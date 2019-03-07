 Порошенко призвал Раду поскорее принять новую редакцию статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью украинским телеканалам, отвечая на вопрос о том, есть ли шанс, что закрытые производства по незаконному обогащению будут доведены до конца.

П.Порошенко сказал: "Я не просто политик, президент страны. И в соответствии с законом и Конституцией я не могу и не буду комментировать решения любых судов, потому что это может восприниматься как давление на суд. Я хочу разочаровать чиновников, которые думают, что вследствие этого решения Конституционного суда они смогут уйти от ответственности. Этого не будет. Потому что отменена уголовная ответственность, но незаконное обогащение никто не отменял".

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Президент напомнил, что буквально через часы после решения КС он внес законопроект, который учитывает комментарии Конституционного суда относительно презумпции невиновности.

"Но ответственность за коррупцию, в том числе, ответственность за незаконное обогащение, будет, в том числе, уголовная ответственность. Никто не избежит ответственности. Кто-то думает, что он убежит из-за формулировки этой статьи – найдутся другие статьи, так как незаконное обогащение всегда связано с другими нарушениями закона", - обратил внимание П.Порошенко.

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В этом контексте он призвал парламентариев безотлагательно рассмотреть и принять поданный им законопроект. "Именно поэтому я обращаюсь к народным депутатам учесть позицию президента относительно безотлагательности рассмотрения указанного законопроекта – мы должны как можно быстрее вооружить правоохранительные органы включительно с антикоррупционными органами".

П.Порошенко также заверил, что решение Конституционного суда "никак не защитит коррупционеров".

Как сообщалось, 27 февраля Конституционный суд Украины обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

КС пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".

Конституционный суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.

28 февраля 2019 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект президента Украины о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы относительно ответственности за незаконное обогащение (№10110).

Он возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

4 марта спикер избирательного штаба президента Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил, что П.Порошенко в ближайшее время обратится к руководству Верховной Рады с тем, чтобы парламентарии как можно быстрее приняли законопроект об изменениях в Уголовный кодекс о незаконном обогащении.