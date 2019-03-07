 Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко

Такую мысль высказал в интервью Цензор.НЕТ Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

Читайте также: 150 пропагандистских наименований попали под запрет ввоза в Украину после введения в 2017-м контроля литературы из РФ, - Кириленко

"То, что получаются плохие фильмы, всегда чем-то кто-то недоволен, - это как везде в культуре, в творчестве, там, где есть конкуренция. Я думаю, что этого не избежать. Вместе с тем есть нормальные фильмы, нормальный продукт, нормальный бокс-офис - это первые ласточки, которые подтверждают, что мы на правильном пути", - сказал он.

Главное, уверен Кириленко, это то, что теперь "все говорят об украинском кино".

"А раньше все говорили о чем? О том, что его никогда не может быть. А теперь все говорят о том, что есть классные фильмы, есть плохие. Но говорят об этом. Потому что процесс начался. А раньше его не было вообще", - добавил вице-премьер.

Полный текст интервью с Вячеславом Кириленко читайте ЗДЕСЬ.