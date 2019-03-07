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 Катя подала достойный пример всем украинцам, - посол США Йованович о Гандзюк. ВИДЕО

Посол США в Украине Мари Йованович прокомментировала трагическую ситуацию, связанную с убийством Катерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке посольства США в Украине.

В сообщении отмечается: "Сегодня наши коллеги в Вашингтоне почтили память Катерины Гандзюк во время церемонии награждения женщин Международной премией за отвагу. Катя подала достойный пример, выступая против коррупции и работая над улучшением жизни детей, перемещенных во время войны".

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3115548
 
 
 Топ комментарии
 
Да ,убили Катю барыги а теперь устраивают танцы на её могиле !
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Так прямо и скажи ВЛАСТЬ УБИЛА Катю..! Катя подала достойный пример всем украинцам, - посол США Йованович о Гандзюк - Цензор.НЕТ 822
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да уж пример.... Катя подала достойный пример всем украинцам, - посол США Йованович о Гандзюк - Цензор.НЕТ 9002
упаси Боже.....
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Да ,убили Катю барыги а теперь устраивают танцы на её могиле !
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Та не ври ты уже хоть тут... Ее убили люди Жули.
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"Ольгинские". Где обвинения в адрес Порошенка ?
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мангер шоле?а за шо его из матькивщины погнали?
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То вам всім, дебілам озабочєним, Катя показала, як можна знищувати курупцію! Навіть ціною ЖИТТЯ! Ц.Н.!!!
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То вже пишіть повністю "ХЕРСОНСЬКА ВЛАДА"
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Можна ще точніше: "Херсонський БЮТ убив Катю"
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Память почитать нужно,
а вот пример как то не удачно вьішло.
А вот если коррупционеров в кислоту мокать, тогда другое дело.
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и чем ты тогда от йулькиных мангеров отличаешься? Катя подала достойный пример всем украинцам, - посол США Йованович о Гандзюк - Цензор.НЕТ 6408
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ЗА Украину нужно резать вешать и сжигать и КАТЕГОРИЧЕСКИ перестать умирать
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точно! исчезните с русской земли, удобря чернозем
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ты бы лучше Бжезинского почитывал...пользы больше Катя подала достойный пример всем украинцам, - посол США Йованович о Гандзюк - Цензор.НЕТ 1371

«Новый мировой порядок при гегемонии США создается против России, за счёт России и на обломках России».
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ты готовься,фашик...и к покаянию после нового нюрнберга тоже.
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Сорос фанатик секты глобализм-неоЛиберализм, ему на все и всех плевать как и всем этим сектантам.
Но эти сектанты ничуть не хуже постКоммунистов, которые сидят в Москве и рассказывают про великие скрепы.
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Точно , вам ********* мокшанским не место на земле Украини- Руси
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ваше бы внимание к более 5000 пропахших безвести всу - ушников на Донбассе
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это же статистика от вашего министерства котлов Катя подала гідний приклад усім українцям, - посол США Йованович про Гандзюк - Цензор.НЕТ 2976
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Бггг)))) начались офигительные свинособачьи истории...
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Украина замалчивает страшную статистику небоевых потерь ВСУ - Матиос

Небоевые
потери ВСУ с 2014 года составили более 10 тысяч человек. Как заявил
главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, власти страны
замалчивают «страшную статистику».

«Я сейчас
хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014
года и до сих пор в рядах Вооруженных силах Украины и остальных
подразделений, которые защищают страну, погибло 10 тыс. 103 человека
вследствие необратимых и санитарных потерь, то есть не от боевых
действий», - сообщил он в эфире телеканала Zik.

