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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1842) Нафтогаз (2637) Гройсман (4614) Коболев (300)

 Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман

Условия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", который был подписан в 2016 году, не устраивают правительство, потому что государство не может платить в 3-4 раза больше, чем получают аналогичные менеджеры в аналогичных компаниях ЕС.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал журналистам в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Контракт на тех условиях, на которых он был заключен и подписан в 2016 году - за день или два до назначения нашего правительства, предусматривал ряд условий, которые не устраивают ни общество, ни правительство. В этом контракте предусмотрена возможность выплаты заработной платы менеджмента в 3-4 раза больше, чем аналогичному менеджменту в аналогичных компаниях ЕС. Мы не можем платить в 3-4 раза больше, чем получают коллеги в европейских странах", - отметил Гройсман.

В то же время он отметил, что в этом контракте нет конкретно определенной цели, которую должен достичь менеджмент, поэтому правительство решило заключить новый контракт с новым руководством.

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"Во-первых, не заоблачная, а реальная и рыночная заработная плата. Во-вторых, должны быть определены конкретные задачи для менеджмента. Кроме того, проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на транзит газа и продолжение транзита с января 2020 года.

Сегодня, 7 марта, отделения не произошло, хотя решение принято в июле 2016 года. Еще одна задача, которую мы, как акционер, ставим перед руководством компании, - радикально увеличить добычу украинского газа, чтобы мы могли отказаться от импорта и это могло бы системно повлиять на снижение цен на газ. Такое требование будет прописана в новом контракте ", - сказал премьер-министр.

Читайте также: Объявленный Кабмином конкурс на должность главы Нафтогаза не соответствует украинскому законодательству, - Коболев

Напоминаем, в среду, 6 марта, правительство заявило, что 22 марта заканчивается контракт с Коболевым, поэтому с 23 марта Кабмин объявит о проведении конкурса на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3115521
 
   
 Топ комментарии
 
Бедный кабмин....
Уволить и.о. министра здравоохранения есть возможности, но нет желания.
Уволить главу "Нафтогаза" есть желание, но нет возможностей.
Придется выпить...
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Опять врешь-- в 30-40 раз с такими премиальными Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3594
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ЗРАДА! Терміново потрібно зробити так що їм зарплатню платив газпром! Звичайно тоді вони і відстоювати будуть інтереси газпрома
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их там касабі покупают сразу натурой...месторождениями..или потоками...северніми!
а нашим нужно хвості подкрутить, закон принять "по обагощениию" и віполнять его !
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Бедный кабмин....
Уволить и.о. министра здравоохранения есть возможности, но нет желания.
Уволить главу "Нафтогаза" есть желание, но нет возможностей.
Придется выпить...
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вінавати папереднікі... "А я тут не при чём,совсем я не при чём"...(с)
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в Европе за час по минимуму -4 евро . за 8 часов если в гривнах -947 гр\день так это неквалифицированный минимум в Болгарии.а рыжий кобель нафтогазовский 7 чисел до запятой в месяцЗарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5582
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газ по цене люссельдорф+, и зарплаты по той же формуле.
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обзавидовался?
а чего ж раньше не вскинулся?
некогда было...или и на тебя золотой дождь брызгал
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)) рядом с золотым дождём:
отдел кадров кабинета министров
- какой общий стаж работы по специальности?
- я же устраиваюсь на должность уборщицы.
- почему вы решили убирать именно наш туалет?
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***
ворчит уборщица в кабмине:
- в толчок попасть не могут...страной хотят управлять... сначала перцем научитесь...
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))))))) это уже хто то из джуниоров попадать не научился. их оццов и дедав савецкая власть хоть сцать стоя научила.
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Владимир, так все те компании лежат под «Газпромом» и сцутся «Газпрома».
А Коболев положил на великий «Газпром».
Так что, ему еще и доплатить надо.
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Давно казав, що Нафтохаз - це такий собі "маленький газпромчик по-українськи", а тепер і "арбітражне вялічіє" поперло, судячи з висерів ботів кобилєва.
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Коболєв не поганий менеджер..... але виплачувати їм захмарні премії, з виграної в грязьпрому справи, було не варто.... адже це заслуга юристів, в не коболєвих, вітренків і інших.... тим більше, що Україна ще не отримала цих виграних коштів
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А в скільки разів більше Гройсман надбав статків у порівнянні з керівниками урядів інших країн Європи?
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ніскільки.... спробуйте пригадати хоча б один корупційний скандал з його участю
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Грося, так и карты тебе в руки. Не продлевай контракт, и делов-то.
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Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман.

Ну и что? Зато у них нет и таких "крутых" менегеров, как кобелев и витренко. Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5215
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Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман

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ГРОЙЦМАН!!! ТАК ТЫ ЖЕ ЕЕ ИМ САМ УСТАНОВИЛ!!!

КРОМЕ ТОГО ТЫ УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ОБ ЭТОМ ГОВОРИШЬ НО НЕ ДЕЛАЕШЬ!!!

