства на условиях анонимности.По их словам, канцлер отказалась, сказав о сомнениях, которые ранее озвучил президент Украины Петр Порошенко.Источники отметили, что Меркель в координации с Францией намеревалась направить группу кораблей через пролив в качестве единичного маневра, однако Порошенко сказал, что "этого недостаточно для решения проблемы - он хочет обеспечить постоянный доступ к проливу".
https://antikor.com.ua/articles/290657-merkelj_otkazalasj_napravitj_korabli_v_kerchenskij_proliv_-_smi...
А сейчас Запад ограничивается слабенькими санкциями против Рашки, сюсюкает с Путлером, а до Украины им по большому счету и дела нет.
а нам свое робыть...независимо от исхода расследования по трампу.потому что россия под боком у нас.
Те же страны, сказал дипломат, которые критикуют Москву, но продолжают взаимодействовать с ней в энергетической сфере, проявляют огромное лицемерие.
"Мы видим, что западноевропейские страны критикуют РФ, но в то же время их компании делают огромный бизнес с российскими компаниями на миллиарды евро. Посмотрите на энергетические инвестиции, закупки газа, посмотрите на строительство газопровода между РФ и ФРГ, посмотрите на [президента Франции Эммануэля] Макрона, который посещал Петербургский международный экономический форум" - заявил Петер Сийятро.
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Трудно с ним не согласиться. Лицемерие так и прет от политиков Западной Европы во главе с фрау Меркель.
не гоже одной Украине тонуть в крови из-за Будапештского кидалова.
пускай утонут все кто хочет дружить "на крови"
з власної дурості вона в крові потоне ... нічого не інших звалювати
Вчера в 03:55 ·
Доброе утро, друзья.
Среда. Что нужно отметить?
- Много вопросов поступает по Лазаренко. ОК.
Вчера состоялось очередное заседание в федеральном Суде Вашингтона, где в присутствии судьи прокуроры и адвокаты Лазаренко пытаются договориться о судьбе украденных Лазаренко в Украине 200 млн долл. Переговоры продолжатся на следующем заседании, новой даты пока нет. Крайний срок завершения переговоров установлен судьей - ноябрь.
- В продолжение моего вчерашнего поста о Дениэле Голдмане:
Также Комитет Шиффа нанял для помощи в расследовании Спрута Трампа эксперта по вопросам отмывания денег, корпоративной и иностранной коррупции Диану Пилипенко. https://www.justsecurity.org/author/pilipenkodiana/
- США должны мониторить наши выборы:
В Украину с официальным визитом прибыл заместитель государственного секретаря США Дэвид Хейл.
- Украина. Немного статистики:
-Экспорт продукции агропромышленного комплекса за январь 2019 года составил $1,7 миллиардов и продемонстрировал рост почти на 22,5% год к году.
Кроме того, украинских товаров за 2018 год в мире купили на 9,4% больше, чем в 2017 году - на 47,3 млрд долл. При этом экспорт товаров в страны ЕС за год вырос на 15% - до 20,2 млрд долл.
-В 2018 году украинцы потратили 30 млрд гривен на мобильные телефоны, ежедневно приобреталось 15 тыс. смартфонов и 4 тыс. кнопочных телефонов.
Хорошего всем дня.