EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  725  98
Все про:законопроект (2023) Порошенко (16507) незаконное обогащение (13)

 Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении

Президент Украины Петр Порошенко призывает Верховную Раду безотлагательно принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении и заверяет, что все коррупционеры не смогут уклониться от ответственности.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что закрытые производства по незаконному обогащению будут доведены до конца.

П.Порошенко сказал: "Я не просто политик, президент страны. И в соответствии с законом и Конституцией я не могу и не буду комментировать решения любых судов, потому что это может восприниматься как давление на суд. Я хочу разочаровать чиновников, которые думают, что вследствие этого решения Конституционного суда они смогут уйти от ответственности. Этого не будет. Потому что отменена уголовная ответственность, но незаконное обогащение никто не отменял".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник об отмене статьи УК о незаконном обогащении: Последствия необратимы, юридического пути возобновить те расследования, которые были - нет

Президент напомнил, что буквально через часы после решения КС он внес законопроект, который учитывает комментарии Конституционного суда относительно презумпции невиновности.

"Но ответственность за коррупцию, в том числе, ответственность за незаконное обогащение, будет, в том числе, уголовная ответственность. Никто не избежит ответственности. Кто-то думает, что он убежит из-за формулировки этой статьи – найдутся другие статьи, так как незаконное обогащение всегда связано с другими нарушениями закона", - обратил внимание П.Порошенко.

Также читайте: Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, - Сытник

В этом контексте он призвал парламентариев безотлагательно рассмотреть и принять поданный им законопроект. "Именно поэтому я обращаюсь к народным депутатам учесть позицию президента относительно безотлагательности рассмотрения указанного законопроекта – мы должны как можно быстрее вооружить правоохранительные органы включительно с антикоррупционными органами".

П.Порошенко также заверил, что решение Конституционного суда "никак не защитит коррупционеров".

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110).

Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

4 марта спикер избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил, что П.Порошенко в ближайшее время обратится к руководству Верховной Рады с тем, чтобы парламентарии как можно быстрее приняли законопроект об изменениях в Уголовный кодекс о незаконном обогащении.

Источник: https://censor.net.ua/n3115550
 
 
 Топ комментарии
 
Пізно , найсолодший - тобі це не допоможе..
 показать весь комментарий
 
Пэтя,хватит уже этого цирка поганого ,уходи и жди когда за тобой придут ,не доводи людей до греха !
 показать весь комментарий
 
Совсем плохой)))Кого за 5 лет твоего бездарного правления посадили?Вот и цена твоим словам и результат правления.Судороги перед неизбежным)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пізно , найсолодший - тобі це не допоможе..
 показать весь комментарий
 
 
Только после избрания Нового Президента .Потерпи ещё 3 недели Петя .Тебе что неймётся ?
 показать весь комментарий
 
 
Ему неймётся протащить ещё один "хромой" закон: сидеть то не хочется.
 показать весь комментарий
 
У вас ИМЯ есть кандидата-фантазёра,который решит все проблемы? Назовите или Вы балабол.
 показать весь комментарий
 
Зеленский уже обещал разобраться с данным индивидом. И пощады сказал, не будет. И все по закону
 показать весь комментарий
 
На колени станет.Украина же падшая женщина,а он главным сутенёром хочет стать значит.)
 показать весь комментарий
 
Твоему кумиру что бы на колени стать, надо еще работать и работать. пока что лежит плашмя, пьяный в стельку
 показать весь комментарий
 
Вы методичку ********** или соловьева цитируете? Они тоже его ненавидят и боятся.
 показать весь комментарий
 
так это же ваша методичка, соевая. Барыгу боится Путин, Соловьев, и Скабеева
 показать весь комментарий
 
Не пали так откровенно галоши ,лыч ты махорочный.) Для меня он куйло и сливные бачки. А тебе путин с заглавной буквы.Какие вы тупые .
 показать весь комментарий
 
ну как же вы предсказуемы! Одно и тоже везде, одни и те же штампы!
 показать весь комментарий
 
Вася Мельников,не шурши лаптями.Иди выспись,пока китайцы лес грузить не позвали.
 показать весь комментарий
 
Пэтя,хватит уже этого цирка поганого ,уходи и жди когда за тобой придут ,не доводи людей до греха !
 показать весь комментарий
 
 
Сидеть,однозначно сидеть ,тут,как раз никаких вопросов,есть конечно и вариант под кодовым названием Чаушеску,но надеюсь,что до этого не дойдёт. Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 5654
 показать весь комментарий
 
 
Как сделать человеку хорошо? Сначала сделать плохо, а потом сделать как было...
 показать весь комментарий
 
 
Еще говорят так: главное - это не только собственным идиотизмом создать проблему...Главное с героическим выражением морды лица после искать методы ее устранения!
 показать весь комментарий
 