А ТЕПЕРЬ ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ВЫБОРОВ НА ЭТОМ НАДУМАЛ ПОПИАРИТЬСЯ. Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6124

Кабинет министров пересмотрит заработную плату председателя НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, это произойдет в марте, когда истекает контракт нынешнего главы Нафтогаза.
"Я не буду поддерживать заоблачных заработных плат руководителям компаний. При пересмотре контрактов, который состоится по Нафтогаза в марте, меня интересовать условия оплаты труда руководителей национальных компаний. Мы будем достаточно жесткими", - отметил Гройсман.
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В чем проблема? - делайте как во всех цивилизованных станах - разница между минимальной и максимальной зарплатой госслужащих - в 10-15 раз.
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Петро-ліксєїч, випишіть і госі) шось, пацан старається, таку ж фігню, як і ви втирає))))
хоч пару лімонів, а то він вже схуднув! Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3526
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как это кабмин не может влиять на зарплату служащего государственного предприятия? Вова, это ты: " Я научу вас страной руководить?"
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Эти твари вонючие устроили просто пир во время чуму и пляски на крови и костях уничтоженных ими людей а сейчас они будут нам друг про друга сказки рассказывать.
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хоть в этом европу обошли..ну а так они везде воруют, только дела нафтогаза волею случая (или волею Юлии) Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4178 публичными стали
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Вспомнился анекдот
- Сколько лет ты живешь за мой счет, в моей квартире, я, не получив от тебя ни копейки, тебя кормлю, одеваю, обстирываю, не говоря уж о том, что с тобой сплю!
- И ты ещё называешь меня неудачником!?

Че то меня на веселое сегодня тянет!
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Аваков уже откровенно на ножах с Порошком, Грося жестко и настойчиво наезжает на Коболева, прикольные разборки
Там с понедельника чо-то намечается, походу услышым немного громких заяв))

P.S. для некоторых порохоботов женского пола: да, я могу написать "жы" "шы" через "ы" и мне пох
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сам підписував устав нафтогазу, сам хвалився наглядовою радою і тепер переводить у ручне управління, бо передумав... чисто совковий підхід...
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А нахрена нужен такой Кабмин, который только влияет на зарплаты простых украинцев, но ничег не может сделать с этим подсвинком.?
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Еще одна задача, которую мы, как акционер, ставим перед руководством компании, - радикально увеличить добычу украинского газа, чтобы мы могли отказаться от импорта и это могло бы системно повлиять на снижение цен на газ. Такое требование будет прописана в новом контракте ", - сказал премьер-министр.

Грося понял кто будет президентом? Зарплата керівництва "Нафтогазу" в 3-4 рази вища, ніж в аналогічних компаніях ЄС, - Гройсман - Цензор.НЕТ 886
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Все три года Гройсман не знал о зарплатах , или недавно прозрел ? Предвыборное прозрение
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А во сколько раз средняя зарплата по Украине меньше, чем в ЕС ?
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Зарплата Кобеля за 2019 год 341 МИЛЛИОН !!!!! Грн. Это 0,03 % годового бюджета Украины. Таких соотношений зарплаты ГОСУДАСТВЕННОГО чиновника нет не только в Европе , но и в Африке. Такая зарплата это просто издевательство при таких ценах на газ !!!!!
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Банальна заздрість."На єго мєстє должен бил бить я !"
А люмпен підтримає.
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Вы зайдите сейчас в Укр. Нет и почитайте в их новостях зарплаты руководителей стран - если коротко, эта гнида Нафтогазовская обошла практически всех в мире! Это даже не дно, Марианская впадина какая-то.
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Прошло всго лишь 3 года, и вдруг, перед выборами, они прозрели?!? Аллилуйя!!!
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И это при том что грося сравнивает частные Европейские газовые компании с державным нафтогаЗом.
А ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ ЧЕСТНО ЗАРПЛАТЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОССЛУЖАЩИХ И НАШЕГО ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ коболева ТО НА ТАКОЕ ЧЕСТНОЕ СРАВНЕНИЕ ЯЗЫК ДАЖЕУ гроси НЕПОВОРАЧИВАЕТСЯ. 😂😅😂

по сравнению с Украинским гениальным держслужбовцем коболевым, и ИЛОН МАК, и БИЛ ГЕЙТС ПРОСТО НИЩЕБРОДЫ. ПОТОМУ, ЧТО СОВЕРШЕННО НЕПУТАЮТ СВОЙ КАРМАН И ДОХОДЫ СОЗДАННЫХ ИМИ ЖЕ КОМПАНИЙ. 😂😅😂
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да плевать. Коболев свои деньги отработал на все 100. так круто расию с газпромом никто никогда не нагибал. и те деньги которые спасены для Украина уже, и которые сэкономим в будущем, с лихвой покрывают все. надо платить за достойные результаты, а не среднестатистическую зарплату за то что приходят в офис попить кофе и поиграть в сети в танчики.
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Можно узнать сумму "спасенньіх для Украиньі денег"?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман
 
 
 
 
 
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