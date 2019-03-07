 150 пропагандистских наименований попали под запрет ввоза в Украину после введения в 2017-м контроля литературы из РФ, - Кириленко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

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Он отметил, что после принятия в 2017 году правительственного закона, которым вводилось требование получать разрешение на ввоз книг из РФ, 150 наименований пропагандистской литературы попали под запрет ввоза в Украину.

При этом, общий тираж этих 150 запрещенных книг составлял более полумиллиона экземпляров.

"Это, кстати, ни много ни мало. 650 500 экземпляров - тираж, который должны были завезти в Украину", - сказал Кириленко.

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