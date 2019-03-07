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 Трое наших воинов получили ранения. Враг шесть раз нарушал перемирие, дважды применив минометы, - штаб ООС

В течение текущих суток противник шесть раз открывал огонь по позициям наших войск, и при этом дважды применил вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Оккупанты обстреливали подразделения Объединенных сил из минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщаили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Пески со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник четыре раза открывал огонь по позициям подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм - в районе села Крымское; дважды, из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов - вблизи населенного пункта Хутор Вильный;
из стрелкового оружия - у поселка Новолуганское.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Есть! Братан, красавчик!", - украинские воины точным выстрелом уничтожили пулеметную точку террористов в районе Ясиноватской развязки. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3115534
 
 
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Ответка была ? Или терпилами нас имеют ?
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На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются. Источник: https://censor.net.ua/n3115534
ЭТОГО не достаточно !!!
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Нашим раненым защитникам выздоровления и полного восстановления. Кацапам смерти и тяжелейших ранений.
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спасибо что живые!
пораненим Героям найскорішого оддужання... тримайтесь синочки!
дуріє клята орда...курсантики рашкіни вчаться вбивати сусідів... ваті дякуємо за війну кулями!
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Каждое такое сообщение воспринимается как личная боль . Быстрого выздоровления Вам !
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Навалять рашикам в предверье празника по полной.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое наших воинов получили ранения. Враг шесть раз нарушал перемирие, дважды применив минометы, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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