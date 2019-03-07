 Раньше говорили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко

Такую мысль высказал в интервью Цензор.НЕТ Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.
"То, что получаются плохие фильмы, всегда чем-то кто-то недоволен, - это как везде в культуре, в творчестве, там, где есть конкуренция. Я думаю, что этого не избежать. Вместе с тем есть нормальные фильмы, нормальный продукт, нормальный бокс-офис - это первые ласточки, которые подтверждают, что мы на правильном пути", - сказал он.
Главное, уверен Кириленко, это то, что теперь "все говорят об украинском кино".
"А раньше все говорили о чем? О том, что его никогда не может быть. А теперь все говорят о том, что есть классные фильмы, есть плохие. Но говорят об этом. Потому что процесс начался. А раньше его не было вообще", - добавил вице-премьер.
российской нечисти это очень не нравится
ці всі діячі так гарно виступали зі сцени Майдану в 2014 році, а тут, коли реальна робота, то чомусь не тягнуть.
писец и шабаш ведьмпрекрасный Женский День!
рыбалка удалась на славу
ведь вместо снастей и мормышк
мы взяли настю и ещё двух
малышк
куда надо снарядила,
тянет ниточку простушка...
трах!-ба-бах!!! а там...
хлопушка!!!
шо это было? я ж говорю , ширяются... тяжелым....
Сначала заменяем дерьмо оккупантов своим дерьмом, после появляется качество, ну а потом смотрим только свои фильмы и фильмы необъятного мирового кинематографа в хорошем качестве...
Были и до этого экземпляры хороших украинских фильмов..., но с всякими Табачниками о развитии бурном не могло быть и речи конечно...
Помню еще года 3 назад в машине включал радио на современную попсу - часто кошки орали на украинском языке... - а сейчас уже да..., таланты и хорошие исполнители появились в заметном количестве...
Это - типичный национал-представитель...
устраивает феерверкитоже при деле, министр мвд что-то покупает, все заняты, только не своим делом, видимо чтобы ответственности не было. только за бездействие иногда тоже сажают (возможно, правда, пока не у нас).