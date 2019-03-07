 "В процесі. Не за#обуйте", - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Генпрокурор отметил: "Вчера ГПУ и ГБР вместе с К СБУ задержало 2 лиц, которые шантажировали и предлагали 5 млн грн за снятие кандидата в Президенты Юрия Тимошенко. На сегодня у нас есть доказательства, координировал эту сделку народный депутат фракции "Батькивщины" В. Дубиль.

Это тот самый депутат, который организовал сеть (в том числе из российских политтехнологов, которые красуются на съезде Батькивщины на фоне воинов АТО) для подкупа избирателей за голосование за своего кандидата.

При обысках мы изъяли планы финансирования и наличные из-за избирательного фонда для сети агитаторов.

Также мы изъяли план спецпроекта по подкупу по 45 тыс избирателей на каждом из 28 округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей для победы кандидатв Батькивщины в первому туре.

Общий бюджет только этого плана - 1,67 миллиарда грн !!!

Господин Дубиль - неприкосновенен. Мы конечно попытаемся получить от ВР снятие его иммунитета. Но главное - не это.

В 1918 году Москва победила нас через пятую колонну. Теперь вопрос, сможет Кремль сделать это еще раз?"

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.

В попытке дать взятку Юрию Тимошенко был обвинен и задержан глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук.







































