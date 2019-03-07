EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Шоу-бизнес
  1195  37
Все про:кино (1207) Кириленко (645)

 Раньше говорили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко

Сегодня об украинском кино начали говорить, в то время как раньше считали, что его просто не существует.

Такую мысль высказал в интервью Цензор.НЕТ Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

Читайте также: 150 пропагандистских наименований попали под запрет ввоза в Украину после введения в 2017-м контроля литературы из РФ, - Кириленко

"То, что получаются плохие фильмы, всегда чем-то кто-то недоволен, - это как везде в культуре, в творчестве, там, где есть конкуренция. Я думаю, что этого не избежать. Вместе с тем есть нормальные фильмы, нормальный продукт, нормальный бокс-офис - это первые ласточки, которые подтверждают, что мы на правильном пути", - сказал он.

Главное, уверен Кириленко, это то, что теперь "все говорят об украинском кино".

"А раньше все говорили о чем? О том, что его никогда не может быть. А теперь все говорят о том, что есть классные фильмы, есть плохие. Но говорят об этом. Потому что процесс начался. А раньше его не было вообще", - добавил вице-премьер.

Полный текст интервью с Вячеславом Кириленко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3115530
 
 
 Топ комментарии
 
Мужики, напоминаю завтра писец и шабаш ведьм прекрасный Женский День!

Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко - Цензор.НЕТ 5572
 показать весь комментарий
 
щось на сьогодні багато Кириленка Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко - Цензор.НЕТ 7991
 показать весь комментарий
 
ну дык это нормально....
Сначала заменяем дерьмо оккупантов своим дерьмом, после появляется качество, ну а потом смотрим только свои фильмы и фильмы необъятного мирового кинематографа в хорошем качестве...
Были и до этого экземпляры хороших украинских фильмов..., но с всякими Табачниками о развитии бурном не могло быть и речи конечно...
Помню еще года 3 назад в машине включал радио на современную попсу - часто кошки орали на украинском языке... - а сейчас уже да..., таланты и хорошие исполнители появились в заметном количестве...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Наше правительство хорошо работает.
российской нечисти это очень не нравится
 показать весь комментарий
 
Клоуне, ти вже усих затрахав своєю нечистю. Скажи куратору, нехай вам у Ольгіно накінець вже завезуть клави з українською розкладкою!
 показать весь комментарий
 
чому співоча Україна немає представника на Євробачення 2019?
ці всі діячі так гарно виступали зі сцени Майдану в 2014 році, а тут, коли реальна робота, то чомусь не тягнуть.
 показать весь комментарий
 
багато посередників у вигляді нацкомісій та ін.
 показать весь комментарий
 
 
Однозначно мокши готовятся к вторжению, модернизируют все оружие по высочайшим технологиям, даже ствол переделали под фекальный дренаж

Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко - Цензор.НЕТ 2497
 показать весь комментарий
 
 
ТУ-160 - «штучный» и дорогостоящий продукт с .... а некоторые узлы, агрегаты и часть систем перешли в самолет без изменений. ... (,будет и туалет,2023 г) которого ранее на стратегических бомбардировщиках не было.Термос армейский выносной)))

Раніше говорили, що українського кіно немає. Зараз кажуть, що є погані фільми, але є і класні, - Кириленко - Цензор.НЕТ 5535
 показать весь комментарий
 
 
может и есть только их несмотрят это как автопром есть мерс и бмв а есть ланос и форза и то и другое ездит
 показать весь комментарий
 
 
Мужики, напоминаю завтра писец и шабаш ведьм прекрасный Женский День!

Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко - Цензор.НЕТ 5572
 показать весь комментарий
 
 
Ага, День Трудящихся женщин имени Клары Цеткин😳
 показать весь комментарий
 
 
Фотка доставила Раніше говорили, що українського кіно немає. Зараз кажуть, що є погані фільми, але є і класні, - Кириленко - Цензор.НЕТ 2273 Девчуля - 😍😍😍, я хоть и не рыбак, но с ней бы порыбачил )))

рыбалка удалась на славу
ведь вместо снастей и мормышк
мы взяли настю и ещё двух
малышк
 показать весь комментарий
 
 
тампакс девочка купила,
куда надо снарядила,
тянет ниточку простушка...
трах!-ба-бах!!! а там...
хлопушка!!!
 показать весь комментарий
 
 
что есть плохие фильмы, но есть и классные.... Раньше говрили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко - Цензор.НЕТ 7385

шо это было? я ж говорю , ширяются... тяжелым....
 показать весь комментарий
 
"Донбасс" Лозницы-прекрасный фильм. "Дикое поле", если бы допилили строго по книге тоже был бы на пятерочку.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, наприклад, фільм "Донбас" отримав нагороду на Каннському кінофестивалі... Мультфільм "Викрадена принцеса" також назбирав нагород на фестивалях і навіть йшов у прокаті за кордоном (Польща, Словаччина, румунія, Литва, Грузія, Туреччина, Чехія, Хорватія, Болгарія, Угорщина, Португалія і навіть Індія і Ізраїль)
 показать весь комментарий
 