https://www.youtube.com/watch?v=qVbDateneMs

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ты свои засекреченые посчитал бы...там еще юным следопытам лет сто опознавать номерных свинособак.
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сегодня на Донбассе сепары ликвидировали идеального укро - арийца по версии штатов! вот оно
Катя подала достойный пример всем украинцам, - посол США Йованович о Гандзюк - Цензор.НЕТ 3320
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ВСУ Богдан Слобода. 1997 года, уроженец Львовской
области.Выпускник Академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного,
карал по контракту в 128 горно-штурмовой бригаде.
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я сепаров лайкаю, это они очищают землю от нечести
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А че ее в кацапстан послом не назначили... такое впечатление, что она уже приехала не очень в себе... а вот в мокше среди тех идиотов была бы самая здравомыслящая, а тут как что то выдаст - хоть стой, хоть падай)
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Какое у вас впечатление??? То есть: кому всралось ваше впечатление о Чрезвычайном и Полномочном После США??? Правильный ответ: никому. Совсем никому.
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Вот ваше мне точно не всралось) не люблю промокшей и с ними не общаюсь
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Потому, я на ваше мнение и срал, бо ты просто тупая.
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Вижу как ты срал... так срал, что придобался, как банный лист))))
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"Придобрался"(с). Хер тя знает, тупую, шо ты подразумеваешь? Надеюсь- что-то хорошее.
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Промокши даже без ошибок перепечатать не могут)))) хотя может ты слепой дед... Тебе лучше с "ротдамом" пообщаться, пока он деактив не получил - вот где твой братушка по разуму
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На днях был в Херсоне общался с местными по душам. НЕенавидят Ганзюк в Херсоне, я имею ввиду нормальных проукраинских достаточно молодых людей. И поверьте есть за что, не хочу пересказывать, ибо возможно не все в этих обидах правда, но я своим детям про Ганзюк расказывать не буду.
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сегодня

В Донбассе взяты в плен британские военные - The Wall Street Journal

Популярное американское
издание разместило информацию о пленении троих кадровых офицеров
британской армии. Якобы это произошло в результате спецоперации
вооруженных сил ДНР.

При этом, сами силы
Республики издание называет термином, предполагающим, что ДНР занимается
некой террористической деятельностью, однако свидетельств о каких-либо
терактах со стороны Донецкой Народной Республики не приводится.
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Тупие рашисты с методичками 2014 года ,пєдроты с ярко выраженной юлефобией , юлькодрочеры Катя подала гідний приклад усім українцям, - посол США Йованович про Гандзюк - Цензор.НЕТ 4654Админ примите меры Катя подала гідний приклад усім українцям, - посол США Йованович про Гандзюк - Цензор.НЕТ 1010
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Согласен Rot Daм похоже прорвался пока админы на коропртаиве совковый праздник отмечают.)
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Охотно верю - умерла ни за фиг не оставив потомства. Естественный отбор.
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Екатерина Викторовна Гандзюк .
Спи спокойно Героиня ,
Но ушла ты слишком молодая
А мы поплачем все бродя ,
Дождем всю грусть смывая .
Ты добротой своей любя ,
Открыла замки инострадания
И человекоподобным показала
Общего добра послания .
Но тварям наверно власти мало ,
Денег и гордыни успокоения нажрать
Но им Радости и доброты тепло
И счастье не дано понять .
Ведь Satisfaction им за доллар не купить
Свои грехи с прискорбием меняя
И ласки женщины принять и жить ,
И достижения мечты и музыка все не такая.
И водка не в радость им всегда ,
Им йога не дана тщеславие занять
Они ведь бесы в теле - им их мучения,
Их ознобы - награда Бога их.
И нет успокоения не им ,ни детям их
Все это нам и им напоминание ,
Что все не зря ведь Мама-Украина
И Матушка-Земля всегда честна и молода.
Ты ведь всегда прекрасна и честна
Мы вспомнили молитву можно умирать спокойно
Прости , так надо , ведь Боги лучших забирают
А ты живи ведь соль планеты - Украина .
И без тебя наш мир умрет ,нельзя,
Живи , роди пожалуйста сына ,
И дочь еще , Бог даст всегда
Павшие подруги там строят небесный мавзолей .
ОН справедливый , но так надо , не печалься ,
Он поплачет за тебя везде на небе и на земле
Чувствуешь ведь теплый дождь не одевая ,
Он очищает зло водой не обьясняя .
Здесь ангелы скользят по радуге всю тьму ломая
Рыдаем сердцем мы на клавиатуру провидения ,
На землю плачут демоны дождем всю грусть смывая ,
Твою печаль смываем яростно и мягко добром играя .
автор: В. Штефан
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2 марта ..каратель из 24 фаш.бригады Колян Харкевич из Ратного.

Катя подала гідний приклад усім українцям, - посол США Йованович про Гандзюк - Цензор.НЕТ 5107
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6 марта в Харькове прикопают иловайскую потеряшку, Руську Дейнеко.
Крякнул в котле ещё в 2014. Сознательный каратель-контрактник с 2013
года. Маман дождалась разложившуюся тушку. Из Иловайского котла в чертов
котёл.

Катя подала гідний приклад усім українцям, - посол США Йованович про Гандзюк - Цензор.НЕТ 6260
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКатя подала достойный пример всем украинцам, - посол США Йованович о Гандзюк. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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