 
А чем старая редакция не устраивает? Видать комуто,таким,как мародёр, на пожизненное светило
 показать весь комментарий
 
 
Читайте рішення КС і гляньте на статистику засуджених за цією статтею.
 показать весь комментарий
 
За висновком експертів-практиків, це "мертва" стаття за якою не засуджено жодної особи і навряд чи це взагалі можливо.
 показать весь комментарий
 
А шо ещё может сказать гибридпрокурор,которому по этой статье тоже не хилый срок светит.
 показать весь комментарий
 
То когось за тією статтею засудили?
 показать весь комментарий
 
Совсем плохой)))Кого за 5 лет твоего бездарного правления посадили?Вот и цена твоим словам и результат правления.Судороги перед неизбежным)))
 показать весь комментарий
 
 
поскорее... а пять лет просрал петрушкО
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, почему порохоботы такие подлые, грубые, лицемерные? Набрасываются стаей, стучат администрации, спамят, используют подлые приемчики, провокации. Видимо, подстраиваются под своего шефа?
 показать весь комментарий
 
 
А де усі ті, що тут волали що "злачінна влада відмінила статтю"?
PS Як на мене, то треба голосувати не нову статтю, а правку до тієї, що була. Правку у вигляді "Викласти статтю у такій редакції ...". Щоб не втратити ті справи, що вже відкриті.
 показать весь комментарий
 
"Э,нет, торопиться не надо,торопиться не надо...Важно вернуть обществу полноценного человека"...(с)
 показать весь комментарий
 
 
Неужели он до сих пор уверен в том, что он самый хитрозадый? И никто вообще не понимает его игры ?
 показать весь комментарий
 
 
та ему пофиг... бабло есть, скоро пенсия. Кто-то сказал: 50 лет начало жизни.. ну опоздал на пару годиков зато бабла набрал и броня пожизненная. Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 2936
 показать весь комментарий
 
 
Ти віриш що так звані "вибори" щось змінять, ти сама наївність
 показать весь комментарий
 
 
зминяць. Попробует подтусовать - вынесут вперед ногами и приласкают как в свое время Кадафи.
 показать весь комментарий
 
 
І що далі, система буде та ж, тільки сраку змінять на золотому унітазі. Чи ти віриш в святість зєлі,хриценка чи йулі які вімовляться на користь народу від баснословних грошей які їм підуть від потоків ,які сформувалися за часів кучми?
 показать весь комментарий
 
 
верю в то, что Зеля будет лучше, чем эта сущность. Потому что очень сложно найти человека, хуже.
 показать весь комментарий
 
 
Тоді чому в соц мережах за зєлю впрягаються кремлеботи? Тільки нещодавно це підмітив
 показать весь комментарий
 
да вы уже задолбали с этим вашим штампом. Мне лично наплевать, кто там за кого впрягается. Да за вашего барыгу лично Соловьев впрягается, и что теперь? Как дети, честное слово
 показать весь комментарий
 
Так вони і є ті "обьічньіе люди", яким від клоуна на посаді Президента України "будет лучше".
 показать весь комментарий
 
клоун это твой барыга, на последних своих гастролях такие представления давал, билеты надо продавать. Нажаль, он своего народа боится, старается пускать только проверенных, а так бы был аншлаг
 показать весь комментарий
 
Земля еще не рождала человека более подлого и лицемерного, жадного, вороватого, при этом хитрого и изворотливого. А какой артист, какой артист пропадает!
 показать весь комментарий
 
 
Как мило, просит принять мародер, который не только обогащается бешеными темпами во время войны, но и делает это незаконно: торговля с лднрией + поставка им оружия,рейдерство и многие другие преступления
 показать весь комментарий
 
 
Вот как устраивают лохотрон, ге только для своего народа, но и для всего цивилизованного мира, для наших спонсоров. Самая главная "реформа" в конце срока.
Вишенка на торте. Это не ткповатвц Янек, здесь наперёд много чего просчитано, правда исполнители часто лажаются.
Что они там с выборами намутили ещё не всё знаем.
 показать весь комментарий
 
 
"поскорее"...не читая...

