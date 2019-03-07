 Законопроект о гастролях в РФ так и не принят. После скандала с MARUV обратились в ВР с просьбой срочно сделать это, - Кириленко

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Кириленко напомнил, что в феврале прошлого года был зарегистрирован законопроект, разработанный в правительстве с участием общественности, посвященный особенностям осуществления гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории РФ. Его внесли в парламент, где он прошел необходимые этапы и остановился.
"Сейчас этот вопрос снова встал во всей своей актуальности. И на днях, когда мы дали Госкомтелерадио и НОТУ поручение изменить правила отбора (на Евровидение. - Ред.), мы также обратились в Верховную Раду Украины с просьбой безотлагательно рассмотреть законопроект №8085, который регулирует вопросы гастролей на территории государства-агрессора", - отметил вице-премьер.
Он добавил, что в большинстве случаев гастролерами могут быть люди популярные, которые таким образом "становятся свидетельством того, что, мол, ничего страшного между Украиной и Россией не происходит; есть только гастроли, концерты и дружба".
"Это мечта российской пропаганды. А самая большая мечта российских пропагандистов, чтобы на конкурсе такого уровня, как Евровидение, на весь мир представитель Украины озвучивал подобные тезисы. Что более чем могло случиться в этом году", - подчеркнул Кириленко.
Запретить законом выезд Марув ? Или артистов эстрады, или артистов цирка ? А как быть с штукатурами, плиточниками, экскаваторщиками. Как можно запретить работать в рф конкретному человеку или конкретной специальности ?
Просто, после фиксации такого факта, никаких контрактов в Украине, так или иначе связанных с бюджетом, либо представительскими функциями. Никаких наград, а те, что были аннулируются. Никаких финансовых/налоговых льгот. При гастролях по Украине собирать доп сбор на армию. Да и все. Пусть развлекают оленеводов, хоть до ус ра чки.
Вот мне и интересно почему сварщик и т.д. вольный человек а артист крепостной ?
И по какому критерию они будут определять артистов ?
Ну вот у меня друг играет на гитаре, вобще то он работает инженером, но иногда выступает, в т.ч. на концертах, кто он ?
Я правильно понял Ваше виденье развития общества ?
ПОЖАЛУЙСТА, а потом обсудим "Это как в ВОВ за СССР попела".
Если уж Вы вспомнили ВОВ, то может Вы допускаете сварщика:
"здесь танки свариваю, потом поехал варю в Берлине, потом сюда приехал"
или варить можно, главное при этом не петь ?
Давай, поднатужься там, что-ли, а то дядя повар не оплатит твои старания
Не останавливайтесь, реквестирую список разрешённой одежды и причёсок.
Милости просим!
Чужая Coca Cola / Как российские фейки влияют на людей / наноклей, герб, стакан Путина | Вечер с Яниной Соколовой #16
😍😍😍
В этой стране черное легко назовут белым и наоборот.
По любому поводу надо принимать закон.
О подзаконных актах - постановлениях правительства и указах президента уже никто и не вспоминает.
Между тем, это основные виды актов регулирующие нашу жизнь.
Невозможно по каждому поводу принимать закон.