 Тендер по выбору аудитора займет 2 месяца, аудит "Укроборонпрома" будет закончен до конца года, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Тендерные процедуры пройдут в течение двух месяцев, а сколько будет идти аудит? Я могу точно заявить, что он завершится в этом году", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в четверг вечером.
Он отметил, что приложит максимум усилий, чтобы он начался как можно быстрее.
По словам президента, в настоящее время правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны начать процедуру отбора аудитора. "Это должна быть респектабельная международная компания с определенным уровнем доверия", - отметил он.
Порошенко также сказал, что хотел бы, чтобы аудитором "Укроборонпрома" стала кампания или "большой четверки, или большой пятерки", которая имеет безупречную репутацию.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".
7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.
"―Что дальше?
―Что дальше? Я скажу, что теперь. Я вызову пару крутых обдолбанных ниггеров с паяльной лампой и клещами, чтобы занялись этими клоунами."(с)
ЦВК "не смогла" закупить специальные боксы для перевозки бюллетеней.
Теперь перевозить будут абы в чем, что крайне удобно для фальсификаций..
https://www.youtube.com/watch?v=5aqMUcMesyg
...А ви присікли. як соя. чим далі тим більше язички в д.. засовує .!?
Был. А теперь вон оно как... Ужас похоже так велик, что пару недель до выборов может даже воровать не будет.
Рассказывать про то, когда будет закончен аудит "Укроборонпрома", надо было когда первый звоночек поступил - в 2015 году.
Но кто то очень хотел спустить расследование на тормозах, не доводя до суда и скандала...
Дальше ясно? Есть минимум два месяца. Будет переделана вся первичная документация. Полетят и переделают контракты. Подменят контрагентов. Исчезнут свидетели.
СПРЯЧУТ КОНЦЫ В ВОДУ!
"Tендер про міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром", який пообіцяв ініціювати президент Петро Порошенко, був оголошений ще в 2017 році.
Про це свідчать дані системи закупівель "Prozorro", пишуть "Наші гроші".
За даними Prozorro, "Укроборонпром" ще в листопаді 2017 року оголосив перший тендер щодо "консультаційних послуг" очікуваною вартістю 130 млн грн.
Тендер мали провести за процедурою двоетапного конкурентного діалогу.
Однак у грудні 2017 року його відмінили та оголосили наново з розподілом на три лоти, одним з яких був, безпосередньо, "незалежний аудит згідно з міжнародними стандартами".
Зокрема, остаточна версія обмежилася "5 підприємствами з кожного з 6 кластерів концерну з найбільшою вартістю активів за 2017 рік або 5 підприємствами з кожного з 6 кластерів, які мали найбільші прибутки та/або збитки за 2017 та 2018 роки".
Тобто аудиту тридцяти підприємств.
Про бажання провести міжнародний фінаудит концерну заявили 4 компанії: словенська "Grant Thornton Advisory d.o.o." та українські ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", ТОВ "Грант Торнтон Легіс" і ТОВ "Бейкер Тіллі Україна".
За умовами контракту, послуги мали надатися 1,5 роки після підписання договорів.
"У грудні 2018 року було оприлюднено учасників майбутніх торгів, і відтоді тендер не рухався. У системі немає даних про оголошення другого етапу конкурентного діалогу", - зазначають ЗМІ."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/7/7208632/
1. Гарант Конституции - это значит, наблюдать что-бы парламент, своими решениями, не нарушил основной закон, а если это случилось, то этот человек, должен отреагировать и подать заявление о нарушении в Конституционный Суд (ПИШУ И САМОМУ СМЕШНО - *****, сколько еще работы…).
2. Президент формирует внешнюю политику государства, И ТУТ "ни дать, ни взять", этот Петр, дипломат офигенный! Посмотрите на геополитическую карту мира сейчас, где была Украина и где была РФ, в начале его каденции, и где кто теперь!!!! Оказывается у него образование и опыт в этой теме, а теперь представьте на его месте Зе!
3. Главнокомандующий армии страны. Я без доводов (хотя у меня их сотни) просто я общаюсь с людьми (вооруженными и с боевым опытом), с "ноля", то я вам скажу так - если вдруг, "Зе" станет их главнокомандующим, то будет беда (этот клоун даже не понимает масштаб беды, да ему и плевать, вот только он поляжет первым).
Украинцы думайте головой, умоляю (если третий раз в истории, потеряем страну (из за внутренего срача), значит так нам дебилам и надо....). Но я верю в народ, который был способен на "Революцию Достоинства"!