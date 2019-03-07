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Все про:Меркель (1627) учения (2021) Bloomberg (91) Пенс (60)

 Меркель отвергла предложение США провести маневры возле оккупированного Крыма, - "Bloomber"

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла предложение США о проведении морских маневров в Черном море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями переговоров Меркель с вице-президентом США Майком Пенсом, которые прошли 16 февраля во Мюнхенской конференции по безопасности.

Пенс призвал Меркель отправить немецкие корабли в Керченский пролив, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что западные государства претендуют на свободный доступ к этим водам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель, Олланд и Путин не верили в выполнение Минских соглашений, поэтому и не подписали их, - Кучма

Канцлер Германии отметила, что могла бы, по согласованию с Францией, направить конвой в качестве одноразового маневра, но президент Украины Петр Порошенко считает, что этого недостаточно: он хочет, чтобы Керченский пролив был постоянно открыт.

Франция отказалась участвовать в предлагаемых Штатами маневрах, оценивая эту идею как ненужную провокацию, отметил другой источник.

Собеседники Bloomberg выразили сомнение в том, что военно-морская операция западных союзников в этом районе имела бы юридическое обоснование: договор между Россией и Украиной от 2003 года определил, что Азовское море является внутренним водоемом, то есть согласие на иностранное военное присутствие должны давать как Москва, так и Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Меркель скоординировали введение "Азовского пакета" санкций против России

