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Все про:Днепропетровщина (1322) налоговая милиция (1564) фальсификат (306) ГФС (3144)

 Организаторам производства и сбыта алкогольного фальсификата объявлено о подозрении на Днепропетровщине. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили подозрения организаторам незаконного производства и реализации фальсифицированного алкоголя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Организаторам производства и сбыта алкогольного фальсификата объявлено о подозрении на Днепропетровщине 01

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые в одном из гаражных боксов региона организовали подпольное производство алкоголя. Изготавливали фальсификат путем смешивания этилового спирта с водой с добавлением пищевых красителей и ароматизаторов.

Готовый товар разливали в пластиковую тару и реализовывали через подконтрольную сеть продовольственных магазинов, интернет и мессенджеры.

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По результатам обысков, проведенных в местах производства и хранения фальсификата, из незаконного оборота изъято 1 тыс. 750 литров спирта, почти 4,7 тыс. литров фальсифицированных ЛВИ и почти 107 тыс. пачек табачных изделий, а также пустую тару и оборудование для незаконного производства и разлива алкоголя.

Организаторам производства и сбыта алкогольного фальсификата объявлено о подозрении на Днепропетровщине 02

Всего изъято подакцизных товаров на 5 млн 320 тис. грн.

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Трем организаторам противоправной деятельности объявлено подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ст.27 ч.3, ст.28 ч.3, ст.204 ч.1, ст.204 ч.2 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3115524
 
 
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А кто-же будет пить воду по 100 гривен ,при чём водку крайне стрёмного качества ... Организаторам производства и сбыта алкогольного фальсификата объявлено о подозрении на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 6796
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Сигарет жаль. 107 тисяч пачок , все рівно набагато дешевші.Цікаво. в 2024 році, коли пачка дешевих сигарет коштуватиме 100 гр ,чи досягне пенсія звичайної людини 3000 гривень?
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5 лет каждый день пишут подобные статьи
но за 5 лет нет ни одного упоминания о том что кого-то наказали
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаОрганизаторам производства и сбыта алкогольного фальсификата объявлено о подозрении на Днепропетровщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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