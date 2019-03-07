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 Политика Украины, Общество
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 150 пропагандистских наименований попали под запрет ввоза в Украину после введения в 2017-м контроля литературы из РФ, - Кириленко

С 2017 года 150 наименований российских пропагандистских книг попали в запретный список.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

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Он отметил, что после принятия в 2017 году правительственного закона, которым вводилось требование получать разрешение на ввоз книг из РФ, 150 наименований пропагандистской литературы попали под запрет ввоза в Украину.

При этом, общий тираж этих 150 запрещенных книг составлял более полумиллиона экземпляров.

"Это, кстати, ни много ни мало. 650 500 экземпляров - тираж, который должны были завезти в Украину", - сказал Кириленко.

Полный текст интервью с Вячеславом Кириленко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3115528
 
   
 Топ комментарии
 
Російська пропаганда нам не потрібна.
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и наркоту разрешить в свободную продажу.

люди ж разберутся, шо она вредная
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А мне очень хотелось посмотреть сериал "Танкист". Вот хотелось мне посмотреть на то, как танки БТ выглядели в бою. Дома- не смог, а вот в Гане- смог, легко. Не увидел там ничего против Украины, кстати. Да и ваааще- отменный фильмец!
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Запретить... ограничить... не разрешить...
работа не пыльная, но денежная...
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и правильно...а то взяли у кацапни моду на флешмобы.вот последний из них-ребенок от губернатора 150 пропагандистских наименований попали под запрет ввоза в Украину после введения в 2017-м контроля литературы из РФ, - Кириленко - Цензор.НЕТ 565.снохачи,мля...

150 пропагандистских наименований попали под запрет ввоза в Украину после введения в 2017-м контроля литературы из РФ, - Кириленко - Цензор.НЕТ 8163
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Російська пропаганда нам не потрібна.
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и наркоту разрешить в свободную продажу.

люди ж разберутся, шо она вредная
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Мария Захарова обвинила Нидерланды в желании заработать на продажах марихуаны. «Это приведет к ослаблению государственного контроля над распространением наркотических средств», - заявила она.

150 пропагандистских наименований попали под запрет ввоза в Украину после введения в 2017-м контроля литературы из РФ, - Кириленко - Цензор.НЕТ 3161
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немного подфотошопить и подойдет под наши реалии. политический вектор может меняться а враги они такие всегда есть 150 пропагандистских наименований попали под запрет ввоза в Украину после введения в 2017-м контроля литературы из РФ, - Кириленко - Цензор.НЕТ 4807
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Вычищать, вычищать и ещё раз вычищать Украину от этого дерьмища, нещадно...
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Сколько партий сменил этот приспособленец-патриот?...
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А мне очень хотелось посмотреть сериал "Танкист". Вот хотелось мне посмотреть на то, как танки БТ выглядели в бою. Дома- не смог, а вот в Гане- смог, легко. Не увидел там ничего против Украины, кстати. Да и ваааще- отменный фильмец!
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Запрещено не то, что против Украины.
Запрещено то, что про ВОВ.
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Не скажите. Не всё запрещено. А вот "Танкист"- таки под запретом оказался.
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Максим d6e7afe2 - такой войны ВОВ не было....

Была 2-я мировая и началась она с оккупации Польши..., и даже еще раньше..
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А у тебя интернет по таллонам и именно поэтому ты смотришь сериалы по телеку
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Это у тебя по таЛЛонам, понял?! Вот и свободен, знаток сраный. Иди, попробуй посмотреть, в ИНЕТе.
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Вот вам свежая подборочка новых кацапских фейков и скрепного абсурда (осторожно, расчленённая берёзка в наличии!)
Чужая Coca Cola / Как российские фейки влияют на людей / наноклей, герб, стакан Путина | Вечер с Яниной Соколовой #16

😍😍😍
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Посмотрел сегодня фильм Т34.Украинский экипаж бьёт фашистов.Чего запрещали??
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Да-да... странно, правда. Вроде и родина танка- Украина. А вот подишь ты- надо запретить!
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Тоді Україна була під окупацією москви а воювали за Україну воїни УПА. А забороняти треба все москальське
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Понятно. А танком гордиться не надо, да? Лучшим танком всех времен и народов. Ты дурак? Ты- дурак. Нашел чем хвастать.
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За кого воюет "украинский экипаж" - за Украину?
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Лейб Маркович - не смотрел фильм...

А с чего он начался?
С вторжения СССР в Финляндию, аннексии Прибалтики , или с вторжения в Польшу вместе с фашистами?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины150 пропагандистских наименований попали под запрет ввоза в Украину после введения в 2017-м контроля литературы из РФ, - Кириленко
 
 
 
 
 
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