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 Политика Украины
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Все про:МИД (4914) ракеты (752)

 "Циничность - основной принцип государственной политики РФ", - МИД выступил с комментарием по поводу ситуации с Договором о ликвидации ракет

6 марта 2019 на заседании СНБО Украины Президент Петр Порошенко выразил четкую позицию Украины относительно поддержки США в их решении о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления размещен на официальном сайте МИД.

В заявлении говорится: "В условиях нарушения Российской Федерацией положений ДРСМД американская сторона воспользовалась ст. XV Договора, которая позволяет выход из него в порядке осуществления государственного суверенитета, в случае возникновения исключительных обстоятельств, которые поставили под угрозу ее высшие интересы.

Поскольку Верховная Рада Украины никогда не ратифицировала данное соглашение, Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе. В этой связи, факт нарушения положений Договора Россией, которая является его полноценной стороной, особенно возмутительным.

Указом Президента РФ от 4 марта 2019 о приостановлении участия в ДРСМД Москва очередной раз доказала, что циничность является основным принципом государственной политики РФ. Ведь именно грубые неоднократные нарушения РФ настоящего Договора и привели к его распаду.

Украина совместно с американскими партнерами осудила разработку и испытания РФ баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", в частности через модернизацию крылатых ракет, входящих в его состава. Именно "Искандер-М" был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым.

Потенциальный военное давление РФ на европейских членов НАТО из-за выхода из ДРСМД, целью которого является установление тотального контроля Москвы над широким регионом от Балтии до Средиземного моря, создает серьезную угрозу всему европейскому континенту.

Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в т.ч. соответствующее ракетное вооружение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ вслед за США вышла из договора о ракетах

Источник: https://censor.net.ua/n3115560
 
   
 Топ комментарии
 
Украине надо делать своё и не оглядываться(надеемся всё уже есть), кто что скажет.Договора все в 2014 уже в унитаз спустили.Как Израиль поступает.Даже наш Хитрун с китайцами тихонечко подписал и не смотрит на возмущения ни россии,ни других сердобольных.
Слава Украине!!!
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и в чём прикол? да он по любому в первом туре будет участвовать. )))))))))))))))))))))
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Порошенко в первом туре - это сильный сигнал всему миру, что мы едины как никогда.
И сигнал России - что пора отваливать
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и в чём прикол? да он по любому в первом туре будет участвовать. )))))))))))))))))))))
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адепт Зели появился? )
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А шо ж она за 5 лет не управилась отвалить?
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Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в т.ч. соответствующее ракетное вооружение". "Цинічність - основний принцип державної політики РФ", - МЗС виступив з коментарем з приводу ситуації з Договором про ліквідацію ракет - Цензор.НЕТ 9947
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Порося опустил Украину до уровня Мозамбик .Давайте его опустим до уровня Ляшко .
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И кто ваш кандидат-фантазёр,который способен решить проблемы Украины? ИМЯ назовёте ..или на лыжи как все гречкоеды станете.
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Зеля,съезди хоть раз на фронт перед выборами.Про проблемы в армии узнай. Боишься?
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Пеця сказал, что построил новую армию. Так что же получается, что и там проблемы, сбрехал он, соя.
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А ты ,гречкоед,не знаешь ,что Армия-Боинг в Украине и лапти отсасывают каждый день?) Оправдываешь Зелю,трусливый адепт.
1..Кошевого-премьером возьмёте
2.квартал 95-министрами
3.всех родственников в Раду депутатами
=================================
но смотрящим за вами будет Коломойский....вы же непутёвые
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Треба його на колінах просии, йому це звичніше. "Цинічність - основний принцип державної політики РФ", - МЗС виступив з коментарем з приводу ситуації з Договором про ліквідацію ракет - Цензор.НЕТ 4380
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это чем?разработкой новых ракет и намеком на возможнцю разработку рсдм? "Циничность - основной принцип государственной политики РФ", - МИД выступил с комментарием по поводу ситуации с Договором о ликвидации ракет - Цензор.НЕТ 108
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)) много букофф. мог бы просто сказать "циничные рассеяне"
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Политическая ракета Жуля-1 уже запущенна по Украине.
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она с непредсказуемой траекторией "Циничность - основной принцип государственной политики РФ", - МИД выступил с комментарием по поводу ситуации с Договором о ликвидации ракет - Цензор.НЕТ 1401
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Украине надо делать своё и не оглядываться(надеемся всё уже есть), кто что скажет.Договора все в 2014 уже в унитаз спустили.Как Израиль поступает.Даже наш Хитрун с китайцами тихонечко подписал и не смотрит на возмущения ни россии,ни других сердобольных.
Слава Украине!!!
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Циничность , ложь и лицемерие - основной принцип государственной политики РФ
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Боятся нам надо было в 2014..теперь боятся надо им.
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Поскольку Верховная Рада Украины никогда не ратифицировала данное соглашение, Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе.Источник: https://censor.net.ua/n3115560

