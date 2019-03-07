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 "В процесі. Не за#обуйте", - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал переписку о том, что к попытке дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко, причастен народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Генпрокурор отметил: "Вчера ГПУ и ГБР вместе с К СБУ задержало 2 лиц, которые шантажировали и предлагали 5 млн грн за снятие кандидата в Президенты Юрия Тимошенко. На сегодня у нас есть доказательства, координировал эту сделку народный депутат фракции "Батькивщины" В. Дубиль.

Это тот самый депутат, который организовал сеть (в том числе из российских политтехнологов, которые красуются на съезде Батькивщины на фоне воинов АТО) для подкупа избирателей за голосование за своего кандидата.

При обысках мы изъяли планы финансирования и наличные из-за избирательного фонда для сети агитаторов.

Также мы изъяли план спецпроекта по подкупу по 45 тыс избирателей на каждом из 28 округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей для победы кандидатв Батькивщины в первому туре.

Общий бюджет только этого плана - 1,67 миллиарда грн !!!

Господин Дубиль - неприкосновенен. Мы конечно попытаемся получить от ВР снятие его иммунитета. Но главное - не это.

В 1918 году Москва победила нас через пятую колонну. Теперь вопрос, сможет Кремль сделать это еще раз?"

Напомним, кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заявила, что внефракционный народный депутат Юрий Тимошенко является техническим кандидатом, которого власть зарегистрировала специально против нее.

Юрий Тимошенко – мажоритарщик, он был избран по коломыйскому округу №88 при поддержке 29,32% голосов избирателей.

Его фамилия и инициалы полностью совпадают с фамилией и инициалами одного из лидеров президентской гонки Юлии Владимировны Тимошенко.

17 января 2019 года фракция "Народного фронта" исключила Юрия Тимошенко из своего состава "за потерю связи с депутатской фракцией, неоднократное нарушение дисциплины, игнорирование решений депутатской фракции, которые касаются важных политико-экономических вопросов".

6 марта Генпрокурор Луценко заявил, что Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты.В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 01

В попытке дать взятку Юрию Тимошенко был обвинен и задержан глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук.

В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 02
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 03
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 04
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 05
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 06
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 07
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 08
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 09
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 10
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 11
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 12
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 13
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 14
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 15
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 16
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 17
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 18
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 19
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 20
В процесі. Не за#обуйте, - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко 21

Источник: https://censor.net.ua/n3115545
 
   
 Топ комментарии
 
Клоун порошенковский жалок.
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Сьогоднішня надактивність нашого жалюгідного Генкпрокурора пояснюється одним - Порошенку та його оточенню довели інформацію про його реальний рейтинг, який становить 11-12%... І хлопці зрозуміли: вони у жопі...
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Он без образования,ему можно "В процесі. Не за#обуйте", - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко - Цензор.НЕТ 1172
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головне що пєця залишиться в Україні- за гратами, назавжди
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На ботоксной бабке можно ставить большой и жирный крест...все ...😀
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Так вот почему ликвидировали вытрезвители.
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То есть: нам предлагают поверить, что кто-то рисканул бы вот так? Втупую, приняв участие в серьезном деле, подтасовке выборов... Так вот этот самый- вот так бы светился??? Если в это кто-то поверит, то у него- Правильный и Достойный Генпрокурор.
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а тим часом.......

Людина Порошенка і «регіонал» в чергове «відхопили» у держави ядерний шматок
Людина часів президентства Віктора Януковича Нуруліслам Аркаллаєв та друг чинного глави держави Петра Порошенка Ігор Кононенко знову обікрали державу. Цього разу справа стосується ядерного сектору. Державною часткою в проекті спільного виробництва ядерного палива з Російською Федерацією та Казахстаном Про це стало відомо завдяки оприлюдненим даним Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України або Stock market infrastructure development agency of Ukraine (SMIDA). Источник: https://censor.net.ua/f3114688
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И никто не хочет даже понимать что все политики в ВРУ сделаны с одной какашки. Парадоксально ...
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И никто не хочет даже понимать что все политики в ВРУ сделаны с одной какашки. / И не удивительно, что колбасные мигранты, не все, но многие-дерьмометатели.
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Общий бюджет только этого плана - 1,67 миллиарда грн !!!

Путин не жалет бабла....
Миллиарды юля берет в долг...
А отрабатывать придется...
Такие бабки простым отсосом не отрабатываются..
Страну придется продать...
Ох и тварь эта **** косатая...
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Галимая подстава, такое обсуждают при личных встречах а не строчат по телефону все свои планы с подробностями.
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Йуля тупая, а её коМанда ещё тупее.
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Отменно! А Юра- умный??? Вы на этом настаиваете??? Не обращая внимания на подсунутый бред. Я вас поздравляю!
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Да-да... С поличным. Давайте ещё три-четыре денька подождем. Начнутся ещё более интересные "с поличным". Об этом- вы забудете, это- точно. Цирк только начался.
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А ты хочешь сказать что не было долларов?! Чтоне верить глазам своим? Доллары были! Или он так прогуливался с долларами так взял купить цветочков любимой бабушке?!
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Доллары были и будут. Вы только не волнуйтесь. И "с поличным" будут. И вы этот случай- забудете. Вот это- точнейше.
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це розраховано на бидло масу, яка схаває все
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Что баба яга ему сегодня заварила ,блин она его траванет когдо небудь!
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Бедный ЗЕ грызёт локти от отчаяния! Он и не знал,что можно так феноменально смешить народ!!!! юГик!!! Ты явно ошибся в выборе профессии!!! Цирк для тебя дом родной. Возьми Володю в ученики!!!
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Он попкорн кушает глядя как чмошники из 90х решают кто будет Украину и дальше дрючить
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Юрик просто жалок своими потугами сбить рейтинг Юли после того как она обошла на 2% его кума.
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Генпрокурор отметил: "Вчера ГПУ и ГБР вместе с К СБУ задержало ....................................

