 Меркель отвергла предложение США провести маневры возле оккупированного Крыма, - "Bloomber"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров Меркель с вице-президентом США Майком Пенсом, которые прошли 16 февраля во Мюнхенской конференции по безопасности.



Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли в Керченский пролив, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что западные государства претендуют на свободный доступ к этим водам.

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Канцлер Германии отметила, что могла бы, по согласованию с Францией, направить конвой в качестве одноразового маневра, но президент Украины Петр Порошенко считает, что этого недостаточно: он хочет, чтобы Керченский пролив был постоянно открыт.



Франция отказалась участвовать в предлагаемых Штатами маневрах, оценивая эту идею как ненужную провокацию, отметил другой источник.



Собеседники Bloomberg выразили сомнение в том, что военно-морская операция западных союзников в этом районе имела бы юридическое обоснование: договор между Россией и Украиной от 2003 года определил, что Азовское море является внутренним водоемом, то есть согласие на иностранное военное присутствие должны давать как Москва, так и Киев.

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