А то путин нападёт!!! Томос и безвиз заберёт!!!
 показать весь комментарий
 
 
Скотина жидовская ! Мы знаем как ты за две недели сформировал антикоррупционный суд . Гореть тебе в аду тварь мародерская .
 показать весь комментарий
 
 
Пэдре ещё можно было бы поверить, если бы у него не было столько косяков по всем направлениям. Даже жадность и брехливость можно было бы понять, это большинству наших управителей и политиканов присуще. Но вот такие нелепые, судорожные попытки удержатся во власти просто отращение вызывают. Он отлично понимает, что политический труп, и только переизбрание даёт ему шанс на спасение. В противном случае ему даже не светит попасть в Раду следущего созыва, поскольку БПП после его пролёта просто рассыпется. Поэтому сейчас и сучит ручками и ножками, чтобы удержаться на плаву. В противном случае либо побег, либо турма.
 показать весь комментарий
 
 
его шавки там уже кому то машину сожгли, за неудобный вопрос
 показать весь комментарий
 
 
Политический труп, Коломойский в президенты впихивает.
 показать весь комментарий
 
Та я понимаю, что у вас сладкоежек все, кроме пэдры, политические трупы. Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8806
 показать весь комментарий
 
 
Давайте соберемся и удивим на выборах и косатых и пейсатых . Голосуем за Руслана Кошулинского
 показать весь комментарий
 
 
За кошулиньського топить на ютьюбі анальна цяцька Парашенки -ярош. Тобто ти здивуєш хіба що стало корів які мирно пасуться на полі десь під київщиной
 показать весь комментарий
 
 
Я так понимаю что вы с ярошом в одной машине были когда вас накрыло ..градом.. ?
 показать весь комментарий
 
Ваш генпрокурор Махницкий показал, что вы идёте во власть только красть и отбирать награбленное!
 показать весь комментарий
 
пЭцю,що б ты нэ приймав,як бы ты нэ прызывав,всэ ривно получыця томас для нарика....Ты рукожопый,пЭЦю,иды вже,и нэ просто иды,а в эротычне турне... Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 7836
 показать весь комментарий
 
 
Если совсем серьезно, то Украине нужен не только новый президент, но и новый народ Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 1527
 показать весь комментарий
 
он и так план по депопуляции перевыполняет..
 показать весь комментарий
 
 
Автор тоже пел про особую рассу,потом правда ныкался по бункерам.
 показать весь комментарий
 
там все так запутано, что единого мнения нет. Порошенко закликав Раду якнайшвидше прийняти нову редакцію статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 585
 показать весь комментарий
 
так и есть миллионы Зеленских и три украинца, это Ярик Стус, Шевченко и я Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 7711 потому, что все время в бане Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 9700
 показать весь комментарий
 
Во у потроха подгорает!)))
По всему видно, не просчитал соевый такой реакции от ЕС и Штатов, не просчитал)
 показать весь комментарий
 
 
Да. Просмотрел комменты... Что-то не увидел порохоботов с байками про вЯликого Пятра и если не Он-то полная жопа и бла-бла-бла прочая хрень
 показать весь комментарий
 
Видать, помощник Помпео всыпал люлей не мало, возможно даже и ногами! Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении - Цензор.НЕТ 8896
 показать весь комментарий
 
 
Петя не тужся. Скоро придет новый президент все что нужно примет. А от твоих потуг только дерьму вылазит.
 показать весь комментарий
 
 
"Потому что отменена уголовная ответственность, но незаконное обогащение никто не отменял".
Петро Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3115550
 показать весь комментарий
 
 
ну мы поняли, ответственность отменена, можно обогощаться.
 показать весь комментарий
 
А то пасаны переживают хз кто будет презом....на нары не хоцца!!
 показать весь комментарий
 
Да, побыстрей пожалуйста, чтоб Петя с корешами не только за мародерство сел но и по ещё одной статье !
 показать весь комментарий
 
Он надеется, если будет принят новый закон, то потом не найдется механизма, чтобы продолжать расследовать старые дела.
Самое печальное, что так, наверное, и есть.
 показать весь комментарий
 
Так, в армію вже надходять: костюми спеціальні та маскувальні для снайперів і розвідників, костюми для екіпажів броньових машин, наколінники та налокітники, сумки транспортні індивідуальні, бахіли утеплені тощо.Також наголошується, що зараз триває розробка і військові випробування нових зразків спецодягу, взуття та екіпіровки, зокрема для снайперів: рейдових рюкзаків і чохла-килима для перенесення зброї. Ці зразки будуть надходити на планове забезпечення в цьому році, як і нові модульні бронежилети та балістичні шоломи.Зокрема, до кардинально зміненим забезпечення та новинкам належать тактичні рукавички, флісові кофти, ******* кожухи з тришарової імпортною мембраною і стійкістю до води, бойові рюкзаки, маскувальні костюми снайпера, пінополіуретанові матраци та подушки з синтетичним наповнювачем.Все майно, яке надходить в ЗСУ, високоякісне і відповідає ******** вимогам і не поступається зразкам в арміях країн-членів НАТО.Порошенко закликав Раду якнайшвидше прийняти нову редакцію статті Кримінального кодексу про незаконне збагачення - Цензор.НЕТ 3065
 показать весь комментарий
 
Тезка почитайте Диану Макарову и узнаете шо и кому надходит
 показать весь комментарий
 
 
так , а шо он щас конкретно, вам не так с этим сделал? какой его реакции вы бы хотели?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении
 
 
 
 
 
 вверх