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ЮГИК!!! ВЫ БЫ ТАК ЛОВИЛИ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ УКРОБОРОНПРОМА, КАК ЮЛЬКУ ДЛЯ СТРАНЫ БЫЛО БЫ БОЛЬШЕ ТОЛКУ

НО ВАМ НЕ СТРАНА ВАЖНА, а КОНКУРЕНТЫ ПОРОШЕНКО НА ВЫБОРАХ

ШОБЫ ЕЩЕ 5 лет МОЖНО БЫЛО ВОРОВАТЬ

ИНТЕРЕСНО ПОЛУЧАЕТСЯ: ЖУРНАЛИСТЫ ЛОВЯТ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ

А ГПУ, ГБР, СБУ ЛОВЯТ ЮЛЬКУ

ТАКЖЕ ГЕНПЛОКУЛОЛА НЕ ИНТЕРЕСУЕТ, ТОТ ФАКТ, ШО СУДЫ ОТПУСКАЮТ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ ПОД ЗАЛОГ

А ДРУГИХ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ЕЩЕ и БЕЗ ПРАВА ОБЖАЛОВАНИЯ

ТО ЕСТЬ ГЕНПЛОКУЛОЛУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ КОРРУПЦИОНЕРЫ, ЕМУ ИНТЕРЕСНЫ КОНКУРЕНТЫ ПОРОШЕНКО ЗА МЕСТО У КОРЫТА

ГЕНПЛОКУЛОЛ РАБОТАЕТ НЕ НА СТРАНУ, а НА ЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СВОИ и ПОРОШЕНКО.
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Да какая коррупция, даже на тех кто был под следствием позакрывали дела, теперь вся СБУ и ГПУ роют землю в поисках компромата на Юлю.
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Вона працює: "В процесі. Не за#обуйте", - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко - Цензор.НЕТ 5673
"В процесі. Не за#обуйте", - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко - Цензор.НЕТ 5235
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А свинарчука когда генпрокурор арестует , там ведь на крови крали деньги?
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На какой крови он крал? Ты знаешь при совке мальборо стоило в магазине 1 руб но вот в магазинах не было мальборо а у моряков контрабандная пачка стоила 5 рублей
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Чушь! Никогда эта пачка столько не стоила. То есть- не пять рублей. Она стоила рубль, чеками ВТБ. А это означает- сколько, деревянными???
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Чеками смотря какими там несколько видов было. Но у отца приемник Грюндик был с Монголии привез так вот там сгорела плата в магазинах и ремонтах не было так вот коллега привез её с Монголии за 100 рублей. ЕСЛИ САМ ПРИЕМНИК ОБОШЕЛСЯ В 80 ЧЕКОВ!
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ще не можна- бо пукін нападе (ще не все вкрали)
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Слава богу догадались шоб не Люля лично бабло передавала как в 90е, опыт блть!
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Че за текст?
Переписка между двумя агентами СБУ?
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Ротердам + ему в сраку . Все не угомонится убогое .
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Во дурак ! Или людей за дураков держит .
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Вам хоть ссы в глаза всё божья Юлькина роса
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Які старші виборчих дільниць в лютому, вони і досі не сформовані, сьогодні останній день подачі членів ДВК, а потім вже розподіл старших за квотами.
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Цікаво, а коли АЛКАШ покаже свій диплом о вищєм йурідічєскам абразаванії?
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В україні за всю каденцію нікчемного найсолодшого не було Генерального прокурора України.. ярема, шокін , ось тепер вічно п'яний петін кум.. Тому й корупція та злочинність цвітуть в Україні буйним цвітом.. Якщо 31 березня не позбудемся цього ярма - пропаде Україна..
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За пять миллионов, Жуля могла бы неплохую будку себе построить.
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Геша, это что получается?
Нужно бороться не с теми кто дал миллион, чтобы он баллотировался?
Но с какой целью?
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После того как Юрик жидко обделался с пленками на Саакашвили он только злит народ своими подставами, веры ему нет никакой.
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ну і звідки такий бюджет у БЮТ? Знову від анонімних кремлівських спонсорів, Курченко чи Сурков?
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Нормальные идиоты ? Сидят на Банковой друг другу СМС пишут , потом публикуют как компромат на не угодных . Выносить козлов !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В процесі. Не за#обуйте", - Луценко опубликовал переписку инициаторов взятки кандидату Юрию Тимошенко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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