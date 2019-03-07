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 Политика Украины
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 Аудит "Укроборонпрома" должна проводить компания с высоким уровнем доверия в мире, - Гройсман

Государство готово заплатить за качественный и полноценный международный аудит "Укроборонпрома".

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Государство сегодня способно заплатить за полноценный аудит, но он должен быть с высокой открытостью. Должны его проводить компании с самым высоким уровнем доверия не только в Украине, но и в мире. Я считаю, что это очень важно. А все, что нужно оплатить - здесь нет никаких проблем", - сказал Гройсман.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

Источник: https://censor.net.ua/n3115539
 
 
 Топ комментарии
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Семочко этим займётся?
А как же секретность? Доверте Бигусу лучше.😉
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Кому этот аудит нужен и за чьи деньги? Может достаточно будет назначить руководителя который наведет порядок, как делается во всем цивилизованном мире?
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порядок это такая вещь, которую разные люди понимают по-разному
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Свинарчуки за тиждень "заробляють" стільки, скільки та бабуся заробляла все життя.
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Согласен, таким критериям соответствует только Рошен !! фух...я успокоился, а то уже стал думать плохое... Аудит "Укроборонпрома" должна проводить компания с высоким уровнем доверия в мире, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4591
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аудит - хорошее дело для тех. кто будет после. а что будет с теми, кто до? ну, в случае, если аудит выявит, мягко говоря нарушения...
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Нужно доверить холоду,у него "кристально" чистая репутация Аудит "Укроборонпрома" должна проводить компания с высоким уровнем доверия в мире, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9337.Даже американского посла умудрился разоблачить как ахента параши ,который вмешивается в дела Украины))))
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а откат от аудиторской фирмы будет? Как нет?!
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И этим займется компания " Рошен " . Аудит "Укроборонпрома" должна проводить компания с высоким уровнем доверия в мире, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4829 Плохо закончите хлопцы .
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І це вже буде без вас, вова. Без вас, щуроістоти!
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Очередной развод а-ля винницкий базар. Надеюсь, что Украине уже недолго осталось терпеть этих мальдивских мародеров.
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Грося, сколько будете искать нужную компанию, лет пять?
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Румынская сотня‏ @latiniano

ботоферма и подпевалы часто спрашивают: что украл порошенко с зондеркомандой и где решение суда, что он вор? объясняю последний раз: все государственные институты Украины, включая суды, захвачены мафией, поэтому решения судов вы увидите, только тогда, когда они будут освобождены.
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Грося, собери базар и проведи... результат и так уже известен...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАудит "Укроборонпрома" должна проводить компания с высоким уровнем доверия в мире, - Гройсман
 
 
 
 
 
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