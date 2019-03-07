 Деньги, украденные в оборонном комплексе при помощи коррупционных схем, будут возвращены в бюджет, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сегодня после вчерашнего заседания СНБО были проведены обыски у всех без исключения фигурантов дела. Я благодарю за такую реакцию на обращение президента. При этом подчеркиваю, что если человек виновен, он должен быть в тюрьме, кто бы это ни был. А если он не виновен, то у общества не должно быть сомнений относительно объективности и непредвзятости проведения расследования", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам в четверг вечером.
По его словам, вся информация изучалась правоохранительными органами на протяжении месяцев. "Перед предъявлением подозрения была сделана попытка сделать скандал. Почему это опасно? Потому что речь идет о попытке подорвать доверие к армии, к государству, оборонному комплексу", - сказал президент.
Глава государства акцентировал внимание на том, что в данном случае речь не идет о том, что в стране нет коррупции.
"Коррупция есть. Речь идет о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая "крыша". И я подчеркиваю, что не просто нет, а политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит о том, что никто от наказания за совершенное преступление, если оно доказано, не защитит. Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут… Будет ответственность", - заявил Порошенко.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".
7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.
Не-не-не!!! Так не пойдет! А кто шаловливые ручонки рубать обещал??? Вы, пан Президент. А теперь шо? Тюрьма? Как-то не очень равнозначно.
Итак - Самолет АН-26, который сняли в производства еще в 1980х годах, до сих пор эксплуатируется многими странами в том числе и Украиной.
Самолет АН-26 это военный самолет и для безопасности перелетов, нуждается в техническом обслуживании. Поэтому, замена запчастей на такой авиатехнике, является обязательным процессом.
Это не автомобиль, остановка двигателя которого, не вызывает высокого риска для пассажиров - это самолет.
Запчасти к самолету, АН-26, производятся в нескольких странах бывшего СССР и начиная с 2014 года, Россия, запретила доставку запчастей к военной технике в Украину. Самолет АН-26 это военный самолет и высотомеры, о которых рассказывал зрителям Бигус, производятся только в России и нигде кроме России.
Для закупки высотомеров из РФ, Украина построила нелегальную схему, закупки этих запчастей в обход Кремля и спецслужб РФ. Для этого, нужно было найти доверенных особей на территории РФ, максимально приближенным к заводу производителю высотомеров.
Понятное дело, что рисковать попасться спецслужбам РФ из за идеи добра к Украине, никто не захочет, поэтому, человека нужно было подкупить.
Далее, высотомер вывозился из РФ, в компанию принадлежащую ОАЭ, которая выступала покупателем высотомеров у РФ. Портить отношения с Россией, ОАЭ не заинтересованны, поэтому, высотомеры перенаправлялись в другие страны где их предназначение несколько раз изменялось документально и только после этого, высотомеры попадали на территорию Украины.
Теперь вопрос - Сколько стоят вот такие карусели с высотомерами?
Именно от сюда и возникает цена вопроса для Украины.
Судя по наличию такой схемы, можно утверждать точно - Информация о высотомерах, гарантированно находилась под грифом секретно. Как информация такого характера, могла появится у Бигуса? Значит в оборонпроме Украины, сидит крыса, которая и слила эту информацию Бигусу.
Понимал ли Бигус, о последствиях слива такой информации или для Бигуса, интересы олигархов выше интересов Украины? Видимо первое.
Что мы имеем в итоге;
В России начался шмон, и сейчас проходит грандиозное по масштабам расследование по вывозу высотомеров. Куча наших людей, попали под удар спецслужб и контрразведки РФ. Под удар, попали и ОАЭ, которые после такого зашквара, вряд ли больше захотят сотрудничать с Украиной, где обычный Бигус, может слить их с потрохами.
Украине, больше не видать высотомеров. Поэтому, Украина не сможет ремонтировать самолеты АН-26 ни для себя, ни для других стран и на этом, наша страна потеряет сотни миллионов.
Как можно расценивать то, что осуществил телеканал 1+1 и Бигус?
С помощью СМИ, Бигус и КО, по сути осуществили донос разведданых, к высшему руководству Кремля при этом, Бигус и КО, подмешали к этим разведданым врага Кремля - Порошенко и его приближенных Гладковского с сыном, чтобы донос выглядел как расследование.
в стоячем болоте бесполезно ждать волну перемен
в нем надо либо квакать со всеми.... либо его осушать... на хрен...