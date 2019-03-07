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 Законопроект о гастролях в РФ так и не принят. После скандала с MARUV обратились в ВР с просьбой срочно сделать это, - Кириленко

Вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко считает, что вопрос с принятием законопроекта для регулирования гастрольной деятельности на территории РФ как никогда актуален.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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Кириленко напомнил, что в феврале прошлого года был зарегистрирован законопроект, разработанный в правительстве с участием общественности, посвященный особенностям осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории РФ. Его внесли в парламент, где он прошел необходимые этапы и остановился.

"Сейчас этот вопрос снова встал во всей своей актуальности. И на днях, когда мы дали Госкомтелерадио и НОТУ поручение изменить правила отбора (на Евровидение. - Ред.), мы также обратились в Верховную Раду Украины с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект №8085, который регулирует вопросы гастролей на территории государства-агрессора", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что в большинстве случаев гастролерами могут быть люди популярные, которые таким образом "становятся свидетельством того, что, мол, ничего страшного между Украиной и Россией не происходит; есть только гастроли, концерты и дружба".

"Это мечта российской пропаганды. А самая большая мечта российских пропагандистов, чтобы на конкурсе такого уровня, как Евровидение, на весь мир представитель Украины озвучивал подобные тезисы. Что более чем могло случиться в этом году", - подчеркнул Кириленко.

Полный текст интервью с Вячеславом Кириленко читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3115522
 
   
 Топ комментарии
 
если бы с самого начала закрыли границу и въезд и на выезд тогда можно было бы о чем-то говорить...а так...раз транспорт ходит и ходит не пустой, раз торгуют и покупают почему торговать талантом не то же что и колбасой-конфетами-запчастями к вертолетам?
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Я человек простой: вижу Марув - зову медведя.

Законопроект о гастролях в РФ так и не принят. После скандала с MARUV обратились в ВР с просьбой срочно сделать это, - Кириленко - Цензор.НЕТ 5807
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пАтап и сердючка будуть протиф!
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еще пару лет назад вроде нормальный дядька был...Что у него может быть общего с вятровичем?
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Срочно сделать что ?
Запретить законом выезд Марув ? Или артистов эстрады, или артистов цирка ? А как быть с штукатурами, плиточниками, экскаваторщиками. Как можно запретить работать в рф конкретному человеку или конкретной специальности ?
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Штукатуры и плиточники регулярно дают интервью на всероссийских каналах и говорят о дружбе братских народов ?
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Не нужно запрещать. Наоборот. Едьте!, но на границе здайте украинский паспорт и получите "сертификат недогражданина" и никогда больше не участвуйте в выборах, а все социальные услуги получайте по отдельной сетке для "недограждан". Все кого устраивает "вид на жительство" вместо гражданства могут беспрепятственно работать во вражеской стране. В результате мы будем вести учет всех прокацапленных придурков официально и в случае чего сразу же с ними разберемся в первую очередь.
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Правильно. Торговать с агрессором могут только власть имущие. Быдло должно слушаться.
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Да не нужно сдавать паспорты, кто хочет сшибать деньгу на мокшании - это его выбор.
Просто, после фиксации такого факта, никаких контрактов в Украине, так или иначе связанных с бюджетом, либо представительскими функциями. Никаких наград, а те, что были аннулируются. Никаких финансовых/налоговых льгот. При гастролях по Украине собирать доп сбор на армию. Да и все. Пусть развлекают оленеводов, хоть до ус ра чки.
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Согласен только при одном условии - каждому на лбу наколоть жирно слово "***".
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А шо там в плане взаимообмена во время войны с немецкими фашистами было. Может надо воспользоваться опытом.
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Знаю тут одного специалиста сварщика, ездит по вахтам к кремлядям северный поток строить.
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Таких специалистов там даже по официальной статистике больше миллиона.
Вот мне и интересно почему сварщик и т.д. вольный человек а артист крепостной ?
И по какому критерию они будут определять артистов ?
Ну вот у меня друг играет на гитаре, вобще то он работает инженером, но иногда выступает, в т.ч. на концертах, кто он ?
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Твой друг - непубличная персона. Критерий простой: количество просмотров на ТВ или в Интернете. Если твой друг победит в каком-нибудь конкурсе или начнет собирать хотя бы небольшие залы слушателей - вот тогда можно говорить о запрете представлять Украину в мордоре.
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Т.е. если человек чего то добился, его надо надо посадить на цепь.
Я правильно понял Ваше виденье развития общества ?
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Человек может доказать теорему Ферма, решить проблему холодного термояда или изобрести вечный двигатель. Но если при этом он пропагандирует "дружбу между братскими народами" - вот за это он должен ответить по законам Украины. И да - это не я такой кровожадный фашист, как это любят представлять такие как ты. Это результат действий того самого "братского народа", который в очередной раз выбрал власть, уничтожающую украинцев и Украину.
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А с чего Вы взяли, что она там должна или представляет Украину ? У неё все песни абсолютно аполитичны, к тому же на английском. Может она просто зарабатывает деньги. Она ж не народный артист на бюджетной зарплате, тем согласен, нужно запретить там выступать, по крайней мере в рабочие время, хотят выступать пусть берут отпуск и едут туда за свои выступают, Украина не должна оплачивать там их гастроли. А если человек едет сам за свои, то нужно или запрещать всем или никому, а не это хороший штукатур-пусть сидит тут получает субсидию, а это плохой-пусть едет.
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Ехать надо к друзьям, а не врагам. Мне например не только не хочется, просто претит. Нормальный человек к врагам работать и выступать не поедет, вывод напрашивается сам.
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Мы не обсуждаем моральную сторону вопроса. Я всего лишь имел ввиду, что это полнейшая глупость, в 2019 вводить крепостное право для людей определенной специальности.
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Пипец какой-то! Заробитчанам значит в кацапстане на стройках можна зарабатывать а вот артистам на сцене - нет!
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Заробитчани в мире всю Украину не представляют,сами себя если только когда кирпичи кладут. ***** и борода.
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Песня что? В одно ухо влетела, в другое вылетела. А вот газопроводы,кирпичные кладки, буровые, сделанные трудолюбивыми руками украинцев останутся в РФ,
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А россия останется,ты так за неё переживаешь?
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Вы можете назвать хоть 1 песню Марув в которой она представляла Украину (не важно хорошо или плохо, просто представляла), а не просто работала в своем жанре ?
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Короче, кому война кому войнушка.Это как в ВОВ за СССР попела,а потом поехала к гитлеру деньги зарабатывать с концертами.Странные вы люди.
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Назовите ПОЖАЛУЙСТА 1 песню Марув в которой хоть как то упоминается Украина ?
ПОЖАЛУЙСТА, а потом обсудим "Это как в ВОВ за СССР попела".
Если уж Вы вспомнили ВОВ, то может Вы допускаете сварщика:
"здесь танки свариваю, потом поехал варю в Берлине, потом сюда приехал"
или варить можно, главное при этом не петь ?
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Я человек простой: вижу Марув - зову медведя.

