 ФСБ направила на психиатрическую экспертизу уже восемь украинских моряков

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня ФСБ провела следственные действия в отношении двух украинских военнопленных моряков - Василия Сороки и Виктора Беспальченко. Их также решили отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, как ранее шесть других моряков.

"Следственное управление ФСБ России сегодня провело следственные действия в отношении ещё двух украинских военнопленных моряков: Василий Сорока, Виктор Беспальченко. Как и в отношении шестерых военнопленных в предыдущие дни, сегодня двум военнопленным были представлены для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - написал Полозов.

По его словам, сторона защиты настаивает на обеспечении присутствия адвоката при проведении этой экспертизы.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.