 Информация МВД о прослушке Зеленского со стороны СБУ неправдива и раскрывает секретную информацию. Дело расследует ГБР, - заявление Службы безопасности

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении СБУ.
Кроме того, в СБУ заявили о срыве операции по документированию преступной деятельности в интересах российских спецслужб и расшифровке оперативно-технических мероприятий. "Руководство МВД сознательно обнародовало видео и фото специальной техники, раскрыло формы и методы работы сотрудников СБУ, чем преднамеренно допустило утечку информации с ограниченным доступом, нанесло вред национальным интересам государства. По указанному факту 6 марта текущего года Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство", - говорится в заявлении.
В СБУ отмечают, что МВД заранее было известно, что 4 марта текущего года по ул.Белорусской, 26 в Киеве сотрудники СБУ проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления Апелляционного суда г.Киева и по согласованию с Генеральной прокуратурой Украины в отношении лица, обоснованно подозреваемого в государственной измене (ст.111 Уголовного кодекса Украины).
"В рамках предоставленных полномочий и в установленном законами Украины порядка я готов предоставить руководству МВД Украины доступ к материалам этого дела. Это даст им возможность лично удостовериться в том, что материалы касаются исключительно документирования факта государственной измены конкретного гражданина Украины и не имеют ни одного отношения ни к В.Зеленскому, ни к любому другому политическому деятелю. Если им хватило совести обвинить Службу, пусть найдут смелость узнать правду, а потом опровергнуть свои безосновательные заявления и извинится перед общественностью и сотрудниками Службы безопасности Украины", - отметил глава СБУ Василий Грицак.
4 марта полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.
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После этого издание theБабель распространило со ссылкой на источник информацию о том, что прослушивающая аппаратура принадлежит СБУ, но служба собиралась прослушивать человека, не связанного с Зеленским.
Хреново работают?
А текст читать не пробовал, прежде чем чушь писать?
"...В СБУ отмечают, что МВД заранее было известно, что 4 марта текущего года по ул.Белорусской, 26 в Киеве сотрудники СБУ проводили оперативно-технические мероприятия на основании постановления Апелляционного суда г.Киева "
То есть СБУ всю инфу раскрыло МВД, а те все зная "обнаружили"...
Ну не скоты?
4 березня о 19:21Спочатку радник Авакова заявляє, що прослушку знайшли в офісі кандидата в президенти, а через годину редагує свій текст та пише, що прослушка виявилася біля офісу Зеленського! Здається мені, що все ж таки Беня прослуховував свого клоуна 🙂 Офіс Зеленського знаходиться за адресою вул. Білоруська 3, а мережеве обладнання провайдера, яке показало МВС знайшли по вул.Білоруській 26 🙂Ідіотизм...
20,3% - за актера Владимира Зеленского
13,9% - за лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко
13,1% - за действующего президента Петра Порошенко
11,7% - за основателя межфракционной платформы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко
а чо йуляха пасет задних-только политтехнологов под юбчонку прибрала?
Головне, щоб результати розслідування опублікували і справу до суду передали - або на НП-шників, або на СБУ-шників.
Один тур и вы в дамках.
Зачем этот цирк?
Из палаты №16
Где раньше Наполеон лежал?
Таки, я оказался прав.
По ходу, кто из кандидатов больше пообещает лет тюрьмы Петру Лексеевичу, тот больше наберет голосов...
Юля подняла планку на макс высоту - пожизненное....
Остальным остается обещать теперь смертную казнь...
Кстати я Юле в этом случае верю.. - эта лисица гонит свою жертву по капелькам крови до самого конца...
Так что да... - если придет к власти.., то Петру Лексеевичу хана...
П.С. Будет Зе за инструкциями мотаться туда.....
бЫДЛО,ВЫ ВЕРИТЕ начальнику уКРАИНЫ ПАШЕ ЛАЗАРЕНКО и Юльке ТАМИФЛЮ?
https://strana.ua/articles/analysis/162011-sotrudnik-sbu-pushkin-kotoryj-verboval-zhurnalista-strany-khronicheskij-kreditnyj-dolzhnik.html