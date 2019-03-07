 Организаторам производства и сбыта алкогольного фальсификата объявлено о подозрении на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Рубеж" и расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые в одном из гаражных боксов региона организовали подпольное производство алкоголя. Изготавливали фальсификат путем смешивания этилового спирта с водой с добавлением пищевых красителей и ароматизаторов.

Готовый товар разливали в пластиковую тару и реализовывали через подконтрольную сеть продовольственных магазинов, интернет и мессенджеры.

Смотрите: Организаторов подпольного производства алкогольного фальсификата будут судить на Черкасщине. ФОТО

По результатам обысков, проведенных в местах производства и хранения фальсификата, из незаконного оборота изъято 1 тыс. 750 литров спирта, почти 4,7 тыс. литров фальсифицированных ЛВИ и почти 107 тыс. пачек табачных изделий, а также пустую тару и оборудование для незаконного производства и разлива алкоголя.

Всего изъято подакцизных товаров на 5 млн 320 тис. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Налоговики передали в суд дело организаторов подпольного цеха, у которых изъяли 7,5 тонн фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Трем организаторам противоправной деятельности объявлено подозрение в совершении правонарушений, предусмотренных ст.27 ч.3, ст.28 ч.3, ст.204 ч.1, ст.204 ч.2 УК Украины.