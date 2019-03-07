Зарплата руководства "Нафтогаза" в 3-4 раза выше, чем в аналогичных компаниях ЕС, - Гройсман.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал журналистам в Виннице, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Контракт на тех условиях, на которых он был заключен и подписан в 2016 году - за день или два до назначения нашего правительства, предусматривал ряд условий, которые не устраивают ни общество, ни правительство. В этом контракте предусмотрена возможность выплаты заработной платы менеджмента в 3-4 раза больше, чем аналогичному менеджменту в аналогичных компаниях ЕС. Мы не можем платить в 3-4 раза больше, чем получают коллеги в европейских странах", - отметил Гройсман.
В то же время он отметил, что в этом контракте нет конкретно определенной цели, которую должен достичь менеджмент, поэтому правительство решило заключить новый контракт с новым руководством.
"Во-первых, не заоблачная, а реальная и рыночная заработная плата. Во-вторых, должны быть определены конкретные задачи для менеджмента. Кроме того, проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на транзит газа и продолжение транзита с января 2020 года.
Сегодня, 7 марта, отделения не произошло, хотя решение принято в июле 2016 года. Еще одна задача, которую мы, как акционер, ставим перед руководством компании, - радикально увеличить добычу украинского газа, чтобы мы могли отказаться от импорта и это могло бы системно повлиять на снижение цен на газ. Такое требование будет прописана в новом контракте ", - сказал премьер-министр.
Напоминаем, в среду, 6 марта, правительство заявило, что 22 марта заканчивается контракт с Коболевым, поэтому с 23 марта Кабмин объявит о проведении конкурса на должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
а нашим нужно хвості подкрутить, закон принять "по обагощениию" и віполнять его !
Уволить и.о. министра здравоохранения есть возможности, но нет желания.
Уволить главу "Нафтогаза" есть желание, но нет возможностей.
Придется выпить...
а чего ж раньше не вскинулся?
некогда было...или и на тебя золотой дождь брызгал
отдел кадров кабинета министров
- какой общий стаж работы по специальности?
- я же устраиваюсь на должность уборщицы.
- почему вы решили убирать именно наш туалет?
ворчит уборщица в кабмине:
- в толчок попасть не могут...страной хотят управлять... сначала перцем научитесь...
А Коболев положил на великий «Газпром».
Так что, ему еще и доплатить надо.
Ну и что? Зато у них нет и таких "крутых" менегеров, как кобелев и витренко.
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ГРОЙЦМАН!!! ТАК ТЫ ЖЕ ЕЕ ИМ САМ УСТАНОВИЛ!!!
КРОМЕ ТОГО ТЫ УЖЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ОБ ЭТОМ ГОВОРИШЬ НО НЕ ДЕЛАЕШЬ!!!
А ТЕПЕРЬ ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ВЫБОРОВ НА ЭТОМ НАДУМАЛ ПОПИАРИТЬСЯ.
Кабинет министров пересмотрит заработную плату председателя НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
По его словам, это произойдет в марте, когда истекает контракт нынешнего главы Нафтогаза.
"Я не буду поддерживать заоблачных заработных плат руководителям компаний. При пересмотре контрактов, который состоится по Нафтогаза в марте, меня интересовать условия оплаты труда руководителей национальных компаний. Мы будем достаточно жесткими", - отметил Гройсман.
хоч пару лімонів, а то він вже схуднув!
- Сколько лет ты живешь за мой счет, в моей квартире, я, не получив от тебя ни копейки, тебя кормлю, одеваю, обстирываю, не говоря уж о том, что с тобой сплю!
- И ты ещё называешь меня неудачником!?
Че то меня на веселое сегодня тянет!
Там с понедельника чо-то намечается, походу услышым немного громких заяв))
P.S. для некоторых порохоботов женского пола: да, я могу написать "жы" "шы" через "ы" и мне пох
Грося понял кто будет президентом?
А люмпен підтримає.
А ЕСЛИ СРАВНИВАТЬ ЧЕСТНО ЗАРПЛАТЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОССЛУЖАЩИХ И НАШЕГО ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯ коболева ТО НА ТАКОЕ ЧЕСТНОЕ СРАВНЕНИЕ ЯЗЫК ДАЖЕУ гроси НЕПОВОРАЧИВАЕТСЯ. 😂😅😂
по сравнению с Украинским гениальным держслужбовцем коболевым, и ИЛОН МАК, и БИЛ ГЕЙТС ПРОСТО НИЩЕБРОДЫ. ПОТОМУ, ЧТО СОВЕРШЕННО НЕПУТАЮТ СВОЙ КАРМАН И ДОХОДЫ СОЗДАННЫХ ИМИ ЖЕ КОМПАНИЙ. 😂😅😂