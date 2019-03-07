 "В процесі. Не за#обуйте", - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Генпрокурор отметил: "Вчера ГПУ и ГБР вместе с К СБУ задержало 2 лиц, которые шантажировали и предлагали 5 млн грн за снятие кандидата в Президенты Юрия Тимошенко. На сегодня у нас есть доказательства, координировал эту сделку народный депутат фракции "Батькивщины" В. Дубиль.
Это тот самый депутат, который организовал сеть (в том числе из российских политтехнологов, которые красуются на съезде Батькивщины на фоне воинов АТО) для подкупа избирателей за голосование за своего кандидата.
При обысках мы изъяли планы финансирования и наличные из-за избирательного фонда для сети агитаторов.
Также мы изъяли план спецпроекта по подкупу по 45 тыс избирателей на каждом из 28 округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей для победы кандидатв Батькивщины в первому туре.
Общий бюджет только этого плана - 1,67 миллиарда грн !!!
Господин Дубиль - неприкосновенен. Мы конечно попытаемся получить от ВР снятие его иммунитета. Но главное - не это.
В 1918 году Москва победила нас через пятую колонну. Теперь вопрос, сможет Кремль сделать это еще раз?"
Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.
Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.
Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.
17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".
6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.
В попытке дать взятку Юрию Тимошенко был обвинен и задержан глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук.
Людина Порошенка і «регіонал» в чергове «відхопили» у держави ядерний шматок
Людина часів президентства Віктора Януковича Нуруліслам Аркаллаєв та друг чинного глави держави Петра Порошенка Ігор Кононенко знову обікрали державу. Цього разу справа стосується ядерного сектору. Державною часткою в проекті спільного виробництва ядерного палива з Російською Федерацією та Казахстаном Про це стало відомо завдяки оприлюдненим даним Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA). Источник: https://censor.net.ua/f3114688
И Югик вновь обосрамшись с тепловизором от папередника.
Путин не жалет бабла....
Миллиарды юля берет в долг...
А отрабатывать придется...
Такие бабки простым отсосом не отрабатываются..
Страну придется продать...
Ох и тварь эта **** косатая...
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ЮГИК!!! ВЫ БЫ ТАК ЛОВИЛИ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ УКРОБОРОНПРОМА, КАК ЮЛЬКУ ДЛЯ СТРАНЫ БЫЛО БЫ БОЛЬШЕ ТОЛКУ
НО ВАМ НЕ СТРАНА ВАЖНА, а КОНКУРЕНТЫ ПОРОШЕНКО НА ВЫБОРАХ
ШОБЫ ЕЩЕ 5 лет МОЖНО БЫЛО ВОРОВАТЬ
ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧАЕТСЯ: ЖУРНАЛИСТЫ ЛОВЯТ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ
А ГПУ, ГБР, СБУ ЛОВЯТ ЮЛЬКУ
ТАКЖЕ ГЕНПЛОКУЛОЛА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, ТОТ ФАКТ, ШО СУДЫ ОТПУСКАЮТ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОД ЗАЛОГ
А ДРУГИХ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕЩЕ и БЕЗ ПРАВА ОБЖАЛОВАНИЯ
ТО ЕСТЬ ГЕНПЛОКУЛОЛУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ КОРРУПЦИОНЕРЫ, ЕМУ ИНТЕРЕСНЫ КОНКУРЕНТЫ ПОРОШЕНКО ЗА МЕСТО У КОРЫТА
ГЕНПЛОКУЛОЛ РАБОТАЕТ НЕ НА СТРАНУ, а НА ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СВОИ и ПОРОШЕНКО.
Переписка между двумя агентами СБУ?
ВОТ И ВСЯ МОРАЛЬ ЛУЦЕНКО.
Нужно бороться не с теми кто дал миллион, чтобы он баллотировался?
Но с какой целью?