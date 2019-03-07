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 Деньги, украденные в оборонном комплексе при помощи коррупционных схем, будут возвращены в бюджет, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заверяет, что у коррупции в Украине нет политической "крыши" и убытки, причиненные коррупционными схемами в оборонной сфере, будут возвращены в бюджет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня после вчерашнего заседания СНБО были проведены обыски у всех без исключения фигурантов дела. Я благодарю за такую реакцию на обращение президента. При этом подчеркиваю, что если человек виновен, он должен быть в тюрьме, кто бы это ни был. А если он не виновен, то у общества не должно быть сомнений относительно объективности и непредвзятости проведения расследования", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам в четверг вечером.

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По его словам, вся информация изучалась правоохранительными органами на протяжении месяцев. "Перед предъявлением подозрения была сделана попытка сделать скандал. Почему это опасно? Потому что речь идет о попытке подорвать доверие к армии, к государству, оборонному комплексу", - сказал президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в данном случае речь не идет о том, что в стране нет коррупции.

"Коррупция есть. Речь идет о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая "крыша". И я подчеркиваю, что не просто нет, а политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит о том, что никто от наказания за совершенное преступление, если оно доказано, не защитит. Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут… Будет ответственность", - заявил Порошенко.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Источник: https://censor.net.ua/n3115552
 
