 "У нас будут ракеты", - Порошенко подтвердил разработку ракетного вооружения для ВСУ

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время интервью украинским телеканал, отвечая на вопрос о готовности Украины разрабатывать собственные ракеты после прекращения действия договора ДРСМД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решительно движемся в НАТО ... Сегодня мы имеем качественную новую армию, которая качественно по новому вооружена. В том числе, у нас будут ракеты. И уже есть - в том числе комплекс крылатых ракет "Нептун", который прошел испытания, в том числе есть новая высокоточная система залпового огня повышенного радиуса действия "Ольха", мы серьезно усовершенствовали "Стугну" как противотанковый комплекс. Сейчас мы имеем систему подавления средств радиоэлектронной борьбы противника", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что Украина в НАТО идет не с протянутой рукой, а как полноценный партнер, обладающий армией, которая входит в десятку самых эффективных армий Европы, "которая защищает не только свою территорию, а защищает свободу, демократию, останавливает агрессора в центре Европы".

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Президент пообещал развивать ракетные технологии и эффективное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере с основными странами-членами НАТО.

Напоминаем, госсекретарь США Майк Помпео объявил о прекращении участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), поскольку 2 февраля истек срок ультиматума, который США предъявили России 4 декабря 2018 года. Соединенные Штаты пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не вернется к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД тем, что создала ракеты 9М729, которая способна пролететь более 500 километров.

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