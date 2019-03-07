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 Политика Украины
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 "У нас будут ракеты", - Порошенко подтвердил разработку ракетного вооружения для ВСУ

Украина продолжает разрабатывать новое вооружение, в том числе крылатые ракеты.

Об этом президент Петр Порошенко заявил во время интервью украинским телеканал, отвечая на вопрос о готовности Украины разрабатывать собственные ракеты после прекращения действия договора ДРСМД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы решительно движемся в НАТО ... Сегодня мы имеем качественную новую армию, которая качественно по новому вооружена. В том числе, у нас будут ракеты. И уже есть - в том числе комплекс крылатых ракет "Нептун", который прошел испытания, в том числе есть новая высокоточная система залпового огня повышенного радиуса действия "Ольха", мы серьезно усовершенствовали "Стугну" как противотанковый комплекс. Сейчас мы имеем систему подавления средств радиоэлектронной борьбы противника", - подчеркнул Порошенко.

Он также отметил, что Украина в НАТО идет не с протянутой рукой, а как полноценный партнер, обладающий армией, которая входит в десятку самых эффективных армий Европы, "которая защищает не только свою территорию, а защищает свободу, демократию, останавливает агрессора в центре Европы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После расторжения договора о ракетах Украина имеет право строить оружие с дальностью поражения от 550 до 5500 км, - экс-посол США Пайфер

Президент пообещал развивать ракетные технологии и эффективное сотрудничество в оборонно-промышленной сфере с основными странами-членами НАТО.

Напоминаем, госсекретарь США Майк Помпео объявил о прекращении участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), поскольку 2 февраля истек срок ультиматума, который США предъявили России 4 декабря 2018 года.  Соединенные Штаты пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не вернется к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД тем, что создала ракеты 9М729, которая способна пролететь более 500 километров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская крылатая ракета "Нептун" поступит на вооружение в 2020 году

Источник: https://censor.net.ua/n3115562
 
   
 Топ комментарии
 
Зараз петя може наобіцяти все, що завгодно.. Перечитайте його передвиборчу програму "Жити по-новому!" , та згадайте що він нам обіцяв в 2014 році.. Не вірте злодійкуватому брехунцеві..
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Порошенку за те,що він зробив для України,потрібно пам'ятник при життю поставити.
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Будут, будут..., но не с тобой, барыгой-мародером.
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пэтрушка, если что, я мультики могу нарисовать лучше, чем те, что рисовали какие-то бездари *****. обращайся.
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The Беньський прийде все в зад поверне.
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Верхушка крала, т.к. типа заслужила - народ спасал страну - не за бабло, а просто потому что не представлял себе иначе. Это, как бешеные зарплаты госчиновникам, во время войны и стремительное обнищание простых украинцев - ибо война. Две правды - две морали. Нынешняя власть - на моральных авторитетов не тянет.
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ну правильно гладковский то без работы сидит...
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У нас будут ракеты!!!!

Угу, возьмешь себе одну "У нас будуть ракети", - Порошенко підтвердив розробку ракетного озброєння для ЗСУ - Цензор.НЕТ 8452

"У нас будуть ракети", - Порошенко підтвердив розробку ракетного озброєння для ЗСУ - Цензор.НЕТ 4466
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас будут ракеты", - Порошенко подтвердил разработку ракетного вооружения для ВСУ
 
 
 
 
 
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