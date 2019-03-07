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Все про:Зеленский (211) МВД (7758) прослушка (248) СБУ (13287)

 Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности

Сообщение со стороны руководства Министерства внутренних дел Украины и приближенных к нему отдельных народных депутатов о причастности Службы безопасности Украины к прослушиванию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского является сознательным распространением неправдивой информации для дискредитации украинской спецслужбы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении СБУ.

Кроме того, в СБУ заявили о срыве операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб и расшифровке оперативно-технических мероприятий. "Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем преднамеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства. По указанному факту 6 марта текущего года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство", - говорится в заявлении.

В СБУ отмечают, что МВД заранее было известно, что 4 марта текущего года по ул.Белорусской, 26 в Киеве сотрудники СБУ проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления Апелляционного суда г.Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в отношении лица, обоснованно подозреваемого в государственной измене (ст.111 Уголовного кодекса Украины).

"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами Украины порядка я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично удостовериться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют ни одного отношения ни к В.Зеленскому, ни к любому другому политическому деятелю. Если им хватило совести обвинить Службу, пусть найдут смелость узнать правду, а потом опровергнуть свои безосновательные заявления и извинится перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины", - отметил глава СБУ Василий Грицак.

4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Мы предостерегаем от прихода к власти "слуги олигарха - Зеленского", - заявление 27 представителей интеллигенции

После этого издание theБабель распространило со ссылкой на источник информацию о том, что прослушивающая аппаратура принадлежит СБУ, но служба собиралась прослушивать человека, не связанного с Зеленским.

Источник: https://censor.net.ua/n3115540
 
 
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Хреново работает -- СБУ что каждый может прослушку обнаружить или брешут как обычно Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 9713
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Наверное сам семочко заявил. Да соя?
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Тимошенко подписала Обязательства перед украинцами и заверила, что Порошенко «сядет» пожизненно

Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 7962
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Наверное сам семочко заявил. Да соя?
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На 1 + 1 Зеленского прослушивают все маргиналы Украины.
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Прослуховування одного з основних конкурентів нешановного Порошенка - державна таємниця? Дива!..
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Если ФСБУ против Зеленского,нужно объязательно проголосовать назло путину и порошенко
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Равноудалённый Аваков ?
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Хреново работает -- СБУ что каждый может прослушку обнаружить или брешут как обычно Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 9713
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Они никогда и не работали хорошо,вся их работа сводится к крышеванию ворья и прессованию оппозиции.
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ты наверное сам крышуемое ворье,раз так авторитетно заявляешь? Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 8052ну не оппозиция точно-не те манеры
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ты уже почти в тюрьме,до 31 погуляй еще на свободе Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 7611
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шо,ты тоже ворье?бо на оппозицию мало похож Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 5620
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В камере не говори слово ворье,тебе еще с теми зеками сидеть
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во...и манеры все знаешь,обычаи...или как там у вас-панятия.
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обычно ФСБУ бизнесменов слушали ,что бы наехать и договориться
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Тебе в фамилии пару букв изменить нужно...
Хреново работают?
А текст читать не пробовал, прежде чем чушь писать?
"...В СБУ отмечают, что МВД заранее было известно, что 4 марта текущего года по ул.Белорусской, 26 в Киеве сотрудники СБУ проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления Апелляционного суда г.Киева "
То есть СБУ всю инфу раскрыло МВД, а те все зная "обнаружили"...
Ну не скоты?
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Андрій Дзиндзя
4 березня о 19:21Спочатку радник Авакова заявляє, що прослушку знайшли в офісі кандидата в президенти, а через годину редагує свій текст та пише, що прослушка виявилася біля офісу Зеленського! Здається мені, що все ж таки Беня прослуховував свого клоуна 🙂 Офіс Зеленського знаходиться за адресою вул. Білоруська 3, а мережеве обладнання провайдера, яке показало МВС знайшли по вул.Білоруській 26 🙂Ідіотизм...

Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 5376
Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 2723

Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 1588
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1 апреля Порошенко нужно брать за жабры,что бы не убег в Ростов
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Ай яй яй, савсэм плехи дела пациента

20,3% - за актера Владимира Зеленского
13,9% - за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко
13,1% - за действующего президента Петра Порошенко
11,7% - за основателя межфракционной платформы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко
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по мнению экспертов, помочь Порошенко теперь может только чудо....
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"Чудо" уже готовится с помощью карманного ЦИК.
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Зайди на букмекерские конторы и посмотри ставки - твои высеры сразу в топку.
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там просроченными конфетами не принимают.
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У меня соседка гадалка,куды там твоему букмекеру! Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 4814Или ты не понял,они публикуют ставки сядет лалита ,или пристрелят!
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гы... букмекеров в лондоне порох контроллирует? Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 9384
а чо йуляха пасет задних-только политтехнологов под юбчонку прибрала?
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Букмекеры в Лондоне выбрали Петю монархам Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 2913
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Мельник Василь. Оглашаешь мечты своего Х**ла ?
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сложнейшая комбинация, ответа не знает никто. Короче дурочку запустили. Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 6208
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От і добре. Саме для того ДБР і створене, щоб правопорушення та злочини силовиків розслідувати.
Головне, щоб результати розслідування опублікували і справу до суду передали - або на НП-шників, або на СБУ-шників.
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Зеленского прослушивать,это им не шпили смотреть
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Короче сели шоколадное фсбу в лужу,теперь лепят гнилые отмазки.Хотели на зелю компромата нарыть,да сработали топором.
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Петр Алексеевич, вы могли сохранить миллиарды для страны, посадив всех еще до того, как.
Один тур и вы в дамках.
Зачем этот цирк?
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трупанчука??????Кума посадить,и посла друга *****???? Да ты идиот....Ты ещё юГика посадить потребуй от мальдивской мрази!
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Доктор, вы точно доктор?
Из палаты №16
Где раньше Наполеон лежал?
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Я то доктор,патологоанатом,для глистов ************* типа тебя,мразь пальмомасловая.Давай бегом ко мне в пациенты,падаль парашная. Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 3061Я люблю таких как ты на куски кромсать!
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Зачем Зелю подслушивать? Просто надо слушать что говорит его Босс.
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Тимошенко подписала Обязательства перед украинцами и заверила, что Порошенко «сядет» пожизненно

Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 7962
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А что ей еще остается - в противном случае она сама сядет, столько грехов насобирала, что куча ворон сзади не обернется.
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Сядет,обязательно сядет.... Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 8592в кресло президента Украины.
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Абасрёшься,на нары рядом с лалитой,или на кол,выбор невелик!
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Странно, но лолита это пецина кликуха в фсб, соя.
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А я о чем? Я как раз о лалите!!! Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 8059Очень приятно,Юрий. Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 667
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Судячи з того, що вона постійно говорить , то одне, то протилежне - наврядчи.
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Вона нічого не обіцяє, бо робить заяви, які не поєднується із собою та здоровим глуздом!
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Откуда ГЛУЗД у инвалидки-колясочницы ПЕРВОЙ группы???? Там и моЦка давно нету... Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 2332
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Жуля наврядче стане президентом.
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Все буває, але потім повертається до того, хто це пропонує. Тому Качанівка її прийме.
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А шо Тюлька ещё подписала? Армию распустить? С неё станется. 'Танки должны оставаться в ангарах'. Все помним☹️
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Подпись брехухи не стоит бумаги на которой написана....
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Мельник Василь - Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 1372

По ходу, кто из кандидатов больше пообещает лет тюрьмы Петру Лексеевичу, тот больше наберет голосов...
Юля подняла планку на макс высоту - пожизненное....
Остальным остается обещать теперь смертную казнь...
Кстати я Юле в этом случае верю.. - эта лисица гонит свою жертву по капелькам крови до самого конца...
Так что да... - если придет к власти.., то Петру Лексеевичу хана...
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поверить сказкам СБУ могут только дебилы абсолютные ! уровень Грицака это водила ,кем он был тем и остался.
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Прослушка в СБУ працює нормально, а то й краще, ніж нормально. Згадай хоча б аудіофайли з весни 14-го, де йде мова про якогось "стрелка", а через пару тижнів виплили данні про Гіркіна-Стрєлкова. Що до інших підрозділів... Окрім "воскресіння" Бабченка інші досягнення так відразу й не згадаєш.
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Зелю подслушивать, это как космос слушать... Уже много лет тишина, только ложные сигналы.
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СБУ все правильно інформує. Керівники МВС, що вчинили цей службовий злочин (якщо це не дещо більше) мають бути притягнутими до відповідальності.
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Так шо, вовчєк, фсьо, шо зафіксувала вражеська прослушка, то була-такі нєправда?! Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 7206
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І да, вовчєг, я зверталася не до тебе...Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 2440 , а до твоїх сценарістів , бо само по сОбі, ти є ніхто! .От ти уявляєш, як я звертаюся до дебіла ахлабистіна допомогти мені хочаб зуба вирвати?! Воно ж лікаря грало в якомусь раша-милі! Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 424
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"...в отношении лица, обоснованно подозреваемого в государственной измене". Может, этого парашного мусорка слушали?

Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 2541
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После таких про..бов сбу , у меня возникает вопрос - а в Украине профи еще остались?! Или только остались все братья по разуму генпЛокуЛола?! Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 271
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Опять рука Москвы ,все идет по плану.И скоро Путин нападет ,прямо на концерте Зеленского.
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ГовноКвартал 95..и РАБссия Скакбеевой хочет Лицез-зреть Одесского Пацана Мишу Жванецкого... Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 6198героя РАБссии Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 6198БЫДЛО дешовое
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прослушка изза угла Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 362

Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 1918
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а что там можно подслушать у Зеленского? Как он типа "шутит" и зуб дает?
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СБУ становится затычкой от соевой банды в любых разборках. Не исключено, что выборы будут под охраной СБУ от собственного народа.
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А знаете почему ПОРОШЕНКО вам в пасть даст отсосать?потому что вы ТУПОЕ ДАУНетское БЫДЛО Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 4373 Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 4373
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Там сегодня сколько уже кандидатов на президенство самоотменилось? Пять? Или четыре. Пусть будет четыре. Это = - 10%. Неплохо, для седьмого марта. А шо ш будет девятого??? Поглядим, подсчитаем... Долбанный цирк.
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ничо не будет...сняться с кандидатов можно только по 7...а дальше надо тянуть лямку Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности - Цензор.НЕТ 6449
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Да??? Эх, хреново. Скукота наступит. Ну, ладно, тогда посмотрим, можэ они как-то иначе станут ликвидироваться, без само...? Это будет ещё интересней!
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зяма, забембал ты с беней, ******* в израиль и так колотите
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Путлер ПЕДОФИЛ дал 50 миллиардав долларов на возрождение ХАРЦЫЗСКОГО трубного завода...а вы подумали зачем? БЫДЛО?ТУПОЕ...
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Харцызского ТРУБНОГОГО завода сегогдня нет.Моя жена главный техноголог этого завода гоффна послала РАБсссию...нах.... БАРАНЫ плять...
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Завтра РОГОЗИН Димка летит на МАРС и ПЛУТОНИЙ...рюсскае быдло ПРИГОТОВИЦЦА.... Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 1396 Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 1396
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вы ж сепары сами кричали, что юго-восток не слышат, вот вас и прослушивают
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Аваков пересек красную черту. Его немедленно надо нейтрализовать а иначе под угрозой демократия на Украине. Это "Пиночет".
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Обнадеживает и я остаюсь в выигрыше при любых раскладах, потому что пеци капут.
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Короче, при Зе-президенте Беня с ИзраИля так и не рискнёт вернуться!?
П.С. Будет Зе за инструкциями мотаться туда.....
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Благодаря таким как Аваков Украина не может прийти к миру. Это ястреб войны.
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Зеленского и Тимошенко после всех скандалов и провалов надо заставить снять свои кандидатуры.
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Юля за 5 долларов готова снизить цену на 20 долларов...
бЫДЛО,ВЫ ВЕРИТЕ начальнику уКРАИНЫ ПАШЕ ЛАЗАРЕНКО и Юльке ТАМИФЛЮ?
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Моисей вам нужен...и 40 по пустыне бродить...быдло Шарикова... Інформація МВС про прослуховування Зеленського з боку СБУ неправдива і розкриває секретну інформацію. Справу розслідує ДБР, - заява Служби безпеки - Цензор.НЕТ 2050Булгаков и профессор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ были прааавы,я не люблю ПРОЛЕТАЙрят...
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Как только зашквар, так сразу всё секретно....этот красноносый 007 уже и сам не понимает себя.
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ресурс еще тот, но это не отменяет фактов,такие вот ФСБУшники
https://strana.ua/articles/analysis/162011-sotrudnik-sbu-pushkin-kotoryj-verboval-zhurnalista-strany-khronicheskij-kreditnyj-dolzhnik.html
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