 
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вот именно поэтому за петю голосовать нельзя. пусть старые коррупционные схемы начнут пересматривать при новом дележе страны - и за это время чуть меньше своруют.
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Он про них не просто знает,он их возглавляет и направляет.
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ну, так начинай возвращать. Времени у тебя - три недели.
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и о Гонтаревой надо напомнить, та ***** намутила денег в сотни раз больше чем те мелкие поросята
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Порося ! А за Богданы медицинские и катера с ленинской кузни , за бмп пашинского и минометы тоже вернешь ?
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Хуцпа - наглая ложь ,поощряемая сородичами хуцписта.
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Зная наших судей - деньги никогда не вернутся в бюджет. И даже коррупционеров не накажут
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100% помню как петя обещал вернуть все награленное овощем. Сколько вернули? Аж нихера!
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ЦЭ ВСЭ ЖУЛЬКА , Пётр святой томасоносец он не мооооооооооооооооог
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*****, какой активный сегодня. ))) С чего бы это? Кукловоды по сусалам надавали? С понедельника, може, и руки обрубаные увидим? ))
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Иногда лучше жевать чем говорить. Петя, лучше жуй и не зли людей. Хотябы три недели.
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О, расходился.. Поздно пить боржоми.
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Разоблачение мародерства, воровства, коррупции в верхних эшелонах власти подрывает имидж государства - красиво сказано.
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угу конечно, их уже половину молокососы прокутили, остальное почти все записано на родичей
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что за бред он несет???????????? предвыборное обострение))))))))))
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Так Порошенко знает где деньги?Наверное в тумбочке))
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Судя по тому как пэця и йуля мочат друг друга не по-деццки, зеленскому даже напрягаться не придется. Фортуна сама его выносит на трон царский Может еще произойти веселуха если два этих нафталиновых политика домочатся что во второй тур выйдут зеленский и бойко. Готовые президент и премьер! А с учетом космического рейтинга партии "слуга народа"- большинство обеспечено и в будущей раде
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При этом подчеркиваю, что если человек виновен, он должен быть в тюрьме, кто бы это ни был. Источник: https://censor.net.ua/n3115552
Не-не-не!!! Так не пойдет! А кто шаловливые ручонки рубать обещал??? Вы, пан Президент. А теперь шо? Тюрьма? Как-то не очень равнозначно.
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Да Петро - придется тебе все возвращать... и сидеть тебе тоже кста придется... Деньги, украденные при помощи коррупционных схем в оборонном комплексе будут возвращены в бюджет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6833
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А непроизведенные на эти деньги вооружения будут возвращены в списки будущих невиданных достижений...
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Да пэтя,после посадки ты станешь нищим. Деньги, украденные при помощи коррупционных схем в оборонном комплексе будут возвращены в бюджет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3852
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Расследование или антигосударственная Диверсия?
Итак - Самолет АН-26, который сняли в производства еще в 1980х годах, до сих пор эксплуатируется многими странами в том числе и Украиной.
Самолет АН-26 это военный самолет и для безопасности перелетов, нуждается в техническом обслуживании. Поэтому, замена запчастей на такой авиатехнике, является обязательным процессом.
Это не автомобиль, остановка двигателя которого, не вызывает высокого риска для пассажиров - это самолет.
Запчасти к самолету, АН-26, производятся в нескольких странах бывшего СССР и начиная с 2014 года, Россия, запретила доставку запчастей к военной технике в Украину. Самолет АН-26 это военный самолет и высотомеры, о которых рассказывал зрителям Бигус, производятся только в России и нигде кроме России.
Для закупки высотомеров из РФ, Украина построила нелегальную схему, закупки этих запчастей в обход Кремля и спецслужб РФ. Для этого, нужно было найти доверенных особей на территории РФ, максимально приближенным к заводу производителю высотомеров.
Понятное дело, что рисковать попасться спецслужбам РФ из за идеи добра к Украине, никто не захочет, поэтому, человека нужно было подкупить.
Далее, высотомер вывозился из РФ, в компанию принадлежащую ОАЭ, которая выступала покупателем высотомеров у РФ. Портить отношения с Россией, ОАЭ не заинтересованны, поэтому, высотомеры перенаправлялись в другие страны где их предназначение несколько раз изменялось документально и только после этого, высотомеры попадали на территорию Украины.
Теперь вопрос - Сколько стоят вот такие карусели с высотомерами?
Именно от сюда и возникает цена вопроса для Украины.
Судя по наличию такой схемы, можно утверждать точно - Информация о высотомерах, гарантированно находилась под грифом секретно. Как информация такого характера, могла появится у Бигуса? Значит в оборонпроме Украины, сидит крыса, которая и слила эту информацию Бигусу.
Понимал ли Бигус, о последствиях слива такой информации или для Бигуса, интересы олигархов выше интересов Украины? Видимо первое.
Что мы имеем в итоге;
В России начался шмон, и сейчас проходит грандиозное по масштабам расследование по вывозу высотомеров. Куча наших людей, попали под удар спецслужб и контрразведки РФ. Под удар, попали и ОАЭ, которые после такого зашквара, вряд ли больше захотят сотрудничать с Украиной, где обычный Бигус, может слить их с потрохами.
Украине, больше не видать высотомеров. Поэтому, Украина не сможет ремонтировать самолеты АН-26 ни для себя, ни для других стран и на этом, наша страна потеряет сотни миллионов.
Как можно расценивать то, что осуществил телеканал 1+1 и Бигус?
С помощью СМИ, Бигус и КО, по сути осуществили донос разведданых, к высшему руководству Кремля при этом, Бигус и КО, подмешали к этим разведданым врага Кремля - Порошенко и его приближенных Гладковского с сыном, чтобы донос выглядел как расследование.
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в стоячем болоте бесполезно ждать волну перемен
в нем надо либо квакать со всеми.... либо его осушать... на хрен...


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Пэтя, а те 75 миллионов которые отмыли через твою "кузню на Рыбальском" (и это всего лишь один из ряда эпизодов!) ты сам вернешь в бюджет? Или ты уже витратив "на благодійність"?...
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"дружба дружбой, а табачок врозь"- СвинарчукДеньги, украденные при помощи коррупционных схем в оборонном комплексе будут возвращены в бюджет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9223
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Мародер тебе конец камеру для тебя уже покрасили!
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угу вернут, как-же! Разве ржавыми полуосями от запорожца
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеньги, украденные в оборонном комплексе при помощи коррупционных схем, будут возвращены в бюджет, - Порошенко
 
 
 
 
 
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