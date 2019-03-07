 Руководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Злоумышленник, лоббируя собственные интересы, организовывал мероприятия по препятствованию деятельности коммерческих структур. В частности, речь шла о пикетировании, блокировании работы предприятий и распространении ложной информации об их руководителях и деятельности структур", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства было установлено, что данное лицо организовало блокирование работы частного предприятия. Кроме того, в социальных сетях на страницах общественных организаций размещалась ложная информация о деятельности коммерческой структуры. За прекращение пикетов, блокирование работы и нераспространение фейковых материалов злоумышленник требовал 10 тыс. долларов взятки.
Вчера, 6 марта, правоохранители задержали руководителя общественных организаций и изъяли 10 тыс. долларов, полученных им в качестве неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.
В мене тепер філософська проблема: коли людина стає такою, яка може назватися актівістом, і коли актівіст перестає бути актівістом? І ще! найголовніше -
Чи може Україна вважатися першою країною в світі, яка є країною актівістів!?
или тебе по телевизору на 1+1 про это напели ?
Увидев камеру, Бильцан изменил модель поведения с озадаченной... на «я все понял, меня подставили». Он во весь голос кричал о том, что все происходящее - провокация, деньги ему подбросили, как и оружие...