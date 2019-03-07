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 Ветеран АТО Юрий Атамас из Запорожья после инсульта неделю не получал нужной медицинской помощи

Ветеран россйиско-украинской войны, получивший пулевое ранение в голову в ноябре 2016 года Юрий Атамас после инсульта не мог неделю получить качественную медицинскую помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала волонтер Валентина Варава. 

Она отметиа: "О ситуации с Юрием Атамасом из Запорожья. Об отношении к раненым атовцам. И - урок для нас.

У Юры - ранение в голову в ноябре 16-го, пуля в голове. Соответственно, длительное лечение, но правая часть тела так и не восстановилась. Неделю назад произошел инсульт. Я неумело материлась (ибо так и не умею), когда Юлия Атамас описывала, как Юру возили с 6-й больницы во 2-ю, как не могли поставить диагноз (угол рта опустился - одна из самых верных признаков инсульта) ... и отправили домой - лечить воспаление лицевого нерва (!)

Благодаря вмешательству врача, которая эти годы сопровождает Юру, через сутки его же положили в областную больницу, сделали КТ и - привет, инсульт. Но были выходные ... и лечения почти не было. Кололи анальгин. Первую капельницу поставили только в понедельник, на 5-й день, физраствор и Нимид.

Волонтеры собирали средства на КТ, переслали медицинские документы Юры в Институт нейрохирургии к Андрею Гуку. Понятно, что инсульт - результат ранения и нужно прописать лечение. Но на месте сдвигов так не было. В конце концов я психанула и обратилась к Татьяна Губа. 

Спасибо, Таня! Спасибо Виктории Ивановне Клименко, руководителю Запорожского облздрава - за оперативность и человечность
Сейчас - ситуация на контроле в области, прописано лечение. Но целая неделя потеряно. Юра в депрессии и это понятно: равнодушие - убивает. Обещанный психолог так и не пришел.

Описываю это в деталях, потому что понимаю, что время потеряно еще и потому, что никто из нас сразу не обратился к верхушке облздрава. Мы ожидали, что врачи отнесутся ответственно к человеку, который отдал здоровье, защищая наш мир и покой. Этакая презумпция доверия к врачам. И это - неправильно, нужно сразу бить тревогу, звонить, сообщать, что беда и ветеран. инвалид АТО требует придирчивого внимания.

Очень советую. Это - работает. Верю, что Юра поднимется и выздоровеет, но как хочется придушить кого-то! п.с. На фото - Юра осенью, понемногу ходит, улыбается".

Ветеран АТО Юрий Атамас из Запорожья после инсульта неделю не получал нужной медицинской помощи 01

Источник: https://censor.net.ua/n3115556
 
 
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Рехформа от Супрун направленна на уничтожение народа Украины и эта рехформа неплохо работает .
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до чого тут Супрун? до неї, що краще було? Треба на законодовчому рівні забезпечити опіку над пораненими АТОвцями до повного одужання
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Нормально всё ... Потохнявый благословит на похороны со своей рыжей ***** ...
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дайте номер карты..
и привет супрун, полтораку и пэпе..
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И так по всей стране, бесплатная и качественная медицина! Сейчас отец лежит в кардиологии, каждый день лекарств на 5 тысяч, а если нет денег то...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВетеран АТО Юрий Атамас из Запорожья после инсульта неделю не получал нужной медицинской помощи
 
 
 
 
 
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