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 Политика Украины, Шоу-бизнес
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Все про:кино (1206) Кириленко (645)

 Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко

Сегодня об украинском кино начали говорить, в то время как раньше считали, что его просто не существует.

Такую мысль высказал в интервью Цензор.НЕТ Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

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"То, что получаются плохие фильмы, всегда чем-то кто-то недоволен, - это как везде в культуре, в творчестве, там, где есть конкуренция. Я думаю, что этого не избежать. Вместе с тем есть нормальные фильмы, нормальный продукт, нормальный бокс-офис - это первые ласточки, которые подтверждают, что мы на правильном пути", - сказал он.

Главное, уверен Кириленко, это то, что теперь "все говорят об украинском кино".

"А раньше все говорили о чем? О том, что его никогда не может быть. А теперь все говорят о том, что есть классные фильмы, есть плохие. Но говорят об этом. Потому что процесс начался. А раньше его не было вообще", - добавил вице-премьер.

Полный текст интервью с Вячеславом Кириленко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3115530
 
 
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чому співоча Україна немає представника на Євробачення 2019?
ці всі діячі так гарно виступали зі сцени Майдану в 2014 році, а тут, коли реальна робота, то чомусь не тягнуть.
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багато посередників у вигляді нацкомісій та ін.
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Однозначно мокши готовятся к вторжению, модернизируют все оружие по высочайшим технологиям, даже ствол переделали под фекальный дренаж

Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко - Цензор.НЕТ 2497
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может и есть только их несмотрят это как автопром есть мерс и бмв а есть ланос и форза и то и другое ездит
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Мужики, напоминаю завтра писец и шабаш ведьм прекрасный Женский День!

Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко - Цензор.НЕТ 5572
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Ага, День Трудящихся женщин имени Клары Цеткин😳
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что есть плохие фильмы, но есть и классные.... Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко - Цензор.НЕТ 7385

шо это было? я ж говорю , ширяются... тяжелым....
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Е ! Тiльки чому вони на козломордiй мовi ?
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Сколько партий сменил этот приспособленец-патриот?...
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ну дык это нормально....
Сначала заменяем дерьмо оккупантов своим дерьмом, после появляется качество, ну а потом смотрим только свои фильмы и фильмы необъятного мирового кинематографа в хорошем качестве...
Были и до этого экземпляры хороших украинских фильмов..., но с всякими Табачниками о развитии бурном не могло быть и речи конечно...
Помню еще года 3 назад в машине включал радио на современную попсу - часто кошки орали на украинском языке... - а сейчас уже да..., таланты и хорошие исполнители появились в заметном количестве...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко
 
 
 
 
 
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