На добровольной основе - отказ от ядерного оружия, на добровольной основе отказ от ракет.
Дорого стране обошлась эта "добровольная основа".
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а чем бы помогло наличие яо?была бы решимость в марте 2014 запускать ракеты по раиське?а уверен,что они сохранились бы в боеготовом состоянии при мо фээсбэшнике лебедеве? "Цинічність - основний принцип державної політики РФ", - МЗС виступив з коментарем з приводу ситуації з Договором про ліквідацію ракет - Цензор.НЕТ 2523
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При Свыне не когда .
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Прости Украина, но МИД такой беззубый, что поддержка Штатов, выглядит подтявкиванием.
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а какой еще разрыв?посла расесеяского как не было,так и нет.
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Украинцев подводят к капитуляции перед Путиным - Выборы 2019: Всякие Валерии, Зеленские и Скабеевы готовят сознание украинцев к сдаче интересов Украины в угоду кремлевским психопатам.
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Я не наблюдал никого из вами перечисленных уже годы. То есть, меня они- точно ни к чему не готовят. Однако, мне как-то уныло и погано.
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на то и расчет.шоб тебе было уныло и погано.а уж в депрессии из тебя можно веревки вить.
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Так я их не видел, повторяюсь. А фамилию "Скобеева" узнал только после приключений этой тёти в Европарламенте. Ладно...
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С 17 по 19 апреля 1938 г. в Симферополе, по приказу Сталина, "дидами" из НКВД были расстреляны выдающиеся представители крымскотатарской интеллигенции. Писатели, историки, юристы, ученые. "Суд" длился 20 минут, расстрелы - три дня.

Понимаете, чьи внуки теперь орут "Крым наш"?
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Не страшны ракеты рашки, страшны прыгающие бомбы Зеля-1 и Жуля-2.
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Если сегодня Динамо не проиграет Челси, то черт с ними, со всеми. Надо как-то отвлечься, от этого предвыборного кошмара.
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Чудеса бывают.Аякс,МЮ.Но это не тот случай.Не верю.
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Не. Так не надо. Поле таки ровное, а мячик круглый. Бывает всякое, хотя, по большому счету- я с вами совершенно согласен. Но, надежда умирает последней. Например, после второго гола, в наши ворота. До этого- можно надеяться.
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Не обижайте цинников! В общем это вполне себе
нормальные люди с легка завышенной степенью недоверия ко всей окружающей среде. А вот ЛЖИВОСТЬ- это и есть той характеристикой России. Называйте вещи своими именами- государство построенное на ЛЖИ! Отсюда все ноги растут!
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Похоже, что это государство построено на всех пороках человечества.
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Человечские пороки это следствие ложного представления окружающего мира, самой Природы Лжи. Ложь формирует Невежество или Незнание- а оно все остальные пороки.
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ВВС США впервые опубликовали видеозапись испытательного полета новейшего беспилотного летательного аппарата дальнего действия - ударного дрона XQ-58A Valkyrie.

https://www.youtube.com/watch?v=1zu9luuh-RI
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эти ударные дроны прямо попадают под ДРСМД.
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вяликии но сонный медвежёнок делает цырк - Кортеж Медведева с мигалками рассмешил жителей Люксембурга
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Я бы поспорил.Это ещё и основной принцип пэти.
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я ещё понимаю, когда кацапы суют свой нос во все дыры, куда просят и нет - Мордор, он и в Африке Мордор
но каким плять боком Порох к этому договору, я не пойму
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таким же как руководители Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии итд.
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Дело не в плять, не боком и даже не в порохе. Украина неимоверным чудом благодаря похоронам РСМД получила шанс втиснуться в клуб ракетно -(ядерных) стран, из которого ее благодаря России, США, Кравчуку и Кучме в свое время выперли с заменой на меморандум
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Україна збудує чудові ракети, якщо.... вище керівництво в черговий раз гроші не розкраде.
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Если их мало и они не сверхзвуковые,то они вполне безвредны для военных сверхдержав. Даже непонятно где можно испытывать такие ракеты в рамках украинских размеров. Кроме того нет особенной боеголовки .которые имеет даже Ким Чен Ын. Который недавно послал Трампушку на йух.
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США и без грозных заявлений Климкина, разберется с парашкой.
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Мы видим, как США без Климкина разобралось с Северной Кореей.
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Ну конечно же, будь там Климкин, все было бы иначе!

Наверное уже в этом году, КНДР ликвидировала бы свой ядерный арсенал и все бы наладилось.
А так, бедные американцы из за беспомощности Трампа, не знают как им жить дальше: то ли срочно строить частные противоатомные бункеры, то ли смириться и ожидать скорого конца...
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Ценю ваш тонкий юмор, но с Климкиным или без такового КНДР еще бесконечно долго может водить Трампа за нос.А вот как жить дальше бедным американцам, я думаю, они успешно решат без нас.
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Без еды останутся, как уже было в 90-х годах, оценят преимущества диалога.
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в трудные совсем моменты америка объявляет всенародный пост и молитву.
Помогает ВСЕГДА
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Пусть попробует разобраться с Кимом. С талибами .вооруженными луками и копьями, они разбираются 25 лет.С вьетнамцами уже разобрались.
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Совок исчез и теперь Вьетнам, торгует с США и все у них отлично, не?
А с талибами и совок воевал, довольно долго и безуспешно.
Но не думаю, что талибы мешают спать американцам.
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там другая мотивация
у них Аллах обещает рай для воинов ислама,
а в совке, известно, атеизм
результат налицо
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Даже в Иране, было когда то, вполне светское государство.
Пока ко власти не пришли религиозные фанатики.
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И Британская империя исчезла. Как они теперь с этим живут-непонятно.
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как я с вами не согласен!!!
проблемка на ру появилась вместе с чекистами в кремле
У них пройти полиграф - необходимое условие для основной деятельности
Значит, они по определению профлгуны. Люди с сожженной совестью. А цинизм или что другое - следствие
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Циничность - основной принцип государственной политики РФ", - МИД выступил с комментарием по поводу ситуации с Договором о ликвидации ракет
 
 
 
 
 
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