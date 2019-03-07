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 Политика Украины
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 На переговорах в Минске договорились о перемирии с полуночи 8 марта, - Марчук

Договоренность о перемирии с полуночи 8 марта была достигнута на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) в четверг, сообщил представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук.

"Самое главное: все-таки мы сегодня договорились и все стороны согласились, что с ноля часов запускается режим тишины. Но, чтобы не было очень больших иллюзий, пока не будет гарантий со стороны РФ и прежде всего руководства РФ господина Путина или его представителей, к большому сожалению, на очень большой оптимизм надеяться не приходится. Мяч на российской стороне", - сказал Е.Марчук в эфире телеканала "Прямой", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Представитель Украины уточнил, что в заседании подгруппы, которое проходило в режиме видеоконференции на протяжении 7,5 часов, участвовал он, спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик, но не было представителя РФ Бориса Грызлова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта, - Сайдик

Е.Марчук пояснил, что ранее Украина предложила подготовить "фундаментальное объявление" режима тишины, который был бы реализован с учетом практики предыдущих таких объявлений. По его словам, ОБСЕ проанализировала закономерности нарушений такого режима.

Кроме того, как указал представитель Украины, украинская сторона сделала компромиссный вариант относительно объявления режима тишины, но российская сторона не соглашалась на компромисс. В то же время с ОБСЕ "мы нашли понимание по тексту", отметил Е.Марчук.

На уточняющий вопрос ведущего, на какой период вводится режим тишины – только на 8 марта или дольше, он ответил: "Режим с сегодняшнего дня и бессрочно… Мы хотели, чтобы режим тишины был на длительный период".

Также смотрите: С 29 декабря на Донбассе будет "новогоднее" перемирие, - Марчук. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3115537
 
 
 Топ комментарии
 
Так Порошенко переговоров с агрессором не ведёт!!! На переговорах в Минске договорились о перемирии с полуночи 8 марта, - Марчук - Цензор.НЕТ 8359
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уже даже количество "реформ" переплюнули многократно
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Так Порошенко переговоров с агрессором не ведёт!!!
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переговоров не ведет, только торгует
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чего бы не договориться о тишине на год, два или навсегда?
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А как тогда на оборонных заказах мародёрить??
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Не дивує, що чиновники домовляються. Це їхня робота за яку вони отримують платню. Дивує народ, який обирає таких чиновників і ведеться на дешевий разводняк.
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Дочитайте до кінця мій коментар і побачите відповідь.
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Перенести Верховну Зраду на линию фронта и Банковую , там будет всегда тишина .
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Еще один утырок. Ну так возьми стул и сядь на передке посмотрим какое ты перемирие договорился.
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А это уже какое перемириие которое не выполняют окупационные войска?
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До полуночи параше ещё можно хорошо навалять. Успевайте !!!
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Какое перемирие??? С кем и кто договаривается???? Какие т.н. Минские соглашения. Гибридный кондитер опустил страну до такого уровня , что плинтус потолком уже кажется.
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Ну просто супер!
Всем переговорщикам - премию в виде зарплаты Коболева за один день!
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Это уже даже не смешно....шезофрения блин... На переговорах у Мінську домовилися про перемир'я від півночі 8 березня, - Марчук - Цензор.НЕТ 2278
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День бабского пьянства . Потом будет день похмелья .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа переговорах в Минске договорились о перемирии с полуночи 8 марта, - Марчук
 
 
 
 
 
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