 "Циничность - основной принцип государственной политики РФ", - МИД выступил с комментарием по поводу ситуации с Договором о ликвидации ракет

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления размещен на официальном сайте МИД.

В заявлении говорится: "В условиях нарушения Российской Федерацией положений ДРСМД американская сторона воспользовалась ст. XV Договора, которая позволяет выход из него в порядке осуществления государственного суверенитета, в случае возникновения исключительных обстоятельств, которые поставили под угрозу ее высшие интересы.

Поскольку Верховная Рада Украины никогда не ратифицировала данное соглашение, Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе. В этой связи, факт нарушения положений Договора Россией, которая является его полноценной стороной, особенно возмутительным.

Указом Президента РФ от 4 марта 2019 о приостановлении участия в ДРСМД Москва очередной раз доказала, что циничность является основным принципом государственной политики РФ. Ведь именно грубые неоднократные нарушения РФ настоящего Договора и привели к его распаду.

Украина совместно с американскими партнерами осудила разработку и испытания РФ баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", в частности через модернизацию крылатых ракет, входящих в его состава. Именно "Искандер-М" был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым.

Потенциальный военное давление РФ на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД, целью которого является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтии до Средиземного моря, создает серьезную угрозу всему европейскому континенту.

Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в т.ч. соответствующее ракетное вооружение".

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