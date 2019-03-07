Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал журналистам в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Контракт на тех условиях, на которых он был заключен и подписан в 2016 году - за день или два до назначения нашего правительства, предусматривал ряд условий, которые не устраивают ни общество, ни правительство. В этом контракте предусмотрена возможность выплаты заработной платы менеджмента в 3-4 раза больше, чем аналогичному менеджменту в аналогичных компаниях ЕС. Мы не можем платить в 3-4 раза больше, чем получают коллеги в европейских странах", - отметил Гройсман.

В то же время он отметил, что в этом контракте нет конкретно определенной цели, которую должен достичь менеджмент, поэтому правительство решило заключить новый контракт с новым руководством.

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"Во-первых, не заоблачная, а реальная и рыночная заработная плата. Во-вторых, должны быть определены конкретные задачи для менеджмента. Кроме того, проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на транзит газа и продолжение транзита с января 2020 года.

Сегодня, 7 марта, отделения не произошло, хотя решение принято в июле 2016 года. Еще одна задача, которую мы, как акционер, ставим перед руководством компании, - радикально увеличить добычу украинского газа, чтобы мы могли отказаться от импорта и это могло бы системно повлиять на снижение цен на газ. Такое требование будет прописана в новом контракте ", - сказал премьер-министр.

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Напоминаем, в среду, 6 марта, правительство заявило, что 22 марта заканчивается контракт с Коболевым, поэтому с 23 марта Кабмин объявит о проведении конкурса на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".