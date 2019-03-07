 Трое наших воинов получили ранения. Враг шесть раз нарушал перемирие, дважды применив минометы, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщаили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское; дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи населенного пункта Хутор Вильный;
из стрелкового оружия - у поселка Новолуганское.
Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.
На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".
ЭТОГО не достаточно !!!
пораненим Героям найскорішого оддужання... тримайтесь синочки!
дуріє клята орда...курсантики рашкіни вчаться вбивати сусідів... ваті дякуємо за війну кулями!