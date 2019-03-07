 Законопроект о гастролях в РФ так и не принят. После скандала с MARUV обратились в ВР с просьбой срочно сделать это, - Кириленко

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ.

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Кириленко напомнил, что в феврале прошлого года был зарегистрирован законопроект, разработанный в правительстве с участием общественности, посвященный особенностям осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории РФ. Его внесли в парламент, где он прошел необходимые этапы и остановился.

"Сейчас этот вопрос снова встал во всей своей актуальности. И на днях, когда мы дали Госкомтелерадио и НОТУ поручение изменить правила отбора (на Евровидение. - Ред.), мы также обратились в Верховную Раду Украины с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект №8085, который регулирует вопросы гастролей на территории государства-агрессора", - отметил вице-премьер.

Он добавил, что в большинстве случаев гастролерами могут быть люди популярные, которые таким образом "становятся свидетельством того, что, мол, ничего страшного между Украиной и Россией не происходит; есть только гастроли, концерты и дружба".

"Это мечта российской пропаганды. А самая большая мечта российских пропагандистов, чтобы на конкурсе такого уровня, как Евровидение, на весь мир представитель Украины озвучивал подобные тезисы. Что более чем могло случиться в этом году", - подчеркнул Кириленко.

Полный текст интервью с Вячеславом Кириленко читайте ЗДЕСЬ.