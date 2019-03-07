 Деньги, украденные в оборонном комплексе при помощи коррупционных схем, будут возвращены в бюджет, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня после вчерашнего заседания СНБО были проведены обыски у всех без исключения фигурантов дела. Я благодарю за такую реакцию на обращение президента. При этом подчеркиваю, что если человек виновен, он должен быть в тюрьме, кто бы это ни был. А если он не виновен, то у общества не должно быть сомнений относительно объективности и непредвзятости проведения расследования", - сказал Порошенко в интервью украинским телеканалам в четверг вечером.

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По его словам, вся информация изучалась правоохранительными органами на протяжении месяцев. "Перед предъявлением подозрения была сделана попытка сделать скандал. Почему это опасно? Потому что речь идет о попытке подорвать доверие к армии, к государству, оборонному комплексу", - сказал президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в данном случае речь не идет о том, что в стране нет коррупции.

"Коррупция есть. Речь идет о том, способны ли мы с ней эффективно бороться, есть ли у коррупции политическая "крыша". И я подчеркиваю, что не просто нет, а политическая воля президента, которая сейчас демонстрируется, говорит о том, что никто от наказания за совершенное преступление, если оно доказано, не защитит. Деньги будут возвращены в бюджет. В зубах принесут… Будет ответственность", - заявил Порошенко.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.