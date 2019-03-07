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 Тендер по выбору аудитора займет 2 месяца, аудит "Укроборонпрома" будет закончен до конца года, - Порошенко

Аудит государственного концерна "Укроборонпром" будет проведен до конца текущего года, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Тендерные процедуры пройдут в течение двух месяцев, а сколько будет идти аудит? Я могу точно заявить, что он завершится в этом году", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое транслировалось в четверг вечером.

Он отметил, что приложит максимум усилий, чтобы он начался как можно быстрее.

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По словам президента, в настоящее время правительство и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны начать процедуру отбора аудитора. "Это должна быть респектабельная международная компания с определенным уровнем доверия", - отметил он.

Порошенко также сказал, что хотел бы, чтобы аудитором "Укроборонпрома" стала кампания или "большой четверки, или большой пятерки", которая имеет безупречную репутацию.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Источник: https://censor.net.ua/n3115557
 
 
 Топ комментарии
 
Цей аудит буде проведено вже за новообраного Президента України, заодно і твої оборудки перевірять , оприлюднять та офіційно висунуть тобі звинувачення..
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А это, как иво, вопрос имею: никто не в курсе- Порошенко курит? Я сегодня впервые сам прошелся, по магазам и киоскам. Так пришлось удивиться цене. За три месяца приподнялась, на 25%. А в Африке- как была- так и осталась- доллар за пачку "Мальборо".
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За два месяца аудитору уже нечего будет проверять.Все подотрут.
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Какой нафиг тандыр!??? Знаю способ побыстрее:
"―Что дальше?
―Что дальше? Я скажу, что теперь. Я вызову пару крутых обдолбанных ниггеров с паяльной лампой и клещами, чтобы занялись этими клоунами."(с)
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Криминальное чтиво. Чи пересмотреть, от нечего делать.
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а аудит разве проверяет, насколько экономически обосновано рентабельна\нерентабельна была сделка? - главное - неубыточна... а документы для этого можно сделать достаточно красиво...
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В Пєті все на перспективу: то аудит, то вступ у Нато, ЄС, то чекайте іноземних інвестицій.Одна біда часу вже немає. Чекай тюрми або еміграції.
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чей сайт перепечатал пропагандист: ДНР или РФ? Ломает голову народ.
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лучший аудит можно провести при помощи 7.62 Тендер з вибору аудитора займе 2 місяці, аудит "Укроборонпрому" буде закінчено до кінця року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3623
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Аудитор будет выбран до конца года... Как были выбраны аудиторы НАБУ... Как была закончена судебная реформа... Как перекрыл все оффшоры... Как была реформирована прокуратура и правонахренительные органы... Как обспечена энергонезависимость страны... Как закрыт весь свой бизнес... Как арестованы рыгоанальные воры , а наровованное ими возвращено народу... Как был сформирован Антикоррупционный суд... Как построил 200 общежитий для семей военных... Как обещал поотрубать... Как в 2018-м провести в Ялте форум... Как до конца 2020-го мы вступим в ЕС... Как..как...как..."на головы беспечных парижан" )))
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Мальдивский чувак уже в полной прострации. Какой конец года? Ему осталось до бегства из страны пару месяцев.
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Ему осталось до бегства из страны пару месяцев./Блажит -пророчит сбежавший из воюющей Украины дезертир, колбасный мигрант.
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Надеемся тебя ГНИДА уже с нами не будет,желаю тебе долгой отсидки в нашей "комфортабельной зоне"...адью. Тендер з вибору аудитора займе 2 місяці, аудит "Укроборонпрому" буде закінчено до кінця року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9523 Тендер з вибору аудитора займе 2 місяці, аудит "Укроборонпрому" буде закінчено до кінця року, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7470
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я бы с этих тварей подобие зоопарка сделал, чтоб люди могли приходить и харкать на них. На табличках возле "животных" написать где работал, сколько украл что обещал
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Кого бы Пэте и Ко не удалось протянуть в аудиторы, эту контору выгонят взашей те кто придет к власти. И назначат своих аудиторов и вот тут Пэте уже в Испании не жить - только израильская пустыня. Там с Беней будет в десна на брудершафт ... а Корбан с Кернесом и Розенблатом подтянутся...
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Ни предательства Майдана, ни предательства фронтовиков - вам, шкуродёры, никто не простит. За то, во что вы превратили страну, изолгавшиеся воровитые подонки, нет вам места среди приличных людей. Мрази и ничтожества, вы не достойны звания: гражданин Украины. Ваши корчи на ТВ - просто омерзительны. В страшном сне, никто не мог себе представить, что после всего, что случилось с нами после бегства януковича, вы сдадите Крым, а после займётесь мародёрством. Таким место - только в аду.
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Петя хочет *********** народ:
ЦВК "не смогла" закупить специальные боксы для перевозки бюллетеней.
Теперь перевозить будут абы в чем, что крайне удобно для фальсификаций..
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Пусть попробуют - судьба януковича станет для них завидной долей.
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Откровенно говоря, если олимпийские пробы вскрывают и подливают мочу, то какие то там боксы вскрыть втихую - это все равно что простую коробку открыть. Ну кто потом доказал бы что боксы вскрывали?
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Какой накуй аудит?В НАБУ уголовное дело тянется с 16 года,уже пора проводить суд и всех пересадить,а у него аудит ***.
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Это заява для американцев , - типа если я останусь , то расследуем ( обязательно ) до конца года ... . Это тупой расчет на украинского избирателя , но в госдепе дураков нет
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Тю, йолпт... Даже для АТО меньше времени требовалось - часы, а не месяцы!
https://www.youtube.com/watch?v=5aqMUcMesyg
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..Шановне панство ?.
...А ви присікли. як соя. чим далі тим більше язички в д.. засовує .!?
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Начинают понимать,что денег им уже не обломиться))
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Петр Порошенко - первый в нашей истории Президент, для которого поражение на выборах означает посадку в тюрьму. У Кучмы и Ющенко был парашют в виде договорняков с олигархами и преемниками. Януковичу было куда бежать. А здесь полная безнадега. И холодящий душу ужас.Петру Алексеевичу реально страшно. Увольнение Свинарчука иначе обьяснить невозможно - своих побратимов-казнокрадов Порошенко никогда не сдавал. Насмерть раньше стоял. Не человек - скала. Коррупционный киборг.
Был. А теперь вон оно как... Ужас похоже так велик, что пару недель до выборов может даже воровать не будет.
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Какой "до конца года"? Специально для пэти и двух месяцев хватит. Раньше сядешь,раньше выйдешь...может быть
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Поздно Петя пить боржоми, когда печени уже нет.
Рассказывать про то, когда будет закончен аудит "Укроборонпрома", надо было когда первый звоночек поступил - в 2015 году.
Но кто то очень хотел спустить расследование на тормозах, не доводя до суда и скандала...
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Это единственный президент, который клялся на крови на верность народу. Клятвопреступник - худшее из зол, когда клянётся и предаёт президент, в период войны. Этому нет прощения.
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снова перекачка дерьма из сайта РФ в цензор фекальным погружным насосом.И так всю войну.
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Проверку или судебную экспертизу деятельности предприятия/организации вполне может назначить прокуратура, суд и т.д. И даже не "может", а обязаны. И немедленно. Но! Главный сказал: никаких "немедленно". Через 2 месяца минимум. Аудит.
Дальше ясно? Есть минимум два месяца. Будет переделана вся первичная документация. Полетят и переделают контракты. Подменят контрагентов. Исчезнут свидетели.
СПРЯЧУТ КОНЦЫ В ВОДУ!
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Міжнародний аудит "Укроборонпрому", який пообіцяв Порошенко, завис з 2017 року

