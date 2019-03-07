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 Общество, За рубежом
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 ФСБ направила на психиатрическую экспертизу уже восемь украинских моряков

Следственное управление ФСБ России решило отправить на психиатрическую экспертизу восемь украинских моряков.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня ФСБ провела следственные действия в отношении двух украинских военнопленных моряков - Василия Сороки и Виктора Беспальченко. Их также решили отправить на психолого-психиатрическую экспертизу, как ранее шесть других моряков.

"Следственное управление ФСБ России сегодня провело следственные действия в отношении ещё двух украинских военнопленных моряков: Василий Сорока, Виктор Беспальченко. Как и в отношении шестерых военнопленных в предыдущие дни, сегодня двум военнопленным были представлены для ознакомления постановления о назначении амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы", - написал Полозов.

По его словам, сторона защиты настаивает на обеспечении присутствия адвоката при проведении этой экспертизы.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Также на Цензор.НЕТ: Адвокаты украинских моряков готовят пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ, - Полозов

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3115523
 
 
 Топ комментарии
 
чхали на все конвенции.. на предупреждения и требования...
чхали... это я еще легко сказал...культурно
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Раша под руговодством е*нутого психопата творит беспредел и пытается облечь это в личину законности...
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твари касабские хотят сломать наших Украинских Воинов...
лоботомисті чертові!
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чхали на все конвенции.. на предупреждения и требования...
чхали... это я еще легко сказал...культурно
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Потому, что нет никакой ответственности за нарушения.
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Раша под руговодством е*нутого психопата творит беспредел и пытается облечь это в личину законности...
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твари касабские хотят сломать наших Украинских Воинов...
лоботомисті чертові!
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Воины едут в гробах к матерям защищая нашу замученную Украину психопатом пуйлом, а эти выполняющие поручение зная наперед последствия(хотя может им пообещали что до Нового Года вернутся домой) получили по 100000 и прощай.
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наверное хотят выяснить почему они не стреляли в ответ, когда по ним стреляли...
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Пациенты дурдома, а все обитатели мордора ими являются, считают сумасшедшими всех окружающих
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ФСБ РФ дурдом где служат наркоманы психопаты и убийцы...
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'Когда россияне, наконец, выбросят ботоксную крысу из Кремля, они подсчитают, что стоили России санкции и ужаснутся.
Они не просто вернут Крым - они на коленях будут умолять Украину принять его обратно...' Наша Канада 🇨🇦 👍
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Как бы печально это не звучало, но если выбирать 20 лет федеральной тюрьмы раиси(жизнь у них там закончится) и опять пятно трусости и предательства на ВМСУ после Крыма лучше бой с высоко поднятой головой ребята стали бы настоящими Героями на века а так,,,,,,,,,Капитан 1 ранга Юрий Борисович Олефиренко Командир 73 центра СПН ВМСУ погиб героем защищая УКРАИНУ тогда кто он???? Если эти герои
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Цензор.НЕТНовостиОбществоФСБ направила на психиатрическую экспертизу уже восемь украинских моряков
 
 
 
 
 
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