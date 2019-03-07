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Все про:Австрия (426) пропаганда (2199) Червакова (58)

 Пророссийскому пропагандисту из Австрии Верштюцу запретили въезд в Украину, - Червакова

В Украину запретили въезд австрийском журналисту телеканала ORF Кристиану Вершютцу из соображений безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала  первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова .

"Шефу украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу запретили въезд в Украину на 1 год. Об этом сообщают мои источники в Службе безопасности Украины. Причиной там называют угрозу, которую он представлял для национальной безопасности", - заявила депутат.

"С начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе Вершютц освещал события в Украине, широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от Russia Today, которые дискредитирують деятельность Вооруженных сил Украины, отрицают агрессию Российской Федерации против Украины, а боевиков регулярной армии РФ позиционируют "ополченцами", - отметила Червакова.

"Кроме того, по имеющейся у правоохранителей информации, указанный иностранец в течение последних четырех лет посещал временно оккупированные территории Донецкой, Луганской областей и Крыма через неконтролируемые пункты пропуска с территории Российской Федерации, чем нарушил порядок пересечения украинской границы", - добавила депутат.

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Пророссийскому пропагандисту из Австрии Верштюцу запретили въезд в Украину, - Червакова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115561
 
   
 Топ комментарии
 
Когда я впервые услышал, что Зеленский собрался в президенты, я думал, это просто шутка такая. А теперь я с ужасом и грустью смотрю, что это не шутка, что у нас полным-полно тупых и недалеких дебилов...
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Зеленський - виходь на дебати! "Даби дурь твоя була видна"
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Зеляді де ваше Зе? Мабуть Коломойский заборонив.
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Зеленський - виходь на дебати! "Даби дурь твоя була видна"
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Зеляді де ваше Зе? Мабуть Коломойский заборонив.
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Твоя дурь и так видна .
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Диды-гестаповцы быстро бы объяснили этому совкодрочеру как правильно жить. Проросійському пропагандистові з Австрії Верштюцу заборонили в'їзд в Україну, - Червакова - Цензор.НЕТ 9224
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Когда я впервые услышал, что Зеленский собрался в президенты, я думал, это просто шутка такая. А теперь я с ужасом и грустью смотрю, что это не шутка, что у нас полным-полно тупых и недалеких дебилов...
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Не переживай, его поклонники 70 % из мордора, у 30 % нет еще паспортов.
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>>у нас полным-полно тупых и недалеких дебилов<<
Цензор - це не реальна статистична вибірка. Кацапи ходять сюди на роботу, югавасточная вата після втечі вперше побачила і ще не награлася в Інтернет. А в реалі все ОК. Мище насміємося з юле-зеле-тролів. Я вже знаю яким віршем Маршака буду їх тролити після оголошення результатів 1-го туру. Колись цим віршиком тролив камсюковських фінкціонерчиків, які пролетіли повз "дорослої" годівнички.
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а мертвечук с масквабада и не вылазит..
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Хунта!)))
Старого прости Господи тутута лишили заработка)))
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Це Підро Аліксєіч, через сина троллів путєна в же тоді, коли заключав з ним торгові контракти!! Шах і мат зрадофіли!!!
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Треба не забороняти в'їзд в Україну, а арештувати в Україні.
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От гидота прокацапська лізе,нехай сидить на донбасі та байки гівнюкам розповідає....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПророссийскому пропагандисту из Австрии Верштюцу запретили въезд в Украину, - Червакова
 
 
 
 
 
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