Е ! Тiльки чому вони на козломордiй мовi ?
 показать весь комментарий
 
Тому, що на мові сидять кацапи. Українці розмовляють українською мовою!
 показать весь комментарий
 
 
Сколько партий сменил этот приспособленец-патриот?...
 показать весь комментарий
 
ну дык это нормально....
Сначала заменяем дерьмо оккупантов своим дерьмом, после появляется качество, ну а потом смотрим только свои фильмы и фильмы необъятного мирового кинематографа в хорошем качестве...
Были и до этого экземпляры хороших украинских фильмов..., но с всякими Табачниками о развитии бурном не могло быть и речи конечно...
Помню еще года 3 назад в машине включал радио на современную попсу - часто кошки орали на украинском языке... - а сейчас уже да..., таланты и хорошие исполнители появились в заметном количестве...
 показать весь комментарий
 
 
Да уж... Есть классные фильмы! Мне киндер до сих пор вспоминает наш совместный поход на шедевральный фильм "Бобот".Раніше говорили, що українського кіно немає. Зараз кажуть, що є погані фільми, але є і класні, - Кириленко - Цензор.НЕТ 5596
 показать весь комментарий
 
 
Чи варто звертати увагу на тих, хто говорить про відсутність українського кіно? Це теж саме, як звертати на рюмсання зрадоботів щодо маленької платні від ботоксної особи😄
 показать весь комментарий
 
 
Украина - страна победившей бюрократии...
Это - типичный национал-представитель...
 показать весь комментарий
 
 
фильмы это малая часть беды, я вам пан Кириленко идею подкину, заставить каждый Каждый ваш говно тв канал закупать сериалы хоть у нетфликса хоть у кого в украинской озвучке, про фильмы он рассуждает, говноканалы с битвой экстрасенсов и прочей ху..той типа пусть говорят, это же треш, с тв разберитесь закройте его вообще, либо лишайте избирательных прав тех кто смотрит телеканал Украина, стб и прочую пое..нь типа интера, теперь что до кино, тут ситуация такая, про что снимать собрались? зациклиться на истории не вариант, блокбастеры шедевральные тупо не потянете, так зачем плодить и содержать всю эту звездобратию, великий сериал "Друзья" в украинской озвучке просто ох..енен, соберите команду на озвучку и вперед, но нет мы не умеем снимать но будем деньгами вкладываться
 показать весь комментарий
 
 
В развитых странах тоже в телеэфире полно шоу для дегенератов. И они очень популярные. Рядовой обыватель в тех же штатах ЦНС имеет не сильно лучше нашего типичного пузатого жлоба. Да даже в Японии всякие шоу в прайм тайм у вменяемого человека способны вызвать рвоту. Так что это общий тренд.
 показать весь комментарий
 
 
так то оно так, да не совсем так, подобные говношоу в стране со стабильной системой возможны, наверное, хотя я бы расстреливал, это беда, это показатель пересыщенности общества, когда смотрят подобное говно от скуки это одно, но когда эту ****** смотрят чтоб заглушить свои моральные проблемы это уже бидапечаль
 показать весь комментарий
 
Славко, тебя и в преподаватели начальных классов не возьмут...
 показать весь комментарий
 
вице.. министр по гуманитарным вопросам высказывает мысли о кино, наверное министр культуры руководит армией, министр обороны - устраивает феерверки тоже при деле, министр мвд что-то покупает, все заняты, только не своим делом, видимо чтобы ответственности не было. только за бездействие иногда тоже сажают (возможно, правда, пока не у нас).
 показать весь комментарий
 
Поясніть як розпізнати українське кіно чи россійське? Хто там їх сортує , нехай пояснить.
 показать весь комментарий
 
Хоть один классный - в студию. Лично видел четыре за последний год. Коллеги - еще больше. Все - технически крепкое, но бесвкусное и одноразовое кино.
 показать весь комментарий
 
 
Донбас Лозниці - отримав нагороду Каннського кінофестивалю.
 показать весь комментарий
 
От хай Канський фестиваль сам це кіно і дивиться.
 показать весь комментарий
 
Этот бездельник и демагог вместе с беспомощной министеркой образования на ровном месте развалил до основания высшее образование и теперь взялся за кино.
 показать весь комментарий
 
 
Худсовет работает на износ. Но сериал со Свинарчуком-Галахвастовым получился действительно впечатляющий.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаньше говорили, что украинского кино нет. Сейчас говорят, что есть плохие фильмы, но есть и классные, - Кириленко
 
 
 
 
 
 вверх