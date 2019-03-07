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 Руководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

В Днепре сотрудники Нацполиции задержали на взятке руководителя ряда общественных организаций, который занимался организацией мероприятий по препятствованию коммерческой деятельности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Руководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция 01

"Злоумышленник, лоббируя собственные интересы, организовывал мероприятия по препятствованию деятельности коммерческих структур. В частности, речь шла о пикетировании, блокировании работы предприятий и распространении ложной информации об их руководителях и деятельности структур", - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства было установлено, что данное лицо организовало блокирование работы частного предприятия. Кроме того, в социальных сетях на страницах общественных организаций размещалась ложная информация о деятельности коммерческой структуры. За прекращение пикетов, блокирование работы и нераспространение фейковых материалов злоумышленник требовал 10 тыс. долларов взятки.

Руководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция 02

Вчера, 6 марта, правоохранители задержали руководителя общественных организаций и изъяли 10 тыс. долларов, полученных им в качестве неправомерной выгоды.

Руководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция 03

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3115532
 
   
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а чого не написали модне слово : актівіст?
В мене тепер філософська проблема: коли людина стає такою, яка може назватися актівістом, і коли актівіст перестає бути актівістом? І ще! найголовніше -
Чи може Україна вважатися першою країною в світі, яка є країною актівістів!?
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Если ты активист, то не требуешь с собственника 10тыщ за неразглашение пусть даже правдивой инфы.
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Попался шантажист, - не попался активист. Все просто)
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Активист он. Ещё какой активист! В отличие от 99,9% остальных активистов, которые тунеядцы отпетые, он на жизнь активно зарабатывал.
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то ті інші - вони, мабуть, харчуються від інших актівістів, які їм допомагають щоби ті не припиняли активну діяльність?
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З цього моменту він підозрюваний, а активний він чи пасивний... на хаті вирішать.
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А бізнесмен що, пальону горілку розфасовував, чи шашлики з котів робив?
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Активістом бути нині вельми прибутковий бізнес...
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нещасні українські бізнесмени - мало того що сбу та прокуратура їх доять, тепер ще й "активісти" хочуть шматочок пирога відтяпати!)
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так зараз сбу та прокуратура й виконують їхі функції!)
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ты лично знаешь какого-нибудь бизнесмена, которого доит сбу и прокуратура ?

или тебе по телевизору на 1+1 про это напели ?
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что это за должность такая-общественник ? это как в совке комсюки которым иногда **-ки били
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Ой антикорупционер и активист попался на взятке. Зрадоба кричите что это доллары подбросили!
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Сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции, Управления внутренней безопасности Национальной полиции и военной прокуратуры задержали Константина Бильцана. Его положили на пол лицом вниз и обыскали. После чего в сумке нашли 10 000 долларов и предмет, похожий на оружие.
Увидев камеру, Бильцан изменил модель поведения с озадаченной... на «я все понял, меня подставили». Он во весь голос кричал о том, что все происходящее - провокация, деньги ему подбросили, как и оружие...
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Это Бильцан походу. Самое интересное что раньше как он работал против рыгов так всех все устраивало. ********* против мера Днепра Филатова, последний полежал недавно с порошенко и тут Бильцана вдруг задержали. Это все дурно пахнет но для лохов шоу сделано.
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То нехай би й далі бігав і комерсів трусив?
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Если бы активисты не хотели кушать , то можно бы им было верить. А так с чего они живут?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРуководитель общественных организаций, шантажировавший предпринимателей в Днепре, задержан при получении 10 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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