Источник: https://censor.net.ua/n3115563
 
 
 Топ комментарии
 
Союзнички м..ть их.Не стоит удивлятся тому,что хуйло и дальше беспределит.Прибалтике и Польше совет,побольше баз американских заводите к себе,меркельша продаст вас хуйлу,как и нас продали.Не повторяйте наших ошибок.
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Мюнхен 1938 года Мюнхен 2018 год и тогда и сейчас все утверждают что дали Миру-мир..
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Мюнхен 1938 года Мюнхен 2018 год и тогда и сейчас все утверждают что дали Миру-мир..
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А чтож ты договор забыл до 39 между Германией и легушатниками с битами??? Или так, отрывки знаешь или с контекста вырвал? Не образованные вы селяне
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Шмеркель-старая хвойда. Не удивлюсь если у нее есть флаг ссср и портрет ***** висит
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может и есть портрет, только она его не целует на ночь как ты.
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Фрау Рибентроп ни в коем случае не хочет провоцировать, только озабоченность выражать! Когда реальное дело США предлагают так прячут голову в песок.
У Украины один реальный союзник - США!
Так было и в Грузии, только США послали флот в черное море и пригрозили кремлевским убийчам, Европа молчала, Саркози, президент Франции, на тот момент вообще открыто поддерживал российских убийц.
Никто не поддерживал больше Украину чем США, Канада в момент реальной угрозы нового геноцида со стороны россиян народа Украины.
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Союзнички м..ть их.Не стоит удивлятся тому,что ***** и дальше беспределит.Прибалтике и Польше совет,побольше баз американских заводите к себе,меркельша продаст вас *****,как и нас продали.Не повторяйте наших ошибок.
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Ты великий политолог! Чего не в МИДе сейчас рулишь?
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Я пишу в своей стране и под своим флагом.Имею на это право,а в чем ваш вопрос?
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так его же продали, какой на хрен МИД
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северній пАток держит европейцев за все половіе органі..
оценивая эту идею как ненужную провокацию(с)умиротворение агрессора
Меркель отвергла предложение США провести маневры возле оккупированного Крыма, - "Bloomber" - Цензор.НЕТ 2823
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Tak Polse tolko amerikanskije bazy i jest.Estoniji brity,v Latviji Kanada,a v Litve nemcy sami oni tak xoteli
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Держитесь американцев.Это хоть какя то гарантия,что козломордые к вам не полезут.
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Немецкой потаскушке пенсия от кремля нужна хорошая, оставьте бабульку в покое.
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Да вы что!
Что могут подумать заклятые друзья?
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ну,наверное скоро и договор по азовскому морю разорвут
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Тому треба вальц-мана другийраз водинтур. Інакше ***** нападе, МВФ кредити не дасть, а еуропка перестане за нас стурбовуватись.
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именно,кацапа,именно Меркель отвергла предложение США провести маневры возле оккупированного Крыма, - "Bloomber" - Цензор.НЕТ 7373.желательно в один.меньше мороки будет.
а так ваще ***** конечно не нападет,бо сцыт.мвф кредиты даст,у европы своих проблем хватает,но будет и наши помогать решать,куда она денется
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скоро запрацює "Північний поток 2" от тоді і ми будемо спостерігати за знущанням над німцями. Залишилося не довго, 1/3 вже побудована
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Каким образом над немцами будут издеваться?
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Есть тут те которым эти элементарные вещи нужно объяснять.
https://youtu.be/FE5mAXbh_WA
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Странно, кто бы это сунулся в пролив??? Тогда ведь шансов никаких: Третья Мировая война, в самой активной стадии.
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Ну, так шо это было? Ты готов туда влезть, без разрешения? Уже попробовали разок. Результат- на фейсах. На фейсах тех, кто лично попробовал.
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Турки ..приземлили .. самольот ********** и шо ? Где ядерний пепел ? Где месть за вахнєровцев ?
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Детка, не надо пылить. Есть разница, огромная. Несравненно огромная. Неужто надо объяснять герою-воину?
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Не буду, виноват. Однако, о разнице колоссальной- настаиваю.
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В пролив собирались по заявлению наших пэрэможцив и корабли НАТО , вот про них я и писал .
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Да Меркель давно уже под Путлера легла, и Макрон туда же, вот такие вот европейские ценности.....
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То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Ни когда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014./Дави путинскую гниду.Дави нещадно.Не бойся-твоё дело правое. Ты победишь.
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Умный в гору не пойдет, он Путлера обойдет.. Шмеркель.
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А шо кто-то думает что есть много желающих воевать с Россией ?
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масквабад пишеться с маленькой , c крысами не воюют их травят
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Герой ?Там скоро добровольцев набирать будут ,в очередной поход под мост ,неужели пойдёшь?
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Никто и никаких добровольцев набирать не будет. Этот мультфильм закончился. Правда, не для тех, кто туда согласился влезть.
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Как не будут ,кричали же ,что вот вот и новый поход.
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Я тоже вчера кричал, что брошу курить. Однако, докуриваю вторую пачку.
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Ты не гарант ,и сигареты не катера с моряками.
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Ну и что? Это отменяет то, что я вчера кричал? Ни в коем случае.
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Я тоже бросить курить хочу,дошёл до 5 сигарет в день ,меньше пока не получается.
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Все очень просто. На Меркель давят партнеры по коалиции, с которыми ей пришлось договариваться. Ху*ло купило всех. Про Западную демократию и принципиальность можно забыть. Нужно развивать свою армию и удовлетворять интересы своего народа, а не лизать жопу то кремлю то Западу. Никто кроме украинцев не будет защищать Украину. Только сейчас соевая власть сделала так что украинца тоже нет резона и не хочется защищать ету страну где правят Воры и Олигофрены.
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Фрау предала идеалы фюрера и купилась на плешивую моль...
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*****!!!! Я О порошенко!!!
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Конечно он виноват, кто же еще? Яценюк? Хватит приплетать .П.Порошенко ко всем негараздам - во внешней политике он свое дело знает и делает хорошо.
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На фото рядом с Меркель Майк Пенс? Странно. Кого-то он мне напоминает.
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У Меркель свой план. Она высосет весь газ из Сибири и этим обескровит врага!
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И лично Путлера она также уничтожит?
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Если Америка ещё хочет что-то решать в мире и иметь какой-то вес и уважение , ей пора уже подумать о выходе из бюрократического , недееспособного , неповоротливого союза под названием НАТО
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подумать о выходе из бюрократического , недееспособного , неповоротливого союза под названием НАТО/Америке следует НАТО реконструировать-сделать небюрократическим , дееспособным , поворотливым.
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тоисть она за (примлимо ей) показательные деиствия а против системативных и постоянных - доичи, будте добры и поменяите уже её, что то долго засиделась, хватка у неё есть только редко.
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да немцы уже не е - перепуганые какието
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Гниди працюють на відморожених - спільне бачення майбутнього ...
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Евробляди как они есть, без прикрас и словоблудия о ценностях.
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Меркель така впевнена,що НДР-істінна руской тєріторії ,вже не буде?А зря...
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і правильно зробила - не дарма ж їй німці вже більше 10 років так довіряють .. .
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Не возмущайтесь..Пердуха просто хочет в газпром следом за земаном. Ничего личного. Бизнес такой ..
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Ненависть к людоедам и их подельникам типа меркеляки - это очень личное!
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Вот и все, что нужно знать о "Северном Потоке"
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нє, ну ви зовсім офігелі вимагати від інертної Меркель якихось рішучих дій, та ще й у другій половині її каденції. Краще проводьте маневри самі, більше кораблів та частіше.
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пусть потом франции-германии не ноют о морском праве, когда в Балтике и её окрестностях хйло, протестировав на вшивость Европу в Черном море, перекроет все подходы морем к его трубе с пердячим кацапским пАром-2
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Не вы бы еще этой старой немецкой потаскухе предложили провести маневры в районе строительства СП2.
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А зря! Я бы согласился! Лучше провести маневры там, чем боевые действия в Северном и Балтийских морях. Кстати, могли бы лишний раз потренероваться! "Тяжело в ученье , легко в бою".
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМеркель отвергла предложение США провести маневры возле оккупированного Крыма, - "Bloomber"
 
 
 
 
 
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