Законопроект о гастролях в РФ так и не принят. После скандала с MARUV обратились в ВР с просьбой срочно сделать это, - Кириленко - Цензор.НЕТ 5807
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если бы с самого начала закрыли границу и въезд и на выезд тогда можно было бы о чем-то говорить...а так...раз транспорт ходит и ходит не пустой, раз торгуют и покупают почему торговать талантом не то же что и колбасой-конфетами-запчастями к вертолетам?
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Эх Вася, Вася, ну очень толсто.
Давай, поднатужься там, что-ли, а то дядя повар не оплатит твои старания
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надо бы Марув законодательно запретить шляться в Россию, бо окупанта...и чтоб юбки менее вызывающие одевала...и чтоб не только она, а и все остальные...
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Про юбки - скрепно.
Не останавливайтесь, реквестирую список разрешённой одежды и причёсок.
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Это ж сколько пользы один только Кириленко приносит нашей стране!
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скорее запретят кириленко на должности вицепремьера
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А что будет написано в этом законе? Запрет на гастроли? Пускай едут. Разве можно законодательно запретить человеку быть предателем родины?
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В этом законе будет прописана ответственность за "публичное отбеливание образа страны-агрессора в масс-культуре". За каждый случай - по миллиону гривень штрафа.
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Гроши готовь. Кто-то ж должен вернуть за срыв.
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Вот этим нас тихонечко подводят,что у нас гражданская война
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Вот вам свежая подборочка новых кацапских фейков и скрепного абсурда (осторожно, расчленённая берёзка в наличии!)
Чужая Coca Cola / Как российские фейки влияют на людей / наноклей, герб, стакан Путина | Вечер с Яниной Соколовой #16
😍😍😍
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Я хочу "железный занавес" с кацапами и поэтому всегда голосовал и буду голосовать за этнических украинцев, а не за яценюков и кацапов. Яценюкам нужно чтобы украинцы рвали на куски кацапов, а они в это время грабили обе стороны. Кацапам очень хочется натравить украинцев на жидов и поляков и положить страну под ***** под видом псевдославянской солидарности (вспомните Колиивщину). А вот украинцам нужно чтобы в Украине был Президентом украинец, а во всех органах власти украинцев было прямо пропорционально составу населения - 78%. Яценюков в стране 0,1%. Почему их в Кабмине 66%, а ВР 43%? Кацапов в стране 17%. Почему их в Кабмине 18% а в ВР аж 34%? Получается что инородное меньшинство захватило власть и действует исключительно в своих собственных интересах против этнического большинства страны. Чему ж Вы удивляетесь проголосовав за инородца с "запасным аэродромом" в чужой стране, которому на вас плевать?
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Марув - патриотка Украины. Кириленко - ватница.
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І де ж був цей Кириленко у 2016 році, коли Джамала виграла Нацвідбір? Чому не заявив наступного дня, що вона у 2015 році виступала у Сочі, а тому не має морального права брати участь у Стокгольмі?! Скільки б грошей зекономив державі на проведенні ** у Києві у 2017 році!
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Да и Усик в мацкве выступал в 2018, все кричали ГЕРОЙ.
В этой стране черное легко назовут белым и наоборот.
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Мля, ну что за глупости?
По любому поводу надо принимать закон.
О подзаконных актах - постановлениях правительства и указах президента уже никто и не вспоминает.
Между тем, это основные виды актов регулирующие нашу жизнь.
Невозможно по каждому поводу принимать закон.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о гастролях в РФ так и не принят. После скандала с MARUV обратились в ВР с просьбой срочно сделать это, - Кириленко
 
 
 
 
 
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