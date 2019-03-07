 Катя подала достойный пример всем украинцам, - посол США Йованович о Гандзюк. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства США в Украине.
В сообщении отмечается: "Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Катерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны".
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.
Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.
упаси Боже.....
а вот пример как то не удачно вьішло.
А вот если коррупционеров в кислоту мокать, тогда другое дело.
«Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России».
Но эти сектанты ничуть не хуже постКоммунистов, которые сидят в Москве и рассказывают про великие скрепы.
Небоевые
потери ВСУ с 2014 года составили более 10 тысяч человек. Как заявил
главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, власти страны
замалчивают «страшную статистику».
«Я сейчас
хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014
года и до сих пор в рядах Вооруженных силах Украины и остальных
подразделений, которые защищают страну, погибло 10 тыс. 103 человека
вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть не от боевых
действий», - сообщил он в эфире телеканала Zik.
https://www.youtube.com/watch?v=qVbDateneMs
области.Выпускник Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного,
карал по контракту в 128 горно-штурмовой бригаде.
В Донбассе взяты в плен британские военные - The Wall Street Journal
Популярное американское
издание разместило информацию о пленении троих кадровых офицеров
британской армии. Якобы это произошло в результате спецоперации
вооруженных сил ДНР.
При этом, сами силы
Республики издание называет термином, предполагающим, что ДНР занимается
некой террористической деятельностью, однако свидетельств о каких-либо
терактах со стороны Донецкой Народной Республики не приводится.
Спи спокойно Героиня ,
Но ушла ты слишком молодая
А мы поплачем все бродя ,
Дождем всю грусть смывая .
Ты добротой своей любя ,
Открыла замки инострадания
И человекоподобным показала
Общего добра послания .
Но тварям наверно власти мало ,
Денег и гордыни успокоения нажрать
Но им Радости и доброты тепло
И счастье не дано понять .
Ведь Satisfaction им за доллар не купить
Свои грехи с прискорбием меняя
И ласки женщины принять и жить ,
И достижения мечты и музыка все не такая.
И водка не в радость им всегда ,
Им йога не дана тщеславие занять
Они ведь бесы в теле - им их мучения,
Их ознобы - награда Бога их.
И нет успокоения не им ,ни детям их
Все это нам и им напоминание ,
Что все не зря ведь Мама-Украина
И Матушка-Земля всегда честна и молода.
Ты ведь всегда прекрасна и честна
Мы вспомнили молитву можно умирать спокойно
Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают
А ты живи ведь соль планеты - Украина .
И без тебя наш мир умрет ,нельзя,
Живи , роди пожалуйста сына ,
И дочь еще , Бог даст всегда
Павшие подруги там строят небесный мавзолей .
ОН справедливый , но так надо , не печалься ,
Он поплачет за тебя везде на небе и на земле
Чувствуешь ведь теплый дождь не одевая ,
Он очищает зло водой не обьясняя .
Здесь ангелы скользят по радуге всю тьму ломая
Рыдаем сердцем мы на клавиатуру провидения ,
На землю плачут демоны дождем всю грусть смывая ,
Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя .
автор: В. Штефан
Крякнул в котле ещё в 2014. Сознательный каратель-контрактник с 2013
года. Маман дождалась разложившуюся тушку. Из Иловайского котла в чертов
котёл.