"Tендер про міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром", який пообіцяв ініціювати президент Петро Порошенко, був оголошений ще в 2017 році.
Про це свідчать дані системи закупівель "Prozorro", пишуть "Наші гроші".
За даними Prozorro, "Укроборонпром" ще в листопаді 2017 року оголосив перший тендер щодо "консультаційних послуг" очікуваною вартістю 130 млн грн.
Тендер мали провести за процедурою двоетапного конкурентного діалогу.
Однак у грудні 2017 року його відмінили та оголосили наново з розподілом на три лоти, одним з яких був, безпосередньо, "незалежний аудит згідно з міжнародними стандартами".

Зокрема, остаточна версія обмежилася "5 підприємствами з кожного з 6 кластерів концерну з найбільшою вартістю активів за 2017 рік або 5 підприємствами з кожного з 6 кластерів, які мали найбільші прибутки та/або збитки за 2017 та 2018 роки".
Тобто аудиту тридцяти підприємств.
Про бажання провести міжнародний фінаудит концерну заявили 4 компанії: словенська "Grant Thornton Advisory d.o.o." та українські ТОВ "Ернст енд Янг Аудиторські послуги", ТОВ "Грант Торнтон Легіс" і ТОВ "Бейкер Тіллі Україна".
За умовами контракту, послуги мали надатися 1,5 роки після підписання договорів.
"У грудні 2018 року було оприлюднено учасників майбутніх торгів, і відтоді тендер не рухався. У системі немає даних про оголошення другого етапу конкурентного діалогу", - зазначають ЗМІ."
https://www.pravda.com.ua/news/2019/03/7/7208632/


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У меня, как гражданина, огромная куча вопросов к Порошенко - но они технические (не согласен по поводу способа реформирования тех структур, которые он пытался реформировать "особенно суды"...); потом кадровая политика - (тут вообще, лучше помолчу, ибо если начну говорить, то будет только мат!!!!!!!!). Но, давайте НАКОНЕЦ-ТО почитаем Конституцию Украины и посмотрим, что он должен был делать на этой должности:
1. Гарант Конституции - это значит, наблюдать что-бы парламент, своими решениями, не нарушил основной закон, а если это случилось, то этот человек, должен отреагировать и подать заявление о нарушении в Конституционный Суд (ПИШУ И САМОМУ СМЕШНО - *****, сколько еще работы…).
2. Президент формирует внешнюю политику государства, И ТУТ "ни дать, ни взять", этот Петр, дипломат офигенный! Посмотрите на геополитическую карту мира сейчас, где была Украина и где была РФ, в начале его каденции, и где кто теперь!!!! Оказывается у него образование и опыт в этой теме, а теперь представьте на его месте Зе!
3. Главнокомандующий армии страны. Я без доводов (хотя у меня их сотни) просто я общаюсь с людьми (вооруженными и с боевым опытом), с "ноля", то я вам скажу так - если вдруг, "Зе" станет их главнокомандующим, то будет беда (этот клоун даже не понимает масштаб беды, да ему и плевать, вот только он поляжет первым).
Украинцы думайте головой, умоляю (если третий раз в истории, потеряем страну (из за внутренего срача), значит так нам дебилам и надо....). Но я верю в народ, который был способен на "Революцию Достоинства"!
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по скольку барыга главноторгующий, а не командующий, то разумно предположить, что вы батенька брехло, как и ваш порошенка
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТендер по выбору аудитора займет 2 месяца, аудит "Укроборонпрома" будет закончен до конца года, - Порошенко
 
 
 
 
 
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